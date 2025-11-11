Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Correio B

Diálogo

Martelo já teria sido batido envolvendo as partes interessadas no promisso... Leia na coluna de hoje

Confira a coluna Diálogo desta terça-feira (11)

Felpuda

11/11/2025 - 00h01
Martha Medeiros - escritora brasileira

Faça o que for necessário para ser feliz. Mas não se esqueça que a felicidade é um sentimento simples, você pode encontrá-la e deixá-la ir embora por não perceber sua simplicidade”.

Felpuda

Martelo já teria sido batido envolvendo as partes interessadas no promissor negócio político. Concessões de um lado, benefícios de outro, e a conversa teria fluído como nunca antes foi sequer imaginado. Com isso, discursos estão sendo mudados, encontros, agendados e sorrisos, mais constantes. Há quem garanta que o famoso “chega pra cá” seria o afago responsável para deixar os ditos-cujos mais felizes do que crianças em loja de brinquedos e, por isso, dado a ordem unida para figurinha “vestir a farda” e entrar na fila.

Pijama

Nesta quinta-feira, o conselheiro do Tribunal de Contas de MS Jerson Domingos se aposenta. Ele assumiu o cargo em janeiro de 2015, tendo sido vice-presidente e presidente da Corte.

Mais

Deixando o cargo, não descarta voltar ao cenário político em 2026, disputando uma das vagas de deputado estadual. Na Assembleia Legislativa de MS, foi presidente por quatro vezes.

O Clube do Laço Comprido (CLC) está divulgando a temporada 2026 do Laço Comprido, o “primeiro campeonato em quarteto anual da modalidade amazonas”. O evento inédito e oficial reunirá as melhores amazonas de todo o País, terá vagas limitadas e mais de R$ 13 mil em premiação, por etapa. O campeonato contará com o mínimo de 10 quartetos, que disputarão em dupla de ponta, com soma dos pontos da capitã e da segunda da equipe. Já a terceira e a quarta componentes formarão a segunda dupla do quarteto. As amazonas também concorrerão à melhor pontuação individual feminina, que será aberta para as integrantes dos quartetos e das categorias de base. Mais informações pelo (67) 99926-0188.

 Paulo Corrêa e Adriana Corrêa

 

Sarah Vasconcellos

"Bastão"

O ex-secretário Sérgio de Paula participou de confraternização reunindo seu grupo para se despedir da atuação político-partidária, que é proibida para conselheiros de Tribunais de Contas. Na oportunidade, ele teria deixado claro que estava “passando o bastão” para o secretário da Casa Civil, Walter Carneiro Júnior, que hoje é o homem forte nas estratégias políticas do governo de Eduardo Riedel e nas do ex-governador Reinaldo Azambuja.

Do time

A indicação do secretário-executivo de Políticas Institucionais do Interior, Éder Uilson França Lima (Tuta), para ser secretário-adjunto na Casa Civil reuniu amplo apoio, incluindo o do futuro conselheiro do Tribunal de Contas de MS, Sérgio de Paula. O escolhido para atuar em uma das mais importantes secretarias da administração estadual já esteve na mesma posição quando De Paula respondia pelo órgão. O assessor especial do governo, Tiago Mariano, por sua vez, assumirá o lugar de Tuta.

Linha de frente

O novo secretário-adjunto da Casa Civil tem histórico político conhecido. Entre outras atuações, foi prefeito de Ivinhema por dois mandatos. É considerado como de grande trânsito entre os prefeitos e outras lideranças dos municípios. Com isso, o governador Riedel fortalece a área política de sua administração, respaldado ainda pela atuação do vice-governador Barbosinha.

