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Diálogo

Tem figurinha com mandato que parece ter encontrado a... Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta quinta-feira (9)

Ester Figueiredo

09/07/2026 - 00h02
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Augusto Branco - escritor brasileiro

"Viver é enfrentar desafios. Quem nunca enfrentou desafios, apenas passou pela vida, não viveu”

FELPUDA 

Tem figurinha com mandato que parece ter encontrado a fórmula para nunca sair da vitrine. Em vez de apresentar resultados consistentes, prefere investir em polêmicas de baixo risco, suficientes para gerar manchetes, vídeos e aplausos da torcida organizada. O roteiro é sempre o mesmo: cria-se um factoide, repercute-se nas redes e garante-se alguns dias de exposição. Enquanto isso, problemas reais seguem esperando solução. Pelo visto, o “Projeto Tirando Onda” continua rendendo mais dividendos políticos. É cada uma!...

Incentivo

O projeto de lei que concede desconto de 30% na tarifa de energia elétrica para abrigos que acolhem pessoas LGBTQIAP+, segue avançando na Câmara dos Deputados.

Mais

Caso o projeto entre em votação antes das eleições, parlamentares de MS estarão sob os holofotes. Afinal, para muitos eleitores, o voto em Brasília pode ter reflexo direto nas urnas. Sendo assim...

Foto: Arquivo Pessoal

Nesses tempos em que a escrita muitas vezes se resume às redes sociais, um grupo de alunas do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), campus de Nova Andradina, resolveu transformar a própria história em livro. A obra “Rostidades: autobiografias de mulheres estudantes” reúne relatos produzidos durante a especialização em Docência para Educação Profissional, Científica e Tecnológica e nasceu das atividades da disciplina de Educação Inclusiva, Diversidade e Cultura. Idealizado pela professora de Sociologia Silvana Sanches, o livro dá espaço às experiências femininas na educação. Mais do que uma publicação acadêmica, a coletânea se propõe a registrar trajetórias, estimular reflexões e mostrar que boas histórias também são produzidas dentro das salas de aula.

Celínia Maiolino, que está “setentando” hoje - Foto: Marcio Andrade

 

Isabelle BittencourtIsabelle Bittencourt - Foto: divulgação

Corrida

Nos meios políticos, a disputa que realmente desperta atenção é a do Senado. A avaliação predominante é de que três nomes despontam como favoritos para disputar as duas vagas em jogo. Até pouco tempo, falava-se em quatro postulantes competitivos. Entretanto, as dificuldades do deputado federal Marcos Pollon dentro do próprio campo político, reduziram seu espaço. Se nada mudar, a corrida tende a ficar mais concentrada e ainda mais acirrada.

Gaveta

O pedido de moção de repúdio contra Flávio Bolsonaro terminou produzindo mais calor do que resultado na Assembleia Legislativa de MS. O requerimento foi retirado de pauta após pedido de destaque e pela falta de quórum suficiente para a votação. No debate, parlamentares do PL fizeram forte oposição à proposta apresentada pelo petista Pedro Kemp. Quem pediu o destaque foi o deputado Coronel David, que teve apoio do colega José Teixeira.

De fora

A Lei Pró-Mulher, que proíbe o acesso de pessoas do sexo biológico masculino aos banheiros, vestiários e demais espaços íntimos femininos em estabelecimentos públicos e privados de Campo Grande, voltou ao centro dos debates durante a votação da LDO. O vereador André Salineiro apresentou emenda para destinar recursos à implementação e fiscalização da norma. Porém, das 37 emendas protocoladas pelo parlamentar, apenas essa recebeu parecer pela inadmissibilidade da Comissão de Finanças. O tema promete novos desdobramentos.

