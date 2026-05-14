Os conselheiros do TCE-MS estão debruçados sobre... Leia na coluna de hoje

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Adélia Prado - escritora brasileira

"Sofro por causa do meu espírito de colecionador-arqueólogo. Quero pôr o bonito numa caixa com chave para abrir de vez em quando e olhar”.

FELPUDA

Os conselheiros do TCE-MS estão debruçados sobre denúncias de suspeita em licitações “estranhas”, de contratação de empresas para realização de serviços que não constam legalmente como suas atividades, de contas de prefeitura e câmaras municipais que “não batem”, de liberação de diárias “astronômicas” para vereadores. Esses são alguns dos “pecados” da lista de afronta aos princípios éticos e morais de qualquer gestão. Imagine se o Tribunal não estivesse promovendo ações, orientando agentes públicos para que não aconteçam tantas “derrapadas”. Essa gente...

Cautela

O Índice de Confiança do Empresário do Comércio caiu para 92,2 pontos em abril, recuo de 2,4% sobre março e abaixo da linha dos 100 pontos, considerada pessimista.

Mais

O levantamento da CNC, analisado pelo IPF/MS, aponta piora nas expectativas dos empresários em relação à economia e ao desempenho do setor nos próximos meses.

Reprodução do Livro “Furacão Elis”

O álbum que Elis Regina lançou em 1973 pela Phonogram, aos 27 anos, em um dos momentos mais introspectivos da carreira, acaba de ganhar uma nova mixagem assinada pelo produtor João Marcello Bôscoli, filho da cantora, e pelo engenheiro de som Ricardo Camera, vencedor de três Grammys em 2025. O relançamento, com suporte da Universal Music Brasil, chega com tecnologia Dolby Atmos e oferece a escuta mais próxima do que seria um álbum de Elis Regina gravado hoje. O trabalho levou quase dois anos para ser concluído, em razão dos problemas que Bôscoli e Camera encontraram ao abrir as faixas originais. Até o final de 2026, o relançamento também chegará em LP.

Carlos Bonatto e Simone Flores Bonatto - Foto: Studio Vollkopf

Ane Gurgell - Foto: Arquivo Pessoal

É que...

Para prestar esclarecimentos sobre o contrato entre o governo do estado e a Federação das Indústrias de MS, destinado a estudos na área de desenvolvimento, o titular da Semadesc, Artur Falcette, irá a Assembleia dia 20, às 8h30min. A parceria custará R$ 7 milhões e foi alvo de muitas críticas por parte da bancada do PT, que chegou a apresentar requerimento pedindo informações a respeito, mas a iniciativa não foi aprovada.

Quase

Quem está a um passo de sair “leve e solta” da investigação do Conselho de Ética e Decoro da Câmara Municipal de Dourados é a vereadora Isa Marcondes. Isto porque, em tese, o grupo teria perdido o prazo para concluir os trabalhos. Com mandato marcado por fiscalização em unidades de saúde, ela foi acusada de ter invadido o local de descanso dos profissionais, fazendo filmagens e causando constrangimentos. A possibilidade da vereadora ser cassada está mais distante.

Demora

Levantamento da CDL e do SPC Brasil aponta que 63% dos usuários do transporte coletivo em Campo Grande perdem, em média, quatro horas por dia em deslocamentos. A pesquisa mostra que, ao longo de um ano, o tempo gasto equivale a 44 dias inteiros dedicados apenas ao trajeto entre casa e trabalho. O estudo percorreu as sete regiões urbanas da Capital e ouviu 280 trabalhadores e consumidores sobre os impactos na produtividade e na qualidade de vida.

ANIVERSARIANTES

Dr. Carlos Roberto Tognini (Bebeto);

Alexis Prappas Salles;

Viviane Rodrigues Feitosa Bigatão;

Alexandre Rodrigues Pinheiro;

Marcelo Simioli;

Willian Cezar Haberland;

Ana Maria Rita da Costa Faria;

Cleuber Gonçalves Linares;

Zenildo Pereira Dantas;

Ladenir Zanela;

Nedio Rodrigues Machado;

Pedro Cesco;

Clovis Teixeira Marques;

Janete Oshiro;

Rosana Aparecida de Lima;

Justo Alcides Cuellar;

José Luiz Alves;

Orestes Costa Júnior;

Marco Antônio de Freitas Nantes;

Lucelia Vieira e Sales;

Maria Neci Ferreira Rocha;

Alison Gordo Pedroso;

Francimar Correia Crelis;

Maria Clara Scardini Duarte;

Bruno Kuninari;

Dr. Leandro Consalter Kauche;

João Ricardo Azevedo Pegolo;

Dalva Brum de Mattos;

Valter Dermidjian;

Dr. Rômulo Augusto Sugihara Miranda;

Paulo Renato Coelho Netto;

Michael Cavalcante Vieira;

Cheline Vincessi;

Leda Nogueira Marçal;

Thaise Duarte dos Santos;

Henrique Callejas Oliveira Lima;

Patrícia Ribas da Silva;

Vanessa Corrêa Faustino Nasser de Mello;

Ana Luiza Bandeira;

Valmir da Silva;

Roberto Barros de Oliveira;

Eraldo Graciano;

Renato da Silva Marques;

Waldir Peres Filho;

Dr. Paulo César Tabosa dos Santos;

Dr. Sérgio Bruno Camarim;

Alfredo dos Reis;

Jalcione Nazareno Nunes Diniz;

Claudia Quadros;

Erika Gutierrez Jacob;

Romilda Leal Irabi;

Andrés Fernandez Robles;

Silvani Vicente;

Mônica Borges;

Raquel Borges;

Cecília Pereira Ribeiro;

Alci de Souza Araújo;

Juliete da Silva;

Domingos Sávio de Souza Mariúba;

Marcelo Augusto da Silva Teixeira;

Arlindo Bittencourt da Silva;

Vanir Rodrigues;

Stela Ramos Felix;

Justina Leite;

Luiz Alberto Rodrigues;

Mara Lucia Regonato;

Maria José de Andrade;

Heloisa Helena Medina;

Elias de Andrade Brito;

André de Oliveira Menezes;

Larissa Orro Abdo;

Hélio de Albuquerque Chaves;

Arthur Judiel de Carvalho;

Bonifácio Tsunetame Higa;

Celso Rosa de Oliveira;

José Aparecido de Carvalho;

Olga Pedro Rabello;

Maria Gomes da Silva;

Lina Maria de Oliveira;

Maria Aparecida Sousa Garcia;

Helen Caroline Rocha de Souza;

Eunice Brito Santana;

Alzemira Rosana Alcione dos Santos;

Renato Shimabukuru;

Maria Cristina da Costa Santos Silva;

Durval Rabelo Guimarães Filho;

Rosa Izabel Câmara;

Ester Marques da Silva;

Iara Marin;

Cauê Bueno;

Raufi Antonio Jaccoud Marques;

Dra. Claudia Anelise de Souza Osório;

Edson Ney Galico Marroni;

Aldo Luis Olmedo;

Gaya Lehn Schneider;

Alonso Droppa;

Júlio Yassuo Aoki;

Ronilde Langhi Pellin;

Felix Alberto Leite Romero;

Marcos Sandoval Leonardo;

Roberto Cezar de Oliveira;

Mauricio Benedito de Oliveira;

Tarcizio Murilo Viana Adami;

Nelson Issamu Kanomata Junior;

Mark Anthony Duailibi;

Ayrton Roberto Geishofer;

Cleber Cleitom Chiodelli;

Adilson Silva Tabarini.

Colaborou com Tatyane Gameiro