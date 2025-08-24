Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Correio B

luto

Morre o cartunista Jaguar, fundador de 'O Pasquim', aos 93 anos

O artista estava internado em razão de uma infecção respiratória, que evoluiu com complicações renais

Agência Brasil

24/08/2025 - 19h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O cartunista Sérgio de Magalhães Gomes Jaguaribe, o Jaguar, morreu, neste domingo (24), no Rio de Janeiro. Ele estava internado no Hospital Copa D´Or. 

Em nota, a assessoria de imprensa do hospital informou que o artista estava internado em razão de uma infecção respiratória, que evoluiu com complicações renais.

"Nos últimos dias, estava sob cuidados paliativos. O hospital se solidariza com a família, amigos e fãs por essa irreparável perda para a cultura brasileira", diz o documento.

Jaguar começou a carreira, no ano de 1952, quando trabalhava no Banco do Brasil. Na ocasião, ele conseguiu publicar um desenho na coluna de humor Penúltima Hora no jornal Última Hora (RJ).

Depois passou a publicar charges seus trabalhos na página de humor da revista Manchete (RJ). O pseudônimo, com o qual ficou famoso, foi uma sugestão de Borjalo. 

Durante a ditadura, lançou um de seus personagens mais conhecidos, o ratinho Sig, que foi mascote do jornal O Pasquim, do qual Jaguar foi um dos fundadores. O artista foi preso uma vez e enfrentou processos no período.

"O Hospital Copa D’Or informa, com pesar, o falecimento do Sr. Sérgio de Magalhães Jaguaribe, conhecido como Jaguar, aos 93 anos, na tarde deste domingo. O paciente se encontrava internado em razão de uma infecção respiratória, que evoluiu com complicações renais. Nos últimos dias, estava sob cuidados paliativos. O hospital se solidariza com a família, amigos e fãs por essa irreparável perda para a cultura brasileira".

Nas redes sociais, artistas colegas de Jaguar fizeram homenagens e lamentaram a morte do cartunista. O chargista Arnaldo Angeli Filho escreveu que Jaguar foi o "maior" e é merecedor de todas as reverências pela arte que deixou. 

"Dono do traço mais rebelde do cartum brasileiro. Seguimos aqui com sua bênção", disse.  

A cartunista Laerte Coutinho, em postagem no X, referiu-se ao ídolo como "mestre querido". Outro cartunista, Allan Sieber lembrou que, quando mudou para o Rio de Janeiro, Jaguar chegou a editar o livro dele "Assim rasteja a humanidade".    

O chargista Genildo Ronchi destacou, também em postagem nas redes, que o mundo conhece a importância do legado do Jaguar. Chico Caruso, em entrevista à TV Globo, considerou que a morte do artista é uma perda irreparável para o humor e para o Brasil. 

Correio B+

Lançamento B+: Marcos Freire grava novo DVD de 10 anos de carreira com participação de Aline Barros

Fenômeno de público e primeiro cantor gospel na lista da Forbes Under 30, gravação de DVD do cantor também terá Fernanda Brum e atrações internacionais

24/08/2025 14h00

Compartilhar
Lançamento B+: Marcos Freire grava novo DVD de 10 anos de carreira com participação de Aline Barros

Lançamento B+: Marcos Freire grava novo DVD de 10 anos de carreira com participação de Aline Barros Foto: Divulgação

Continue Lendo...

O cantor e pastor Marcos Freire, uma das principais vozes do gospel brasileiro, está prestes a celebrar uma década de carreira com a gravação de um DVD especial. O evento acontecerá no dia 10 de setembro, em São Paulo (SP), na Igreja Lagoinha Alphaville, com capacidade para 20 mil pessoas e já conta com participações especiais confirmadas.

Inicialmente, a ideia era convidar apenas ministros e amigos que marcaram a trajetória de Marcos ao longo dos anos, como Fernanda Brum, sua madrinha na música, que o apresentou ao mundo musical, Aline Barros, que o inspirou e esteve ao seu lado no trabalho social da Baluarte em Angola, e Anderson Freire, com quem já dividiu criações musicais.

