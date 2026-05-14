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Diálogo

Os conselheiros do TCE-MS estão debruçados sobre... Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta quinta-feira (14)

Ester Figueiredo

14/05/2026 - 00h02
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Adélia Prado - escritora brasileira

"Sofro por causa do meu espírito de colecionador-arqueólogo. Quero pôr o bonito numa caixa com chave para abrir de vez em quando e olhar”.

FELPUDA 

Os conselheiros do TCE-MS estão debruçados sobre denúncias de suspeita em licitações “estranhas”,   de contratação de empresas para realização de serviços que não constam legalmente como suas atividades, de contas de prefeitura e câmaras municipais que “não batem”, de liberação de diárias “astronômicas” para vereadores. Esses são alguns dos “pecados” da lista de afronta aos princípios éticos e morais de qualquer gestão. Imagine se o Tribunal não estivesse promovendo ações, orientando agentes públicos para que não aconteçam tantas “derrapadas”. Essa gente...

Cautela

O Índice de Confiança do Empresário do Comércio caiu para 92,2 pontos em abril, recuo de 2,4% sobre março  e abaixo da linha dos 100 pontos, considerada pessimista.

Mais

O levantamento da CNC, analisado pelo IPF/MS, aponta piora nas expectativas dos empresários em relação à economia e ao desempenho do setor nos próximos meses.

Reprodução do Livro “Furacão Elis”

O álbum que Elis Regina lançou em 1973 pela Phonogram, aos 27 anos, em um dos momentos mais introspectivos da carreira, acaba de ganhar uma nova mixagem assinada pelo produtor João Marcello Bôscoli, filho da cantora, e pelo engenheiro de som Ricardo Camera, vencedor de três Grammys em 2025. O relançamento, com suporte da Universal Music Brasil, chega com tecnologia Dolby Atmos e oferece a escuta mais próxima do que seria um álbum de Elis Regina gravado hoje. O trabalho levou quase dois anos para ser concluído, em razão dos problemas que Bôscoli e Camera encontraram ao abrir as faixas originais. Até o final de 2026, o relançamento também chegará em LP. 

Carlos Bonatto e Simone Flores Bonatto Carlos Bonatto e Simone Flores Bonatto - Foto: Studio Vollkopf

 

Ane GurgellAne Gurgell - Foto: Arquivo Pessoal 

É que...

Para prestar esclarecimentos sobre o contrato entre o governo do estado e a Federação das Indústrias de MS,  destinado a estudos na área de desenvolvimento, o titular da Semadesc, Artur Falcette, irá a Assembleia dia 20, às 8h30min. A parceria custará R$ 7 milhões e foi alvo de muitas críticas por parte da bancada do PT, que chegou a apresentar requerimento pedindo informações a respeito, mas a iniciativa não foi aprovada.

Quase

Quem está a um passo de sair “leve e solta” da investigação do Conselho de Ética e Decoro da Câmara Municipal de Dourados é a vereadora Isa Marcondes. Isto porque, em tese, o grupo teria perdido o prazo para concluir os trabalhos. Com mandato marcado por fiscalização em unidades de saúde, ela foi acusada de ter invadido o local de descanso dos profissionais, fazendo filmagens e causando constrangimentos. A possibilidade da vereadora ser cassada está mais distante.   

Demora

Levantamento da CDL e do SPC Brasil aponta que 63% dos usuários do transporte coletivo em Campo Grande perdem, em média, quatro horas por dia em deslocamentos. A pesquisa mostra que, ao longo de um ano, o tempo gasto equivale a 44 dias inteiros dedicados apenas ao trajeto entre casa e trabalho. O estudo  percorreu as sete regiões urbanas da Capital e ouviu 280 trabalhadores e consumidores sobre os impactos na produtividade e na qualidade de vida.

