Literatura B+: Junto, separado, com acento: saiba como ensinar as crianças desde cedo

Mesmo durante a vida adulta, a questão ortográfica sobre a forma correta de empregar os “porquês” ainda gera momentos de dúvida durante a escrita.

Já na fase de alfabetização dos alunos, a dúvida mais frequente é para saber se a palavra é escrita junta ou separada, com ou sem acento.



Caso a explicação seja incorreta ou apresentada de uma maneira complicada, a incerteza no uso da palavra correta pode prolongar o erro por toda a vida. Pensando nisso, Robson Kubis, especialista em idiomas do Grupo MoveEdu, detentor da Ensina Mais Turma da Mônica, marca referência no segmento de apoio escolar, dá dicas gramaticais e sugestões de como explicar de maneira simples a diferença entre os usos dos “porquês” para os pequenos.

Qual a diferença entre cada um deles?



Durante a vida adulta e especialmente na era digital, em que as abreviações são frequentes, muitas vezes deixamos de aplicar a escrita da palavra corretamente. Por isso, é preciso relembrar as regras gramaticais para explicar de forma clara para as crianças.

Por que: deve ser usado em perguntas diretas ou indiretas, pode ser substituído por “por qual motivo” ou “por qual razão” na escrita da frase.

Por quê: é aplicado sempre no fim da frase, com o mesmo sentido de “por qual razão?”.

Porque: tem o mesmo sentido de “pois” e só deve ser usado em respostas e explicações.

Porquê: sempre deve ser acompanhado de um determinante, como um artigo ou um numeral, e é sinônimo de “motivo” ou “razão”

Como explicar todas essas regras para os pequenos?



José Júnior destaca que estimular a criatividade e utilizar exemplos cotidianos das crianças podem facilitar o processo e tornar o conteúdo significativo para a realidade delas. Isso é fundamental para que a informação seja absorvida facilmente.

Usar exemplos cotidianos na rotina da criança



Use exemplos práticos e cotidianos para apresentar o uso dos porquês nessas situações, assim fica mais fácil do pequeno assimilar naturalmente as regras e deixar o processo mais leve. Frases como “Por que você não comeu toda a comida?”, “Você está bravo por quê?”, “Porque eu queria brincar.” ou “Quero saber o porquê dessa confusão.” podem aproximar a linguagem da realidade da criança e tornar o processo de aprendizagem mais divertido.

Fazer jogos e atividades



Faça atividades lúdicas e interativas, que desenvolvam a curiosidade do pequeno e deixem o conteúdo mais envolvente, como criar jogos de encaixe com as palavras e conectar as frases com a versão correta, ou crie desenhos relacionados às situações.

Trabalhar com exemplos visuais



Os exemplos visuais fazem toda a diferença durante as atividades lúdicas, assim, fica mais fácil para algumas crianças assimilarem e colocarem a teoria em prática, fixando o conteúdo de forma mais concreta. Para isso, podem ser usadas ilustrações, cartões com cores diferentes, cartazes e histórias em quadrinhos para unir a teoria e a imagem.

Incentivar a fase dos porquês



A fase da alfabetização coincide com o momento em que os pequenos fazem muitas perguntas, a famosa fase dos “porquês”. Mesmo que os adultos não saibam de todas as respostas, é bom aproveitar a curiosidade natural deles no dia a dia para explicar na prática o uso dos porquês. Quanto mais a criança questiona, mais oportunidades para explicar como cada forma da palavra é usada.

Ler ou criar histórias



O público infantil adora histórias, principalmente durante a fase de alfabetização que estão com a empolgação de aprender a ler. Diante disso, é importante incentivar a leitura durante esse processo com histórias em que a palavra aparece em diferentes contextos, ou para estimular a criatividade. Além disso, para ensinar a regra gramatical, você pode criar histórias usando as diferentes versões dos “porquês” para deixar tudo mais divertido e significativo para os pequenos.

Usar a internet como um apoio



Essa ajuda vai muito além da regra, pois os conteúdos educativos na internet podem ser bons aliados dos pais durante a alfabetização. Quando são bem utilizados com a devida supervisão, é possível que a criança revise a parte teórica já estudada previamente e pratique em jogos digitais com exercícios interativos que deixarão o processo de aprendizagem mais divertido, exercitando a atenção, a leitura e a gramática de forma mais leve.

