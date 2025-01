Médico e escritor, Ewerton Carvalho lança hoje "O Anjo do Poço"

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Um romance que referencia e homenageia sua terra natal, assim resume o médico e escritor Ewerton Carvalho sobre seu novo livro, “O Anjo do Poço”, que será lançado hoje, a partir das 19h, na cafeteria Doce Lembrança. Nascido em Natal, Rio Grande do Norte, ele mora em Mato Grosso do Sul há cerca de 12 anos, e no último ano decidiu desengavetar a ideia de uma história que se passasse por lá.

“Eu tinha o desejo de escrever uma história se passando no interior do Nordeste, mostrando o dia a dia, o linguajar, a fé, os coronéis e as agruras, e me veio esse presente. É uma homenagem ao meu Nordeste, ao meu estado natal, Rio Grande do Norte”, explica Carvalho.

A história pode ser definida como um passeio pelo interior do Nordeste sofrido, de gente humilde a lutar contra os homens e as privações da natureza, tendo ao lado a fé inabalável no divino.

“Pode-se dizer que é a superação do homem sobre as agruras, tanto dos homens quanto da natureza, a partir do momento que se tem um propósito. Ou quem sabe dizer que é uma história de amor à vida, crença na vida após morte, que fala do embate ciência x religião, das crendices populares e das escolhas. É um passeio por múltiplas paisagens. De quebra, ainda convido o leitor a tentar descobrir o mistério que permeia o enredo”, define o autor.

TRAMA

A trama se passa em torno da criação do mito do Anjo em uma pequena cidade, a partir de um ingênuo menino que começa a ter sonhos proféticos e atrai a atenção dos coronéis da região. De um lado, a idolatria dele como um ser divino, e de outro, a descrença e a perseguição de quem o vê como um falso Messias. Lobisomens, mulas sem cabeça e outros personagens folclóricos permeiam a história e fazem parte do mistério envolvido.

A apresentação da obra é de Delasnieve Daspet, o prefácio de Ana Maria Bernardelli e o texto de orelha da professora Eliane Maria de Oliveira, um trio de escritoras gabaritadas do cenário sul-mato-grossense. O livro se utiliza de expressões regionais e traz ilustrações que remetem ao estilo usado nos cordéis nordestinos. Elas são assinadas por Giovanna Carvalho, filha do autor, aluna do curso de Artes da Universidade de São Paulo (USP).

TOQUE REGIONAL

“O maior diferencial da obra é o toque regional usado na escrita, motivo que me fez esperar tanto para publicá-lo. Após conversar com as escritoras Delasnieve Daspet e Ana Bernardelli, elas me encorajaram e resolvi desengavetá-lo. Contar a história sem esse linguajar nordestino tiraria todo o sentido e a graça. Para revisar a escrita, recorri ao meu irmão Edwardo e à minha amiga Rosette Menezes, artista plástica e escritora potiguar, que me lembraram de expressões e termos regionais que, por estar fora da minha terra há muitos anos, eu já havia esquecido”, detalha.

Ewerton Carvalho é médico cardiologista e escritor, membro do PEN Clube do Brasil-MS e da União Brasileira de Escritores (UBE-MS). Ele tem outros três livros publicados, cada um com um estilo próprio, sendo o último deles um compilado de histórias folclóricas de MS.

“Sempre gostei muito de ler, desde pequeno, isso vai se acumulando dentro de você, criando uma base, e quando você menos espera surge uma ideia que é fruto de todas essas inspirações. As ideias começam a fervilhar e eu vou escrevendo, anotando, organizando”, conta o escritor.

SERVIÇO

O livro “O Anjo do Poço”, do escritor Ewerton Carvalho, publicado pela editora Clube dos Autores, será lançado hoje, a partir das 19h, na Cafeteria Doce Lembrança, localizada na Rua Dom Aquino, nº 2.055, Centro. Evento aberto ao público e com entrada gratuita.

Assine o Correio do Estado