ANIVERSARIANTES

Nicomedes da Silva Filho
Miriam da Rocha Paliarin
Altamir Dias Duarte
Paola Braga Meneguzzo
Silvio Zaccur Haddad
Celso Marlei dos Santos
Diego Vareiro Leonardo da Costa
Ricardo Cruz Miranda
Daniel Rossi
Elza Arakaki Rabelo
Valdice Lopes de Oliveira
Doralice Trindade de Araújo
Maria de Lourdes Dionisio Morishita
Isabel Miranda da Silva
Klayton Espirito Santo Cruz
Djalma Garcia Gomes
Jovina dos Santos
Ricardo Youssef Ibrahim
Adriano de Souza Campos
Luis Henrique Luft
Manoel Benedito Gomes
Melissa Pinheiro Teodoro Ayach
Marina Maiolino de Carvalho
Dr. Fábio Roggia
Yane Karoline Haselhorst de Oliveira
Humberto de Mello Pereira
Flávia Laís de Araujo Alarcon
Dra. Elaine Cristina Cela
Luiza Oshiro
Alfredo Tavares Campos
Lydia Cox
Santiago Florentin
Jéssica Mayara da Silva Mira
Elza Nakazato
Aral Assumpção Barros
Lara Bakargy de Morais
Sônia Maria de Andrade
Nélio da Cunha Rosa
Adelson Luiz Klem
Nair Leite Tomás
Vânia Regina Cunha de Almeida
Cícero Inácio Barbosa
Lindinaura Aparecida Costa Cardoso
Dr. Marcelo Vargas Lopes
Marco Antônio Toshiaki Endo
Kabril Yussef
Fernando de Jesus Corrêa
Salma Saffe de Souza
José de Almeida Lopes
Mônica de Freitas
Samir José Irabi
Elidio Telles de Oliveira
Lucila de Almeida Gomes
Paulo Henrique Monteiro
Valdomiro Luiz Martins
Ilma Vieira Leite
Elaine Maria de Souza
Thomé Aquino Bandeira
Gyslaine Almeida Gomes
Valéria Xavier Barbosa
Norma Gomes Chita
Edson Luis Santiane
Gastão Luiz Scheerem
Maria Vilma Lima de Andrade
Nilson Milton Ribeiro Filho
Leodir Carraro
Ana Pasa Lorenzoni
Lia Massuda
Laura Cristina Taveira Higa
Walter dos Santos Pereira
José Leomar Gonçalves
Norma Assano
Ruth Domingos de Araújo
Kelly Cristina Gomes dos Santos
Jarbas Paim Barcellos
Delza de Souza Carvalho
Denise Pavarine de Sá Campos
Maria Aparecida Fiorin
Luis Gresele
Dóris Soares de Sena Madureira
Jorge Cafure Júnior
Juliana da Silva Agostini
Karime Xavier Chabel
André Mariani
Mário da Silva Cebalho
Antonio Lopes Sobrinho
Joel de Brito Gonçalves
Caroline Dancs de Proença Volce
Edleusa Bastos Cardoso Rodrigues
Dra. Jacinta Inês Gehling
Fabiano Rodeline Coquetti
Fátima Nobrega Coelho
José Alberto Machado de Carvalho Filho
Patrícia Teodoro Pinto de Castro
Ricardo de Barros Rondon Kassar
Daniela Codarin Maiolino Calvano
Cristiane Nazar Salles Moura
Joseane Robistein Schumaher
Marlene Pereira Petelin Berto
Clóvis Cerzósimo de Souza Neto
Nilza da Silva Gomes
Danilo Nunes Nogueira
Karin Biruez Cantero
Eloir Prestes Simon
Milton Akito Kuwabara
Emilly Caroline Morais Félix de Oliveira
Liane Lopes

*Colaborou Tatyane Gameiro

 

Correio B

Entenda como Tremembé se tornou o "presídio dos famosos"

O complexo é formado por cinco unidades prisionais: três masculinas e duas femininas e está em evidência devido à série de TV

09/11/2025 22h00

Penitenciária Tremembé II, no interior de São Paulo

Penitenciária Tremembé II, no interior de São Paulo Foto: Divulgação / SAP

Disponível no Prime Video desde 31 de outubro, a série Tremembé conta a história de diversos presos notórios, como Suzane von Richthofen, Elize Matsunaga e Alexandre Nardoni. A produção apresenta vivências e relatos de presos na penitenciária conhecida como "presídio dos famosos".

O complexo é formado por cinco unidades prisionais: três masculinas e duas femininas. Dentre elas, a mais famosa é a Penitenciária Doutor José Augusto César Salgado, também conhecida como P2 de Tremembé. Ela foi construída em 1948, mas só começou a receber os chamados "presos especiais" em 2002.

Criminosos midiáticos correriam risco de vida em outros presídios

E qual é o motivo de essa ser a prisão escolhida para acolher os responsáveis por crimes de tanta notoriedade e repercussão midiática?

A decisão de levar condenados famosos para o Tremembé foi tomada pela Secretaria da Administração Penitenciária de São Paulo (SAP-SP) após a desativação do complexo do Carandiru, em setembro de 2002.

Isso porque, sem a ala especial do Carandiru ativa, os presos que cometeram crimes de grande repercussão poderiam correr risco de vida em celas comuns, como seria o caso de Suzane von Richthofen.

O que diz o autor de Tremembé sobre o presídio?

