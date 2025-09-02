Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

SAÚDE

Médica alerta para os cuidados que devem ser tomados ao utilizar canetas emagrecedoras

Dra. Mariana Vilela, referência médica em emagrecimento saudável, em Campo Grande, alerta para os cuidados que devem ser tomados ao utilizar canetas emagrecedoras

MARIANA PIELL

MARIANA PIELL

02/09/2025 - 10h30
Continue lendo...

O volume de buscas e a procura por tratamentos com as famosas canetas emagrecedoras, como Mounjaro e Ozempic, ou por procedimentos estéticos, como as enzimas para gordura localizada, têm crescido cada vez mais. Esse fenômeno reflete um movimento global em direção a soluções médicas e estéticas para o controle de peso e para a melhoria da autoimagem, influenciado amplamente por relatos de sucesso compartilhados publicamente.

A busca por métodos eficazes e relativamente rápidos impulsionou a popularidade desses tratamentos, colocando-os em evidência não apenas no Brasil, mas em todo o mundo.

Inicialmente desenvolvidas para tratar diabetes tipo 2, as canetas emagrecedoras ganharam notoriedade após serem utilizadas e terem seus resultados compartilhados por famosos nas redes sociais. A exposição midiática e o poder de influência de celebridades e criadores de conteúdo foram determinantes para que esses medicamentos saíssem do contexto puramente clínico e se tornassem um fenômeno de consumo amplamente discutido. O impacto visual das transformações corporais compartilhadas on-line gerou uma demanda massiva por informações e acesso a esses fármacos.

Desde então, diversos estudos foram conduzidos, culminando na atualidade com o uso desses ativos com a finalidade de emagrecimento, agora cientificamente comprovado e com reconhecimento de eficácia e segurança pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

020901bdAssim como o Ozempic, Mounjaro é uma das canetas emagrecedoras mais populares FOTO: Divulgação

A comunidade científica tem se dedicado intensamente a compreender os mecanismos de ação desses medicamentos e a validar sua aplicação no manejo da obesidade e do sobrepeso, condições que representam um significativo problema de saúde pública global.

O aval da Anvisa é um passo crucial para garantir que o uso seja feito dentro de parâmetros de segurança e eficácia estabelecidos. “É importante reforçar que são medicamentos injetáveis e com possíveis efeitos colaterais, que precisam de acompanhamento médico e estratégia para serem utilizados”, ressalta a dra. Mariana Vilela.

Os efeitos colaterais mais comuns dessas medicações são náuseas, vômitos e constipação intestinal, o que ocorre por conta do seu mecanismo de ação.

“Após serem injetadas na gordura abdominal, a substância entra na corrente sanguínea e exerce um efeito sacietógeno [composto que promove a sensação de saciedade] no indivíduo. Existe uma sinalização cerebral que responde com a liberação de substâncias como a leptina, hormônio da saciedade, liberado pelo tecido adiposo após nos alimentarmos”, explica a dra. Mariana.

É fundamental que os pacientes estejam cientes de que esses sintomas, embora frequentemente temporários e manejáveis, fazem parte do processo de adaptação do organismo ao medicamento.

RISCO DA AUTOMEDICAÇÃO

A Dra. Mariana Vilela alerta que o desequilíbrio hormonal é uma das facetas mais complexas da obesidade, tratando-se de uma doença multifatorial que vai muito além da simples equação de calorias ingeridas versus calorias gastas. 

A regulação do apetite é um processo neuroendócrino sofisticado, e sua disfunção, quando não tratada com acompanhamento médico, pode levar a um ciclo vicioso de ganho de peso e dificuldade de emagrecimento.

“Pode parecer difícil e, de fato, tem uma complexidade considerável esse mecanismo de fome e saciedade, mas de forma resumida, quando comemos liberamos hormônios como GLP-1, GIP e leptina, isso gera sinalização de saciedade e diminuição da fome. Acontece que, em muitas pessoas, isso não ocorre corretamente e o indivíduo começa a ter fome além do habitual e podendo desenvolver até compulsão alimentar”, afirma.

Existe uma grande preocupação com o uso abusivo e a automedicação dessas medicações. Diante disso, a Anvisa restringiu sua venda, que agora necessita de receita médica controlada.

Porém, a melhor forma de utilizá-las ainda é por meio de farmácias ou clínicas médicas, com acompanhamento próximo durante todo o processo de emagrecimento.

A medida regulatória foi uma resposta necessária aos riscos associados à automedicação, que incluem desde o agravamento de efeitos colaterais até o uso inadequado por pessoas para quem o medicamento não é indicado, como aquelas que desejam perder peso por motivos puramente estéticos sem apresentar um quadro clínico que justifique o tratamento.

