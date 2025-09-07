Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Literatura B+: Junto, separado, com acento: saiba como ensinar as crianças desde cedo

Veja dicas gramaticais que mostra como explicar a ortografia para os pequenos com paciência, afeto e criatividade.

Flavia Viana

Flavia Viana

07/09/2025 - 14h30
Mesmo durante a vida adulta, a questão ortográfica sobre a forma correta de empregar os “porquês” ainda gera momentos de dúvida durante a escrita.
Já na fase de alfabetização dos alunos, a dúvida mais frequente é para saber se a palavra é escrita junta ou separada, com ou sem acento.

Caso a explicação seja incorreta ou apresentada de uma maneira complicada, a incerteza no uso da palavra correta pode prolongar o erro por toda a vida. Pensando nisso, Robson Kubis, especialista em idiomas do Grupo MoveEdu, detentor da Ensina Mais Turma da Mônica, marca referência no segmento de apoio escolar, dá dicas gramaticais e sugestões de como explicar de maneira simples a diferença entre os usos dos “porquês” para os pequenos.

Qual a diferença entre cada um deles?

Durante a vida adulta e especialmente na era digital, em que as abreviações são frequentes, muitas vezes deixamos de aplicar a escrita da palavra corretamente. Por isso, é preciso relembrar as regras gramaticais para explicar de forma clara para as crianças.

Por que: deve ser usado em perguntas diretas ou indiretas, pode ser substituído por “por qual motivo” ou “por qual razão” na escrita da frase.

Por quê: é aplicado sempre no fim da frase, com o mesmo sentido de “por qual razão?”.

Porque: tem o mesmo sentido de “pois” e só deve ser usado em respostas e explicações.

Porquê: sempre deve ser acompanhado de um determinante, como um artigo ou um numeral, e é sinônimo de “motivo” ou “razão”

Como explicar todas essas regras para os pequenos?

José Júnior destaca que estimular a criatividade e utilizar exemplos cotidianos das crianças podem facilitar o processo e tornar o conteúdo significativo para a realidade delas. Isso é fundamental para que a informação seja absorvida facilmente.

Usar exemplos cotidianos na rotina da criança

Use exemplos práticos e cotidianos para apresentar o uso dos porquês nessas situações, assim fica mais fácil do pequeno assimilar naturalmente as regras e deixar o processo mais leve. Frases como “Por que você não comeu toda a comida?”, “Você está bravo por quê?”, “Porque eu queria brincar.” ou “Quero saber o porquê dessa confusão.” podem aproximar a linguagem da realidade da criança e tornar o processo de aprendizagem mais divertido.

Fazer jogos e atividades

Faça atividades lúdicas e interativas, que desenvolvam a curiosidade do pequeno e deixem o conteúdo mais envolvente, como criar jogos de encaixe com as palavras e conectar as frases com a versão correta, ou crie desenhos relacionados às situações.

Trabalhar com exemplos visuais

Os exemplos visuais fazem toda a diferença durante as atividades lúdicas, assim, fica mais fácil para algumas crianças assimilarem e colocarem a teoria em prática, fixando o conteúdo de forma mais concreta. Para isso, podem ser usadas ilustrações, cartões com cores diferentes, cartazes e histórias em quadrinhos para unir a teoria e a imagem.

Incentivar a fase dos porquês

A fase da alfabetização coincide com o momento em que os pequenos fazem muitas perguntas, a famosa fase dos “porquês”. Mesmo que os adultos não saibam de todas as respostas, é bom aproveitar a curiosidade natural deles no dia a dia para explicar na prática o uso dos porquês. Quanto mais a criança questiona, mais oportunidades para explicar como cada forma da palavra é usada.

Ler ou criar histórias

O público infantil adora histórias, principalmente durante a fase de alfabetização que estão com a empolgação de aprender a ler. Diante disso, é importante incentivar a leitura durante esse processo com histórias em que a palavra aparece em diferentes contextos, ou para estimular a criatividade. Além disso, para ensinar a regra gramatical, você pode criar histórias usando as diferentes versões dos “porquês” para deixar tudo mais divertido e significativo para os pequenos.

Usar a internet como um apoio

Essa ajuda vai muito além da regra, pois os conteúdos educativos na internet podem ser bons aliados dos pais durante a alfabetização. Quando são bem utilizados com a devida supervisão, é possível que a criança revise a parte teórica já estudada previamente e pratique em jogos digitais com exercícios interativos que deixarão o processo de aprendizagem mais divertido, exercitando a atenção, a leitura e a gramática de forma mais leve.