Ullisses Campbell, autor dos livros que inspiraram a série, reforçou a tese, em entrevista ao Estadão, de que Tremembé foi escolhida para garantir a segurança dos detentos.

"O maior perfil de Tremembé é ser um lugar que concentra pessoas que cometeram crimes brutais contra a vida de pessoas da própria família", conta Campbell. "Essas pessoas cometeram atos tão brutais que elas não sobreviveriam em uma penitenciária comum."

Ele lembra que o complexo também abriga histórias menos conhecidas. Ainda assim, seus cinco livros já lançados focam nos casos de maior notoriedade.

"Os quatro livros anteriores são biografias de um único personagem. Então, é uma imersão maior naquela figura, naquele criminoso ou criminosa", recorda, citando Suzane: Assassina e Manipuladora, Elize Matsunaga: A Mulher que Esquartejou o Marido, Flordelis: A Pastora do Diabo e Francisco de Assis: O Maníaco do Parque.

Com direção-geral de Vera Egito, a série Tremembé é inspirada nos dois primeiros livros de Ullisses Campbell, sobre Suzane e Elize Matsunaga. O jornalista assina o roteiro ao lado de Vera Egito, Juliana Rosenthal, Thays Berbe e Maria Isabel Iorio.

Correio B+

Capa da semana B+: Entrevista exclusiva com a jornalista e apresentadora Abiane Souza

"Minha missão é essa: comunicar com propósito e transformar o cotidiano em aprendizado"

09/11/2025 18h00

Capa da semana B+: Entrevista exclusiva com a jornalista e apresentadora Abiane Souza

Capa da semana B+: Entrevista exclusiva com a jornalista e apresentadora Abiane Souza Foto: Felipe Quintini

Com dois programas na TV Aparecida e uma trajetória guiada pela empatia, a jornalista celebra 20 anos de carreira mantendo o mesmo brilho no olhar e a verdade na voz.

“Cada ser humano carrega uma lição de vida em sua história.” É com essa sensibilidade que Abiane Souza vem construindo, há duas décadas, uma trajetória marcada por propósito, empatia e leveza. Jornalista de formação e comunicadora por vocação, ela acredita que comunicar é muito mais do que informar: é emocionar, inspirar e transformar.

À frente do programa diário “Viva Tarde”, na TV Aparecida, e da atracao das tardes dos Sabados, Retratos Femininos”, idealizado por ela, Abiane se consolida como uma voz feminina que transita com naturalidade entre o jornalismo, o entretenimento e as histórias de vida. “Minha missão é comunicar com propósito e transformar o cotidiano em aprendizado”, resume.

Equilibrando fé, rotina intensa e uma busca constante por autenticidade, Abiane enxerga na comunicação uma forma de conexão verdadeira com o outro. “Quando o coração está alinhado com o propósito, tudo flui com mais leveza”, afirma.

Em conversa exclusiva com o Correio B+, ela reflete com o Caderno sobre o poder da palavra, os aprendizados de 20 anos de carreira, o autocuidado, os bastidores da TV e a importância de seguir fiel a si mesma - dentro e fora das câmeras.

Capa da semana B+: Entrevista exclusiva com a jornalista e apresentadora Abiane SouzaA jornalista e apresentadora Abiane Souza é Capa exclusiva do Correio b+ desta semana - Foto: Felipe Quintini - Diagramação: Denis Felipe - Por Flávia Viana

CE - O que te inspira atualmente e o que ainda te desafia?
Abiane Souza -  O que me inspira é saber que cada ser humano carrega uma lição de vida em sua história. Cada olhar, cada gesto de gratidão das pessoas que compartilham suas jornadas comigo me toca profundamente. Saber que o que foi exibido despertou reflexão, motivação ou inspiração é o que dá sentido ao meu trabalho.

O meu maior desafio é manter a sinceridade do meu propósito, seguir compartilhando, de forma autêntica, aquilo que realmente me inspira nos veículos de comunicação onde estou e também nos que ainda posso estar.

CE - Você fala muito sobre viver com leveza, vaidade e equilíbrio. Com a rotina de exercícios, o que mudou na sua relação com o corpo e com a idade?
Abiane Souza - Com a maturidade, compreendi de verdade o que é autoestima. Aprendi a acolher minhas vulnerabilidades e entendi que o que faço pelo meu corpo e pela minha mente é muito mais valioso do que tentar me encaixar em padrões que não me representam. Leveza, pra mim, é se conhecer, se respeitar, se cuidar e reconhecer que a vida é um aprendizado diário. Meus momentos de exercício físico são também momentos de conversa comigo mesma. Eles me equilibram, me fortalecem e me ajudam a viver meus dias com mais presença.