No entanto, Deus revelou a Marcos que esse DVD seria uma união entre nações, abrindo espaço para colaborações internacionais inéditas no Brasil. Entre os convidados está a cantora angolana Nair Nany, com quem Marcos irá colaborar na canção “Melhor Amigo”, um sucesso que ultrapassou fronteiras. Mas um dos momentos mais especiais da gravação certamente ficará a cargo da presença de Chandler Moore, cantor americano e um dos líderes do movimento Maverick City Music, que virá ao Brasil pela primeira vez exclusivamente para gravar com Marcos.

A conexão entre os dois aconteceu de forma surpreendente: após procurá-lo nas redes sociais, Marcos recebeu uma resposta afirmativa, pois Chandler buscava justamente um ministro brasileiro para uma parceria. Atualmente, eles estão compondo juntos uma música inédita que será lançada no projeto.

A expectativa é que este lançamento consolide ainda mais a carreira de Marcos Freire, reunindo em um só trabalho influências locais e internacionais, fé e excelência musical.

Lançamento B+: Marcos Freire grava novo DVD de 10 anos de carreira com participação de Aline Barros               Lançamento B+: Marcos Freire grava novo DVD de 10 anos de carreira com participação de Aline Barros - Divulgação

DESTAQUE NACIONAL

Com mais de 100 milhões de acessos em plataformas digitais. Apenas no Spotify, Marcos já soma quase 55 milhões de reproduções. Em 2023, Marcos fez história ao se tornar o primeiro cantor gospel a integrar a prestigiada lista Forbes Under 30, na categoria Terceiro Setor/Empreendedorismo Social, reconhecimento que reforça sua influência e impacto como artista.

Com recentes apresentações marcantes, como no Maior São João do Mundo 2025, onde levou louvor e espiritualidade a um dos maiores eventos culturais do país, Marcos Freire segue expandindo seu público, quebrando barreiras e consolidando-se como uma das principais vozes do gospel brasileiro.

Marcos Freire não se destaca apenas na música, mas também pelo seu trabalho social. Ele é fundador do Instituto Baluarte, que atende mais de 1.000 crianças no mundo. Criado em 2017 ao lado de Jonnes Queiroz, o instituto atua em Campina Grande (Brasil), Angola e República Democrática do Congo, oferecendo educação, alimentação, cultura e formação religiosa a centenas de crianças e famílias em situação de vulnerabilidade.

Correio B+

Astrologia B+: A energia do Tarô da semana entre 25 e 31 de agosto. Tensão e o peso das disputas

O Cinco de Espadas nos lembra de que, ao tentar vencer a qualquer custo, corremos o risco de perder algo ainda maior: a paz do coração. Às vezes, a verdadeira vitória está em saber recuar, silenciar e escolher batalhas que realmente valem a jornada.

24/08/2025 13h00

Compartilhar
Astrologia B+: A energia do Tarô da semana entre 25 e 31 de julho. Tensão e o peso das disputas

Astrologia B+: A energia do Tarô da semana entre 25 e 31 de julho. Tensão e o peso das disputas Foto: Divulgação

Continue Lendo...

Entre o orgulho e a verdadeira vitória

O Cinco de Espadas é uma carta que carrega uma simbologia intensa, muitas vezes desconfortável. Este Arcano Menor surge como carta regente para os próximos dias, trazendo uma atmosfera de tensão, orgulho e disputas que pedem reflexão.

Em muitas representações desta carta no Tarô, vemos uma figura segurando espadas, enquanto outras pessoas se afastam em derrota. Esse cenário fala sobre disputas, confrontos de ideias e a sensação de vitória obtida às custas da perda de algo essencial — seja a confiança, o respeito ou a harmonia com os outros.

É o retrato daquelas situações em que “ganhar” pode não significar realmente sair vencedor. A imagem já nos dá a chave do seu ensinamento: até que ponto a vitória conquistada vale o preço pago?

No plano simbólico, os cincos no tarô marcam um ponto de crise e transformação, desafiando a estabilidade do número quatro. No naipe de Espadas — ligado à mente, à comunicação e aos conflitos — o cinco nos convida a encarar tensões, divergências e a perguntar: vale a pena insistir nesta batalha?

