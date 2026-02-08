Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Milão, moda e o novo imaginário olímpico

Milão e Cortina simbolizam um modelo olímpico que sustenta seu design, sua arquitetura e sua moda: respeito ao território, uso inteligente da herança existente e valorização do detalhe.

Por Gabriela Rosa - Colunista de moda e comportamento do B+ - Com edição de Flávia Viana

Por Gabriela Rosa - Colunista de moda e comportamento do B+ - Com edição de Flávia Viana

08/02/2026 - 15h30
A escolha da Itália como sede dos jogos Olímpicos de inverno de 2026, não foi apenas uma decisão logística ou esportiva, foi, sobretudo, uma decisão estética e simbólica. Ao dividir os Jogos entre os Alpes de Cortina d’Ampezzo e Milão, o Comitê Olímpico Internacional reconheceu algo que vai além da neve e das montanhas: o poder cultural da Itália como linguagem global.

Milão e Cortina simbolizam um modelo olímpico que sustenta seu design, sua arquitetura e sua moda: respeito ao território, uso inteligente da herança existente e valorização do detalhe.

Assim como as grandes maisons italianas raramente constroem do zero sem dialogar com o passado, a candidatura apostou em infraestrutura pronta, paisagens consagradas e cidades que já sabem contar histórias. Não por acaso, Milão entra no projeto não como cenário de neve, mas como capital simbólica.

Milão não é apenas uma cidade que produz moda. Ela produz narrativa. É ali que o vestir deixa de ser tendência para se tornar linguagem política, econômica e cultural. Ao sediar cerimônias, eventos midiáticos e o centro nervoso dos Jogos, a cidade reforça a ideia de que, em 2026, os uniformes olímpicos importam tanto quanto os pódios.

Essa centralidade explica a presença marcante de marcas italianas e internacionais nos Jogos, não como patrocinadoras silenciosas, mas como autoras de identidade nacional.

A Itália veste a si mesma com a EA7 Empório Armani, linha esportiva de uma das casas mais emblemáticas do país. O resultado são uniformes minimalistas, em tons claros, quase arquitetônicos. Armani não grita: sugere. E essa contenção estética traduz perfeitamente a imagem que a Itália deseja projetar, sofisticação sem ostentação.

No caso do Brasil, a escolha da Moncler como parceira oficial é reveladora. Nascida nos Alpes e transformada em símbolo de luxo técnico, a marca conecta performance, frio extremo e desejo. Ao vestir o Time Brasil, Moncler não apenas empresta tecnologia térmica, mas insere o país em um imaginário europeu de montanha e excelência, algo impensável décadas atrás.

Brasil - Divulgação

Fora da Itália, outras marcas reforçam essa leitura cultural do vestir olímpico. A Ralph Lauren continua vestindo os Estados Unidos como quem constrói um filme de época: tricôs patrióticos, casacos clássicos e nostalgia como estratégia de poder.

O Canadá, com a Lululemon, aposta no athleisure como identidade nacional contemporânea: funcional, confortável, exportável.

Já a Mongólia talvez ofereça o gesto mais radical, com uniformes assinados pela Goyol Cashmere, inspirados no traje tradicional deel. Em vez de seguir Milão, a Mongólia leva sua própria história até ela, provando que moda olímpica também pode ser resistência cultural.

Se os Jogos fossem sediados em uma cidade sem tradição estética, tudo isso seria ruído. Em Milão, vira mensagem coerente. A cidade legitima o uniforme como objeto cultural, o atleta como corpo narrativo e a moda como instrumento de diplomacia simbólica.

O Comitê Olímpico Internacional escolheu a Itália porque precisava de credibilidade, infraestrutura e estabilidade. Mas escolheu Milão porque precisava de sentido. Em uma era saturada de imagens, a capital da moda oferece algo raro: coerência entre forma e conteúdo.

Ralph Lauren - Divulgação

Os Jogos de Inverno de 2026 mostram que o futuro olímpico passa também por histórias mais bem vestidas. Em Milão, cada costura comunica pertencimento, cada tecido carrega estratégia e cada uniforme se torna um manifesto silencioso.

No fim, a Itália não foi escolhida apenas para sediar os Jogos. Foi escolhida porque sabe, como poucos países, que vestir é uma forma sofisticada de governar o imaginário.

Gabriela Rosa é consultora de imagem e estilo, fala sobre moda e comportamento e é idealizadora da Dolce Far Moda - Divulgação

 

gastronomia B+

Aprenda a fazer um delicioso Veludo de Avelã

A Ferrero, localizada na pequena cidade italiana de Alba, teve a brilhante ideia de criar uma pasta doce usando açúcar, avelã e um pouco de cacau.

08/02/2026 11h00

Aprenda a fazer um delicioso Veludo de Avelã

Aprenda a fazer um delicioso Veludo de Avelã Foto: Divulgação

O creme de avelã surgiu logo após a Segunda Guerra Mundial, quando o cacau se tornou um item escasso. A Ferrero, localizada na pequena cidade italiana de Alba, teve a brilhante ideia de criar uma pasta doce usando açúcar, avelã e um pouco de cacau. Foi um sucesso!

No Correio B+ desta semana, aprenda a fazer uma bebida deliciosa com esse creme famoso e delicioso. A receita é da Água Doce Sabores do Brasil.