CE - Como você lida com a pressão estética?
Abiane Souza - Hoje lido muito melhor com isso. Sempre tive claro que sou jornalista e comunicadora e não uma modelo de passarela. O que quero transmitir é que cuidar-se é importante, mas se escravizar por um ideal de beleza que não existe é uma falta de respeito próprio. Hoje valorizo minhas habilidades, celebro o que sou e sigo aprendendo, transformando e melhorando o que ainda posso crescer.

CE - Como foram seus primeiros passos na televisão?
Abiane Souza - Comecei na produção de programas jornalísticos. Depois, segui para a reportagem diária e documentários. Fui âncora de telejornal e, mais tarde, encontrei meu espaço no entretenimento onde estou até hoje, unindo informação, emoção e histórias que inspiram.

CE - Qual é a sua missão nesse universo do entretenimento?
Abiane Souza - Levar alegria, informação e reflexão às pessoas. Acredito que quanto mais conhecimento a gente tem e compartilha, melhor a gente vive. Minha missão é essa: comunicar com propósito e transformar o cotidiano em aprendizado.

Capa da semana B+: Entrevista exclusiva com a jornalista e apresentadora Abiane SouzaA jornalista e apresentadora Abiane Souza é Capa exclusiva do Correio b+ desta semana - Foto: Felipe Quintini - Diagramação: Denis Felipe - Por Flávia Viana

CE - Como você concilia seu casamento e sua vida pessoal com a carreira?
Abiane Souza - Tenho um esposo que me apoia e compreende minha paixão pela comunicação. Mas me cobro muito em estar presente onde quer que eu esteja. Amo cuidar da minha casa, brincar com meus cachorros, fazer as tarefas do dia a dia e, principalmente, conversar por horas com meu marido sobre a vida. Pra mim, todo tempo é um convite para viver, e tento aproveitar o meu da melhor forma possível.

CE - Como dar conta de apresentar dois programas de TV e um de rádio diariamente?
Abiane Souza - Meus colegas brincam dizendo que sou doida (risos), mas a verdade é que tenho tanto prazer no que faço que o cansaço se transforma em combustível. Estar em movimento me faz viva. Minha rotina é intensa, sim, mas também é fonte de aprendizado e realização. Quando o coração está alinhado com o propósito, tudo flui com mais leveza.

CE - Existe fórmula para o sucesso?
Abiane Souza - Não acredito em fórmula para o sucesso. Acredito em valor. Ter valor é ter propósito, coerência, dedicação e generosidade no que se faz. O sucesso é só consequência de um caminho vivido com verdade.

CE - Há algum sonho futuro — pessoal ou profissional — ainda a realizar?
Abiane Souza - Tenho muitos lugares que desejo conhecer, e a Índia é um deles. Profissionalmente, sigo aberta a novos desafios. Quero levar minha voz a novos espaços, talvez em outros formatos, mas sempre com a mesma essência: fazer da comunicação uma ponte entre pessoas e sentimentos. O futuro, pra mim, é um convite aberto a continuar vivendo o meu propósito.

CE - A Abiane é uma mulher de fé? Como é comandar um programa em uma TV religiosa?
Abiane Souza - Sou uma mulher de fé: fé no outro, na vida e nos encontros que ela me oferece. Busco Deus nas pessoas e nas histórias que cruzam o meu caminho. Estar em uma TV religiosa me aproxima desse amor humano e divino ao mesmo tempo. É um espaço que fortalece minha fé e amplia meu olhar sobre o que realmente importa.

CE - Completando 20 anos de carreira, como você enxerga sua trajetória? O caminho até aqui te orgulha? Houve momentos em que pensou em desistir?
Abiane Souza - Às vezes nem percebo quantos anos já se passaram. Mas, sempre que um novo ciclo começa, gosto de revisitar minhas origens. É nesse resgate que encontro minha essência, que é comunicar, contar histórias, aprender com cada pessoa que encontro. Talvez eu não imaginasse exatamente esse lugar, mas sempre soube que queria viver da comunicação e tocar pessoas com a palavra. O que vivo hoje é fruto de amor, dedicação e da coragem de acreditar, lá atrás, que esse era o meu chamado.

Capa da semana B+: Entrevista exclusiva com a jornalista e apresentadora Abiane SouzaAbiane Souza - TV Aparecida - Divulgação

 

