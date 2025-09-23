Muitos comentários diante da reação de parlamentar da esquerda que foi às... Leia na coluna de hoje

Rubem Alves - escritor brasileiro
Se eu pudesse recomeçar, teria mais pressa de viver do que ser produtivo. Mas trabalhei tanto que esqueci de estar vivo. Uma pena, porque viver é a única urgência”.
Felpuda
Muitos comentários diante da reação de parlamentar da esquerda que foi às redes sociais para demonstrar seu inconformismo a respeito do que estaria sendo postado sobre um “benefício”: o fornecimento gratuito de gás pelo governo de Lula, será “uma esmola”. Ironicamente, dizem que o dito-cujo fez famoso pronunciamento cheio de palavras de efeitos, marcados por altruísmo de ocasião. Mais um pouco, segundo línguas ferinas, “verteria lágrimas”. O mais interessante é que em nenhum momento falou que poderia abrir mão de parte de sua verba indenizatória para colaborar com quem vai pagar essa conta. Não precisa nem dizer...
Sem carona
Um dos políticos de grande aproximação com o ex-presidente Jair Bolsonaro, o deputado estadual Coronel David afirmou que o PL não está cometendo erro de apoiar “caroneiro”. Vale ressaltar que um dos grandes problemas da legenda foi eleger alguns candidatos em 2018 e 2022, que posteriormente viraram as costas ou traíram Bolsonaro. Mato Grosso do Sul é um desses estados.
Vaga
O trio formado pelo governador Riedel, senadora Tereza Cristina e o ex-governador Azambuja deverá ir na direção do que deseja o ex-presidente Bolsonaro, no que se relaciona às vagas no Senado. Ele chegou a sugerir o nome da vice-prefeita de Dourados Gianni Nogueira para uma das vagas do PL, mas seu pouco tempo na vida pública e falta de base eleitoral forte em todo MS indicam que seria difícil obter sucesso na empreitada. Assim, a segunda vaga deverá mesmo ser destinada a um partido aliado.
Nem aí
Ainda sobre o evento de filiação do ex-governador Reinaldo Azambuja: a ausência do deputado federal Marcos Pollon não mereceu muita importância por parte do presidente nacional do PL, Waldemar Costa Neto. Já alguns políticos presentes no evento afirmaram que o parlamentar estaria mesmo prestes a deixar a legenda liberal e fizeram uma previsão, caso isso aconteça: utilizará como mote a narrativa de que é o único representante da direita em MS. A conferir.
Renovação
A partir do hoje até o dia 9 de novembro, o Território Ristorante será o ponto central de encontro e enogastromia de qualidade, pois atuará como o restaurante oficial da Casa Cor. Durante a mostra de arquitetura e decoração, o restaurante hoje instalado na Euclides da Cunha, em Campo Grande,vai passar por reforma e repaginada total, marcando novo momento de renovação do Território Ristorante.
Direita, mesmo!
Ao se filiar ao PL, no domingo, o ex-governador Reinaldo Azambuja, disse que está afinado com os objetivos do ex-presidente Bolsonaro, que é o de evitar o Lula 4. Seu pronunciamento deixou claro que assumiu seu papel de oposição aos esquerdistas e vai trabalhar para derrotar o petismo em 2026. Saiu em defesa de Bolsonaro, classificando-o de homem honrado e vítima de perseguição, criticou a alta dos juros e frisou: candidato à presidência é Jair Bolsonaro ou quem ele indicar.
Prestígio
O peso político de Azambuja ficou demonstrado em sua filiação no PL. Reuniu ao seu lado, lideranças como o governador Riedel e a senadora Tereza Cristina Correa da Costa Dias, do PP, o vice-governador Barbosinha, do PSD, além do senador Rogério Marinho, hoje no PL e ex-colega de bancada tucana quando Azambuja era deputado federal, o deputado federal José Medeiros de Mato Grosso e que disputará o Senado. O presidente nacional dos liberais, Waldemar Costa Neto, manteve sorriso de orelha a orelha durante todo o evento.