“Hoje dentro da clínica eu aplico essas medicações após avaliação e consulta do paciente e faço o acompanhamento disso semanalmente, para reduzir o risco de complicações e maximizar os resultados dos pacientes que decidem investir na sua própria saúde, e fazemos tudo isso com uma equipe multidisciplinar de médicos, treinadores e nutricionistas”, diz a dra. Mariana Vilela.

Essa abordagem integrada é considerada o padrão-ouro no tratamento da obesidade, garantindo que o paciente seja acompanhado em todas as frentes necessárias para uma perda de peso segura, eficaz e sustentável a longo prazo, evitando o temido efeito sanfona.

EMAGRECIMENTO SAUDÁVEL

Lembre-se de construir uma rotina saudável que passa pelos cinco pilares de uma vida saudável e longeva: exercícios físicos, alimentação equilibrada, gerenciamento do estresse, higiene do sono e saúde intestinal.

Cada um desses pilares está intrinsecamente ligado aos outros, formando uma base sólida para o bem-estar geral. Negligenciar um deles pode comprometer todo o esforço dedicado aos demais, por isso, uma visão holística da saúde é fundamental.

Ter um médico que atue na área de prevenção é essencial para envelhecer com saúde. A medicina preventiva e de estilo de vida visa justamente identificar e mitigar riscos antes que eles se transformem em doenças, promovendo longevidade com qualidade de vida. Ter um profissional que guie esse processo é um investimento inestimável no seu futuro.

SERVIÇO

Dra. Mariana Vilela, CRM 12830 – MS, é a médica responsável pela sua mudança de vida. 
Especialista em emagrecimento saudável e performance, coleciona cursos e intermináveis horas de aprendizado para poder trazer o que há de melhor para Campo Grande. 

Seu profundo conhecimento em implantes de reposição hormonal e terapias com injetáveis torna a dra. Mariana uma referência em emagrecimento saudável em Campo Grande. 

Sua abordagem é pautada na ciência, na ética e no acolhimento personalizado de cada paciente, entendendo que cada jornada é única. Agenda agora mesmo uma consulta pelo Instagram @acasacg.

LITERATURA

Livro traz dicas práticas para vida ainda mais plena aos 40 anos

"Mais Forte aos 40", do advogado Roberto Cunha, surgiu de uma transformação pessoal vivida pelo autor e já é sucesso de vendas antes mesmo do lançamento

02/09/2025 11h00

Roberto Santos lança livro de autoajuda sobre como envelhecer de maneira saudável e consciente

Roberto Santos lança livro de autoajuda sobre como envelhecer de maneira saudável e consciente Fotos: DIVULGAÇÃO/THALITA DINIZ

De meados do século 20 até hoje, a expectativa de vida quase dobrou, segundo dados do IBGE, e hoje chega a uma média de 74 anos. No entanto, ainda é comum que, ao atingir os 40 anos, quando o corpo humano começa a apresentar alguns sinais de desgaste, muita gente esteja resignada a uma rotina de muito trabalho, estresse, má alimentação e sedentarismo. 

Era assim que vivia o advogado Roberto Santos Cunha há cerca de seis anos, mas uma transformação de vida mudou tudo – e o inspirou a reunir o que aprendeu no livro “Mais Forte aos 40: Disciplina, Filosofia e Corpo Como Templo”, que será lançado no dia 16 de setembro, a partir das 18h30min, na Livraria Leitura.

“Obtive sucesso profissional, entretanto, esse sucesso teve um custo grande, porque negligenciei minha saúde, minha família e outras coisas que são caras, mas dei um basta e decidi mudar de vida. Com isso, percebi que poderia contribuir com outras pessoas que, muitas vezes, acham que é tarde demais. Eu garanto: é possível ter uma melhor versão depois dos 40 anos”, resume Roberto Cunha. 

Ele conta que essa transformação não foi conquistada do dia para a noite, e sim como resultado de diversas mudanças de hábitos, mas tudo começou com uma decisão. “Fiz um contrato comigo mesmo, com cláusulas que coloquei como inegociáveis”, relata.

Entre essas cláusulas, começar a praticar exercícios físicos regularmente, passar por uma reeducação alimentar, diminuir o consumo de álcool e açúcar, além do cuidado com a saúde mental e o cultivo da fé. 

“A partir disso, tive uma melhora significativa no meu corpo, uma mudança em minha relação com a família, e até me senti mais disposto para produzir no trabalho. Sou um homem comum que resolveu mudar, tomei uma decisão e estou compartilhando isso para as pessoas verem que é possível essa mudança após os 40 anos”, completa Roberto.

Além de relatar a transformação pessoal do autor e dar dicas práticas de como cada um pode buscar sua melhor versão, o livro se baseia em pilares filosóficos como o estoicismo, que nasceu na Grécia Antiga e prega que cada um deve mudar aquilo que está ao seu alcance e aceitar o que não se pode mudar. Outro pilar é a filosofia do judô, criada por Jigoro Kano, que tem como base: seiryoku-zen-yo, máxima eficiência com mínimo esforço, e jita-kyoei, amizade e prosperidade mútua. Por conta da proximidade do autor com o judô, tendo sido praticante por muitos anos e chegou à faixa preta, o escolhido para prefaciar a obra foi o medalhista olímpico na modalidade Tiago Camilo.