O aprendizado está em perceber que nem sempre a razão ou o orgulho compensam a perda da conexão com o outro. É um convite à autocrítica, à reflexão sobre a forma como nos posicionamos em discussões e ao reconhecimento dos limites do ego. Afinal de contas, a busca por estar certo ou sair “por cima” muitas vezes resulta em distanciamento, ressentimento e desgaste.

É nesse cenário que entra a influência astrológica de Vênus em Leão. Vênus é o planeta dos afetos, dos valores e da forma como nos relacionamos; quando transita pelo signo de Leão, desperta a necessidade de expressar amor com intensidade, generosidade e brilho.

Queremos ser admirados, reconhecidos e colocados em um lugar de destaque, seja no romance, nas amizades ou até mesmo nos espaços sociais. É uma energia vibrante, que incentiva amar sem reservas, mas também pode inflar o orgulho e acender a vaidade.

Quando colocamos lado a lado o Cinco de Espadas e Vênus em Leão, o recado é claro: estamos diante de um período em que o desejo de afirmação pessoal pode colidir com a harmonia nos relacionamentos. O desejo leonino de ser celebrado pode se chocar com a tendência do Cinco de Espadas a transformar divergências em lutas de poder.

Há o risco de nos apegarmos mais à vontade de “ter razão” ou de sermos vistos como vitoriosos do que à preservação da harmonia e do respeito. Surge a tentação de transformar o afeto em palco para disputas de ego, em vez de espaço de troca sincera. É como se o brilho leonino precisasse ser equilibrado com a humildade que a carta sugere.

Essa combinação traz um aprendizado profundo: o amor verdadeiro não é um campo de batalha e a validação não pode ser sustentada apenas pelo olhar externo. A chave aqui está no equilíbrio: cultivar relações que enalteçam, sim, mas sem cair na armadilha de transformar o afeto em competição. Muitas vezes, a verdadeira vitória é preservar aquilo que realmente importa — o coração.

Assim, o momento convida a refletir:

Onde estou colocando meu orgulho acima das minhas relações?

O que realmente ganho quando insisto em “vencer” a qualquer custo?

Estou buscando reconhecimento genuíno ou apenas tentando inflar meu ego?

Sem dúvida, o Cinco de Espadas muitas vezes aponta para situações em que a busca pelo sucesso se transforma em competição excessiva. Você pode começar a enxergar os outros como uma ameaça à sua felicidade e, por isso, passa a agir movido pelo desejo de vencer sem medir as consequências.

Se estiver envolvido em um conflito que só parece crescer, essa carta surge como um convite à reconciliação. Quanto mais você insistir em provar que está certo ou alimentar ressentimentos, mais difícil será preservar a harmonia no relacionamento. Reconhecer um erro, pedir desculpas e simplesmente deixar o passado para trás pode ser o passo necessário para aliviar o peso da situação. Em vez de justificar atitudes, procure pontos de convergência ou estenda a mão em busca do perdão.

O Cinco de Espadas também pode representar a experiência do fracasso — ainda que seja apenas uma sensação interna. Ele nos lembra de que, mesmo diante de nossos maiores esforços, nem sempre alcançamos tudo o que desejamos. A verdadeira sabedoria, nesse caso, está em aceitar a perda com humildade e extrair dela os aprendizados necessários. Como bem escreveu Ernest Hemingway: “O homem não foi feito para a derrota. Um homem pode ser destruído, mas não derrotado.”

Os aspectos astrológicos ampliam esse diálogo

O simbolismo do Cinco de Espadas se reflete também nos trânsitos que Vênus realiza ao longo desse período. O encontro harmonioso com Saturno traz a possibilidade de amadurecer afetos, pedindo responsabilidade e solidez nas relações. É o momento em que a carta nos questiona: vale mais a razão cega ou a construção de um vínculo verdadeiro e duradouro?

Logo depois, o contato de Vênus com Urano abre espaço para surpresas e libertações. É como se o Cinco de Espadas nos lembrasse de não ficar presos a velhas disputas de orgulho, permitindo que novas formas de amar e se relacionar floresçam. O inesperado pode se tornar uma chance de quebrar padrões desgastados.

