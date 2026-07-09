Tem figurinha com mandato que parece ter encontrado a... Leia na coluna de hoje

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Augusto Branco - escritor brasileiro

"Viver é enfrentar desafios. Quem nunca enfrentou desafios, apenas passou pela vida, não viveu”

FELPUDA

Tem figurinha com mandato que parece ter encontrado a fórmula para nunca sair da vitrine. Em vez de apresentar resultados consistentes, prefere investir em polêmicas de baixo risco, suficientes para gerar manchetes, vídeos e aplausos da torcida organizada. O roteiro é sempre o mesmo: cria-se um factoide, repercute-se nas redes e garante-se alguns dias de exposição. Enquanto isso, problemas reais seguem esperando solução. Pelo visto, o “Projeto Tirando Onda” continua rendendo mais dividendos políticos. É cada uma!...

Incentivo

O projeto de lei que concede desconto de 30% na tarifa de energia elétrica para abrigos que acolhem pessoas LGBTQIAP+, segue avançando na Câmara dos Deputados.

Mais

Caso o projeto entre em votação antes das eleições, parlamentares de MS estarão sob os holofotes. Afinal, para muitos eleitores, o voto em Brasília pode ter reflexo direto nas urnas. Sendo assim...

Foto: Arquivo Pessoal

Nesses tempos em que a escrita muitas vezes se resume às redes sociais, um grupo de alunas do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), campus de Nova Andradina, resolveu transformar a própria história em livro. A obra “Rostidades: autobiografias de mulheres estudantes” reúne relatos produzidos durante a especialização em Docência para Educação Profissional, Científica e Tecnológica e nasceu das atividades da disciplina de Educação Inclusiva, Diversidade e Cultura. Idealizado pela professora de Sociologia Silvana Sanches, o livro dá espaço às experiências femininas na educação. Mais do que uma publicação acadêmica, a coletânea se propõe a registrar trajetórias, estimular reflexões e mostrar que boas histórias também são produzidas dentro das salas de aula.

Celínia Maiolino, que está “setentando” hoje - Foto: Marcio Andrade

Isabelle Bittencourt - Foto: divulgação

Corrida

Nos meios políticos, a disputa que realmente desperta atenção é a do Senado. A avaliação predominante é de que três nomes despontam como favoritos para disputar as duas vagas em jogo. Até pouco tempo, falava-se em quatro postulantes competitivos. Entretanto, as dificuldades do deputado federal Marcos Pollon dentro do próprio campo político, reduziram seu espaço. Se nada mudar, a corrida tende a ficar mais concentrada e ainda mais acirrada.

Gaveta

O pedido de moção de repúdio contra Flávio Bolsonaro terminou produzindo mais calor do que resultado na Assembleia Legislativa de MS. O requerimento foi retirado de pauta após pedido de destaque e pela falta de quórum suficiente para a votação. No debate, parlamentares do PL fizeram forte oposição à proposta apresentada pelo petista Pedro Kemp. Quem pediu o destaque foi o deputado Coronel David, que teve apoio do colega José Teixeira.

De fora

A Lei Pró-Mulher, que proíbe o acesso de pessoas do sexo biológico masculino aos banheiros, vestiários e demais espaços íntimos femininos em estabelecimentos públicos e privados de Campo Grande, voltou ao centro dos debates durante a votação da LDO. O vereador André Salineiro apresentou emenda para destinar recursos à implementação e fiscalização da norma. Porém, das 37 emendas protocoladas pelo parlamentar, apenas essa recebeu parecer pela inadmissibilidade da Comissão de Finanças. O tema promete novos desdobramentos.

ANIVERSARIANTES

Celínia de Britto Maiolino,

Deborah Passarelli Barros de Souza,

Gustavo Adolfo Pereira Terra,

Nair Gonçalves Rech,

Lindomar Tiago Rodrigues,

Dr. Marco Aurélio de Oliveira Rocha,

Alberto Rueda Bastos,

Odaci Lisboa,

Erna Irene Bahr,

Alenir Ricartes de Oliveira,

Valdemar Oliveira do Carmo,

Yasuhiro Naka,

Ludio Domingos da Silva,

Dorival Macedo,

Paulo André Antunes,

Margareth Campelo,

Luiz Cláudio Sabedotti Fornari,

Solange Montalvão,

Silvio Fernandes,

Aluizio Cometki São José,

Marcelo Giacomini Padilha,

Sônia Queiroz Barros,

Dr. Javan de Castro Coimbra,

Natacha Neves de Jonas Bastos,

Enilda dos Santos Morais Marques,

Márcio Antônio Portocarrero,

Alex Silva Ramiro,

Luiz Carlos de Paiva,

Luiz Felipe Domingues Braga,

Sônia Marcondes Portugal,

Marlene Inês Alves,

Maria Nazareth Ferreira Rocha,

Leila Maura Cunha de Souza,

Odília de Souza Tonelli,

Ester Coelho,

Raul Alves Barbosa Neto,

Ana Carla Albuquerque de Oliveira,

Maria de Oliveira Ramires,

Manoel Victor Schubenell de Rezende Lima,

Ruth Cunha de Oliveira,

Eloir Aparecido de Campos,

Nivaldo Ferreira da Silva,

Sulema Regina Carvalho de Rezende,

Fernando Jorge Manvailer Esgaib,

Marilene Maffucci Corrêa,

Otamir Nogueira de Souza,

Hercília Alves de Lima,

Osvaldo Abrão de Souza,

Noelima Marques Dias,

Rui Barbosa Rosa,

Alberto Loubet de Almeida,

Carmen Lourdes Cubel Cantero,

Jandira de Mello Nazareth,

Virginia Gonçalves,

Dionéa de Souza,

Maria del Carmen Ruiz,

Terezinha Correia Saad,

Eliziária de Freitas,

Marcos Ferreira Girão,

Betzy Aparecida Kafuri,

Paulo César Mattos,

Marcelo Quadros de Lima,

Maria Vitória Paschoaletto Corrêa da Costa,

Juvenal Laurentino Martins,

Nádia Diniz,

Pedro Arguello Coutinho,

Sílvio Maciel Freitas,

José Carlos Paz,

Ligia dos Santos Alencar,

Lucila Silveira,

Ana Paula Leal de Souza,

Leda Barros,

Ana Maria Pinheiro Franco,

Paola da Silva e Souza,

Ney Gonzaga Rodrigues,

Camilo Miranda Barbosa,

Juarez de Rezende,

Irene Gonçalves de Paulo Rodrigues,

Alinor Vieira da Silva,

José Maria Cabral,

Rita Benício da Costa,

Elizete Jessus Porfirio,

Francisco José Vieira Espindola,

Robson Oliveira Cardoso,

Júlio André Santos da Silva,

Aldineirde Elias Mestre Pavan,

Paulo Henrique Costa,

Dr. Márcio Antonio Belini,

João Carlos Nunes Martins,

André Luiz da Silva Souza,

Wilson Martinelli,

Elianici Gonçalves Gama,

Lincoln Carlos Silva de Oliveira,

Geraldo Henrique Resende Vicentin,

Marcelo Ferreira Cavalcante,

Lupércio Degerone Lúcio,

Ana Maria Torres Caceres,

Giuliana Harumi Mituzaki Murta,

Elinete Camargo da Costa Silva

Alessandra Graciele Piroli,

Flávia Noemy Gasparini,

Kiatake Fontão,

Aires Noronha Adures Neto,

Carlos Eduardo Oliveira Lima da Costa,

Cinthya Paez de Bona Nardi,

Denise Tiosso Sabino.

Colaborou com Tatyane Gameiro