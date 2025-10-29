Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Correio B

MÚSICA CLÁSSICA

Moinho Cultural faz parceria com escola da Bolívia e forma orquestra com músicos dos dois países

Moinho Cultural fecha parceria com a Escuela de Música Misional de Santiago de Chiquitos, da Bolívia, e forma orquestra com instrumentistas brasileiros e do país vizinho; concerto de estreia será no Santuário de Nossa Senhora Auxiliadora, em Corumbá

Da Redação

Da Redação

29/10/2025 - 09h00
No sábado, o Santuário de Nossa Senhora Auxiliadora, em Corumbá, será o palco da estreia da Orquestra Sinfônica da Fronteira Sul-Americana (OSF), um marco para Mato Grosso do Sul e para a integração cultural entre Brasil e Bolívia.

O concerto “Sinfonia da Integração”, a partir das 20h30min, com entrada franca, vai reunir instrumentistas dos dois países que integram a OSF e apresentarão, entre outras composições, pérolas de Beethoven e de Bizet.

No programa de estreia da OSF, estão dois clássicos do repertório da música de concerto: a “Sinfonia Nº 1”, de Ludwig van Beethoven (1770-1827), primeira das nove célebres sinfonias do genial compositor alemão, e as “Suítes Carmen”, que fazem parte da ópera “Carmen”, composta pelo francês Georges Bizet (1838-1875).

As duas suítes da ópera que estreou em 1875 foram compiladas postumamente pelo também francês Ernest Guiraud (1837-1892), amigo de Bizet.

São peças icônicas que simbolizam a universalidade da música e o diálogo entre culturas, que caem sob medida para a ocasião.

Detalhe importante: pela primeira vez na história do Estado, uma orquestra sinfônica formada por músicos sul-mato-grossenses e bolivianos executará uma sinfonia completa de Beethoven em sua formação original – cordas (viola, violino e violoncelo e contrabaixo), duas flautas, dois oboés, dois clarinetes, dois fagotes, duas trompas, dois trompetes e tímpanos.

“Será um concerto inesquecível. É a realização de um sonho coletivo, o primeiro passo de uma orquestra que veio para ficar e representar a nossa fronteira em grandes palcos”, exalta o maestro José Maikson, regente da Orquestra de Câmara do Pantanal (Ocamp), que também estará à frente da Orquestra Sinfônica da Fronteira na apresentação de sábado.

SONHO E TRANSFORMAÇÃO

A OSF nasce como um potente desdobramento do trabalho que a Ocamp, projeto do Instituto Moinho Cultural Sul-Americano, vem desenvolvendo de um jeito bem promissor.

E agora, como destaca Márcia Rolon, diretora artística do Moinho Cultural, “o sonho se expande”, com músicos brasileiros e bolivianos unindo-se em uma formação sinfônica que busca traduzir “em som e sentimento” a força da diversidade da fronteira.

“Nosso trabalho no Moinho Cultural sempre foi o de conectar culturas e transformar vidas pela arte. A OSF é a concretização desse ideal, uma orquestra que nasce da fronteira, que acredita na força das diferenças e carrega o propósito de levar o nome desse território para o mundo”, afirma a diretora artística do Moinho.

Mas a OSF também carrega um sentido profundo de resistência e transformação social. Criada em uma região marcada por desafios como o tráfico, a exploração e a vulnerabilidade de crianças e mulheres, a orquestra surge como voz de esperança.

“A mensagem que queremos passar com essa orquestra é que é possível fazer arte em uma região difícil, mostrar que daqui também nascem coisas grandiosas e positivas. A música é a nossa resposta diante da violência. É o nosso instrumento de transformação”, reforça o coordenador de música do Moinho Cultural, Vinícius Klaus.

APENAS HARMONIA

A ideia da OSF começou a ser desenhada há cerca de três anos, em conversas entre o maestro brasileiro José Maikson e o professor boliviano Diego Vaca. O desejo comum de reunir músicos profissionais dos dois países amadureceu até se tornar realidade este ano, com o apoio da Política Nacional Aldir Blanc (Pnab) e a mediação do Moinho Cultural.