ANIVERSARIANTES 

Dr. Carlos Roberto Tognini (Bebeto);
Alexis Prappas Salles;
Viviane Rodrigues Feitosa Bigatão;
Alexandre Rodrigues Pinheiro;
Marcelo Simioli;
Willian Cezar Haberland;
Ana Maria Rita da Costa Faria;
Cleuber Gonçalves Linares;
Zenildo Pereira Dantas;
Ladenir Zanela;
Nedio Rodrigues Machado;
Pedro Cesco;
Clovis Teixeira Marques;
Janete Oshiro;
Rosana Aparecida de Lima;
Justo Alcides Cuellar;
José Luiz Alves;
Orestes Costa Júnior;
Marco Antônio de Freitas Nantes;
Lucelia Vieira e Sales;
Maria Neci Ferreira Rocha;
Alison Gordo Pedroso;
Francimar Correia Crelis;
Maria Clara Scardini Duarte;
Bruno Kuninari;
Dr. Leandro Consalter Kauche;
João Ricardo Azevedo Pegolo;
Dalva Brum de Mattos;
Valter Dermidjian;
Dr. Rômulo Augusto Sugihara Miranda;
Paulo Renato Coelho Netto;
Michael Cavalcante Vieira;
Cheline Vincessi;
Leda Nogueira Marçal;
Thaise Duarte dos Santos;
Henrique Callejas Oliveira Lima;
Patrícia Ribas da Silva;
Vanessa Corrêa Faustino Nasser de Mello;
Ana Luiza Bandeira;
Valmir da Silva;
Roberto Barros de Oliveira;
Eraldo Graciano;
Renato da Silva Marques;
Waldir Peres Filho;
Dr. Paulo César Tabosa dos Santos;
Dr. Sérgio Bruno Camarim;
Alfredo dos Reis;
Jalcione Nazareno Nunes Diniz;
Claudia Quadros;
Erika Gutierrez Jacob;
Romilda Leal Irabi;
Andrés Fernandez Robles;
Silvani Vicente;
Mônica Borges;
Raquel Borges;
Cecília Pereira Ribeiro;
Alci de Souza Araújo;
Juliete da Silva;
Domingos Sávio de Souza Mariúba;
Marcelo Augusto da Silva Teixeira;
Arlindo Bittencourt da Silva;
Vanir Rodrigues;
Stela Ramos Felix;
Justina Leite;
Luiz Alberto Rodrigues;
Mara Lucia Regonato;
Maria José de Andrade;
Heloisa Helena Medina;
Elias de Andrade Brito;
André de Oliveira Menezes;
Larissa Orro Abdo;
Hélio de Albuquerque Chaves;
Arthur Judiel de Carvalho;
Bonifácio Tsunetame Higa;
Celso Rosa de Oliveira;
José Aparecido de Carvalho;
Olga Pedro Rabello;
Maria Gomes da Silva;
Lina Maria de Oliveira;
Maria Aparecida Sousa Garcia;
Helen Caroline Rocha de Souza;
Eunice Brito Santana;
Alzemira Rosana Alcione dos Santos;
Renato Shimabukuru;
Maria Cristina da Costa Santos Silva;
Durval Rabelo Guimarães Filho;
Rosa Izabel Câmara;
Ester Marques da Silva;
Iara Marin;
Cauê Bueno;
Raufi Antonio Jaccoud Marques;
Dra. Claudia Anelise de Souza Osório;
Edson Ney Galico Marroni;
Aldo Luis Olmedo;
Gaya Lehn Schneider;
Alonso Droppa;
Júlio Yassuo Aoki;
Ronilde Langhi Pellin;
Felix Alberto Leite Romero;
Marcos Sandoval Leonardo;
Roberto Cezar de Oliveira;
Mauricio Benedito de Oliveira;
Tarcizio Murilo Viana Adami;
Nelson Issamu Kanomata Junior;
Mark Anthony Duailibi;
Ayrton Roberto Geishofer;
Cleber Cleitom Chiodelli;
Adilson Silva Tabarini. 

Colaborou com Tatyane Gameiro

Diálogo

A aparente calmaria entre grupo político não passa de jogo de cena para... Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta terça-feira (13)

13/05/2026 00h02

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Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

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Luis Fernando Verissimo - escritor brasileiro

"A verdade é que a gente não faz filhos. Só faz o layout. Eles mesmos fazem a arte-final”.

FELPUDA 

A aparente calmaria entre grupo político não passa de jogo de cena para ser demonstrado ao público, pois nos bastidores está ocorrendo de tudo. São tachinhas espalhadas pelo caminho, alçapões armados, canelas sendo untadas com óleo para as rasteiras, pó de mico pronto para ser jogado quando da proximidade da oficialização de nomes para disputa eleitoral. Um detalhe que começa a ganhar corpo nos bastidores: nem sempre o escolhido concretizará o sonho, tendo em vista que o resultado final poderá ser tramado antes mesmo da campanha propriamente dita. Afe!

Diálogo

Tiro ao alvo

O pré-candidato do PT ao governo de MS Fábio Trad começou a bater na tecla de que o governador Riedel e Adriane são do mesmo partido político e possuem ações administrativas em comum. E tem afirmado que o primeiro “evita” aparecer ao lado da segunda.