ANIVERSARIANTES 

Celínia de Britto Maiolino,
Deborah Passarelli Barros de Souza,
Gustavo Adolfo Pereira Terra, 
Nair Gonçalves Rech,
Lindomar Tiago Rodrigues, 
Dr. Marco Aurélio de Oliveira Rocha,
Alberto Rueda Bastos,
Odaci Lisboa,
Erna Irene Bahr,
Alenir Ricartes de Oliveira,
Valdemar Oliveira do Carmo,
Yasuhiro Naka,
Ludio Domingos da Silva,
Dorival Macedo,
Paulo André Antunes,
Margareth Campelo,
Luiz Cláudio Sabedotti Fornari,
Solange Montalvão,
Silvio Fernandes,
Aluizio Cometki São José, 
Marcelo Giacomini Padilha,
Sônia Queiroz Barros, 
Dr. Javan de Castro Coimbra,
Natacha Neves de Jonas Bastos,
Enilda dos Santos Morais Marques,
Márcio Antônio Portocarrero,
Alex Silva Ramiro,
Luiz Carlos de Paiva,
Luiz Felipe Domingues Braga,
Sônia Marcondes Portugal,
Marlene Inês Alves,
Maria Nazareth Ferreira Rocha,
Leila Maura Cunha de Souza,
Odília de Souza Tonelli,
Ester Coelho,
Raul Alves Barbosa Neto,
Ana Carla Albuquerque de Oliveira,
Maria de Oliveira Ramires,
Manoel Victor Schubenell de Rezende Lima,
Ruth Cunha de Oliveira,
Eloir Aparecido de Campos,
Nivaldo Ferreira da Silva,
Sulema Regina Carvalho de Rezende,
Fernando Jorge Manvailer Esgaib,
Marilene Maffucci Corrêa,
Otamir Nogueira de Souza,
Hercília Alves de Lima,
Osvaldo Abrão de Souza,
Noelima Marques Dias,
Rui Barbosa Rosa,
Alberto Loubet de Almeida,
Carmen Lourdes Cubel Cantero,
Jandira de Mello Nazareth,
Virginia Gonçalves,
Dionéa de Souza,
Maria del Carmen Ruiz,
Terezinha Correia Saad,
Eliziária de Freitas,
Marcos Ferreira Girão,
Betzy Aparecida Kafuri,
Paulo César Mattos,
Marcelo Quadros de Lima,
Maria Vitória Paschoaletto Corrêa da Costa,
Juvenal Laurentino Martins,
Nádia Diniz,
Pedro Arguello Coutinho, 
Sílvio Maciel Freitas,
José Carlos Paz,
Ligia dos Santos Alencar,
Lucila Silveira,
Ana Paula Leal de Souza, 
Leda Barros,
Ana Maria Pinheiro Franco,
Paola da Silva e Souza,
Ney Gonzaga Rodrigues,
Camilo Miranda Barbosa,
Juarez de Rezende,
Irene Gonçalves de Paulo Rodrigues,
Alinor Vieira da Silva, 
José Maria Cabral,
Rita Benício da Costa,
Elizete Jessus Porfirio,
Francisco José Vieira Espindola,
Robson Oliveira Cardoso,
Júlio André Santos da Silva,
Aldineirde Elias Mestre Pavan,    
Paulo Henrique Costa,
Dr. Márcio Antonio Belini, 
João Carlos Nunes Martins,        
André Luiz da Silva Souza,              
Wilson Martinelli,                    
Elianici Gonçalves Gama, 
Lincoln Carlos Silva de Oliveira, 
Geraldo Henrique Resende Vicentin, 
Marcelo Ferreira Cavalcante, 
Lupércio Degerone Lúcio,
Ana Maria Torres Caceres,
Giuliana Harumi Mituzaki Murta,
Elinete Camargo da Costa Silva
Alessandra Graciele Piroli,
Flávia Noemy Gasparini,
Kiatake Fontão,
Aires Noronha Adures Neto,
Carlos Eduardo Oliveira Lima da Costa,
Cinthya Paez de Bona Nardi,
Denise Tiosso Sabino.

Colaborou com Tatyane Gameiro

Diálogo

Ano eleitoral tem mesmo seus milagres e, digamos, travestidos de... Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta quarta-feira (8)

08/07/2026 00h02

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Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

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Ariano Suassuna - escritor brasileiro

"A humanidade se divide em dois grupos, os que concordam comigo e os equivocados”

FELPUDA

Ano eleitoral tem mesmo seus milagres e, digamos, travestidos de oportunismos pois, afinal, ninguém é de ferro. Entre projetos relevantes e debates importantes, sempre sobra espaço para propostas que transformam qualquer festinha em data oficial no calendário de MS. E a febre populista atinge parlamentares de diversos partidos, mostrando que é hora da onça beber água. No ritmo em que vai, logo seria instituído o Dia da Formiga-Lava-pés, a Semana do Carrapicho e a Homenagem às Pantufas da Vovó. Calendário não falta; falta é prioridade. Afe!