Sobre a Ensina Mais Turma da Mônica

A Ensina Mais é uma franquia de apoio escolar licenciada Turma da Mônica e faz parte do Grupo MoveEdu. A rede oferece programas educacionais e surgiu da necessidade de melhoria na educação de base das crianças e jovens no Brasil. A missão da Ensina Mais Turma da Mônica é fortalecer a construção da base educacional dos alunos de forma lúdica e inovadora, contribuindo para sua formação. Dessa forma, a marca adota uma metodologia exclusiva, utiliza recursos tecnológicos, promove aulas totalmente interativas, dinâmicas e altamente qualificadas, buscando o desenvolvimento das crianças em todos os aspectos. O foco é no desenvolvimento intelectual dos alunos, contribuindo na formação cultural e complementar.

Pet B+: Saúde felina: saiba por que considerar um especialista em gatos

Médica veterinária comenta como um atendimento personalizado pode fazer a diferença no diagnóstico e tratamento

06/09/2025 15h00

Pet B+: Saúde felina: saiba por que considerar um especialista em gatos

Pet B+: Saúde felina: saiba por que considerar um especialista em gatos Foto: Divulgação

No Brasil, existem aproximadamente 30 milhões de gatos, segundo a Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação (Abinpet). Curiosos, independentes e territoriais, eles diferem de cães não só em comportamento, mas também nas questões de saúde e bem-estar, o que demanda um olhar atento e específico às suas particularidades. É com esse foco que atuam os especialistas em felinos.

“Os gatos possuem várias nuances em seus comportamentos e também doenças específicas da espécie. Levá-los em um especialista de felinos é importante pois o profissional vai considerar todas essas particularidades, oferecendo prevenção e tratamentos personalizados com um manejo sensível”, explica Isabelle Guimarães, veterinária especialista em felinos no Nouvet, centro veterinário hospitalar em São Paulo.

Mas como eles podem fazer a diferença?

Entre as habilidades e atuações desses profissionais, estão a capacidade de identificar sintomas sutis que muitas vezes os gatos não demonstram. Por geralmente serem mais discretos, pode ser difícil de perceber se eles estão com dor ou desconforto. Um especialista tem a sensibilidade e o conhecimento para notar os sinais que um gato está dando, o que também implica em reconhecer, diagnosticar e tratar as doenças características deles. Algumas das mais comuns são doenças renais, FIV, FeLV, etc.

“Um diagnóstico certeiro pode fazer toda a diferença para o bem-estar dos felinos, pois o especialista saberá orientar e tratar os problemas seguindo um protocolo pensado para eles. Isso também inclui indicar o tipo de medicação ideal considerando o metabolismo da espécie. Além disso, mais do que remediar, o profissional saberá trabalhar uma prevenção com expertise desde o início, considerando idade, estilo de vida e histórico do pet”, comenta Isabelle. 

Além de um check-up preventivo e protocolo de tratamento objetivo, um especialista em felino também trabalha com olhar para o comportamento dos gatos. Não é raro ver tutores enfrentando alguns dilemas com seus animais, como a dificuldade de adaptação com caixa de areia, a reatividade com humanos ou outros gatos, a destruição de objetos, a vocalização excessiva, entre outros.

“Tais problemas podem ser solucionados com estratégias focadas no comportamento da espécie, entendendo as causas e sintomas. Nosso trabalho  como especialistas é ouvir e respeitar todas as particularidades dos gatos, prezando pelo seu bem-estar”, complementa a especialista do Nouvet.

Cinema B+: O que esperar da 5ª temporada de Only Murders in the Building?

Série volta com um elenco de grandes estrelas, mas com um toque de repeteco

06/09/2025 13h00

Cinema B+: O que esperar da 5ª temporada de Only Murders in the Building?

Cinema B+: O que esperar da 5ª temporada de Only Murders in the Building? Foto: Divulgação

Sou abertamente fã da série Only Murders in the Building que, desde sua estreia em 2021, conquistou público e crítica ao reinventar a fórmula do mistério com uma mistura inteligente de comédia, suspense e personagens cativantes. Em um momento de mercado onde produções são canceladas sem cerimônia, essa despretensiosa comédia conseguiu longevidade apostando na qualidade, mesmo que as tramas não sejam inovadoras. Na defesa deles, nem Agatha Christie mudava o jogo que estava ganhando, não é?

Ambientada no enigmático prédio Arconia, em Nova York, Only Murders in the Building  (Somente Assassinos/Assassinatos no Prédio, em tradução livre) acompanha o trio de podcasters amadores — Charles (Steve Martin), Oliver (Martin Short) e Mabel (Selena Gomez) — que, por acaso, acabam investigando assassinatos que acontecem no seu prédio. Simples e direto assim.

O que muda? O desfile de estrelas: desde Sting à Meryl Streep, quem é quem faz ponta, podendo ser assassino ou assassinado sem cerimônia. Todas as temporadas são ligadas, mas, antes de falar da que vai estrear no dia 9 de setembro na Disney Plus, vale recapitular o que já aconteceu.