“Sempre sonhamos em ter uma orquestra sinfônica aqui, na fronteira. Algo grandioso, que mostrasse que Corumbá e Mato Grosso do Sul têm músicos capazes de tocar obras que são interpretadas nas maiores salas de concerto do mundo. A OSF nasce para mostrar isso. Que a arte da fronteira tem força, talento e excelência”, explica o maestro José Maikson.

A OSF é formada por músicos profissionais da Ocamp e convidados do Brasil e da Bolívia. Mais do que um espetáculo, o projeto representa a concretização de um ideal de integração, geração de oportunidades e formação continuada de jovens artistas da região fronteiriça.

“A música é nossa linguagem comum. Quando brasileiros e bolivianos tocam juntos, não há fronteira possível. Há apenas harmonia”, resume o maestro José Maikson.

OS MÚSICOS

Entre os músicos brasileiros, a orquestra conta com a regência do maestro José Maikson Amorim e o spalla (primeiro-volino) José Antônio Méndez Barba, boliviano pertencente à Ocamp.

No naipe de cordas, estão Maria Fernanda Castilho Acosta, Marco Antônio de Souza, Analice Martins, Gabriela Padilla (boliviana da Ocamp), Kaíza Alves, Karoline Jarcem e Diego Cuéllar (boliviano da Ocamp.

Nos violinos e violas, Emanuel Teixeira na viola; Valério Reis, Daniel Castilho Acosta e Carlos Eduardo Oliveira nos violoncelos, e Yan Alves e Pedro Castedo nos contrabaixos.

Os sopros e metais são representados por Jorge Gil (oboé), Anny Kellen (flauta transversal), Felipe Arruda (clarinete), Brunna Arruda (fagote), Lucas Ortiz (trompete), Raphael Conceição (trompa), Elverson Monteiro, Kaio Lucas dos Santos e Yago Douglas (trombones).

A percussão está a cargo de Leandro Henrique, João Emanoel, Paulo Henrique Nascimento e Clóvis Neto. O piano é executado por Vinícius Klaus.

Do lado boliviano, integram a formação Nicolás Ardaya (oboé), Juan Portal (fagote), Jairo Justiniano (trompa), María René Árias (flauta), além dos violinistas Ariel Suárez, Rebeca Villarroe, Jorge Montero, Evelin Sarabia, Jarol Alexis Suárez, Dalay Fernández e Carolina Mano Cuéllar.

Completam o grupo os violistas Eimar Machado e Giuliana Frey, e os violoncelistas Franklin Coronel e Nicol Quispe.

SANTIAGO DE CHIQUITOS

Durante o concerto de estreia, também será realizada a assinatura de parceria entre o Instituto Moinho Cultural Sul-Americano e a Escuela de Música Misional de Santiago de Chiquitos (Bolívia).

O acordo marca o início da expansão do Sistema de Música do Moinho Cultural, metodologia desenvolvida pela instituição para formação artística e transformação social, que agora ultrapassa as fronteiras do Brasil.

A parceria permitirá que a escola boliviana adote o Sistema Moinho Cultural, que integra música, dança, literatura e tecnologia em uma proposta de educação integral. Cada núcleo poderá implementar o modelo completo ou adaptá-lo de acordo com o perfil e as necessidades locais.

Khatryn Whittaker, gestora da Orquestra de Chiquitos, estará presente na cerimônia, reforçando o lado boliviano nesse novo passo de integração cultural e cooperação entre os dois países.

>> SERVIÇOS

Concerto “Sinfonia da Integração”

Sábado, às 20h30min;
Santuário de Nossa Senhora Auxiliadora;
Rua Dom Aquino, nº 1.037, Centro, Corumbá, em frente ao Jardim da Independência;
Entrada gratuita.

Diálogo

Alguns prefeitos, em Mato Grosso do Sul, estão tendo que se ver com o Trib... Leia na coluna de hoje

Confira a coluna Diálogo desta terça-feira (28/10)

28/10/2025 00h01

Compartilhar
Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Continue Lendo...

