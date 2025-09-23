Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Diálogo

Muitos comentários diante da reação de parlamentar da esquerda que foi às... Leia na coluna de hoje

Confira a coluna Diálogo desta segunda-feira (22)

Felpuda

23/09/2025 - 00h01
Rubem Alves - escritor brasileiro

Se eu pudesse recomeçar, teria mais pressa de viver do que ser produtivo. Mas trabalhei tanto que esqueci de estar vivo. Uma pena, porque viver é a única urgência”.

Felpuda

Muitos comentários diante da reação de parlamentar da esquerda que foi às redes sociais para demonstrar seu inconformismo a respeito do que estaria sendo postado sobre um “benefício”: o fornecimento gratuito de gás pelo governo de Lula, será “uma esmola”. Ironicamente, dizem que o dito-cujo fez famoso pronunciamento cheio de palavras de efeitos, marcados por altruísmo de ocasião. Mais um pouco, segundo línguas ferinas, “verteria lágrimas”. O mais interessante é que em nenhum momento falou que poderia abrir mão de parte de sua verba indenizatória para colaborar com quem vai pagar essa conta. Não precisa nem dizer...

Sem carona

Um dos políticos de grande aproximação com o ex-presidente Jair Bolsonaro, o deputado estadual Coronel David afirmou que o PL não está cometendo erro de apoiar “caroneiro”. Vale ressaltar que um dos grandes problemas da legenda foi eleger alguns candidatos em 2018 e 2022, que posteriormente viraram as costas ou traíram Bolsonaro. Mato Grosso do Sul é um desses estados.

Vaga

O trio formado pelo governador Riedel, senadora Tereza Cristina e o ex-governador Azambuja deverá ir na direção do que deseja o ex-presidente Bolsonaro, no que se relaciona às vagas no Senado. Ele chegou a sugerir o nome da vice-prefeita de Dourados Gianni Nogueira para uma das vagas do PL, mas seu pouco tempo na vida pública e falta de base eleitoral forte em todo MS indicam que seria difícil obter sucesso na empreitada. Assim, a segunda vaga deverá mesmo ser destinada a um partido aliado.

Nem aí

Ainda sobre o evento de filiação do ex-governador Reinaldo Azambuja: a ausência do deputado federal Marcos Pollon não mereceu muita importância por parte do presidente nacional do PL, Waldemar Costa Neto. Já alguns políticos presentes no evento afirmaram que o parlamentar estaria mesmo prestes a deixar a legenda liberal e fizeram uma previsão, caso isso aconteça: utilizará como mote a narrativa de que é o único representante da direita em MS. A conferir.

Renovação

A partir do hoje até o dia 9 de novembro, o Território Ristorante será o ponto central de encontro e enogastromia de qualidade, pois atuará como o restaurante oficial da Casa Cor. Durante a mostra de arquitetura e decoração, o restaurante hoje instalado na Euclides da Cunha, em Campo Grande,vai passar por reforma e repaginada total, marcando novo momento de renovação do Território Ristorante.

Everson Rodrigues e Ingrid Paniago

 

Carol Zancanaro

Direita, mesmo!

Ao se filiar ao PL, no domingo, o ex-governador Reinaldo Azambuja, disse que está afinado com os objetivos do ex-presidente Bolsonaro, que é o de evitar o Lula 4. Seu pronunciamento deixou claro que assumiu seu papel de oposição aos esquerdistas e vai trabalhar para derrotar o petismo em 2026. Saiu em defesa de Bolsonaro, classificando-o de homem honrado e vítima de perseguição, criticou a alta dos juros e frisou: candidato à presidência é Jair Bolsonaro ou quem ele indicar.

Prestígio

O peso político de Azambuja ficou demonstrado em sua filiação no PL. Reuniu ao seu lado, lideranças como o governador Riedel e a senadora Tereza Cristina Correa da Costa Dias, do PP, o vice-governador Barbosinha, do PSD, além do senador Rogério Marinho, hoje no PL e ex-colega de bancada tucana quando Azambuja era deputado federal, o deputado federal José Medeiros de Mato Grosso e que disputará o Senado. O presidente nacional dos liberais, Waldemar Costa Neto, manteve sorriso de orelha a orelha durante todo o evento.

