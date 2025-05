Mãe e filha se incentivam em projeto de Costura Sustentável e descobrem paixão em costurar

Correio B+

Empresária lança livro, celebra a primeira edição do Woman Awards Brasil e reforça o papel da mulher como protagonista da própria história.

Vanessa Bellinni, empresária e comunicadora, tem trilhado uma trajetória marcada pelo compromisso com o empoderamento feminino. À frente de projetos como o DONA e do recém-realizado Woman Awards Brasil, ela conversou com o Caderno B+ com exclusividade e defende a visibilidade das mulheres e o fortalecimento do coletivo feminino como parte essencial para o desenvolvimento social.

“Trazer essa premiação em sua primeira edição ao Brasil é mais uma conquista para todas as mulheres do nosso país”, afirma sobre o Woman Awards Brasil, realizado na Assembleia Legislativa de São Paulo em março. “Celebrar as conquistas das mulheres nesse espaço, que é o palco da democracia, tem um significado muito importante.”

Vanessa acredita na força do coletivo e na responsabilidade contínua de lutar contra as desigualdades. “A força do coletivo feminino move o mundo. A mulher é líder nata, tem muita resiliência e sofreu muito até ocupar os lugares que hoje estamos. Ainda há muitas barbáries contra mulheres nos noticiários. Isso me indigna. Não há tempo para descanso.”

Essa motivação também impulsionou a criação do programa DONA, que nasceu de um projeto pessoal. “O programa nasceu originalmente para ser um livro de autoficção, já com a missão de ajudar outras mulheres no seu despertar. Primeiro coloquei de pé o projeto audiovisual, depois virou série no Prime Video, chegando a 108 países e só agora virou um livro”, conta.

Agora, Vanessa celebra o lançamento da obra DONA – Como se tornar dona da sua vida, voltada ao fortalecimento feminino em múltiplas dimensões. O livro será lançado no Brasil em 25 de maio pela Editora Heloísa Belluzzo e apresentado oficialmente na Feira Internacional do Livro em Lisboa, em junho.



“O livro apoia o despertar em outras mulheres, para que cada uma se sinta dona de suas escolhas, capaz de criar seu próprio caminho para alcançar seus objetivos”, explica. A publicação aborda temas como autoestima, saúde mental, prazer, maternidade, intuição, empreendedorismo e liderança, e inclui um ciclo de práticas de 21 dias com exercícios e meditações.

Ao refletir sobre sua trajetória, Vanessa destaca a importância da confiança em si mesma e da força feminina que carrega desde a infância. “Caminha que Deus põe o chão”, resume, citando uma das frases que escreveu para os filhos e pendurou no quarto deles.

Mãe de Davi e Alice, ela concilia a maternidade com os projetos profissionais, sempre buscando o diálogo dentro de casa. Conta que costuma explicar aos filhos o propósito do seu trabalho e o impacto que ele tem tanto na vida de outras pessoas quanto na da própria família. Mesmo sabendo que ainda são pequenos, acredita que a verdade é essencial na educação.

A mensagem final que ela deixa às mulheres é direta: “Assuma-se protagonista da sua vida. Acredite na sua intuição, nos seus sonhos, e saiba que nunca é tarde para recomeçar. Ninguém segura uma mulher segura.”

CONFIRA A ENTREVISTA NA ÍNTEGRA PARA O CORREIO B+:

CE - Como foi estar à frente do Woman Awards Brasil e ver tantas mulheres incríveis sendo reconhecidas?

VB - Um dos projetos mais bonitos da minha carreira, trazer essa premiação em sua primeira edição ao Brasil é mais uma conquista para todas as mulheres do nosso país, e eu quero ver cada vez mais mulheres sendo reconhecidas e ocupando os espaços que merecem.



Celebrar as conquistas das mulheres na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, tem um significado muito importante, pois é lá o palco da democracia e do desenvolvimento do país, foi muito especial.

CE - O que mais te inspirou a criar o programa DONA?

VB - O programa nasceu originalmente para ser um livro de autoficção, já com a missão de ajudar outras mulheres no seu despertar, mas a realidade foi um pouco diferente. Primeiro eu coloquei de pé o projeto audiovisual, e nasceu o programa DONA, eu transformei os capítulos, em episódios.



Depois virou uma série no Prime Vídeo, e só agora virou um livro! DONA nasceu da minha vontade de encontrar diariamente a minha melhor versão, e e inspirar outras mulheres a sentir sede de conhecimento e sentirem a transformação em suas vidas, em todos os âmbitos. Profissional, Pessoal, Familiar, Espiritual e Amoroso.

CE - Como é pra você ser mãe e ao mesmo tempo tocar tantos projetos grandes?