Mais

Mas ambos praticam, segundo Trad, “terrorismo fiscal” e desfere uma série de ataques. Enquanto usa suas redes sociais para bater duro nos dois gestores, nada fala que os petistas já fizeram parte do governo Riedel e que a prefeita apoiou seu irmão Marcos Trad ao governo em 2022.

DiálogoNeiba Ota - Foto: Luciano Muta Fotografia

 

DiálogoDra. Maria Raulino - Foto: Arquivo pessoal

Só tapas

Neste ano, a campanha será entre “tapas e tapas”, pois beijos mesmo, só se for os da traição, avaliam pré-candidatos de todas as cores. Os ataques já começaram: a esquerda está com “síndrome de perturbação às baleias” (denúncia que fizeram contra Bolsonaro e que virou piada), enquanto a direita acha que tudo não passa de narrativa. O fato é que os eleitores podem se preparar para a baixaria que está vindo por aí  e a Justiça eleitoral, idem.

Mais uma

O projeto de lei que cria o programa “Parceiro da Escola Campo Grande”, em tramitação na Câmara Municipal, reacendeu o debate sobre terceirização na rede pública de ensino, depois da recente polêmica e derrota da prefeitura de repassar duas unidades de saúde para a iniciativa privada. A ACP, sindicato dos profissionais de educação pública, criticou a proposta do vereador Rafael Tavares e afirmou que a medida abre espaço para a iniciativa privada dentro das escolas.

Quiproquó

Em Mundo Novo, a vereadora Eliete Feitosa Tel, do PT, e o deputado federal Rodolfo Nogueira, do PL, protagonizaram espetáculo, para não dizer outra coisa, no encerramento da Festa das Nações. O fato ocorreu quando a primeira ficou irritada e teria tentado tomar o microfone das mãos do segundo, quando este defendia o ex-presidente Bolsonaro. Chapéu de Rodolfo “voou”, gritos foram ouvidos e até a turma do deixa-disso entrou na confusão. Vem aí cenas dos próximos capítulos.

Aniversariantes 

Reinaldo Azambuja da Silva;
Nilza Miranda Balbuena;
Dr. Fábio Colagrossi Paes Barbosa;
Maria de Lourdes Jallad Veiga;
Eduardo Spipe Ferreira Calarge;
Valdete Oliveira;
Humberto Fernandes Pregelli;
Arquimedes Teodoro de Carvalho;
Dr. Beogival Wagner Lucas Santos;
José Dias da Silva;
Setsoko Umeda Yamazato;
Neiva Isabel Guedes;
Carmen Fátima Cortada Fiori Marteli;
José Mandu Neto;
Edmundo Pires;
Nadir Pereira de Oliveira;
José Carlos Renosto;
Lurdes Pereira Nunes;
Maria Gomes da Silva;
José de Moura;
Nivia Alexandre Fernandes da Silva;
Karyna Salles;
Dra. Renata Gasperin Abdul Ahad;
Alex Fraga;
Leonardo Leite Campos;
Carlos Alberto Cesar Oliva;
Fátima Guenka Monteiro da Silva;
Elizete Ortiz Coelho;
Mariana do Nascimento Zahran;
Aparecido Valdomiro de Jesus José;
Odair de Castro Ferreira;
Walter Alves da Silva;
Dr. João Eduardo Macedo;
Juvêncio Tenório Ribeiro Becker Barbosa;
Mirtes Pinto Centurião;
Rosária de Oliveira Bachim;
Adriano Cesco;
Floriano Suassuna Lacerda Neto;
Silvana Scaquetti;
Daniela Nakamura;
Mariana Galvão Cavalcanti;
Murilo Figueiredo Marinho de Sá;
Mirela Corrêa Varela;
Carlos Altino Paiva;
Dr. Sérgio Martins Sobrinho;
Gislaine Domingues Sartori;
Elvira Teixeira de Barros;
Almir Moraes Ribeiro;
Marlene Ferreira Nascimento;
Alvaro Barros de Almeida;
João Batista Camargo;
Luciane Garcia;
Flávio Marcio Gonçalves;
Christiano Alves;
Fátima Izabel Santos;
Leia Amador Provenzano;
Alfredo Soares dos Santos;
José Edison Cabral;
Ruy Guimarães;
Rodrigo Luiz Dalefi de Santana;
Geraldino Ayala;
Carlos Lopes Coutinho;
Carlos Alberto Dias Toledo;
Valdir Reis Megda;
Wilson Bento de Souza;
Alício Alves Chaves;
Margarida de Oliveira;
Melissa Ouriveis Razuk Serrano;
Jeanine de Brito Regaço;
Osmar Silva Luzio;
Patrocinio Magno Portocarrero Naveira;
Swamy Rodrigues Xavier;
Edgar Pereira Alves;
Andreza Venega;
Arthur João Palmeiras;
Carlos Gustavo Vieira de Mello;
Generoso Souza Pereira;
Isabel Fialho de La Fuente;
Antonio José de Queiroz;
Josino Leiria Martins;
Alvaro de Souza Dutra;
José Paulo Loubet Neto;
Liliane Bueno Simon;
Elenir Fábio Miranda;
Marcos Antonio Fabri;
Eunice Pardin;
Francisco José Ramalho Amstalden;
Antônio Duarte Hay Mussi;
Leonardo Gazal;
Amanda Galvão Serra e Jurgielewicz;
Dra. Neiva Isabel Guedes Garcez;
Renato Zancanelli de Oliveira;
Dr. Rui Malta da Silva Filho;
Maria de Fátima Olmedo Bagnoli;
Dr. Honório Benites Junior;
Zilei Guerreiro da Fonseca Barbosa;
Jutercio Tenório Ribeiro Becker Barbosa;
Sérgio Hiroshi Yamada;
Patricia Leite Paludo;
Luciano Bonfim Azambuja;
Fernando César Caurim Zanele;
Greice Aparecida Iaguzeski;
Jurema da Cruz Lubas;
Ricardo Eloi Schunemann;
Silvia Romor de Carvalho Faria;
Gean Carlo Volpato;
Renato Queiroz Coelho;