Filiações
Partidos que deverão fazer aliança com o grupo PP-PL para tentativa de reeleição do governador Riedel estavam representados em sua maioria durante o ato de filiação. Azambuja levou consigo 18 prefeitos e anunciou que outros estariam interessados em ingressar na legenda liberal. O ex-deputado federal Edson Giroto assinou a ficha de sua filiação no PL.
ANIVERSARIANTES
Iolete Moreira
Antônio Vaz Neto
Raquel Naveira
João Paulo Cestari Grotti
Maria Elena da Silva Flôres
Maria Teresa Iunes
Fadel Tajher Iunes Junior
Lauro Benedito Polastrini
Carlos Roque Lopes Ferreira Junior
Marcilio Mendonça
Ariston Ferreira dos Santos
Celso Ribeiro Filho
Rafaela Moreira
Ricardo Campo Junior
Eloisa Rezende Lino
Jorge Arguello
Adriel Matos Dias
Mauro José de Carvalho Nogueira
Alcir Batista de Oliveira Júnior
Andréia Rodrigues de Oliveira
Dionny Melo Amarilha
Isabella de Medeiros Vieira Sirena
Nil de Mello
Edson Giroto
Paula Coelho Barbosa Tenuta de Carvalho
Willian Wagner Caxias
Claudet Strobel da Silva
Alba Valéria Seraphim
Jayro de Sousa
Gleuce Maria Barbosa de Oliveira Millian
Alírio José Bacca
Regina Maria Takayassu
Fernando Paiva
Edite Akiko Teruya
Carolina Reginatto
Valério Mauro Garcia Alves
Tereza Berto Carmona
Irene Freitas Valdez
Judite Ottersbach Kuhnen
Manoel Rodrigues Antunes
Carlos Roberto Godoy
Kátia Regina Velasquez
Valdomiro de Rezende
Graziela de Fátima Teixeira
Anna Maria Duarte Miglioli
Aparecida Annes Nunes da Cunha
Gildásio Pedro de Brito
Paschoal Marques Junior
Jair Franco de Souza
Cleusa de Almeida Ouriveis
Andréa Zotta Gutierrez
Maria Helena Almeida
Elenyr Rodrigues
Licio Corrêa Amorim
João de Oliveira Simões Netto
Edenir dos Santos Ramos
Janer César Shinohara Almeida
Lino Lúcio Nantes
Rita Aparecida de Souza Leônidas
Adair Detoni
Atanagildes de Godoy
Goretti Milanês
Arisvander de Carvalho
Ivo César Bertollo
Orimar dos Anjos
Célia Regina Ottoni Camargo
Ademir de Oliveira
Ione Kanasiro Miyahira
Cláudia Higa Gil
Arlindo Inácio Flores
Carla Selingardi Lazzarini
Raphaela Campos Gomes da Silva
Edilson Carlos Araújo de Oliveira
Carlos Antonio Lucena
Valdenir Camilo
Uber de Souza Barbosa
Maria Cecília de Campos
Antônio Augusto Espíndola
Bruno Ricardo Reichardt
Jakson Vanderley da Silva Pereira
Paulo Henrique Rosseto de Souza
Maria Cristina Longo Pereira
Alberto César Batista Vieira
Celeste Francisco Chacarosque Marciano
Célio de Souza Rosa
Benedito Elias da Silva
Cristiane Antero
Mary Coelle Arrais Leal
Paulo Gustavo Pahl
Rosely Aparecida Molina
Fernando Augusto de Abreu Sampaio
Mônica de Queiroz Stateri
Jaime Silva Junkes
Ellen Greves Giovanini
Thamilyn Benites Machado
Valéria Augusta Alves Pires Klein
Onofre Gomes de Azevedo Junior
Marcus Vinicius Ramos da Silva
Karina de Almeida Batistuci
Thiago Lescano Guerra
Felipe Cazuo Azuma
Paulo Tadeu de Barros Mainardi Nagata
Sônia Aparecida Ramos
Éverson Medeiros de Lima
Mara Cristina de Andrade e Silva
Fátima Helena Atala Neto
Felix Verona Casado
*Colaborou Tatyane Gameiro