Mostra de danças, estreias no cinema, show das bandas Naip e Cassino Boogie, e muito mais

A segunda etapa da Cerrado Abierto – Mostra de Danças começou ontem, no Sesc Teatro Prosa, com um espetáculo solo de Campo Grande (“Talvez Seja Isso”, com Jack Mourão) e outro do Uruguai (“Krumpforismo”, com Eugenia Chirimini).

Até domingo, a mostra apresenta, em diferentes espaços, mais três espetáculos, sessões com trabalhos de videodança, roda de conversa, exposição e uma ecoball.

Hoje, às 19h, tem dois programas, ambos no Sesc Prosa: a estreia da Mostra de Videodanças, que tem curadoria de Luísa Machala (MG) e Ralfer Campagna (MS); e “Peça Única”, primeiro espetáculo da House of Hands Up MS, com 11 performers em cena numa releitura da cultura das ballrooms e da dança. Ingressos grátis via Sympla.

Amanhã, às 15h, na Hámor Livraria (Rua Amazonas, nº 1.080, São Francisco), a Coletiva De Trans pra Frente, Maria Yara, Maia Gauna, Emy Mateus Santos e Kaique Andrade pilotam a roda de conversa “Os Encantamentos, Esse Nosso Modo de Existir: Coletivos Queers e a Construção de Horizontes”.

No Centro Cultural José Octávio Guizzo, no mesmo horário, tem a abertura da exposição “Errar.Efeito”, de Gabriela Mancine e Luan Figueiró, e mais uma sessão da Mostra de Videodanças.

Quem se apresenta por lá, às 19h, é Iván Haidar. Com “No Estoy Solo”, o artista argentino propõe “uma perspectiva sobre relacionamentos entre dois e um, entre companhia e solidão, entre presença e ausência”, tendo o corpo – “a carne, os ossos, o coração, a respiração, a pele, as emoções, a alma” – como eixo do trabalho.

No domingo, a agenda segue, no Centro Cultural José Octávio Guizzo: Mostra de Videodanças (às 15h); apresentação do espetáculo “Código Genético”, com Ariane Nogueira, pelo projeto “EntreLaçadas” (às 16h); e, no encerramento, às 17h, a ecoball que reúne House of Hands Up MS, Félix Pimenta (SP) e participantes da oficina Vogue Old Way.

“Uma jornada afrofuturista que pulsa entre passado e futuro”, diz Ariane sobre o seu trabalho, que tem direção de Munique Costa (SP). Grátis.

Esta quinta edição da Cerrado Abierto, bancada com recursos da Funarte (Iberescena), busca abrir fronteiras para além dos territórios geográficos e provocar reflexões sobre hábitos, modos de vida e pensamentos da sociedade diante das questões de gênero e sexualidade. Mais informações: (67) 98115-6071.

NAIP E CASSINO

Amanhã, as bandas Naip e Cassino Boogie prometem uma noite de rock, soul, funk e blues, dividindo o palco do Sunset Growler (Av. Afonso Pena, nº 5.668, Chácara Cachoeira) para celebrar o aniversário do baterista Alexandre Lacôrte, o Deco, da Naip.

“Nada melhor do que comemorar a vida no palco, entre amigos e fazendo o que mais amamos: tocar rock. Vai ser uma noite de alegria e boas vibrações”, destaca o músico. A partir das 18h30min, com ingressos via Sympla (R$ 66).

RAMONA

A Cia. de Brincantes, iniciativa do Ateliê Ramona Rodrigues, encerra a sua temporada deste ano com dois eventos neste fim de semana, sempre a partir das 9h: hoje, no Memorial da Cultura Indígena Cacique Enir Terena e, no domingo, na Feira da Paz.

Brincadeiras, confecção de brinquedos artesanais, cantigas de roda e contação de histórias estão no cardápio. A ideia é estimular a cultura da primeira infância, com vivências lúdicas para bebês, crianças e seus familiares. Patrocínio: Política Nacional Aldir Blanc, sob gestão da FCMS.

PASOLINI

Com sessões no Museu da Imagem e do Som (MIS) desde segunda-feira, a etapa MS do 20º Festival de Cinema Italiano no Brasil tem encerramento hoje, com a exibição, a partir das 19h, de “Locações na Palestina”, de Pier Paolo Pasolini, um dos cineastas mais importantes do século 20.

Trata-se de um mestre das imagens e sua influência atravessa não somente a cinematografia europeia e dos EUA, mas chega, inclusive, ao Brasil, por meio de Glauber Rocha, citado pelo italiano no célebre ensaio “Cinema de Poesia” (1965).

Neste documentário de 1965, Pasolini viaja à Palestina em busca de locações para seu clássico “O Evangelho Segundo São Mateus” (1964), premiado no Festival de Veneza com sua revolucionária representação de Jesus Cristo.

O documentário registra o olhar crítico do cineasta sobre o território e suas contradições, revelando um raro exercício de cinema e fé. Com filmes de Antonioni, Risi, Fellini, Zavattini, Lattuada e Ettore Scola, entre outros mestres italianos, a curadoria local do festival é assinada por Daniel Rockenbach.

