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MÚSICA

Beatles 4Ever traz show histórico a Campo Grande

Espetáculo "Beatles 4Ever O Sonho Não Acabou" revive a trajetória da maior banda de rock de todos os tempos; ingressos já estão à venda para show que acontecerá em junho

Mariana Piell

Mariana Piell

08/05/2026 - 11h00
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Os fãs de rock clássico e da música britânica já podem se preparar para uma verdadeira viagem no tempo. O espetáculo “Beatles 4Ever – O Sonho Não Acabou” chega a Campo Grande no dia 20 de junho, às 20h, no Teatro Glauce Rocha, prometendo recriar no palco a atmosfera dos shows da banda que revolucionou a história da música mundial.

Considerada a maior banda do Brasil que realiza tributo aos Beatles, a Beatles 4Ever acumula quase cinco décadas de história e carrega um feito raro: foi o primeiro grupo tributo aos Beatles criado no País. Fundada em 1976, a banda estreou oficialmente em 1980, no tradicional Teatro Procópio Ferreira, e desde então construiu uma trajetória marcada pela fidelidade estética e musical ao quarteto de Liverpool.

O espetáculo se tornou referência entre admiradores da obra de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr. A proposta da Beatles 4Ever é reproduzir diferentes fases da carreira dos Beatles, desde os primeiros anos da beatlemania até os períodos mais experimentais da banda inglesa, recriando não apenas as músicas, mas também os figurinos, instrumentos e o clima que marcaram época.

Ao longo de mais de 5 mil apresentações realizadas em todo o Brasil, a Beatles 4Ever consolidou um público formado por diferentes gerações. O fenômeno se explica pela permanência do legado dos Beatles na cultura popular e pela capacidade do espetáculo de unir nostalgia e emoção em uma apresentação que aproxima o público da experiência original vivida pelos fãs nas décadas de 1960 e 1970.

As roupas e acessórios utilizados no palco são réplicas fiéis dos figurinos usados pelos Beatles em apresentações históricas, reforçando a sensação de imersão no universo da banda britânica. Cada detalhe do show busca reproduzir a identidade visual que transformou o grupo em um dos maiores ícones da música mundial.

A preocupação com a autenticidade também aparece na sonoridade. Os músicos utilizam equipamentos e arranjos inspirados nos originais, recriando timbres que marcaram clássicos como “Hey Jude”, “Let It Be”, “Yesterday”, “Come Together” e “Twist and Shout”.

Além da performance musical, outro elemento que se tornou marca registrada da Beatles 4Ever é a interação constante com a plateia. Durante o espetáculo, o público é convidado a cantar junto, participar dos momentos mais emblemáticos do repertório e mergulhar na atmosfera da chamada beatlemania.

SHOW HISTÓRICO

Entre os momentos mais emblemáticos da trajetória do grupo está a apresentação realizada durante a 7ª edição da Virada Cultural de São Paulo 2011. Na ocasião, a Beatles 4Ever realizou um feito inédito: executou ao vivo todas as músicas lançadas pelos Beatles em uma apresentação de 24 horas consecutivas.

O evento reuniu mais de 100 mil pessoas e colocou a banda brasileira em evidência internacional. Até hoje, a Beatles 4Ever é reconhecida como a única banda do mundo a ter realizado um show com todo o repertório oficial dos Beatles executado ao vivo em uma única apresentação.

O marco ajudou a consolidar o grupo como uma das principais referências do gênero tributo na América Latina, ampliando o reconhecimento conquistado ao longo de décadas de estrada.

IMAGINÁRIO POPULAR

Mais de 50 anos após o fim oficial da banda britânica, os Beatles continuam sendo referência cultural para artistas, músicos e fãs ao redor do mundo. O quarteto formado em Liverpool redefiniu a indústria fonográfica, revolucionou a estética do rock e influenciou gerações inteiras com composições que atravessaram décadas.

Canções lançadas nos anos 1960 permanecem presentes em playlists, trilhas sonoras, filmes, séries e apresentações ao vivo, demonstrando a força atemporal do repertório criado pelo grupo inglês.

