Depois de reuniões festivas, participação em eventos políticos e até... Leia na coluna de hoje

Victor Hugo - Escritor francês
"Saber exatamente qual a parte do futuro que pode ser introduzida no presente é o segredo de um bom governo”.
Felpuda
Depois de reuniões festivas, participação em eventos políticos e até aparições como “papagaios de pirata” em coletivas da prefeita, eis que a tchurma da Câmara de Campo Grande resolveu chutar o pau da barraca. De um dia para o outro, a tropa de choque passou a enxergar os inúmeros buracos e prestar atenção nos demais problemas da cidade. Milagre da visão? De duas, uma: ou os nobres edis resolveram levantar da cadeira e trabalhar, ou o duro recado das urnas acendeu a luz vermelha. Em tempo: dos 12 vereadores candidatos, apenas um conseguiu se eleger. Como se vê...
Em celebração aos 120 anos que o famoso avião 14-bis, criado por Santos Dumont, realizou seu primeiro voo público em Paris, no dia 23 de outubro de 1906, a TV Cultura estreia no próximo domingo (18), a minissérie Santos Dumont, que resgata o legado e a genialidade do inventor brasileiro. A produção, com seis episódios, vai ao ar semanalmente, às 15h (MS), acompanha Santos Dumont desde a infância nos cafezais de Minas Gerais até a consagração nos aeroclubes de Paris, na virada do século XIX para o XX. Interpretado por João Pedro Zappa na fase adulta, o inventor personificou as grandes transformações da época ao transitar entre o Brasil e a França. Para as filmagens foram utilizados os palácios no Rio de Janeiro e as ruas de Petrópolis, recriando a Paris da Belle Époque e refazendo o histórico voo do 14-bis com uma réplica do avião. Santos Dumont tem direção de Estêvão Ciavatta e Fernando Acquarone, com roteiros de Pedro Motta Gueiros e Gabriel Mariani Flaksman. A narrativa aborda a personalidade reservada do aviador, os desafios na Europa, o preço da fama e a melancolia dos seus últimos anos. A minissérie venceu o prêmio internacional Telly Awards nas categorias Cinematografia e Entretenimento.
Torre de Babel
Enquanto a prefeita Adriane Lopes anuncia aos quatro ventos forças-tarefas em vários bairros, o secretário de Obras, André Brandão, tem afirmado em entrevistas: “Preciso de 60 dias para colocar o tapa-buraco em dia”. Ou seja: o serviço só ficaria pronto às vésperas do Natal, com Ano-Novo e posses logo em seguida. Até lá, as primeiras promessas do Executivo terão completado um ano. E com um agravante: além dos buracos, as chuvas agora trazem enxurradas, matagal e lamaçal.
Lado
Pelas redes sociais, circula vídeo de figura que concorreu às eleições pelo PT em Mato Grosso do Sul. No vídeo criticou o discurso de ódio no PT e a perseguição aos cristãos, anunciando que vai votar em Flávio Bolsonaro para presidente da República. Tal decisão pegou os companheiros e eleitores de surpresa.
Na real
O Tribunal de Justiça de MS retomou ação de indenização por danos ambientais e morais movida por moradores da Comunidade Ribeirinha de Porto Esperança contra a empresa LHG Mining Corumbá S.A. A ação havia sido extinta em primeira instância, sem que se analisasse se os moradores tinham direito à indenização pelos supostos danos. Juiz apontou falhas, por conta da falta de comprovantes formais de residência e de extratos bancários ou fiscais que comprovassem a alegada vulnerabilidade financeira dos ribeirinhos. Como se sabe, conta de luz no nome e extrato bancário em dia não existe e nunca existiu nem mesmo no imaginário de quem vive à beira do rio. Agora, o mérito, enfim, terá sua vez.