Filiações

Partidos que deverão fazer aliança com o grupo PP-PL para tentativa de reeleição do governador Riedel estavam representados em sua maioria durante o ato de filiação. Azambuja levou consigo 18 prefeitos e anunciou que outros estariam interessados em ingressar na legenda liberal. O ex-deputado federal Edson Giroto assinou a ficha de sua filiação no PL.

ANIVERSARIANTES

Iolete Moreira
Antônio Vaz Neto
Raquel Naveira
João Paulo Cestari Grotti
Maria Elena da Silva Flôres
Maria Teresa Iunes
Fadel Tajher Iunes Junior
Lauro Benedito Polastrini
Carlos Roque Lopes Ferreira Junior
Marcilio Mendonça
Ariston Ferreira dos Santos
Celso Ribeiro Filho
Rafaela Moreira
Ricardo Campo Junior
Eloisa Rezende Lino
Jorge Arguello
Adriel Matos Dias
Mauro José de Carvalho Nogueira
Alcir Batista de Oliveira Júnior
Andréia Rodrigues de Oliveira
Dionny Melo Amarilha
Isabella de Medeiros Vieira Sirena
Nil de Mello
Edson Giroto
Paula Coelho Barbosa Tenuta de Carvalho
Willian Wagner Caxias
Claudet Strobel da Silva
Alba Valéria Seraphim
Jayro de Sousa
Gleuce Maria Barbosa de Oliveira Millian
Alírio José Bacca
Regina Maria Takayassu
Fernando Paiva
Edite Akiko Teruya
Carolina Reginatto
Valério Mauro Garcia Alves
Tereza Berto Carmona
Irene Freitas Valdez
Judite Ottersbach Kuhnen
Manoel Rodrigues Antunes
Carlos Roberto Godoy
Kátia Regina Velasquez
Valdomiro de Rezende
Graziela de Fátima Teixeira
Anna Maria Duarte Miglioli
Aparecida Annes Nunes da Cunha
Gildásio Pedro de Brito
Paschoal Marques Junior
Jair Franco de Souza
Cleusa de Almeida Ouriveis
Andréa Zotta Gutierrez
Maria Helena Almeida
Elenyr Rodrigues
Licio Corrêa Amorim
João de Oliveira Simões Netto
Edenir dos Santos Ramos
Janer César Shinohara Almeida
Lino Lúcio Nantes
Rita Aparecida de Souza Leônidas
Adair Detoni
Atanagildes de Godoy
Goretti Milanês
Arisvander de Carvalho
Ivo César Bertollo
Orimar dos Anjos
Célia Regina Ottoni Camargo
Ademir de Oliveira
Ione Kanasiro Miyahira
Cláudia Higa Gil
Arlindo Inácio Flores
Carla Selingardi Lazzarini
Raphaela Campos Gomes da Silva
Edilson Carlos Araújo de Oliveira
Carlos Antonio Lucena
Valdenir Camilo
Uber de Souza Barbosa
Maria Cecília de Campos
Antônio Augusto Espíndola
Bruno Ricardo Reichardt
Jakson Vanderley da Silva Pereira
Paulo Henrique Rosseto de Souza
Maria Cristina Longo Pereira
Alberto César Batista Vieira
Celeste Francisco Chacarosque Marciano
Célio de Souza Rosa
Benedito Elias da Silva
Cristiane Antero
Mary Coelle Arrais Leal
Paulo Gustavo Pahl
Rosely Aparecida Molina
Fernando Augusto de Abreu Sampaio
Mônica de Queiroz Stateri
Jaime Silva Junkes
Ellen Greves Giovanini
Thamilyn Benites Machado
Valéria Augusta Alves Pires Klein
Onofre Gomes de Azevedo Junior
Marcus Vinicius Ramos da Silva
Karina de Almeida Batistuci
Thiago Lescano Guerra
Felipe Cazuo Azuma
Paulo Tadeu de Barros Mainardi Nagata
Sônia Aparecida Ramos
Éverson Medeiros de Lima
Mara Cristina de Andrade e Silva
Fátima Helena Atala Neto
Felix Verona Casado