É justamente essa permanência que ajuda a explicar o sucesso contínuo de espetáculos como “O Sonho Não Acabou”. A apresentação aposta na memória afetiva do público, mas também dialoga com novas gerações que conheceram os Beatles por meio do streaming, das redes sociais e das constantes regravações feitas por artistas contemporâneos.

Para muitos fãs, assistir a um tributo como o da Beatles 4Ever é a oportunidade mais próxima de experimentar a energia de um show da banda inglesa, especialmente para aqueles que nasceram décadas após o fim do grupo original.

SERVIÇO

“Beatles 4Ever – O Sonho Não Acabou”
Data: 20 de junho;
Horário: às 20h;
Local: Teatro Glauce Rocha;

Os ingressos já estão à venda no stand localizado no Comper Jardim dos Estados, ao lado da loja O Boticário. O atendimento é realizado de segunda-feira a sábado, das 13h às 18h30min.

Também é possível comprar pela internet por meio do site oficial da produção: www.pedrosilvapromocoes.com.br

O espetáculo possui classificação indicativa de 10 anos.

A realização é de Pedro Silva Promoções & Jamelão.

AGENDA CULTURAL

Fim de semana do Dia das Mães está repleto de atividades para todos os gostos e idades

Programação do fim de semana do Dia das Mães está repleta de atividades para todos os gostos e idades, indo de lançamentos de cinema a festividade centenária

08/05/2026 08h30

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Divulgação

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O segundo fim de semana de maio chega movimentado em Campo Grande, com uma programação cultural que mistura música, teatro, cinema, gastronomia, ações sociais, manifestações religiosas, atividades infantis e grandes eventos gratuitos espalhados pela cidade.

No fim de semana do Dia das Mães, o público poderá acompanhar desfiles de moda autoral, shows históricos do rock sul-mato-grossense, espetáculos de dança, festas tradicionais centenárias e atrações para as crianças.

Entre os destaques estão o evento Mães no Bosque, no Shopping Bosque dos Ipês, o encontro das bandas Naip e Bêbados Habilidosos, no Road House Old Sheep, além da tradicional Festa de São Benedito, na Comunidade Quilombola Tia Eva, que completa 107 anos de história e resistência cultural.

Mães no Bosque

O Shopping Bosque dos Ipês prepara um dos fins de semana mais movimentados do Mês das Mães com a programação especial Mães no Bosque, que segue até o dia 17, reunindo moda, empreendedorismo feminino, cultura e entretenimento na praça central do shopping.

Os momentos mais aguardados da programação estão concentrados amanhã. Às 15h, acontece o painel Mães que Empreendem: Cuidando do Hoje, Construindo o Amanhã, com Adriana Cândido, CEO da Eloo Contabilidade, e Cleide Moreno, especialista em Ativos Digitais.

Na sequência, às 16h, a artista plástica Iacita Azamor apresenta o desfile “Das Telas para a Moda”, com peças inspiradas em suas próprias obras e referências à fauna e à flora sul-mato-grossense.

Às 16h30min, a empresária e influenciadora Sidney Volpe sobe à passarela com o desfile “Elegância Tem Assinatura”, promovido pela Maison Volpe, em parceria com Fernanda Amorim.

Fechando a programação fashion deste sábado, às 17h, o público acompanha o desfile “Tal Mãe, Tal Pet – Laços que Não Precisam de Palavras”, reunindo tutores e animais de estimação em um momento afetivo e descontraído.

Durante todo o fim de semana, o shopping também recebe a Feira de Economia Criativa, reunindo mulheres empreendedoras e marcas autorais, além da Sala da Mulher Empreendedora, em parceria com a Secretaria Executiva da Mulher (Semu).

No domingo, das 16h às 20h, acontece ainda a Feirinha de Adoção Pet, em parceria com o projeto Anjos da Dani.

Cinema

Cinema “Billie Eilish” - Dirigido por James Cameron, o longa acompanha apresentações e bastidores da última turnê da cantora
Foto: Divulgação

As telonas também prometem atrair o público durante o fim de semana. Entre as estreias estão “Mortal Kombat 2”, “Iron Maiden: Burning Ambition” e Billie Eilish – Hit Me Hard and Soft: The Tour”.

