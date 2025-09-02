Médica alerta para os cuidados que devem ser tomados ao utilizar canetas emagrecedoras - Divulgação

O volume de buscas e a procura por tratamentos com as famosas canetas emagrecedoras, como Mounjaro e Ozempic, ou por procedimentos estéticos, como as enzimas para gordura localizada, têm crescido cada vez mais. Esse fenômeno reflete um movimento global em direção a soluções médicas e estéticas para o controle de peso e para a melhoria da autoimagem, influenciado amplamente por relatos de sucesso compartilhados publicamente.

A busca por métodos eficazes e relativamente rápidos impulsionou a popularidade desses tratamentos, colocando-os em evidência não apenas no Brasil, mas em todo o mundo.

Inicialmente desenvolvidas para tratar diabetes tipo 2, as canetas emagrecedoras ganharam notoriedade após serem utilizadas e terem seus resultados compartilhados por famosos nas redes sociais. A exposição midiática e o poder de influência de celebridades e criadores de conteúdo foram determinantes para que esses medicamentos saíssem do contexto puramente clínico e se tornassem um fenômeno de consumo amplamente discutido. O impacto visual das transformações corporais compartilhadas on-line gerou uma demanda massiva por informações e acesso a esses fármacos.

Desde então, diversos estudos foram conduzidos, culminando na atualidade com o uso desses ativos com a finalidade de emagrecimento, agora cientificamente comprovado e com reconhecimento de eficácia e segurança pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

A comunidade científica tem se dedicado intensamente a compreender os mecanismos de ação desses medicamentos e a validar sua aplicação no manejo da obesidade e do sobrepeso, condições que representam um significativo problema de saúde pública global.

O aval da Anvisa é um passo crucial para garantir que o uso seja feito dentro de parâmetros de segurança e eficácia estabelecidos. “É importante reforçar que são medicamentos injetáveis e com possíveis efeitos colaterais, que precisam de acompanhamento médico e estratégia para serem utilizados”, ressalta a dra. Mariana Vilela.

Os efeitos colaterais mais comuns dessas medicações são náuseas, vômitos e constipação intestinal, o que ocorre por conta do seu mecanismo de ação.

“Após serem injetadas na gordura abdominal, a substância entra na corrente sanguínea e exerce um efeito sacietógeno [composto que promove a sensação de saciedade] no indivíduo. Existe uma sinalização cerebral que responde com a liberação de substâncias como a leptina, hormônio da saciedade, liberado pelo tecido adiposo após nos alimentarmos”, explica a dra. Mariana.

É fundamental que os pacientes estejam cientes de que esses sintomas, embora frequentemente temporários e manejáveis, fazem parte do processo de adaptação do organismo ao medicamento.

RISCO DA AUTOMEDICAÇÃO

A Dra. Mariana Vilela alerta que o desequilíbrio hormonal é uma das facetas mais complexas da obesidade, tratando-se de uma doença multifatorial que vai muito além da simples equação de calorias ingeridas versus calorias gastas.

A regulação do apetite é um processo neuroendócrino sofisticado, e sua disfunção, quando não tratada com acompanhamento médico, pode levar a um ciclo vicioso de ganho de peso e dificuldade de emagrecimento.

“Pode parecer difícil e, de fato, tem uma complexidade considerável esse mecanismo de fome e saciedade, mas de forma resumida, quando comemos liberamos hormônios como GLP-1, GIP e leptina, isso gera sinalização de saciedade e diminuição da fome. Acontece que, em muitas pessoas, isso não ocorre corretamente e o indivíduo começa a ter fome além do habitual e podendo desenvolver até compulsão alimentar”, afirma.

Existe uma grande preocupação com o uso abusivo e a automedicação dessas medicações. Diante disso, a Anvisa restringiu sua venda, que agora necessita de receita médica controlada.

Porém, a melhor forma de utilizá-las ainda é por meio de farmácias ou clínicas médicas, com acompanhamento próximo durante todo o processo de emagrecimento.

A medida regulatória foi uma resposta necessária aos riscos associados à automedicação, que incluem desde o agravamento de efeitos colaterais até o uso inadequado por pessoas para quem o medicamento não é indicado, como aquelas que desejam perder peso por motivos puramente estéticos sem apresentar um quadro clínico que justifique o tratamento.

“Hoje dentro da clínica eu aplico essas medicações após avaliação e consulta do paciente e faço o acompanhamento disso semanalmente, para reduzir o risco de complicações e maximizar os resultados dos pacientes que decidem investir na sua própria saúde, e fazemos tudo isso com uma equipe multidisciplinar de médicos, treinadores e nutricionistas”, diz a dra. Mariana Vilela.

Essa abordagem integrada é considerada o padrão-ouro no tratamento da obesidade, garantindo que o paciente seja acompanhado em todas as frentes necessárias para uma perda de peso segura, eficaz e sustentável a longo prazo, evitando o temido efeito sanfona.

EMAGRECIMENTO SAUDÁVEL

Lembre-se de construir uma rotina saudável que passa pelos cinco pilares de uma vida saudável e longeva: exercícios físicos, alimentação equilibrada, gerenciamento do estresse, higiene do sono e saúde intestinal.

Cada um desses pilares está intrinsecamente ligado aos outros, formando uma base sólida para o bem-estar geral. Negligenciar um deles pode comprometer todo o esforço dedicado aos demais, por isso, uma visão holística da saúde é fundamental.

Ter um médico que atue na área de prevenção é essencial para envelhecer com saúde. A medicina preventiva e de estilo de vida visa justamente identificar e mitigar riscos antes que eles se transformem em doenças, promovendo longevidade com qualidade de vida. Ter um profissional que guie esse processo é um investimento inestimável no seu futuro.