Bert Hellinger - escritor alemão

Algumas pessoas continuam acenando para o velho trem quando o novo já estacionou na plataforma”

Felpuda

Alguns prefeitos, em Mato Grosso do Sul, estão tendo que se ver com o Tribunal de Contas do Estado de MS e também com o Ministério Público por certas “peraltices” com recursos públicos na contratação de escritórios que oferecem benefícios do “arco da velha”. Outros, por terem aberto o erário a “especialistas” em segmentos que, por sinal, já têm equipe técnica na estrutura municipal. O que chama atenção é o fato que bastaria uma rápida busca na internet para se ter conhecimento de quantas ações na Justiça certos “escritórios especializados” respondem como réus Brasil afora. Portanto...

De olho

Alguns deputados que tentarão a reeleição têm confidenciado que, conseguindo voltar à Casa, estariam dispostos a uma outra disputa: a presidência da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul.

Mais

Não descartam também a Primeira Secretaria e, para isso, desde já estão se articulando para conseguir apoio das lideranças partidárias. Pelo número de pretendentes, o embate deverá ser intenso nos bastidores.

Diálogo

No dia 15, o publicitário Luiz Lara, um dos nomes mais influentes da comunicação brasileira, celebrou o lançamento do livro “A Alma Brasileira do Negócio – Da Era de Ouro à Era Digital, Como a Comunicação Transforma o Mundo”, na Livraria da Travessa do Shopping Iguatemi, em São Paulo. Publicada pela Matrix Editora e escrita em parceria com o jornalista Thales Guaracy, a obra revisita a trajetória de Lara, fundador da Lew’Lara e atual chairman do Grupo TBWA no Brasil, revelando bastidores de campanhas que marcaram gerações, como a da Friboi, estrelada por Tony Ramos, e de marcas como Natura, Adidas, TIM e Banco Real/Santander. Mais do que uma biografia, a obra é também um retrato da evolução da publicidade no País, mostrando como ética, propósito e criatividade podem transformar negócios e gerar impacto social.

DiálogoMaritza Cogo, que está entre as homenageadas pelo Dia do Cerimonialista, em sessão solene que acontece hoje na Assembleia Legislativa de MS

 

DiálogoLucero Sánchez e Catalina Garcia

Cadeira

O novo conselheiro do Tribunal de Contas de MS (TCE-MS) será indicação da Assembleia Legislativa. A escolha é para ocupar a vaga de Jerson Domingos, que se aposenta compulsoriamente em novembro, quando completará 75 anos. Tão logo haja publicação da vaga aberta, o Legislativo se mobilizará para as medidas necessárias. O nome que deverá ser indicado é o do ex-chefe da Casa Civil do governo de Azambuja Sérgio de Paula.

Rito

Requerimento com no mínimo oito assinaturas deverá ser encaminhado à Mesa Diretora com o nome do indicado. Os procedimentos incluem uma sabatina e a votação em plenário para sacramentar ou não a escolha. Cumpridas essas exigências, o governador será informado sobre o escolhido para nomeação, que será publicada no Diário Oficial, e o presidente do TCE-MS, Flávio Kayatt, oficiado. Posteriormente, será definida a data da posse.

"Nas alturas"

Está programada para amanhã audiência pública da Comissão de Turismo da Câmara dos Deputados para discutir o alto preço das passagens aéreas no Brasil, que, sem trocadilho, está realmente “nas alturas”. A reunião deverá ser realizada no período da tarde. O debate atende ao pedido do deputado Robinson Faria. O objetivo é analisar os fatores que influenciam o aumento desses preços e discutir medidas que tornem a regulação do setor mais justa e equilibrada.