Continuam em cartaz produções como “O Diabo Veste Prada 2”, “Michael”, “Zico, o Samurai de Quintino” e “Super Mario Galaxy: O Filme”.

Outro destaque da programação cinematográfica é “Ovelhas Detetives”, produção voltada ao público infantojuvenil que acompanha um grupo de ovelhas investigando um misterioso incidente em uma fazenda.

Rock

MÚSICA Naip - O projeto Road House Sessions recebe, pela primeira vez, a banda Naip no palco do Road House Old Sheep
Foto: Divulgação

Amanhã também será marcado por uma noite histórica para os fãs de rock em Campo Grande. O projeto Road House Sessions recebe, pela primeira vez, a banda Naip no palco do Road House Old Sheep.

Com 27 anos de trajetória, mais de 400 shows e apresentações ao lado de nomes como Jota Quest, Nando Reis, O Rappa e Ira!, a Naip promete um repertório que mistura clássicos nacionais e internacionais do rock.

A noite terá ainda apresentação da lendária banda Bêbados Habilidosos, considerada uma das maiores referências do blues no Centro-Oeste, além de sets da DJ Nathalia Albuquerque.

O evento começa às 17h e os ingressos estão disponíveis pela plataforma Sympla.

Festa de São Benedito

De hoje ao dia 17, a Comunidade Quilombola Tia Eva realiza mais uma edição da tradicional Festa de São Benedito, considerada uma das manifestações religiosas e culturais mais importantes de Mato Grosso do Sul.

A celebração nasceu a partir de uma promessa feita por Eva Maria de Jesus, conhecida como Tia Eva, mulher negra fundadora da comunidade quilombola que hoje leva seu nome. Há mais de um século, a festa reúne fé, memória, música, esporte e confraternização comunitária.

A programação inclui missas, terços, procissões, rodas de samba, shows de pagode e sertanejo, bailes, apresentações culturais, torneios de futebol society, corrida de rua e atividades comunitárias.

FESTA São Benedito - Tradicional festividade comemora 107 anos de existência
Foto: Vaca Azul

Entre os momentos mais aguardados estão o tradicional levantamento do mastro de São Benedito e a procissão pelas ruas da comunidade.

A Igreja de São Benedito, construída inicialmente em barro e, posteriormente, em alvenaria, em 1919, é tombada como patrimônio cultural municipal e estadual desde 1998.

SESC 

O Sesc Teatro Prosa recebe uma programação gratuita com música e espetáculo infantil.

Hoje, às 19h, a cantora Bell Éter apresenta o show “Bell Éter Canta Grandes Vozes”, com releituras de artistas como Maria Bethânia, Marília Mendonça, Djavan, Liniker, Whitney Houston e Sam Smith.

Amanhã, às 16h, o público infantil poderá assistir ao espetáculo “Dona Joaninha e o Eclipse Solar”, do Grupo Casa.

No interior do Estado, o Sesc Corumbá realiza, hoje, às 18h, uma programação especial de contação de histórias voltada para crianças e famílias, reunindo narrativas, brincadeiras e atividades interativas.

Os ingressos gratuitos estão disponíveis pela plataforma Sympla.

Para a criançada

As crianças também têm diversas opções de lazer neste fim de semana em Campo Grande.

A Arena Nickelodeon entra em sua última semana de funcionamento, reunindo atrações inspiradas em personagens como Patrulha Canina, Bob Esponja Calça Quadrada e Dora Aventureira.

Já o Yuup Experience aposta em uma estrutura com mais de 20 atrações, incluindo arena de trampolins, basquete, infláveis, futebol interativo, motos elétricas, fliperamas e espaços para crianças pequenas.

Festa das Nações Amigas

Até amanhã, o Comper Itanhangá recebe a terceira edição da Festa Inclusiva das Nações Amigas de MS.

O evento reúne apresentações culturais, artesanato, comidas típicas e atividades infantis, com participação de representantes de Brasil, Bolívia, Espanha, Líbano, Japão, Paraguai, Portugal e Itália.

A programação também conta com forte caráter social. Toda a praça de alimentação será administrada por instituições beneficentes como Abreac-MS, AOMS, Iafra, Ismac e ONG Recanto da Criança, com renda revertida para os projetos participantes.