Diálogo

Duelo ideológico

Nas eleições proporcionais, um dos confrontos que promete movimentar os bastidores será entre a deputada federal Camila Jara (PT) e a ex-secretária estadual de Cidadania, Viviane Luiza da Silva (PSDB). Será um embate entre esquerda e centro-direita.

Mais

Nos meios políticos, a leitura é de que a tucana entrou na disputa com a missão de enfrentar a principal vitrine petista em MS, devendo render bons capítulos até outubro. E com isso, sai fortalecido um dos grupos que brigam para comandar o Estado.

DiálogoJuliana Ayala e Bruno Wendling - Foto: Arquivo Pessoal

 

DiálogoElisandra Cassol - Foto Arquivo Pessoal

Corrida

Prefeitos e lideranças municipais voltaram a ser peças disputadas no xadrez eleitoral. Mais do que apoio formal, eles oferecem estrutura, articulação e capilaridade durante a campanha. Não por acaso, as agendas pelo interior devem ganhar intensidade nos próximos meses. Quem conseguir consolidar alianças agora chegará mais forte à convenção. Afinal, eleição não se vence apenas nos grandes centros, mas também no voto pulverizado dos pequenos municípios. Vale lembrar que o eleitor é soberano na escolha. Vai daí que...

Rota

Comentário é que o ex-senador Delcídio do Amaral, presidente do PDR, deverá concentrar seus esforços na disputa por uma cadeira na Assembleia Legislativa de MS. Depois de ensaiar pré-candidatura ao Governo do Estado, o ex-parlamentar teria recalculado a rota. A avaliação é de que esta seria, hoje, a opção mais viável para tentar retomar protagonismo político.

Mudança

Quem também poderá recalcular estratégia é o deputado estadual Roberto Hashioka (Republicanos). A conversa nas rodinhas políticas é que ele estaria inclinado a buscar a reeleição para a Assembleia Legislativa, deixando em segundo plano a disputa por uma vaga na Câmara dos Deputados. A ideia era formar dobradinha com a esposa, a ex-deputada Dione Hashioka, que articulava seu retorno ao Legislativo estadual. As convenções partidárias darão a palavra final.