Relembrando os assassinatos e mistérios de cada temporada

Na 1ª temporada, o mistério gira em torno do assassinato de Tim Kono, um jovem artista residente no Arconia. Enquanto investigam, Charles, Oliver e Mabel descobrem que Jan (Amy Ryan), que havia namorado Charles, é a responsável. Jan é revelada como uma psicopata que matou Tim para esconder segredos profundos.

Além da trama central, a temporada introduz personagens fixos que se tornariam parte do universo da série, como o carismático porteiro Lester, os excêntricos vizinhos do prédio e os policiais que aparecem para reforçar as investigações.

A 2ª temporada traz o assassinato da síndica Bunny Folger, mergulhando o trio em uma rede de corrupção, crime organizado e intrigas dentro do prédio. Aqui, um policial corrupto e a assistente da podcaster famosa interpretada por Tina Fey se mostram envolvidos no assassinato, ampliando o alcance do mistério para além do Arconia, com conexões perigosas ao submundo do crime. A temporada reforça o papel ambíguo das forças policiais e introduz novas figuras que complicam a vida dos nossos detetives amadores.

A 3ª temporada, para mim, a mais brilhante, tem como vítima Ben Glenroy, um ator que aluga a cobertura do prédio — pertencente ao cantor Sting. A trama se adensa com o envolvimento do mundo teatral, já que Oliver está produzindo uma peça e o assassinato está diretamente ligado a intrigas nos bastidores.

O produtor da peça é revelado como o assassino, que mata Theo para encobrir um esquema de fraudes e vinganças pessoais. Essa temporada aprofunda ainda mais os laços entre os protagonistas e mantém o equilíbrio entre humor e tensão. E, claro, apresenta Loretta (Meryl Streep) que vem a ser o amor da vida do complexo Oliver.

Na 4ª temporada, a vítima é Sazz, a dublê de Charles, interpretada por Jane Lynch. O trio descobre um esquema de controle de aluguéis no prédio vizinho, um local menos glamouroso que o Arconia, expandindo o universo da série para novas camadas sociais e urbanas. Surpreendentemente, Jan, que havia fugido da prisão após os eventos da primeira temporada, não é a assassina desta vez.

O verdadeiro culpado é Marshall Pope (Jin Ha), um escritor e dublê que mata Sazz para impedir a divulgação de um roteiro inspirado na própria série, temendo que verdades incômodas sejam reveladas. O final da temporada traz um choque: o corpo do porteiro Lester é encontrado, abrindo um novo mistério que conecta diretamente o trio a uma ameaça maior.

Personagens recorrentes e o universo do Arconia

O prédio Arconia é um personagem central, com seus moradores excêntricos e mistérios. O porteiro Lester é uma figura constante até sua trágica morte, assim como vizinhos peculiares, policiais que transitam entre ajudantes e antagonistas, e celebridades convidadas que enriquecem o elenco, como Meryl Streep (Loretta), que se casa com Oliver, e Nathan Lane. A química entre Charles, Oliver e Mabel, junto com esse universo de personagens, mantém a série coesa e vibrante.

Cinema B+: O que esperar da 5ª temporada de Only Murders in the Building?Cinema B+: O que esperar da 5ª temporada de Only Murders in the Building?

Dic - Divulgaçãoas da 5ª temporada

O trailer da nova temporada deixou claro que a série vai entrar em uma fase ainda mais sombria, mergulhando no submundo do crime organizado e em mistérios que envolvem bilionários, máfia e poderosas figuras de Nova York. O assassinato do porteiro Lester, inicialmente tratado como um acidente, se revela um ponto de partida para uma investigação cheia de reviravoltas.

Novos personagens estrelados por Renée Zellweger, Logan Lerman e Christoph Waltz são apresentados como peças-chave nessa nova trama, trazendo uma dose extra de suspense e potencialmente ampliando o alcance dos mistérios para além do Arconia.

O tom da temporada parece mais tenso (mas nunca sério), e com uns toques de despedida. Mantém o humor característico e o ritmo ágil que são marcas registradas da série, mas vindo de duas temporadas onde foram extremamente criativos (a 3ª com o musical da Broadway e a 4ª brincado com a metalinguagem do cinema), fica um pouco aquém do esperado. Não sei ainda quem matou (mas tenho minhas teorias) e até o penúltimo episódio nada é exatamente o que parece ser. Eu quero ainda fazer minhas especulações!

No dia 9, os dois primeiros episódios serão lançados simultaneamente, seguidos por um por semana depois. O trio de detetives está unido e mais testado do que nunca. Afinal, a vida deles mudou e enquanto desvendam conexões obscuras entre o Arconia, o submundo da máfia e novos personagens, todos podem ser tanto aliados quanto inimigos.

Com o charme inconfundível, as homenagens inteligentes ao gênero e o enredo intrincado, Only Murders in the Building segue como uma das melhores séries de comédia e mistério, pronta para surpreender e prender a atenção do público mais uma vez. Eu adoro!