Colaborou Tatyane Gameiro

crônica

Amores Maduros

12/05/2026 08h45

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Arquivo

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Minha amiga tem 82 anos e dois namorados. Claro que ela mora numa metrópole, mais precisamente em São Paulo; do contrário, fosse nestas plagas, os dois fatos seriam quase inadmissíveis.

Pergunto a ela o porquê de ter dois namorados. Ela responde que é para não virar rotina — para "revezar". Acho graça, mas tem lá sua lógica. Nesta idade, é comum criar hábitos, e tudo o que ela não quer é criar vínculo. O que Bia quer mesmo é ir ao cinema, jantar fora de vez em quando, visitar exposições de arte, caminhar no parque. Não que precise de companhia para isto. Não, minha amiga é, de longe, uma das pessoas mais independentes que conheço.

Ela me conta que conheceu um deles na antessala do cinema e o outro num restaurante. "Como assim?", pergunto curiosa e, de alguma forma, um pouco perplexa. Afinal, cenas desta natureza não são nada comuns por aqui. "A gente começou a conversar sobre o filme e vimos que temos muita coisa em comum", contou. Depois disso, engataram um namoro.

O segundo conheceu numa pizzaria, ela com uma taça de vinho na mão e ele também. Olha para cá, rabicho de olho para lá, o moço pede para fazer um brinde. Ela o chama para sentar-se à mesma mesa: "Melhor que conversar à distância", explica. Depois de muito papo, despedem-se, mas esquecem de trocar telefones.

Os dias passam e o moço não lhe sai da cabeça. Ela volta ao restaurante e pergunta por ele. "Ah, claro! Todos aqui o conhecem. Mora perto, no bairro". Com apenas o nome da rua, ela sai em uma cruzada em busca daquele que vem lhe tirando o sossego. No terceiro prédio, o porteiro confirma: sim, ele mora aqui. Ela deixa um bilhete carinhoso e espera.

Ele liga na sequência e combinam um jantar. Divorciado, cineasta e bom de papo. O resto virou história — história que me aguça a curiosidade e, por que não dizer?, uma certa inveja. Inveja das possibilidades que ela agarrou contra todas as probabilidades, num país que louva a juventude. Mas é certo que Bia é uma das pessoas mais lindas que conheço. Não apenas fisicamente, mas de alma e espírito. Conversa sobre tudo, não tem preconceitos, não faz julgamentos e se abre completamente para a vida. Um belo exemplo de ser humano.

Falar sobre Bia me faz lembrar de Danusa Leão. Cortejada por um desconhecido em seu restaurante favorito, ela resistiu ao flerte insistente. Mas coincidência ou destino, estavam hospedados no mesmo hotel. No quarto recebeu a ligação com o convite para um último drinque. Danusa parou, refletiu e se perguntou o que tinha a perder. Afinal, naquela noite, ela completava 70 anos e estava sozinha em Paris. Viva a sabedoria, o savoir vivre e as grandes metrópolis.

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