ANIVERSARIANTES

Rosário Congro Neto
Edimara Rita Caetano Barbosa
Walquer Aurélio Mikoleit de Moraes
Oreslene Magalona Amaral dos Santos Florentino
Mário Heitor Ocampo Trouy
Elena Nogueira de Farias
Laucidio Dias da Silva
Roberto Kokubum
Manoel Camargo Ferreira Bronze
Otavio Cyro Boff
Regina Iara Ayub Bezerra
José Luiz Nunes Moreira
Sandra Calligaris Baís
Simeão Sanches
Hertha Hevner Oliveira Duarte
Dr. Sebastião de Freitas Silveira
Eurides Rodrigues Araujo
Antonina Oliveira Dias
Ademir Pereira Martins
Tainara Prado
Joleine Torres Schmidt
Ana Carolina Felício
Thiago Rabello de Moura Brasil
Vanessa Auxiliadora Tomaz
Telma Cristina Fernandes Henriques
Selmo Marques de Oliveira
Marithê Santos Lopes
José Cassiano de Oliveira
Wanderley Lopes Barbosa
Dalva Galvão Passos
João Bosco Ferreira de Melo
Luciana Rocha Garcia
Gabriela Bacchi de Araujo
Analice Albuquerque Thiers
Renato Mariani
Júlio César Schneider Pereira
Amaury Monteiro de Souza
Shirley Dornelis Barem
Rita Rodrigues Coronel
Geisa Lima da Silva
Rosana Moreira
Francisco Assunção da Silva
Celina Maciel Salgado
Olga Nara Fremiot Lopes
Dr. Gerson Gattass Orro de Campos
Diomedes de Oliveira Klain
Tereza Nishi Cerioli
Antonio Vicente de Paula
Almezinda Alves Mota
Edimar Rosa da Costa
Marco Antonio Alves de Souza Junior
Marilza Aparecida Martim
Rosely Moisés da Rocha Ramos
Olavo Aparecido Nunes
Alessandra Carla Biazim
João Alberto Belato
Maria Edi Schutz Fassina
Apenzeler Dutra Carneiro
Valmir Aparecido de Souza Barros
Erlon Eustasio Ferraz
Fernanda Cunha Charlier
Oscar Tadeu Cação da Cunha
Aparecida da Silva Ortiz
Leonardo Salgado Soldati
Paulo Cesar Salviano
José Manuel Sejopolis
Marta Abdo Merlone dos Santos Courbassier
Marcelo Cavalcanti da Rocha Maciel
Marci Fernandes de Deus
Aquilina Vieira Lima Corsino
João Batista Fernandes Duarte
Egberto Hernandes Blanco
Vantuil Domingues de Freitas
Fabrizio Tadeu Severo dos Santos
Núbia Romero
Bruno Higa Neto da Silveira
Marco Antonio Veronese
Gabrielle Wanderley de Abreu Abrão
João Maria da Silva Ramos
Sérgio Tavares de Melo Burle
José Luiz de Franca Beserra
Juliano Quadro Cacho
José Ricardo Merini
Andressa Espírito Santo
Thaís Morais Salomão
Regina Higa Neto da Silveira
Rubens Mochi de Miranda
Rogerson Rimoli
Sandra Tereza Corrêa de Souza
Juliana Marques da Silva
Luana Boff
Marcelo Medeiros Barbosa
Yrama de Barros Nonato
Maria Alice Leal Fattori
Nadia Talayeh dos Santos
Patricia de Andrade
Maria Alice Mendes Silveira
Sarita Franco da Silva
Gildete Maria Vieira
Larissa Maciel Tavares
Tânia Mara de Arruda
Lucila Torres de Abreu
Mauro da Silveira Santos
Samira dos Santos
Luiz Cláudio Menezes Franco
Cenira de Melo Freitas

*Colaborou Tatyane Gameiro

DANÇA

Quarta edição do projeto Circula Dançurbana chega a Campo Grande nesta semana

Depois de passar por Três Lagoas e Dourados, quarta edição do projeto Circula Dançurbana chega a Campo Grande nesta semana, com apresentação gratuita de dois espetáculos infantis em escolas da rede municipal e oficina para arte-educadores e professores

27/10/2025 09h30

Compartilhar
O espetáculo

O espetáculo "R.U.I.A Realidade Ultrassônica de Invasão Aleatória" ganha duas sessões na quarta-feira Divulgação / Reginaldo Borges

Continue Lendo...