ANIVERSARIANTES

Martinho Martinez Filho,
Thais Oliveira,
Dra. Gilcleide Maria dos Santos Alves,
Regina Kodjaoglanian, 
Mariana Mirault, 
Neuza Guimarães Orro, 
Marcel Pedra Toledo,
Aldeir Lopes da Silva,
Euclides Piva,
Gládero Cardoso Vieira Oliveira,
Otávio Ramos,
Maria Vitoria Sleiman Bezerra,
Severiano Pereira Dias,
Mário Monteiro Borges,
Elias Ferreira,
Edma Nascimento Maruyama,
Ronaldo Braga Ferreira,
Janio Barbosa de Lima,
Valdomiro Martins de Moura,
Daniela Tomasi Lopes, 
Alexandre Barbosa da Silva, 
Valdir Americo Kermessi, 
Dr. Adalberto Abrão Siufi,
Dra. Marielle Alves Corrêa,
Felipe Epelbaum,
Dr. Fabrício Luís Savegnago,
Roberval Pereira Silva,
Aloizio Satiro da Silveira, 
José Aparecido Barbosa,
Luis Gustavo Lopes Cunha,
Freud Jacques Teixeira,
Marileusis Aparecida Rodrigues da Silva,
Viviane Paiva Duarte,
Marcílio Álvaro Benedito,
Márcia Ribeiro Bueno Paz,
Daniel Felipe Hendges,
Paulo Sergio Estival,
Livia Renata Ferreira,
Roger Rodrigo Cuzinato Bernardo,
Michella Alencar Jorge Chaves, 
Douglas Philipe Maroni,
Alfredo Marques Machado,
Clemira Brandão de Souza,
Ivana Aparecida Galdino,
Elenice Munhoz Cordeiro Friozi,
Catarina Peres Barbosa,
Liliane Coelho Brandão,
Mario Katayana, 
José Flávio Nunes,
Tânia Regina Costa,
Arlete Terezinha Portocarrero,
Paulo Roberto Siviero,
Cristiane dos Santos,
Luiz Carlos Fernandes de Mattos Filho,
Gaudiley Coleta Brun,
Elça Almeida Braga,
Selanira Garcia Barbosa,
Suamy Azevedo de Souza,
Tereza Cristina Guedes Bochefe,
Patrícia Pandin da Costa,
Ivonete da Silva Souza,
Fabrice Campos,
Marcos Lázaro Barbosa Carneiro,
João Carlos Barata da Silva,
Sebastião da Silva Rocha,
Deolindo Calmo Junior,
Dra. Ignez Kanomata de Mesquita, 
Dr. Adriano Fernandes da Silva,
Jeferson Progetti Paschoal,
Gildásio Gomes de Almeida,
Alberto Valêncio de Souza,
Manoel Tomaz Costa, 
Valter de Oliveira,
Cristine Dani Sores,
Precilio Cabanas Ayala,
Evandro Mombrum de Carvalho,
Arlete Borges Barros, 
Luciana Queiroz de Oliveira, 
Antônio Aparecido Rafael de Carvalho,
Germano Teodoro Ramalho de Mendonça, 
Elizabeth Lima, 
Orivaldo Monteiro, 
Marcos Eduardo Roda,
José Freiria Abdalla,
Denise Felício Coelho,
Roberto Luiz Pomoviski,  
Linda Nayara Miranda de Almeida,  
Fernando Peró Corrêa Paes, 
Alair Larranhaga Tebar de Noronha,
Adriano Henrique Rodrigues,     
Nivaldo Domingos da Rocha, 
Uliana Fernandes Catônio,
Ivone Prestes Esposito,
Amanda Lima Alves,
Andreia Santos Humsi Rayes Donxeva,
Carlos Augusto Lopes Machado,
Leticia Mendes Siqueira Ferrigolo,
Abelardo Cezar Xavier de Macedo,
Antonio Carlos de Melo,
Dorvil Afonso Vilela Neto,
Fábia Zelinda Favaro,
Sydney Aguilera,
Walter Gazola,
Larissa Menezes Paes,
Patrícia Soares Moreira,
Luísa Cordeiro.

Colaborou com Tatyane Gameiro

luto

Morre Benedito Ruy Barbosa, autor de novela que mostrou o Pantanal ao Brasil

Dramaturgo faleceu em SP devido a complicações de insuficiência renal crônica

07/07/2026 16h05

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Dramaturgo e escritor, Benedito Ruy Barbosa

Dramaturgo e escritor, Benedito Ruy Barbosa Foto: TV Globo

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Dramaturgo e escritor, Benedito Ruy Barbosa, morreu aos 95 anos, nesta terça-feira (7), no Hospital do Coração (Hcor), em São Paulo.

Ele faleceu devido a complicações de insuficiência renal crônica. O velório ocorre das 15h às 21h (horário de Brasília), no Funeral Home, localizado em Bela Vista, centro de São Paulo.

Ele é autor da novela Pantanal, gravada na Fazenda Rio Negro, em Aquidauana (MS) – também ocorreram gravações em Miranda (MS) e Corumbá (MS). A novela foi exibida em 1990 e reexibida em 2022 na Globo.

Ele foi um dos responsáveis por mostrar as belezas e paisagens do Pantanal Sul-mato-grossense para o Brasil.

O autor transformou a paisagem, cultura, fauna, flora e o modo de vida pantaneiro em protagonistas da dramaturgia nacional, despertando o interesse pelo bioma e fortalecendo sua identidade cultural.

A obra contribuiu para valorizar as tradições locais, impulsionar o turismo e ampliar o debate sobre a preservação ambiental.

Benedito Ruy Barbosa nasceu em 17 de abril de 1931 em São Paulo (SP) e tinha 95 anos. Ele cresceu em Vera Cruz - Itapecerica da Serra (SP), em uma região de cafezais, com agricultores e imigrantes italianos e japoneses.

Trabalhou como bancário, comerciante, jornalista, revisor e publicitário antes de entrar para a televisão.

Suas principais obras são:

  • Meu Pedacinho de Chão (1971)
  • Cabocla (1979)
  • Os Imigrantes (1981)
  • Paraíso (1982)
  • Pantanal (1990)
  • Renascer (1993)
  • O Rei do Gado (1996)
  • Terra Nostra (1999)
  • Esperança (2002)
  • Velho Chico (2016)
 

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