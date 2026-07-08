Ano eleitoral tem mesmo seus milagres e, digamos, travestidos de... Leia na coluna de hoje

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Ariano Suassuna - escritor brasileiro

"A humanidade se divide em dois grupos, os que concordam comigo e os equivocados”

FELPUDA

Ano eleitoral tem mesmo seus milagres e, digamos, travestidos de oportunismos pois, afinal, ninguém é de ferro. Entre projetos relevantes e debates importantes, sempre sobra espaço para propostas que transformam qualquer festinha em data oficial no calendário de MS. E a febre populista atinge parlamentares de diversos partidos, mostrando que é hora da onça beber água. No ritmo em que vai, logo seria instituído o Dia da Formiga-Lava-pés, a Semana do Carrapicho e a Homenagem às Pantufas da Vovó. Calendário não falta; falta é prioridade. Afe!

Duelo ideológico

Nas eleições proporcionais, um dos confrontos que promete movimentar os bastidores será entre a deputada federal Camila Jara (PT) e a ex-secretária estadual de Cidadania, Viviane Luiza da Silva (PSDB). Será um embate entre esquerda e centro-direita.

Mais

Nos meios políticos, a leitura é de que a tucana entrou na disputa com a missão de enfrentar a principal vitrine petista em MS, devendo render bons capítulos até outubro. E com isso, sai fortalecido um dos grupos que brigam para comandar o Estado.

Juliana Ayala e Bruno Wendling - Foto: Arquivo Pessoal

Elisandra Cassol - Foto Arquivo Pessoal

Corrida

Prefeitos e lideranças municipais voltaram a ser peças disputadas no xadrez eleitoral. Mais do que apoio formal, eles oferecem estrutura, articulação e capilaridade durante a campanha. Não por acaso, as agendas pelo interior devem ganhar intensidade nos próximos meses. Quem conseguir consolidar alianças agora chegará mais forte à convenção. Afinal, eleição não se vence apenas nos grandes centros, mas também no voto pulverizado dos pequenos municípios. Vale lembrar que o eleitor é soberano na escolha. Vai daí que...

Rota

Comentário é que o ex-senador Delcídio do Amaral, presidente do PDR, deverá concentrar seus esforços na disputa por uma cadeira na Assembleia Legislativa de MS. Depois de ensaiar pré-candidatura ao Governo do Estado, o ex-parlamentar teria recalculado a rota. A avaliação é de que esta seria, hoje, a opção mais viável para tentar retomar protagonismo político.

Mudança

Quem também poderá recalcular estratégia é o deputado estadual Roberto Hashioka (Republicanos). A conversa nas rodinhas políticas é que ele estaria inclinado a buscar a reeleição para a Assembleia Legislativa, deixando em segundo plano a disputa por uma vaga na Câmara dos Deputados. A ideia era formar dobradinha com a esposa, a ex-deputada Dione Hashioka, que articulava seu retorno ao Legislativo estadual. As convenções partidárias darão a palavra final.

ANIVERSARIANTES

Martinho Martinez Filho,

Thais Oliveira,

Dra. Gilcleide Maria dos Santos Alves,

Regina Kodjaoglanian,

Mariana Mirault,

Neuza Guimarães Orro,

Marcel Pedra Toledo,

Aldeir Lopes da Silva,

Euclides Piva,

Gládero Cardoso Vieira Oliveira,

Otávio Ramos,

Maria Vitoria Sleiman Bezerra,

Severiano Pereira Dias,

Mário Monteiro Borges,

Elias Ferreira,

Edma Nascimento Maruyama,

Ronaldo Braga Ferreira,

Janio Barbosa de Lima,

Valdomiro Martins de Moura,

Daniela Tomasi Lopes,

Alexandre Barbosa da Silva,

Valdir Americo Kermessi,

Dr. Adalberto Abrão Siufi,

Dra. Marielle Alves Corrêa,

Felipe Epelbaum,

Dr. Fabrício Luís Savegnago,

Roberval Pereira Silva,

Aloizio Satiro da Silveira,

José Aparecido Barbosa,

Luis Gustavo Lopes Cunha,

Freud Jacques Teixeira,

Marileusis Aparecida Rodrigues da Silva,

Viviane Paiva Duarte,

Marcílio Álvaro Benedito,

Márcia Ribeiro Bueno Paz,

Daniel Felipe Hendges,

Paulo Sergio Estival,

Livia Renata Ferreira,

Roger Rodrigo Cuzinato Bernardo,

Michella Alencar Jorge Chaves,

Douglas Philipe Maroni,

Alfredo Marques Machado,

Clemira Brandão de Souza,

Ivana Aparecida Galdino,

Elenice Munhoz Cordeiro Friozi,

Catarina Peres Barbosa,

Liliane Coelho Brandão,

Mario Katayana,

José Flávio Nunes,

Tânia Regina Costa,

Arlete Terezinha Portocarrero,

Paulo Roberto Siviero,

Cristiane dos Santos,

Luiz Carlos Fernandes de Mattos Filho,

Gaudiley Coleta Brun,

Elça Almeida Braga,

Selanira Garcia Barbosa,

Suamy Azevedo de Souza,

Tereza Cristina Guedes Bochefe,

Patrícia Pandin da Costa,

Ivonete da Silva Souza,

Fabrice Campos,

Marcos Lázaro Barbosa Carneiro,

João Carlos Barata da Silva,

Sebastião da Silva Rocha,

Deolindo Calmo Junior,

Dra. Ignez Kanomata de Mesquita,

Dr. Adriano Fernandes da Silva,

Jeferson Progetti Paschoal,

Gildásio Gomes de Almeida,

Alberto Valêncio de Souza,

Manoel Tomaz Costa,

Valter de Oliveira,

Cristine Dani Sores,

Precilio Cabanas Ayala,

Evandro Mombrum de Carvalho,

Arlete Borges Barros,

Luciana Queiroz de Oliveira,

Antônio Aparecido Rafael de Carvalho,

Germano Teodoro Ramalho de Mendonça,

Elizabeth Lima,

Orivaldo Monteiro,

Marcos Eduardo Roda,

José Freiria Abdalla,

Denise Felício Coelho,

Roberto Luiz Pomoviski,

Linda Nayara Miranda de Almeida,

Fernando Peró Corrêa Paes,

Alair Larranhaga Tebar de Noronha,

Adriano Henrique Rodrigues,

Nivaldo Domingos da Rocha,

Uliana Fernandes Catônio,

Ivone Prestes Esposito,

Amanda Lima Alves,

Andreia Santos Humsi Rayes Donxeva,

Carlos Augusto Lopes Machado,

Leticia Mendes Siqueira Ferrigolo,

Abelardo Cezar Xavier de Macedo,

Antonio Carlos de Melo,

Dorvil Afonso Vilela Neto,

Fábia Zelinda Favaro,

Sydney Aguilera,

Walter Gazola,

Larissa Menezes Paes,

Patrícia Soares Moreira,

Luísa Cordeiro.

Colaborou com Tatyane Gameiro