Já o trígono com Netuno convida à compaixão e à empatia, diluindo nossa rigidez. Aqui, o Cinco de Espadas encontra um antídoto: a consciência de que insistir em batalhas mentais não compensa quando podemos escolher o caminho da compreensão e da inspiração espiritual.

Por outro lado, a oposição de Vênus com Plutão intensifica disputas emocionais e jogos de poder. É o momento em que o lado sombrio do Cinco de Espadas pode emergir com mais força: manipulação, obsessão e a vontade de dominar podem vir à tona. Mas é também o instante em que somos chamados a reconhecer essas sombras e transformá-las em força de renovação.

Por fim, o sextil entre Urano e Netuno abre a possibilidade de unir inovação e sensibilidade, mostrando que as mudanças que fazemos em nossos vínculos podem ser guiadas pela intuição e por um ideal mais elevado, e não apenas pelo desejo de “ganhar” ou se impor.

Astrologia B+: A energia do Tarô da semana entre 25 e 31 de julho. Tensão e o peso das disputasCinco de espadas - Divulgação

A síntese: escolher o que realmente importa

O Cinco de Espadas nos desafia a pensar se vale a pena travar certas batalhas. Vênus em Leão desperta a vontade de ser visto e amado, mas os aspectos planetários nos lembram que essa necessidade de reconhecimento pode se transformar tanto em palco para o orgulho quanto em oportunidade de amadurecimento.

A verdadeira vitória, neste momento, não é provar quem tem razão, mas aprender a sustentar vínculos que nutrem e fortalecem. É cultivar um amor que brilha não porque se impõe, mas porque aquece.

Se houvesse uma única frase que resumisse o Cinco de Espadas, seria "não se preocupe com as pequenas coisas". Se você deixar as pequenas coisas te afetarem, elas logo começarão a se acumular, e é aí que as coisas começam a parecer demais para lidar. Respire fundo e tente enxergar além da visão limitada para enxergar o quadro geral.

Em essência, o Cinco de Espadas nos desafia a crescer a partir dos conflitos e das perdas, transformando cada experiência em aprendizado. Reconhecer quem caminha ao nosso lado, equilibrar confiança com humildade, cultivar o respeito mútuo e comunicar-se com clareza são passos fundamentais para seguir adiante com mais sabedoria e leveza.

Portanto, não se deixe arrastar por conflitos desnecessários nem desperdice energia em disputas que pouco acrescentam. Saiba escolher com sabedoria as batalhas que realmente merecem ser enfrentadas. “Quem vence a si mesmo é um herói maior do que quem enfrenta mil batalhas contra muitos milhares de inimigos.”

Uma ótima semana e muita luz,

Ana Cristina Paixão

 

 

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3477, sábado (23/08): veja o rateio
LOTERIAS

/ 13 horas

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3477, sábado (23/08): veja o rateio

2

Resultado da Quina de ontem, concurso 6808, sábado (23/08): veja o rateio
LOTERIAS

/ 14 horas

Resultado da Quina de ontem, concurso 6808, sábado (23/08): veja o rateio

3

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2905, sábado (23/08): veja o rateio
LOTERIAS

/ 14 horas

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2905, sábado (23/08): veja o rateio

4

Ônibus escolares são incendiados em frente à prefeitura em MS
Cidades

/ 7 horas

Ônibus escolares são incendiados em frente à prefeitura em MS

5

Idosa engasga com espinha de peixe, tem esôfago perfurado e morre
Três lagoas (MS)

/ 11 horas

Idosa engasga com espinha de peixe, tem esôfago perfurado e morre

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Veja como somar tempo do RGPS e RPPS na aposentadoria do servidor
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 2 dias

Juliane Penteado: Veja como somar tempo do RGPS e RPPS na aposentadoria do servidor
A retração do IBC-Br e a realidade da economia brasileira
Exclusivo para Assinantes

/ 5 dias

A retração do IBC-Br e a realidade da economia brasileira
"Vou ligar para as várias pessoas que achar apropriado"
Cláudio Humberto

/ 6 dias

"Vou ligar para as várias pessoas que achar apropriado"
A retração do IBC-Br e a realidade da economia brasileira
Exclusivo para Assinantes

/ 6 dias

A retração do IBC-Br e a realidade da economia brasileira