gastronomia

Saiba preparar uma deliciosa e prática farofa de banana com uva-passa; alimentos in natura

Cuidar da quantidade e da qualidade das escolhas alimentares, esse é o conselho da nutricionista Maria Tainara Carneiro para quem quiser passar ileso pelas confraternizações do mês de dezembro.

Mas, afinal, o que é cuidar da qualidade das escolhas alimentares? “Optar por uma alimentação diversificada, priorizando os alimentos in natura, como frutas, legumes, verduras, carnes magras, cereais integrais, leguminosas, pois fornecem os nutrientes necessários ao corpo”, explica a nutricionista, que também é coordenadora do curso de Nutrição da Faculdade Estácio de Sá, em Campo Grande.

De acordo com a nutricionista, mastigar bastante o alimento e comer com atenção são estratégias para saborear bem a comida, sentir saciedade e evitar repetições.

“Evite beliscar ou petiscar alimentos gordurosos. Uma alternativa é optar por castanhas, frutas in natura e secas na hora dos aperitivos. Evitar bebidas alcoólicas e refrigerantes também é fundamental, pois são calóricos e não trazem nutrientes ao organismo. Uma sugestão seria a troca por sucos naturais, água saborizada e água de coco”, orienta Maria Tainara.

Outra dica valiosa, segundo ela, é ingerir bastante água. O corpo precisa de muita água para o bom funcionamento do organismo e a eliminação de toxinas. Além disso, o exercício físico é fundamental, como sempre.

NATAL E ANO-NOVO

Nas refeições de Natal e de Ano-Novo, a orientação da nutricionista e professora é caprichar nas saladas e inserir as frutas como sobremesas, pois são alimentos com bastante nutrientes e dão saciedade.

Em relação às carnes, a dica é priorizar aquelas que são menos gordurosas.

“Preste atenção no que está comendo ou bebendo, pois com a animação, geralmente perdemos a noção do que comemos. Assim você terá mais controle do que come na festa e principalmente vai se sentir satisfeito com o que come”, afirma a professora da Estácio.

Por último, Maria Tainara fala sobre qual deve ser o papel da comida na festa. “Não faça da comida a principal atração da festa. Divirta-se. Desvie o seu foco da comida conhecendo pessoas novas, dançando e conversando. Não saia de casa com fome, pois será mais difícil manter o autocontrole nas refeições das festividades”, sugere a nutricionista.

PÓS-EXAGEROS

Caso exagere nas festividades de fim de ano, a orientação é voltar ou criar uma rotina alimentar, assim que for possível, com organização da alimentação. Hidratar-se bastante e retomar a atividade física também devem estar entre as prioridades, conforme a nutricionista.

A UVA-PASSA

A polêmica entre os amantes e detratores das uvas-passas sempre volta à baila durante essa época do ano. Enquanto alguns vetam sua presença em pratos natalinos, há quem defenda a sua inclusão no menu festivo.

Para os entusiastas das uvas-passas e de frutas cristalizadas, Paloma Popov, também professora de Nutrição, revela os benefícios e os mitos de consumir as iguarias.

Apesar de ser rica em açúcares naturais, presentes no alimento, a uva-passa não é necessariamente ruim, desde que consumida de forma equilibrada. Segundo a especialista, o processo de desidratação concentra todo o açúcar na uva-passa, tornando-a mais adocicada.

“É importante ficar atento, já que algumas marcas adicionam açúcar às uvas-passas, aumentando seu valor calórico. O ideal é consumir uva-passa pura, sem aditivos. Mesmo passando pelo processo de desidratação, ela mantém uma certa quantidade de água, o que a torna macia e ainda rica em fibras insolúveis, ótimas para o funcionamento intestinal”, afirma Paloma.

QUANTIDADE

Do ponto de vista nutricional, as uvas-passas contêm antioxidantes, como a antocianina, responsável pela cor roxa intensa, que são importantes para a renovação celular.

“Elas podem trazer um sabor diferente e complementar outras preparações, como arroz, carnes e até mesmo em sobremesas, trazendo uma mistura de sabores ao paladar”, destaca a nutricionista.

No entanto, Paloma recomenda considerar o impacto desse ingrediente na ingestão calórica, especialmente quando usado em pratos açucarados.

Se comparadas às frutas frescas, as uvas-passas são mais concentradas, logo, mais calóricas. Porém, ao serem consumidas com moderação, podem trazer saciedade, por conta do teor das fibras.

“Não há uma quantidade recomendada para o consumo diário, já que isso depende de vários fatores, mas não deve ser em excesso”, alerta a docente.

Na hora da compra, a especialista destaca a importância de ler o rótulo, garantindo que as frutas desidratadas sejam apenas a fruta em si, sem adição de conservantes, como sódio, ácido ou enxofre.

“Além da questão calórica, alguns aditivos podem causar sensibilidade ou reações no sistema digestivo, levando a desconfortos, como flatulência”, explica Paloma. A mesma lógica serve para quem segue dietas específicas, como as pessoas com diabetes.

NA BEBIDA

De acordo com a professora de Nutrição, que atua em Brasília, nas receitas natalinas, as uvas-passas podem ser usadas para agregar sabor sem a necessidade de adição de açúcar refinado, proporcionando uma rica mistura de sabores, tanto em pratos doces quanto salgados.

“As uvas-passas são aplicadas não apenas em receitas natalinas, mas também em bebidas e preparações diversas, substituindo o açúcar adicionado pelo açúcar natural da fruta. Essa prática é benéfica por reduzir o açúcar adicionado em diferentes tipos de bebidas e preparações”, diz Paloma.

Agora, confira a receita de uma deliciosa farofa assinada pela especialista. E um feliz Natal!