VELUDO DE AVELÃ

Ingredientes:

  • 100 gramas de morango
  • 240ml de leite gelado
  • 1 colher de sopa de creme de avelã
  • 1 colher de chá de mel

Modo de preparo:

Comece misturando todos os ingredientes em um liquidificador até obter uma consistência cremosa. Decore a borda do copo com o creme de avelã, despeje a bebida, finalize com o chantily no centro, acrescente mais creme de avelã a gosto. Sirva em seguida.

Tempo de preparo: 10 minutos
Grau de dificuldade: Fácil
Rendimento: 1 porção

 

Beleza Correio B+ - Especial Carnaval

Confira os cuidados com a pele nos dias de folia

Médicos dão dicas do que fazer antes e após a maquiagem e cuidados para evitar alergias diversas

07/02/2026 17h30

Médicos dão dicas do que fazer antes e após a maquiagem e cuidados para evitar alergias diversas

Médicos dão dicas do que fazer antes e após a maquiagem e cuidados para evitar alergias diversas Foto: Divulgação

É fundamental manter a pele limpa, hidratada e protegida, antes e após o uso de maquiagem ou qualquer outro produto. Agora em fevereiro com blocos, desfiles e bailes de carnaval em todo Brasil vale destacar que essa rotina de skincare é  fundamental e que alguns cuidados devem ser tomados para se evitar alergias ou irritações na pele. 

“ Vale checar a validade nas embalagens e testar antes alguma nova makeup ou produto que não tenha usado - na região interna dos braços, por exemplo, uns 3 a 4 dias antes da data principal, para verificar se não percebe algum sintoma de intolerância ou alergia. Produtos fora da validade nem pensar - isso vale para higiene facial, cremes, maquiagem”, alerta a dermatologista Dra. Ana Paula Fucci (RJ).

Outro ponto a observar é o efeito, na pele, do atrito com alguns tecidos sintéticos, principalmente se tiverem pinturas ou adereços, como lantejoulas, plumas e paetês. “Eles podem ocasionar dermatites ou mesmo pequenos ferimentos após suor e fricção prolongada.

Os tecidos sintéticos são os mais susceptíveis a alergias. Recomendo o uso tecidos naturais, como algodão e linho, de cor clara, e fantasias leves - isso vale para adultos e crianças”, destaca Dra Ana Paula.  

“Evite também os sprays de espuma, que podem conter substâncias tóxicas e causar reações alérgicas ou irritantes também”, reforça a dermatologista.  

Fantasias e glitter

Fantasias, plumas,alguns tipos de tecidos e o tão adorado glitter podem gerar alergias. 

A dermatologista Dra. Ana Paula Fucci explica que “maquiagem, brilho e glitter devem ser usados sempre após o filtro solar e retirados completamente antes de dormir, preferencialmente com removedores bifásicos. Há opções de tintas e adesivos que são específicos para a face e certificados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)”. 

O uso de glitter pode gerar problemas na pele. “Glitter pode sim provocar dermatite de contato principalmente em áreas sensíveis como região de olhos e nariz.Ao escolher o glitter dê preferência aos específicos de maquiagem, que são feitos de plástico não-tóxico. 

Usar demaquilante bifásico para remover a maquiagem após a folia é indicado”, explica Dr. Franklin Veríssimo, médico Especialista e pós-graduado em Laser, Cosmiatria e Procedimentos pelo Hospital Albert Einstein-SP. 

Proteção solar 

“Proteção solar é fundamental, ainda mais que estamos no verão. Para quem gosta de pular carnaval nos blocos de rua a dica é: já saia de casa protegido com filtro no rosto e no corpo.  Associe com chapéus e óculos escuros. Não esqueça da garrafa d’água!”, alerta Dr. Franklin.  

“Todos os protetores solares, sejam eles químicos ou físicos, atuam impedindo que a radiação UVB e UVA atinjam as camadas superficiais e profundas da pele, evitando que danifiquem o DNA das células.Utilize sempre uma camada espessa de filtro solar com fps maior do que 50 e repasse ao longo do dia.”, afirma Dra. Franklin Veríssimo.

Como nessa época de calor forte as pessoas ficam muito expostas ao sol seja na praia ou nos blocos de carnaval, estar sem a proteção adequada pode gerar muito desconforto.

“ Podem ocorrer queimaduras leves e moderadas que podem se apresentar não só como vermelhidão e dor, mas também com bolhas na superfície da pele”, detalha o médico.  

“Uma boa pedida é além do filtro solar indicado por dermatologista também usar bonés, chapéus, roupas com proteção UV para sair em blocos durante o dia”, indica Dr Franklin.  

Cuidados com cabelos 

Produtos como tintas, espuma de sabão, shampoos inadequados e também os raios solares podem prejudicar os cabelos. 

“Com agressões como exposição solar, uso de glitter, espumas, tinturas coloridas, os cabelos acabam ficando “porosos”, absorvendo mais água, o que aumenta o frizz, e embaraçam mais facilmente quando secam.Pode ser indicado o uso de óleos capilares.  O óleo age ajudando o cabelo a reter a umidade, melhorando a resistência à tração”, finaliza Dr. Franklin Veríssimo.   