VB - Ser mãe sempre foi o primeiro projeto e o mais desejado da minha vida, desde muito nova sonhava em ser mãe, hoje, sou abençoada com um casal e me sinto muito honrada por ser mãe do Davi e da Alice. Filhos são herança do Senhor.



Quando tenho outro grande projeto acontecendo, eu explico aos meus filhos os propósitos do meu trabalho, e o impacto que eles têm tanto nas vidas de outras pessoas, como nas nossas, e de nossa família.



Um dia eu sonhei em ser a profissional que sou hoje, então, eu alimento o sonho deles, e explico que se algum dia eu estiver ausente na vida deles, mesmo que por um dia sequer, é porque meu trabalho precisa de mim, e quando retorno, juntos matamos as saudades e falamos dos futuros deles. Sei que são pequenos para essas conversas, mas o diálogo e a verdade é a peça fundamental na educação que acredito.

Empreendedorismo B+: A trajetória de Vanessa Bellinni e a luta pelo reconhecimento feminino no Brasil -

CE - O que te motiva a continuar lutando pelo empoderamento feminino todos os dias?

VB - A força do coletivo feminino move o mundo. A mulher é líder nata, tem muita resiliência, tem um amor maternal que transforma, e sofreu muito até ocupar os lugares que hoje estamos, não há tempo para descanso, se depender de mim e de tantas mulheres, não haverá retrocesso. Ainda hoje são inúmeras barbáries estampadas nos noticiários contra as mulheres, isso me indigna, todos os dias encontramos novas frentes para lutar.

CE - Quando você olha pra trás, o que diria pra Vanessa lá do começo da sua jornada?

VB - Você não imagina a força que tem, e essa força irá te levar a lugares que nunca imaginou. Nunca deixei de confiar em você, você é mais forte, inteligente e corajosa do que imagina. Você não está sozinha, nunca esteve. Caminha que Deus põe o chão. Escrevi algo parecido para meus filhos, e deixei pendurado no quarto deles.

CE - Tem alguma mulher da sua vida – pode ser da família ou alguém que te inspirou lá no começo – que você sempre carrega como referência?

VB - As minhas mulheres, as minhas ancestrais, minha avó, minha mãe, minha irmã, a base familiar e o amor.

CE - Como foi pra você ver o programa DONA indo pra tantos países e impactando mulheres ao redor do mundo?

VB - O programa nasceu para ser um livro, virou um programa, virou uma série e agora sim no seu formato original, um livro, é algo inacreditável, sinto muito orgulho! A força da mulher brasileira é algo inspirador e se reflete na capacidade de superar desafios, ver DONA impactando ao redor do mundo, é uma onda de transformação e de despertar. e as mulheres têm produzido e contribuído com grandes talentos em diversas áreas, enriquecendo o cenário cultural e inspirando gerações. Ser parte desse movimento me abastece diariamente.

CE - O que o público pode esperar do seu novo livro "DONA – Como se tornar dona da sua vida"?

VB - DONA, tem como objetivo apoiar o despertar em outras mulheres e ser ferramenta de apoio para que cada mulher se sinta Deusa e Dona da sua vida. Dona de suas escolhas para criar o caminho que precisa, para alcançar seus objetivos, e seus sucessos.



Para conquistar as realizações que tanto sonha, a leitora vai desmistificar o medo do desconhecido, para descobrir na sua intuição e ancestralidade a sua missão. O livro irá passar pelos seguintes temas:

Empoderamento feminino, Auto estima, Amor próprio, Emoções, Saúde mental, Prazer, Maternidade, Coletivo feminino, Intuição Feminina, Liberdade, Solidão, Felicidade, Empreendedorismo feminino e liderança feminina.

Além disso, terão práticas de exercícios e meditação de 21 dias, propondo uma transformação radical no modo de ver e sentir o mundo à sua volta, sendo você leitora a própria mudança que deseja ver no mundo.

CE - Qual mensagem você mais quer que as mulheres levem do seu livro?

VB - A mulher tem uma forca interna muito poderosa, é capaz de dar a vida, que ser forca e delicadeza, liderança de apoio emocional. Ser mulher é muito poderoso. Desejo que cada leitora sinta essa força, esse amor, e mais, que o livro provoque um desejo de transformação, uma vontade genuína de serem felizes na essência, e que impulsione cada mulher a descobrir na sua intuição, sua ancestralidade, e sua missão.

CE - Se você pudesse deixar um recado direto pra mulher que tá lendo essa entrevista agora, qual seria?

VB - Mais que levantar bandeiras, eu quero que você leitora se assuma única e protagonista de sua vida, que você acredite na sua intuição, nos seus sonhos, nas suas crenças e que você entenda que nunca é tarde para um despertar. Somos uma geração de mulheres revolucionárias que tem transformado suas vidas, e as vidas de suas famílias, aos 40, 50 ou 60 anos. Acredite em você e na sua força, porque ninguém segura uma mulher segura.