Mostra de danças, estreias no cinema, show das bandas Naip e Cassino Boogie, e muito mais

Além da Cerrado Abierto, fim de semana tem show das bandas Naip e Cassino Boogie, brincadeiras e cantigas de roda da Cia. de Brincantes e filme de Pasolini no MIS; nos cinemas, Joaquin Phoenix e Pedro Pascal se enfrentam em "Eddington"

Da Redação

Da Redação

14/11/2025 - 10h00
A segunda etapa da Cerrado Abierto – Mostra de Danças começou ontem, no Sesc Teatro Prosa, com um espetáculo solo de Campo Grande (“Talvez Seja Isso”, com Jack Mourão) e outro do Uruguai (“Krumpforismo”, com Eugenia Chirimini).

Até domingo, a mostra apresenta, em diferentes espaços, mais três espetáculos, sessões com trabalhos de videodança, roda de conversa, exposição e uma ecoball.

Hoje, às 19h, tem dois programas, ambos no Sesc Prosa: a estreia da Mostra de Videodanças, que tem curadoria de Luísa Machala (MG) e Ralfer Campagna (MS); e “Peça Única”, primeiro espetáculo da House of Hands Up MS, com 11 performers em cena numa releitura da cultura das ballrooms e da dança. Ingressos grátis via Sympla.

Amanhã, às 15h, na Hámor Livraria (Rua Amazonas, nº 1.080, São Francisco), a Coletiva De Trans pra Frente, Maria Yara, Maia Gauna, Emy Mateus Santos e Kaique Andrade pilotam a roda de conversa “Os Encantamentos, Esse Nosso Modo de Existir: Coletivos Queers e a Construção de Horizontes”.

No Centro Cultural José Octávio Guizzo, no mesmo horário, tem a abertura da exposição “Errar.Efeito”, de Gabriela Mancine e Luan Figueiró, e mais uma sessão da Mostra de Videodanças.

Quem se apresenta por lá, às 19h, é Iván Haidar. Com “No Estoy Solo”, o artista argentino propõe “uma perspectiva sobre relacionamentos entre dois e um, entre companhia e solidão, entre presença e ausência”, tendo o corpo – “a carne, os ossos, o coração, a respiração, a pele, as emoções, a alma” – como eixo do trabalho.

No domingo, a agenda segue, no Centro Cultural José Octávio Guizzo: Mostra de Videodanças (às 15h); apresentação do espetáculo “Código Genético”, com Ariane Nogueira, pelo projeto “EntreLaçadas” (às 16h); e, no encerramento, às 17h, a ecoball que reúne House of Hands Up MS, Félix Pimenta (SP) e participantes da oficina Vogue Old Way.

“Uma jornada afrofuturista que pulsa entre passado e futuro”, diz Ariane sobre o seu trabalho, que tem direção de Munique Costa (SP). Grátis.

Esta quinta edição da Cerrado Abierto, bancada com recursos da Funarte (Iberescena), busca abrir fronteiras para além dos territórios geográficos e provocar reflexões sobre hábitos, modos de vida e pensamentos da sociedade diante das questões de gênero e sexualidade. Mais informações: (67) 98115-6071.

NAIP E CASSINO

Amanhã, as bandas Naip e Cassino Boogie prometem uma noite de rock, soul, funk e blues, dividindo o palco do Sunset Growler (Av. Afonso Pena, nº 5.668, Chácara Cachoeira) para celebrar o aniversário do baterista Alexandre Lacôrte, o Deco, da Naip.

“Nada melhor do que comemorar a vida no palco, entre amigos e fazendo o que mais amamos: tocar rock. Vai ser uma noite de alegria e boas vibrações”, destaca o músico. A partir das 18h30min, com ingressos via Sympla (R$ 66).

RAMONA

A Cia. de Brincantes, iniciativa do Ateliê Ramona Rodrigues, encerra a sua temporada deste ano com dois eventos neste fim de semana, sempre a partir das 9h: hoje, no Memorial da Cultura Indígena Cacique Enir Terena e, no domingo, na Feira da Paz.

Brincadeiras, confecção de brinquedos artesanais, cantigas de roda e contação de histórias estão no cardápio. A ideia é estimular a cultura da primeira infância, com vivências lúdicas para bebês, crianças e seus familiares. Patrocínio: Política Nacional Aldir Blanc, sob gestão da FCMS.

