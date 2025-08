Lúcia Martins leva a exposição inédita "Do Pântano para a Ilha" a Florianópolis

Diálogo

Paulo Leminski - escritor brasileiro

Nesta vida, pode-se aprender três coisas de uma criança: estar sempre alegre, nunca ficar inativo e chorar com força por tudo o que se quer".

Felpuda

Nos bastidores políticos, fala-se que duas cabecinhas coroadas continuam indiferentes uma com a outra e só abrem sorrisos por força protocolar. Há quem aposte que essa "frieza" deverá continuar durante a campanha eleitoral, quando ambos estarão do mesmo lado partidário. A treta seria porque um deles andou agindo de maneira que desagradou ao outro, ou seja, estragou surpresa que estava sendo preparada. A usurpação causou mágoas e, desde então, não se deve chamar os dois para se sentar à mesma mesa. Ah, o poder!

Exageros

Na avaliação de certos políticos, tem bolsonaristas raiz que mais prejudicaram do que auxiliaram o fortalecimento do PL em MS, justamente porque "confundiram as bolas".

Mais

Entre alguns dos casos está ataque a negros e indígenas nas redes sociais e vídeo com figura atirando em "comunistas", só para citar alguns. Esses fatos e muitos outros foram "colados" em Bolsonaro. Pode?

O número de brasileiros que visitaram os estados unidos cresceu nos primeiros três meses deste ano, apesar do dólar cotado nas alturas. segundo levantamento do escritório Viva américa, cerca de 478 mil brasileiros viajaram para os eua no período, um aumento de 5% em relação ao ano anterior. os parques da disney lideram a lista dos lugares mais visitados. assim, o Brasil se consolidou como o quarto país que mais envia turistas aos eua, atrás apenas de México, Canadá e reino unido. especialistas apontam que a Copa do Mundo de 2026 deve manter o fluxo em alta, mesmo com os desafios econômicos.

Gabriela Versiani

Ataque

Aos gritos de "canalhas" e usando palavras de baixo calão, o deputado federal Marcos Pollon criticou o que considerou a entrega do seu partido, o PL, para "a porcaria do PSDB". Seu desabafo foi durante a manifestação pró-Bolsonaro, no domingo, em Campo Grande. Ele chegou a dizer que não se importava se estava "enterrando" sua carreira política com tal posicionamento e classificou o acordo como "um teatro absurdo". Afe!

Rebelde

O deputado Marcos Pollon, que foi eleito colado ao nome de Bolsonaro, vem mantendo posições contrárias às decisões do ex-presidente, como foi na disputa a prefeito da Capital, quando se lançou candidato enquanto o PL fechava aliança com Azambuja para apoiar Beto Pereira. Sua pré-candidatura não durou 24 horas. Além disso, foi destituído da presidência estadual do partido.

Foi mal

O "grito de guerra" dos mais de 400 formandos da Polícia Militar ecoou até a mesa do governador Eduardo Riedel, que publicou nota esclarecendo e pedindo apuração do caso. A Defensoria Pública repudiou a "cantiga", enquanto o sindicato dos policiais militares negou que seria, digamos, uma política de trabalho a ser adotada. Frases como "espancar até matar", "arrancar a cabeça", "bater até morrer" e "faca de PM que cancela CPF" foram alguns dos conteúdos. O vídeo viralizou, dividindo opiniões dos internautas. Durma-se com um barulho desse.

