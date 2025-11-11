Martelo já teria sido batido envolvendo as partes interessadas no promisso... Leia na coluna de hoje

Martha Medeiros - escritora brasileira
Faça o que for necessário para ser feliz. Mas não se esqueça que a felicidade é um sentimento simples, você pode encontrá-la e deixá-la ir embora por não perceber sua simplicidade”.
Felpuda
Martelo já teria sido batido envolvendo as partes interessadas no promissor negócio político. Concessões de um lado, benefícios de outro, e a conversa teria fluído como nunca antes foi sequer imaginado. Com isso, discursos estão sendo mudados, encontros, agendados e sorrisos, mais constantes. Há quem garanta que o famoso “chega pra cá” seria o afago responsável para deixar os ditos-cujos mais felizes do que crianças em loja de brinquedos e, por isso, dado a ordem unida para figurinha “vestir a farda” e entrar na fila.
Pijama
Nesta quinta-feira, o conselheiro do Tribunal de Contas de MS Jerson Domingos se aposenta. Ele assumiu o cargo em janeiro de 2015, tendo sido vice-presidente e presidente da Corte.
Mais
Deixando o cargo, não descarta voltar ao cenário político em 2026, disputando uma das vagas de deputado estadual. Na Assembleia Legislativa de MS, foi presidente por quatro vezes.
O Clube do Laço Comprido (CLC) está divulgando a temporada 2026 do Laço Comprido, o “primeiro campeonato em quarteto anual da modalidade amazonas”. O evento inédito e oficial reunirá as melhores amazonas de todo o País, terá vagas limitadas e mais de R$ 13 mil em premiação, por etapa. O campeonato contará com o mínimo de 10 quartetos, que disputarão em dupla de ponta, com soma dos pontos da capitã e da segunda da equipe. Já a terceira e a quarta componentes formarão a segunda dupla do quarteto. As amazonas também concorrerão à melhor pontuação individual feminina, que será aberta para as integrantes dos quartetos e das categorias de base. Mais informações pelo (67) 99926-0188.
"Bastão"
O ex-secretário Sérgio de Paula participou de confraternização reunindo seu grupo para se despedir da atuação político-partidária, que é proibida para conselheiros de Tribunais de Contas. Na oportunidade, ele teria deixado claro que estava “passando o bastão” para o secretário da Casa Civil, Walter Carneiro Júnior, que hoje é o homem forte nas estratégias políticas do governo de Eduardo Riedel e nas do ex-governador Reinaldo Azambuja.
Do time
A indicação do secretário-executivo de Políticas Institucionais do Interior, Éder Uilson França Lima (Tuta), para ser secretário-adjunto na Casa Civil reuniu amplo apoio, incluindo o do futuro conselheiro do Tribunal de Contas de MS, Sérgio de Paula. O escolhido para atuar em uma das mais importantes secretarias da administração estadual já esteve na mesma posição quando De Paula respondia pelo órgão. O assessor especial do governo, Tiago Mariano, por sua vez, assumirá o lugar de Tuta.
Linha de frente
O novo secretário-adjunto da Casa Civil tem histórico político conhecido. Entre outras atuações, foi prefeito de Ivinhema por dois mandatos. É considerado como de grande trânsito entre os prefeitos e outras lideranças dos municípios. Com isso, o governador Riedel fortalece a área política de sua administração, respaldado ainda pela atuação do vice-governador Barbosinha.