PASOLINI

Com sessões no Museu da Imagem e do Som (MIS) desde segunda-feira, a etapa MS do 20º Festival de Cinema Italiano no Brasil tem encerramento hoje, com a exibição, a partir das 19h, de “Locações na Palestina”, de Pier Paolo Pasolini, um dos cineastas mais importantes do século 20.

Trata-se de um mestre das imagens e sua influência atravessa não somente a cinematografia europeia e dos EUA, mas chega, inclusive, ao Brasil, por meio de Glauber Rocha, citado pelo italiano no célebre ensaio “Cinema de Poesia” (1965).

Neste documentário de 1965, Pasolini viaja à Palestina em busca de locações para seu clássico “O Evangelho Segundo São Mateus” (1964), premiado no Festival de Veneza com sua revolucionária representação de Jesus Cristo.

O documentário registra o olhar crítico do cineasta sobre o território e suas contradições, revelando um raro exercício de cinema e fé. Com filmes de Antonioni, Risi, Fellini, Zavattini, Lattuada e Ettore Scola, entre outros mestres italianos, a curadoria local do festival é assinada por Daniel Rockenbach.

DANÇA  “Código Genético”

Com direção de Munique Costa, o solo de Ariane Nogueira é uma das atrações da mostra Cerrado Abierto, neste domingo, às 16h, no Centro Cultural José Octávio Guizzo; grátis.

CINEMA  “Eddington”

No longa dirigido por Ari Aster, Joaquin Phoenix (foto) e Pedro Pascal encenam o confronto entre um xerife e um prefeito no Novo México; baseado em fatos reais.

CINEMA  “Locações na Palestina”

O documentário de Pier Paolo Pasolini mostra o diretor italiano em busca de cenários naturais para rodar o seu clássico “O Evangelho Segundo São Mateus” enquanto reflete sobre as contradições daquele território, da fé e do próprio cinema; grátis, no MIS, hoje, às 19h.

INFANTIL  Cia. dos Brincantes

Edu Brincante (foto) faz parte da trupe que anima o Memorial da Cultura Indígena Cacique Enir Terena, hoje, e a Feira da Paz, no domingo; sempre grátis, às 9h.

Correio B

Encontro de fusca reúne carros antigos em Campo Grande

Última reunião do ano da Confraria Apaixonados por Fuscas & Derivados será no dia 29 de novembro e terá vários modelos de carros antigos

13/11/2025 17h00

Imagem Divulgação

Os amantes de carros antigos irão se reunir pela última vez no ano, durante o encontro Clássicos ao Pôr do Sol, para encerrar a temporada de eventos automotivos no dia 29 de novembro, em Campo Grande.

A proposta dos apaixonados por veículos antigos é aproveitar a vibe do fim de tarde, enquanto trocam experiências e informações sobre os carros e apreciam as customizações proporcionadas por esses momentos.

Esse será o último evento do ano promovido pela Confraria Apaixonados por Fuscas & Derivados de Mato Grosso do Sul, e a estimativa é superar a meta de mais de 100 veículos expostos.

“Neste mês, a gente vai fazer o último encontro mensal da Confraria, porque em dezembro todo mundo vai viajar. Então, o último evento do Fusca será agora, no dia 29 de novembro”, contou o vice-presidente da Confraria, Luiz Paulo Domingos.

Atrações

Faltando 16 dias para o encontro, Luiz confirmou a atração de uma banda que está em fase de negociação e que alegrará o público com rock dos anos 60, 80 e 90.

Como o evento anterior conseguiu reunir um bom número de carros, este promete agradar os amantes de quatro rodas em um espaço pensado para toda a família.

“A gente espera que o último evento seja mais um marco em Campo Grande no quesito carros antigos. E já aproveito para convidar o pessoal para o ano que vem, quando vamos organizar a terceira edição nacional de carros antigos, que neste ano reuniu mais de 700 veículos, e no ano que vem a gente pretende chegar aos 1.000”, pontuou o vice-presidente.

Quem pode participar?

Em conversa com o membro da Confraria, Eduardo Mendonça explicou que clássicos com pelo menos 30 anos de fabricação ão bem-vindos para exposição.

“A única exigência é que os carros sejam antigos e tenham aquela pegada mais clássica, como, por exemplo: Fusca, Variant, Kombi, Chevette, Corcel, entre outros”, disse Eduardo Mendonça.

