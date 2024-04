Moda B+: Aos 83 anos morre em Florença o estilista Roberto Cavalli

Expogrande 2024

Hoje, a Expogrande 2024 tem entrada gratuita com atrações para toda a família. As duplas locais Fred e Fabrício, juntamente com João Haroldo e Betinho, prometem um espetáculo memorável na arena de shows do Parque de Exposições Laucídio Coelho, com entrada franca.

O evento começa às 17h30 com a apresentação da dupla João Haroldo e Betinho, seguida às 19h30 pela performance de Fred e Fabrício. A entrada na Expogrande é gratuita de domingo a quinta-feira, sendo que os portões abrem às 14h.

João Haroldo e Betinho trazem consigo uma longa história musical, desde a infância influenciada pelos pais até se tornarem pioneiros do sertanejo universitário no Brasil há 25 anos. Após uma pausa na carreira em 2011, a dupla retornou aos palcos, prometendo uma mistura de velhos e novos sucessos para o público presente.

Já Fred e Fabrício, formados por Adliel Martins Rodrigues, o Fred Liel, e Fabrício Fiori Abud, são conhecidos por sua dinâmica de "dupla de quatro vozes", alternando entre primeira e segunda voz nas músicas. Com hits como "Gotejou no celular", "Flor de plástico" e "Tentação", eles prometem animar o público com seu repertório diversificado.

E para os pequenos amantes dos animais, a Prefeitura de Campo Grande se junta à festa, oferecendo passeios a cavalo. Nos dias 6, 7, 12, 13 e 14 de abril, das 18h às 20h, na pista coberta de Ranch Sorting do Parque de Exposições, as crianças de até 12 anos poderão desfrutar dessa emocionante experiência, criando memórias inesquecíveis.

Guilherme Bumlai, presidente da Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul (Acrissul), destaca a importância e grandiosidade do evento.

"A Expogrande vem maior este ano no aspecto de expositores, número de animais e também na quantidade de leilões, o que gera uma expectativa maior de público. Além da readequação da área de shows que vai proporcionar uma feira mais bonita e segmentada", destaca Bumlai.

Com ingressos a partir de R$ 20 para acesso exclusivo à feira e opções mais luxuosas como camarotes e bangalôs, a Expogrande é um evento para todos os gostos e bolsos. Não perca a oportunidade de vivenciar toda a emoção da maior feira agropecuária do estado de Mato Grosso do Sul.

