O senador eleito Reinaldo Azambuja (PL) recebeu 903.554 votos, a maior... Leia na coluna de hoje

Paulo Coelho - Escritor brasileiro
"Uma coisa é você achar que está no caminho certo, outra é achar que o seu caminho é o único. Nunca podemos julgar a vida dos outros, porque cada um sabe da sua própria dor e renúncia”.
FELPUDA
O senador eleito Reinaldo Azambuja (PL) recebeu 903.554 votos, a maior votação para o Senado na história de Mato Grosso do Sul. O resultado consolida o ex-governador como presidente estadual do PL e principal liderança do partido no Estado. A legenda elegeu os dois senadores, três dos oito deputados federais, nove dos 24 deputados estaduais, e passa a ter a maior bancada sul-mato-grossense tanto na Câmara quanto na Assembleia. Na política, quem é bem votado não só se torna o “cacique da aldeia”, como também passa a dar as cartas.
Especial
Entre os dias 26 e 30 deste mês, acontecerá a Mega Semana da Mega Sena. Serão cinco sorteios consecutivos correspondentes aos concursos 3076, 3077, 3078, 3079 e 3080. A modalidade, em caráter especial, terá sorteios de segunda a sexta-feira, substituindo o calendário regular de concursos.
Mais
Após o encerramento dos concursos especiais, a Mega-Sena retomará seu calendário regular de sorteios e fará a abertura das vendas paralelas da Mega da Virada 2026, prevista para novembro. O limite de horário permanece o mesmo adotado nos concursos regulares.
Bênção!
Nos bastidores, já ferve a disputa pela presidência da Assembleia Legislativa de MS. Duas correntes disputam o segundo posto político mais cobiçado do Estado, e não é à toa: a Casa administra mais de meio bilhão de reais, quantia que boa parte dos 79 municípios de MS nem sonha em ter no caixa. Só que ninguém se elege presidente da Assembleia sem a bênção do governo. E é quando a queda de braço costuma terminar sempre do mesmo jeito: chapa de consenso.
Vilã
A inflação ganhou força após a deflação registrada em agosto, subindo para 0,82% em setembro, apontam dados divulgados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Estimulada pela disparada dos preços das contas de luz, a variação é a maior para o mês desde 2021. Em 12 meses ela atingiu 4,58%, estourando novamente o teto da meta de 4,5% do Conselho Monetário Nacional.
Encolheu
Nem mesmo com votação recorde de Camila Jara, o PT conseguiu eleger dois deputados federais. Os seus companheiros não contribuíram para alcançar o quociente eleitoral. A diferença da votação de Camila de quase 155 mil votos para o segundo mais votado do PT é bem grande. Esse companheiro na disputa para Câmara Federal é Elias Ishy. Ele obteve apenas 18.045 votos. Não conseguiu conquistar a cadeira de Vander Loubet, que desistiu da reeleição para concorrer ao Senado. Como se vê...
ANIVERSARIANTES
- Renata Paula Possari Mendonça,
- Marçal Gonçalves Leite Filho,
- Silmara Silva Guimarães,
- José Octaviano de Andrade,
- Lilian Ajul Miyasato de Arruda,
- Ney Correa Dias,
- Elaine Soares de Moraes,
- Ernestina Braz Dias,
- Deonisio Guedin Neto Deotti,
- Manoel Macena de Souza,
- Dr. Eduardo Ferreira da Motta,
- Fernanda Barros Piovano,
- Kátia Moreira Carneiro,
- Leda Santiago Ramos,
- Regiane Aparecida Ferreira,
- Iria Pedrassa Ortiz,
- João Carlos Correa Fernandes,
- Ivone Paetzold Soares,
- Tereza da Silva,
- Marcio de Almeida,
- Luely Sperandio da Costa,
- Cid Ramos de Oliveira,
- Paulo Cesar Zeni,
- Dra. Fátima Aparecida Antônio Margarido,
- Geovana Souza,
- Vera Denise Diogo Chama,
- Elisabete Lescano Ferraz,
- Ronald Calixto Nunes,
- Wlademir de Souza Volk,
- Noilza Rodrigues Noronha,
- Cecília do Carmo Raslan Silva,
- Vanessa Silva,
- Ricardo Kubitz Junior,
- Edson Vieira,
- Geraldo Teixeira de Almeida,
- Vera Odete Pires Caminha,
- Antônio Carlos Castelo Branco,
- Jairo Alves Fontoura,
- Ivaldo Gonçalves Medeiros,
- Nely Nakazato,
- Sérgio Pereira de Assis,
- José Alves de Rezende,
- Luiz Calixto de Bastos,
- Calisto Peralta Alvarez,
- José Henrique Cavalcante,
- José Antônio Rabello de Moura Brasil,
- Luciana Angelita Ferreira Menezes,
- Frederico Soares Júnior,
- José Ricardo Corrêa Nasser,
- Sandra Maria Espíndola,
- Flaviano Januario da Silva,
- Nelson Sabino de Oliveira,
- Emmanuel Leander de Souza,
- Antônio Marques,
- Argentino José Nepomuceno,
- Fortunato Silva Sanches,
- Nancy Girão Arruda,
- Wanderlei Luiz de Oliveira,
- Vanilda Queiroz Yared,
- Oscar Peixoto Ennes,
- Bianca Soares de Brittes,
- Carlos Antônio Campos,
- Jefferson Greco Justino,
- Maria Inês Milanezi,
- João Seiko Shirado,
- Isidoro Ribeiro,
- André Bassil Fioravanti,
- Karla Regina Borges Bittelbrunn,
- João Vieira Neto,
- Márcia Casamassa Tiago Quinteiro,
- Bianca Freitas Jorge Vieira,
- Paulo Henrique Soares,
- Cineio Heleno Moreno,
- Fernando Guimarães de Souza,
- Luís Antonio Marchiori Perícolo,
- Júlio César da Silva,
- Aguinaldo Araújo de Sousa Júnior,
- Jeanny Santa Rosa Monteiro de Oliveira,
- Francisco Grisai Leite da Rosa,
- Edimar Tania Bertolucci de Araújo Martins,
- Gustavo Ferreira Santos,
- Irineu Pimentel Pinto,
- Jordelino Garcia de Oliveira,
- Roberto Prado do Nascimento,
- Mohamad Hassam Hommaid,
- Oswaldo Vieira Andrade,
- Maria Tereza de Moraes,
- Wagner Roberto Pereira de Lima,
- Aline Yonamine Miyahira,
- Thaís Teixeira Lopes,
- Oséias Vitorino do Nascimento,
- Raquel Canton,
- João Alves Mendes,
- Marcos Ivan Silva,
- Silvio Pereira Filho,
- Wanderley José de Freitas,
- Valdete Souza Yarzon,
- Luiz Alberto Menezes,
- Valdenir Correa Mendes,
- Maria Sílvia Barbosa Lemos,
- Tyanna Flôres de Assis,
- Telma Nantes Arruda,
- Ana Maria Pimenta Garcia,
- Fátima Luzia de Souza Vieira,
- Vivianne Soares Silva,
- Suzana Carolina Franco,
- Mário Henrique Lima,
- Gilberto de Oliveira Cardoso.
Colaborou com Tatyane Gameiro