ANIVERSARIANTES
- Caroline Mendes Dias,
- João Cordeiro da Silva Filho,
- Maria Fernanda Tedesco Rodrigues,
- Antônio Braz da Silva,
- Jerusa Gabriela Ferreira,
- Alberto Rodrigues Soares,
- Carlos Dias Andrade,
- Marly de Souza Corrêa,
- Clodoilson dos Santos Pires,
- Juliana Paracampos,
- Renato Costa Alves,
- Silvia Madelini Fernandes,
- José Roberto Barros Cavalcante,
- Karen Zenaro,
- Ruth Shinzato Yoshitake,
- Maria Cristina Rangel Torres,
- Aderbal Netto Maroni,
- Maria Tereza Sales Filgueiras,
- Kenya Camila Fernandes Beltrão,
- Dr. Fernando Valladares Novaes,
- Sônia de Menezes Nogueira,
- Isabel Correa,
- Geraldo Junkes,
- Dr. Flávio Jacó Chekerdemian,
- Ibrahim Emilio Saddi,
- Felipe Garcia da Silva,
- Arquimedes Leite de Andrade Sobrinho,
- Iracy Montanha da Silva,
- Elizabeth Cordeiro Pereira,
- Claudia Villaruel,
- Edson Brandao da Silva Junior,
- Lucimara Jose da Silva,
- Dr. José Oswaldo Virgilio,
- Ailete Fiori Adelaido Gonçalves,
- Marines Leandro da Silva,
- Marco Antônio Tinoco,
- Adalberto Setubal de Lima,
- Edith Canhete Costa,
- Antônio Carlos Barbosa,
- Marcelo Augusto de Souza Bexiga,
- Cleuza Lemes Nogueira,
- Cristina Quadros,
- Sebastião Alves Pereira,
- Dilma Rodrigues Machado,
- Sônia Gonçalves Bueno,
- Dr. Roberto Teruya,
- George Luiz Lunardon Nunes,
- Dr. Paulo César dos Santos Figueiredo,
- Luiz Carlos Iglécias,
- René de Golveia,
- Dalva Célia Corsini,
- João Lopes da Silva,
- Eduardo Antonio Michellis,
- José Tojo Mota,
- Kátia de Moraes e Souza,
- Luíza de Souza Freitas,
- Rosa Maria Franco,
- Maria Emília Vasquez,
- Lucimara Gonçalves,
- Ana Elisa Montanha,
- Adão Ferreira de Souza,
- Renata Ribeiro,
- Wilson Gonçalves Junior,
- Maria Conceição Ferreira,
- Sandro Rocha,
- Glaucio Cesar Vieira,
- Edson Rodrigues da Silva,
- Márcio Roberto Tadano Miguita,
- Eliza Shizue Fukui,
- Laurentino Garcia Goes,
- Marcos Antônio Momesso,
- Márcia Ardaia Fagundes Ferreira,
- Frederico José Pereira Leite,
- Lucianio Leandro da Silva,
- Fábio Targino da Cruz,
- Luciene Justino Machado,
- Marta Cristina de Castro,
- Luizinho Manoel dos Santos,
- Edson Augusto Moringo,
- Bruno Fernandes Oliveira,
- Aroldo Albuquerque,
- Custódio Vicente Garcia,
- Milton Massayuki Yoshimoto,
- Eliane Meireles Nespoli Ferzeli,
- Ana Lúcia Quirino Antunes,
- Ronaldo Terra,
- Valbério Nobre de Carvalho,
- Cláudio Santos Viana,
- Sílvio Aparecido Campos,
- Ricardo Antonio Rocha,
- Nicanor Antonio Lunardelli Ramos,
- Elieda Borges da Costa,
- Luciano dos Santos Amaral,
- Elpídio Belmonte de Barros Junior,
- Marli Messias de Souza,
- Sabrina Queiroz Monney Rotunno,
- Hélio Tadeu Ruiz,
- José Cesário dos Santos Filho,
- Rui Volmar Pederiva,
- Mara Silvia Piccinelle,
- Vilmar de Ávila,
- Cláudia Adriana Lensone,
- Maria Aparecida Rodrigues de Souza,
- Mariana Lakatos Silva,
- Rudney Lino Duarte,
- César Augusto Batiston,
- Teodomiro Morais de Almeida,
- Waldo Nantes de Oliveira Leão,
- Fabiana Candido Maia.
Colaborou com Tatyane Gameiro