O local terá  foodtruck, banheiros com estrutura das edições anteriores, para deixar os entusiastas por veículos antigos com os olhos brilhando e vontade de adquirir um modelo em quem sabe, ir reformando devagar.

 

 

Exemplares

Imagem Divulgação

Meteorito

Modelo 1995, de cor bege urano, popularmente conhecido como "Fusca Itamar" por ser parte de uma ação do governo do ex-presidente Itamar Franco para trazer o veículo "popular do povo" e relançar o modelo, que ficou conhecido como Série Ouro.

Características: alto índice de originalidade, com pequenas modificações reversíveis. O veículo está equipado com conta-giros no painel, bancos de couro, escapamento esportivo e rodas esportivas no modelo Porsche 914.

 

 

Luiz Paulo Domingos e seu amigo de aventuras

Smurf

O veículo na cor azul, preparado para cair na estrada, chegou até a praia. Passando, inclusive, por Santa Catarina, onde representou o Mato Grosso do Sul em um evento de carros.

O carro passou por reforma há 9 anos, quando foram reparadas a tapeçaria, a funilaria e o motor.
 

 

 

Imagem Divulgação

Modelos 74 e 73


O azul é de 1974, e o amarelo, de 1973. Ambos são equipados com ar-condicionado. A curiosidade fica por conta do modelo azul que é conhecido pelo nome de "calcinha" enquanto o amarelo ainda não foi batizado. 

Calcinha  já rodou pelo Paraná, Santa Catarina e Assunção, no Paraguai, entre outras localidades. Já o amarelo, por ser rebaixado, Cristiano costuma usá-lo quando dirige pela Cidade Morena.

 

Serviço

  • Clássicos ao Pôr do Sol
  • Data: 29 de novembro (sábado)
  • Hora: a partir das 14h
  • Local: Estacionamento de COLECIONAVES - Quiosque Combike
  • Rua: Avenida Afonso Pena ao lado do posto Taurus
     

NOVEMBRO AZUL

Exercícios físicos reduzem em até 36% o risco de morte por câncer de próstata

Exercícios reduzem em até 36% o risco de morte por câncer de próstata; com até 98% de chances de cura quando diagnosticado precocemente, o câncer de próstata pode ser vencido com exames preventivos e hábitos saudáveis

13/11/2025 10h42

Exercícios reduzem em até 36% o risco de morte por câncer de próstata

Exercícios reduzem em até 36% o risco de morte por câncer de próstata Divulgação

Com a forte mobilização do Novembro Azul, campanha mundial de conscientização sobre a saúde do homem, cresce o alerta para a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de próstata, o segundo tipo mais comum entre os homens brasileiros, atrás apenas do câncer de pele não melanoma.

Embora a idade avançada e o histórico familiar estejam entre os principais fatores de risco, o estilo de vida tem se mostrado determinante na prevenção. A obesidade e o sedentarismo estão associados a formas mais agressivas do tumor, enquanto a prática regular de exercícios físicos surge como uma das estratégias mais eficazes para reduzir a incidência e a mortalidade pela doença.

De acordo com um estudo publicado pelo Jama Network Open (portal da Associação Médica dos EUA) em 2024, homens que mantêm uma rotina de pelo menos 30 minutos diários de atividade física moderada apresentaram uma redução de até 36% no risco de morte precoce, mesmo entre aqueles com predisposição genética ao câncer de próstata. 

A explicação está na capacidade do exercício de regular os níveis hormonais, melhorar a função imunológica e controlar o peso corporal, fatores diretamente ligados à saúde da próstata. Segundo o urologista Sergio Rametta, o estilo de vida tem uma influência direta tanto na prevenção quanto na evolução do câncer de próstata.

“Hoje já sabemos, com base em diversos estudos, que o sedentarismo, a má alimentação e o tabagismo estão associados não apenas a um risco maior de desenvolver a doença, mas também a formas mais agressivas do tumor”, afirma o médico, que também é professor no Ensino Superior.

O especialista esclarece que a atividade física regular é um dos principais fatores de proteção contra o câncer, uma vez que ela ajuda a manter o peso corporal adequado, melhora a imunidade, regula hormônios e reduz processos inflamatórios. Além disso, homens fisicamente ativos tendem a responder melhor aos tratamentos e a ter melhor qualidade de vida durante e após o tratamento.