*Colaborou Tatyane Gameiro

carnaval

Coroação da influenciadora Virginia na Grande Rio provoca polêmica

Ela herda o posto de rainha de bateria da escola de samba, até então ocupado por Paolla Oliveira

21/09/2025 20h00

Paolla Oliveira passou a coroa para Virgínia Fonseca

Paolla Oliveira passou a coroa para Virgínia Fonseca Foto: Reprodução

A influenciadora Virginia Fonseca foi coroada como rainha de bateria da escola de samba Acadêmicos do Grande Rio neste sábado, 20. Ela herda o posto até então ocupado por Paolla Oliveira, que esteve presente na quadra da escola para a transmissão do reinado. A passagem de bastão agitou as redes sociais e dividiu opiniões sobre a escolha da agremiação.

O evento para a passagem da faixa reacendeu polêmicas iniciadas quando Virgínia foi anunciada pela escola de Duque de Caxias, em maio deste ano. Desde então, a influenciadora foi ironizada até mesmo pelo Fantástico, que a chamou de "Rainha de BETeria" no quadro humorístico Isso a Globo Não Mostra.

A influenciadora foi convocada a depor como testemunha na CPI das Bets. Nas redes sociais, muitos questionam a escolha e a conexão de Virgínia com o samba.

Em vídeos e fotos divulgados pela própria Grande Rio, é possível ver o momento em que Virgínia sobe ao palco da quadra da escola e samba para se apresentar oficialmente como a nova rainha de bateria.

O logotipo de sua marca de cosméticos, Wepink, ao lado do símbolo da escola também chamou atenção. "O nome da marca maior que o da agremiação", criticou uma pessoa no X, antigo Twitter.

Apesar da alta repercussão, Virgínia não é a primeira influenciadora a cruzar a barreira para o território das escolas de samba e do carnaval. No início de setembro, a Salgueiro anunciou GKay como nova musa para o carnaval 2026.

Já Mileide Mihaile, ex-peoa de A Fazenda, herdou o cargo de Lexa como rainha de bateria da Unidos da Tijuca. A maranhense, no entanto, tem um histórico maior com agremiações, já tendo desfilado pela Grande Rio e pela Independente Tricolor, de São Paulo.

Além delas, outros nomes como Andressa Urach, Monique Rizzeto e Rayane Figliuzzi também estão entre as influenciadoras que irão passar pela Marquês de Sapucaí no próximo ano.

 

Coroação de Virgínia repercutiu e dividiu opiniões

Os vídeos da coroação mostram que o momento dividiu opiniões, tanto na quadra quanto nas redes sociais. Em determinados trechos da transmissão realizada ao vivo na noite do sábado, 20, é possível ouvir os torcedores da escola clamando o nome de Paolla Oliveira enquanto Virgínia é anunciada, com gritos de "Fica, Paolla". Nas redes, alguns criticaram o samba da influenciadora.

"A Virgínia não prometeu nada e ainda ficou devendo", alfinetou um. "Uma rainha de bateria precisa saber sambar, precisa ter carisma, precisa ficar nítida a ligação dela com a escola. E infelizmente não rolou", opinou outra.

Mesmo assim, houve quem saísse em defesa de Virgínia. "Por ser a primeira experiência dela no meio do carnaval, eu achei que ela arrasou. Ela vai evoluir e até o carnaval vai calar a boca de muita gente", apostou uma fã. "No início ela estava muito nervosa e ficou perdida, mas depois ela foi soltando o samba no pé", declarou outra.

A Grande Rio também definiu o samba-enredo para o carnaval do próximo ano no evento de coroação. A escola selecionou o hino dos compositores Ailson Picanço, Marquinho Paloma, Davison Wendel, Xande Pieroni e Marcelo Moraes para embalar o enredo A Nação do Mangue, do carnavalesco Antônio Gonzaga. A escola irá celebrar o Manguebeat, movimento de contracultura que surgiu no Recife, em Pernambuco.