Ato inter-religioso

Amanhã, das 9h às 12h, a Praça Ary Coelho recebe o ato inter-religioso Campo Grande Veste Branco pela Paz.

A mobilização reúne representantes de diferentes crenças e tradições espirituais em defesa da liberdade religiosa e contra a intolerância e o racismo religioso.

A programação inclui apresentações culturais, falas públicas e tendas informativas sobre diferentes práticas religiosas. A organização orienta que os participantes vistam roupas brancas e levem 1 quilo de alimento não perecível ou 1 litro de água mineral para doação.

Aquece MS

Quem quiser aproveitar amanhã para praticar solidariedade também pode participar do dia D da campanha Aquece MS.

A arrecadação acontece das 8h às 13h, em formato drive-thru, no Comper da Avenida Brilhante. A campanha arrecada roupas, cobertores e itens de inverno para famílias em situação de vulnerabilidade social.

Diálogo

O deputado Renato Câmara e o prefeito de... Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta sexta-feira (8)

08/05/2026 00h02

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Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

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Jean-Jacques Rousseau - filósofo suiço

"Não sei ver nada do que vejo; vejo bem apenas o que relembro e tenho inteligência apenas nas minhas lembranças”.

FELPUDA

O deputado Renato Câmara e o prefeito de Ivinhema Juliano Ferro continuam na luta de esgrima por questões administrativas. Os dois são adversários há anos e desde então sempre usam suas redes sociais na busca do touché  um contra o outro. Mais recentemente, o alcaide desafiou  o parlamentar para “esgrimir” em uma emissora de rádio para, num duelo verbal, fazer comparativos das duas administrações. O deputado já foi prefeito daquele município e, assim como o oponente, tece críticas sobre saldos alcançados pelas gestões em “estocadas” verbais cada vez mais contundentes. Vai daí...

Consumo

O Dia das Mães deverá aquecer o comércio de Campo Grande, com consumidores dispostos a gastar até R$ 200, priorizando pagamento à vista, segundo pesquisa do Procon Municipal realizada entre 23 e 30 de abril. Perfumes e cosméticos lideram a preferência (24,1%).

Mais

E são seguidos por acessórios como bolsas e relógios (16,1%) e calçados (12,6%). Também aparecem roupas e eletrodomésticos (8% cada), além de chocolates (6,9%), flores (5,7%), eletrônicos (3,4%) e livros (2,6%), indicando variedade nas escolhas para presentear.

Diálogo Sarah Bennett Farias e Caique Bueno Farias - Foto: Arquivo Pessoal

 

Diálogo Fátima Bernardes - Foto: Arquivo Pessoal

Complicou

A decisão do Conselho de Ética em suspender o seu mandato por dois meses, é tudo o que o deputado federal Marcos Pollon (PL) não desejava. Ele ainda mantém seu nome como pré-candidato à segunda vaga para o Senado e punição dessa natureza é um fator altamente complicador. Pollon poderá ainda recorrer à Comissão de Constituição e Justiça, antes do caso ser votado em plenário. Vale lembrar que ele é ainda alvo de outra representação: a de ter ofendido o presidente da Casa em praça pública. Assim sendo...

Companheiro

Durante entrevista à uma emissora de Campo Grande, no último dia 6, o governador Riedel declarou que o nome para compor a chapa da reeleição é do atual vice-governador Barbosinha. Assim, confirmou o que o Diálogo havia antecipado. Mais uma vez a região da Grande Dourados estará representada na disputa das eleições deste ano e esse mover de peças, segundo fontes políticas, prepara o terreno para 2030.

Galope

Na pesquisa espontânea de intenções de votos para o governo do estado, divulgadas pelo Correio do Estado,  o governador Eduardo Riedel (PP) está “ano-luz” a frente dos seus principais concorrentes, como o ex deputado Fábio Trad (PT) e o deputado estadual João Henrique Catan (Novo). A cinco meses das eleições, no tête-â-tête, fala-se que dificilmente haverá uma mudança considerável no humor do eleitor com relação ao momento atual.