“Portanto, adotar hábitos saudáveis é fundamental: praticar exercícios regularmente, manter uma alimentação equilibrada, evitar o consumo excessivo de gordura e álcool e não fumar são atitudes simples que fazem uma grande diferença na prevenção do câncer de próstata e de outras doenças crônicas”, complementa o urologista.

DIAGNÓSTICO PRECOCE

Segundo estimativa do Instituto Nacional de Câncer (Inca), o Brasil deve registrar até o fim deste ano cerca de 71.730 novos casos da doença, considerando o período iniciado em 2023. Apenas em 2023, o Ministério da Saúde contabilizou 17.093 mortes em decorrência do câncer de próstata, uma média alarmante de 47 óbitos por dia.

A Sociedade Brasileira de Urologia informou que a cura para pacientes com câncer de próstata pode chegar até 98%, principalmente se for diagnosticado no início. Sergio Rametta comenta que o câncer de próstata, em suas fases iniciais, geralmente não apresenta sintomas. Por isso, o homem não deve esperar sentir algo diferente para procurar o urologista e realizar os exames preventivos. 

“A detecção precoce é feita por meio de exames de rotina, como o toque retal e a dosagem do PSA no sangue, que permitem identificar alterações ainda sem manifestações clínicas. Quando o câncer começa a causar sintomas, como dificuldade para urinar, jato urinário fraco, presença de sangue na urina ou dor óssea, estamos em uma fase mais avançada da doença, em que já perdemos a chance do diagnóstico precoce”, posiciona Dr. Sergio.

O urologista também informa que a cirurgia continua sendo o principal método curativo, mas hoje é possível realizá-la com técnicas minimamente invasivas, como a cirurgia robótica e a laparoscopia, que oferecem uma recuperação mais rápida e maior preservação da continência urinária e da função sexual.

DA PAI PARA FILHO

A genética responde por até 60% do risco de desenvolver câncer de próstata, segundo estudos compilados pelo National Cancer Institute (NCI) nos Estados Unidos. No Brasil, conforme o Inca, 10% dos casos de câncer de próstata registrados têm origem hereditária. Nesses pacientes, o tumor aparece antes dos 50 anos e progride mais rápido.

A previsão do Inca é de que, no País, 71.730 homens receberão o diagnóstico da doença, anualmente, até o fim deste ano. Deste total, 6,5 mil casos ao ano terão origem hereditária. Esse dado impacta tanto a prevenção quanto o tratamento. Os médicos especialistas em oncologia apontam que, no geral, ter um parente próximo com câncer de próstata, pai ou irmão, por exemplo, pode aumentar de duas a três vezes o risco de desenvolver a doença.

Para esses milhares de casos com componente hereditário, a precisão diagnóstica é fundamental. Estudos científicos demonstram que, no caso de câncer de próstata, combinar testes genéticos germinativos com sequenciamento somático detecta mais mutações hereditárias do que os métodos isolados.

Essa evolução nas técnicas diagnósticas já começa a se refletir na prática clínica brasileira. O acesso a diagnóstico, tratamento e acompanhamento especializados têm melhorado, pelo menos, nos grandes centros urbanos do País. Pacientes que se consultam com urologista em algumas capitais, inclusive em Campo Grande, encontram serviços preparados para realizar testes genéticos e oferecer tratamentos personalizados baseados no perfil molecular do tumor. 

MARCADORES HEREDITÁRIOS

O gene BRCA2 lidera as alterações hereditárias do câncer de próstata. Mutações nesse gene aumentam o risco da doença em até 60% durante a vida – o que significa que, na prática, entre 10 homens que têm essa alteração, 6 desenvolveriam câncer de próstata ao longo da vida.

Já as mutações no gene BRCA1 conferem um aumento de risco de 3,8 vezes, resultando em probabilidade entre 15% e 45% de desenvolver a doença. O gene HOXB13, especificamente a variante G84E, triplica ou quintuplica o risco geral. Em casos de início precoce, esse risco pode ser 10 vezes maior, segundo o NCI.

Homens com síndrome de Lynch enfrentam riscos elevados em função de mutações nos genes MLH1, MSH2 e MSH6. Esses genes regulam o reparo do DNA e, quando alterados, a probabilidade de desenvolver câncer de próstata chega a 30% até os 70 anos, ainda conforme estudos compilados pelo NCI.

 