De amanhã até sexta-feira, a Cia. Dançurbana realiza na Capital com a quarta edição do projeto Circula Dançurbana, levando os espetáculos infantis “R.U.I.A” e “K-zuu” a escolas da rede pública municipal. Entre passos, sons e brincadeiras, as apresentações despertam a curiosidade, o riso e novas formas de ver o mundo. A iniciativa também oferece uma oficina formativa para arte-educadores e professores.

O Circula Dançurbana propõe a circulação dos espetáculos infantis do repertório da companhia, acompanhada de encontros de mediação artística para crianças e de oficinas de disseminação da experiência para arte-educadores e professores de educação infantil de Três Lagoas, Dourados e Campo Grande.

O propósito é promover a fruição de espetáculos de dança, criados “especialmente para as infâncias”, e com isso sensibilizar e conscientizar os tutores e a sociedade em geral sobre a relevância da arte e da cultura para o desenvolvimento sensível e cognitivo das crianças.

Este projeto é realizado pela Cia. Dançurbana, o Ministério da Cultura e o governo federal via Lei Rouanet e patrocinado pela MSGÁS e Real H.

K-ZUU

Elaborado para o público do primeiro setênio (crianças entre 0 à 7 anos), o espetáculo “K-zuu” ganhou esse nome em referência ao instrumento musical kazoo, à onomatopeia que sugere o som de alguns insetos e à imagem do casulo, invólucro que protege alguns seres em processos de transformação.

O espetáculo lança mão de aspectos da filosofia da educação para ambientar o rico ecossistema do aprendizado nessa etapa da vida.

Em cena, três intérpretes-criadoras – Ariane Nogueira, Maura Menezes e Rose Mendonça - dançam e tocam instrumentos, na descrição da companhia, “suavemente em solavanco, fluindo e zunindo”.

A obra tem direção artística de Renata Leoni, provocação e colaboração de Paula Bueno e Miraíra Noal, cenário por Maíra Espíndola, figurino por Maíra Espíndola e Dayane Pereira, canções do professor Shauan Bencks (“Festa do Pantanal” e “Lagarta Comilona”, trilha sonora por Rose Mendonça e consultoria musical por Jonas Feliz.

R.U.I.A

O espetáculo “R.U.I.A – Realidade Ultrassônica de Invasão Aleatória” aleatoriamente invade o recreio da escola, um ecossistema habitado por criaturas mitológicas, as brincadeiras e jogos da infância, entre outros apelos.

A montagem é voltado para crianças do segundo setênio, etapa do crescimento do indivíduo que vai dos 7 aos 14 anos, em que acontece o desenvolvimento das relações sociais, da memória cronológica e a compreensão da ligação entre causa-efeito.

O espetáculo lança mão de estímulos e objetos que são ressignificados e reinventados. Em cena apresentam-se Adailson Dagher, Ariane Nogueira, Daniel Andrade, Jackeline Mourão, Livia Lopes e Reginaldo Borges. 

O espetáculo tem direção artística de Renata Leoni, provocação e colaboração por Paula Bueno e Miraíra Noal, cenário por Maíra Espíndola e figurino por Maíra Espíndola e Dayane Pereira.

ESCOLAS

A Cia. Dançurbana apresenta o espetáculo “K-zuu” amanhã, às 8h30min, na Escola Municipal de Educação Infantil (Emei) Piratininga e, às 14 horas, na Emei Ipiranga. Já na quarta-feira, a companhia chega na Escola Municipal Nerone Maiolino com o espetáculo “R.U.I.A – Realidade Ultrassônica de Invasão Aleatória”, com sessões às 9h30min e 13h30min.

OFICINA

E, na sexta-feira, das 13h às 18h, o projeto realiza a oficina formativa “Que Dança Se Dança na Escola?”, voltado para arte-educadores e professores, na Casa de Cultura (Sala de Artes Cênicas).

A oficina pretende gerar diálogos entre a linguagem da dança, o contexto em que ela está sendo aprendida e ensinada e a diversidade de relações geradas pelos atores envolvidos, propondo experimentos, jogos e exercícios práticos para que se possa acrescentar mais possibilidades de experienciar a arte, o corpo, o tempo e o espaço contemporâneo no ambiente escolar.

Mais informações no perfil de Instagram da companhia: @ciadancurbana.