“‘Mais Forte aos 40” não é apenas uma inspiração individual. É um chamado coletivo para que cada um assuma, com integridade, sua presença no mundo, sua força e seu propósito”, define Camilo. O livro já vendeu mais de 300 exemplares no período de pré-venda.

SERVIÇO

O livro “Mais Forte aos 40: Disciplina, Filosofia e Corpo como Templo”, escrito por Roberto Santos Cunha, publicado pela Life Editora, será lançado dia 16 de setembro, a partir das 18h30min, na Livraria Leitura, na Avenida Afonso Pena, nº 4.909 – Santa Fé). Evento aberto ao público e com entrada gratuita.

Correio B

O PT, enfim, decidiu oficializar sua saída da administração estadual. Porém...Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta terça-feira (2)

02/09/2025 00h05

Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Mark Twain - escritor americano.

"Coragem é a resistência ao medo, domínio do medo, e não a ausência do medo”.
 

FELPUDA

O PT, enfim, decidiu oficializar sua saída da administração estadual. Porém, no estilo “meia boca”, tipo “finjo que serei oposição e você finge que acredita”. Trocando em miúdos:  as lideranças sentaram com o governador Riedel e comunicaram que estão tirando o time porque ele defendeu o ex-presidente Bolsonaro  e criticou o STF. Para os petistas, em nível nacional, isso chega a ser uma “heresia” e houve reflexo, cá por essas bandas, porque o partido estava “aninhado” no governo e integrava sua base aliada. A permanência ficou insustentável. Mas, as lideranças conversaram e informaram que vão continuar aprovando o que for do “interesse do Estado...” Como se vê...

DiálogoA renomada chef brasileira Janaína torres será a madrinha do Celebrity Xcel, tornando-se a primeira chef do brasil a ocupar essa posição em uma grande companhia de cruzeiros, a Celebrity Cruises. Eleita em 2024 como a melhor Chef mulher do mundo, pelo ranking the World’s 50 best restaurants, Janaína é amplamente reconhecida por sua abordagem inovadora e de aproveitamento total  dos alimentos. Proprietária e chef do premiado restaurante  a Casa do Porco, em São Paulo, Janaína é hoje uma das vozes  mais influentes da gastronomia brasileira, com impacto  que ultrapassa fronteiras e projeta a culinária latino-americana  no cenário mundial. além de comandar diversos empreendimentos no setor de hospitalidade, ela lançou recentemente um amplo  projeto gastronômico e cultural para pesquisar, valorizar e promover  a cultura brasileira por meio da comida, sendo também  uma defensora do acesso à nutrição para milhões de pessoas. No dia 16 de novembro, a chef vai batizar oficialmente o Celebrity Xcel, o mais novo navio da empresa, que inicia sua temporada inaugural  a partir de fort Lauderdale, em roteiros de sete noites pelo Caribe. 
DiálogoElisa Dobashi, que comemora 15 anos hoje  
DiálogoKika Rivetti  

“A laço”

A filiação de Fábio Trad ao PT, cantada em verso e prosa antes  do evento, mostrou que ele  não é unanimidade na sigla  para a disputa ao governo de MS. Passado o período de “pegá-lo  a laço”, alguns petistas falam  de outras opções, como o deputado estadual José Orcírio e o também parlamentar Pedro Kemp. Nos bastidores, uma ala  do partido afirma que ele seria  tão “da esquerda ”como  uma nota de R$ 13”.  

Armadilha

Tem gente dizendo que a filiação de Fábio Trad foi uma estratégia  do PT, capitaneada por José Dirceu, que recentemente esteve por aqui para participar de uma audiência pública, mas que teria vindo visando, sem trocadilho, pôr a “locomotiva petista nos trilhos”. Fábio se filiando atrapalha uma aliança do PSD com o PP e o PL, fortalecendo o centro-direita  em MS. Essa coligação iria contra  os planos de Lula de eleger  um senador esquerdista no Estado.

Implosão

Além do mais, o objetivo  seria “implodir” os caminhos  dos irmãos Trad, principalmente  o do senador Nelson Trad Filho, que tenta ser o segundo nome  da aliança PL-PP, fazendo dobradinha com o ex-governador Reinaldo Azambuja, que disputará o Senado e, obviamente, com apoio do ex-presidente Bolsonaro. Já o vereador Marcos Trad,  do PDT, que pretende  disputar uma vaga de deputado estadual, encontraria dificuldades para se eleger,  por estar numa legenda  sem representatividade.

Aniversariantes

COLABOROU TATYANE GAMEIRO 