ANIVERSARIANTES 

Roberta Capalbo;
Dr. José Augusto de Souza;
Neuza Fabrete da Silva;
Hélio Queiroz Daher;
Marluce Manvailer Esgaib;
Afonso Michels;
Jorge Benjamin Cury;
Roney Costa Cunha;
Osvaldo Avelino da Cruz;
Maria Taira;
Jair Antonio de Oliveira;
Maria Oneide Alves Evangelista;
Alba Regina Pereira de Souza;
Bráulio Barbosa de Oliveira Júnior;
Sandra Mara da Cunha;
Mario José Basso;
José Ricardo Pereira Cabral;
Alexandre Zavam;
Maria Divina de Oliveira;
Roberto Arcângelo;
Etiene Alves Vilela;
Charles Gonçalves Francisco;
Lourdes Elerbrock;
Franklin Rodrigues Masruha;
Gisele de Andrade Pereira;
Márcio Matsu Arakaki;
Miguel Angelo Lescano;
Thiago de Sá Arakaki;
Rita Cássia Santos Humsi Rayes;
Fernanda Porfírio Munhoz;
Dr. Ney Lacerda Faria;
Eduardo Machado Metello Junior;
Adelaide Dias;
Eduardo Correa;
Ricardo Girão D’Avila;
Edvaldo Alves de Queiroz;
Dr. Délcio Gonçalves da Silva Júnior;
Elizabeth Teixeira de Oliveira;
Bernardo Teixeira Domingues;
José Lucas da Silva;
Adriano Passarelli;
Fernando Augusto de Souza Melo;
Nelson de Paulo;
Vera Lúcia Rosa Telles;
Flávia Veiber de Abreu;
Izaura Girão Lacerda;
Décio Zunari Sena Neto;
Adão Ferreira Garcia;
Marcílio Miyahira;
Ayrton de Albuquerque Filho;
Hilton Cesar Aragão Leite;
Cristina de Barros Picon;
Sacha Dimitrou Kussarew;
Ezio Pedro Furlan;
Júris Jankauskis Junior;
Alcyone Pereira de Freitas;
Irma Rodrigues Pereira;
Ronaldo Calabrisi;
Luiz Agostinho do Espírito Santo;
Leandro Bossay Albuquerque;
Carlos Edy Sá de Medeiros;
José Henrique Cardoso da Silva;
Letícia Alves de Melo;
Nelma da Costa Ferreira;
Tereza de Castro Nogueira;
Eloísa Campos Monteiro;
Maria Helena Nantes Nogueira;
Alba de Souza Macedo;
Johny Peterson Vieira da Silva;
Dr. José Alberto Rondon Severo dos Santos;
Marcos Cesar Rezende;
Rafael de Oliveira Silva;
Walter Bonfim Manhães;
Cristina de Araujo Costa;
Maria Alzira Santiago;
Raul Garcia Mendes;
Ana Claudia Pereira da Silva;
Edgard Nunes Xavier;
Valdirene da Silva;
Margarida Barbosa;
Maria Emília Lopes;
Francisco Menezes Bandeira;
Patrícia Pereira;
Adão Loureiro de Oliveira;
Antônio Gomes do Vale;
Manoelino Donizete Ferreira;
Fábio Francisco Rondon Magalhães;
Afrânio Campagna Gonçalves;
José Roberto Oliveira Bonilla;
Mário Lima Espindola;
Marta Rodrigues de Matos;
Armen Chinzarian Junior;
Dr. Marcos Roberto de Almeida Lima;
Talita Pestana;
Diogo Gonzales Lelis;
Alvaro Cesar Cavazzani;
Jorge Elias Seba Neto;
Nelson Mitio Nakamura;
Larissa Maria Gomes Barca Everlin;
Ana Paula Yamada;
Josinett Maria Benites Martinelle;
Nelson de Oliveira Brait;
Orlando Ducci Neto;
Genicy de Fátima Mondadori Campetti;
Elisa Ajala;
Dina Akrama Eljaji;
Juliana Dalla Pria Ferreira da Silva;
Alexandre Ribeiro Brum;
Juliana Ramos Maffezzolli Sanches. 

Colaborou Tatyane Gameiro.

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