Correio B+

Capa B+: Entrevista exclusiva com o ator destaque na aclamada série "Silent Witness" Eduardo Muniz

"Fiquei muito honrado de participar de duas grandíssimas séries. Foram experiências diferentes: no Grey's Anatomy sem tempo de preparação, meio no susto; Silent Witness foi ao contrário, tive tempo para me preparar"

21/09/2025 16h00

Capa B+: Entrevista exclusiva com o ator destaque na aclamada série

Capa B+: Entrevista exclusiva com o ator destaque na aclamada série "Silent witness" Eduardo Muniz Foto: Divulgação

Prestes a completar 20 anos de carreira, Eduardo Muniz acabou de gravar participação na elogiada série “Silent Witness”, que é exibida desde 1996 na BBC, na Inglaterra. A atração, que está na sua 28ª temporada, é um dos dramas policiais de maior prestígio da TV britânica, conhecida por seus casos complexos e investigações forenses realistas.

Em 2022, o carioca ganhou destaque ao estrelar um episódio da premiada série americana “Grey’s anatony”. Na atração, ele deu vida a um personagem brasileiro. Eduardo fez sua estreia como ator no extinto “Sítio do Pica-Pau Amarelo”, na Globo, em 2006. Em seu currículo também constam participações em novelas da Record, como “Luz do Sol”, “Caminhos do Coração” e “Amor e Intrigas”. Ele ainda assinou a direção de três peças brasileiras, como “Afogando em Terra Firme", que foi indicada ao Prêmio APCA.  

Morando desde 2011 nos EUA com a esposa (e também atriz) Bia Borinn, Muniz já coleciona por lá diversos trabalhos como ator de cinema e de TV e como diretor de teatro. Em breve, começará a rodar o curta “Papai é um Robô”, escrito por Rodrigo Nogueira, do qual será o protagonista e o responsável pela direção.

Paralela à sua trajetória artística, Eduardo Muniz é a voz dos canais brasileiros Sportv e Modo Viagem, da rádio carioca Mix Fm e do Slime Blob no aplicativo do Waze. 

Eduardo é Capa do Correio B+ desta semana e em entrevista exclusiva ao Caderno ele fala sobre carreira e seus trabalhos nos EUA aonde mora desde 2011.

Capa B+: Entrevista exclusiva com o ator destaque na aclamada série "Silent witness" Eduardo Muniz O ator Eduardo Muniz é Capa exclusiva do Correio B+ desta semana - Foto: Joanna Deggeneres - Diagramação: Denis Felipe - Por: Flávia Viana

CE - Eduardo você já participou da aclamada série americana “Grey’s Anatony” e acabou de rodar a britânica “Silent Witness”. Como surgiram essas oportunidades para um ator brasileiro?
EM - Muita gente odeia essa resposta: eu tive foi muita sorte. Sorte de estar no lugar certo, na hora certa. Tive que fazer testes para ambos os papéis. Para Silent Witness tive que fazer dois testes.

Obviamente, quando a sorte vem, é preciso estar preparado. A preparação é algo muito pessoal: existem atores geniais que nunca pisaram numa escola de teatro, outros têm formação clássica na RADA ou na Juilliard. Eu me formei na CAL, no Rio de Janeiro, e numa escola pequena americana chamada Michael Howard Studios, em NY.

CE - Sempre pensou em ter carreira internacional? E como é poder fazer participação em projetos tão relevantes?
EM - Jamais pensei nisso, nem quando já morava aqui nos EUA. A ideia de tentar veio somente no fim de 2021, após a pandemia, fruto da necessidade de sustentar a família. Em poucos meses, peguei o Grey’s Anatomy e realmente pensei que logo viriam mais oportunidades. Fiz um filme em 2023, mas daí veio a greve dos atores que colocou a indústria como um todo no chão.

Estamos tentando recuperar até agora e, olhando pelo retrovisor, vem a Inteligência Artificial com tudo. Mas fiquei muito honrado de participar de duas grandíssimas séries. Foram experiências diferentes: no Grey’s sem tempo de preparação, meio no susto; Silent Witness foi o contrário, tive tempo para me preparar, um mês na Inglaterra com folgas entre as gravações. Usei os breaks para ir a museus e, principalmente, ao teatro. Assisti a peças maravilhosas que me inspiraram ainda mais a fazer um bom trabalho no set! (risos)

CE - Atuando pelo mundo, você consegue perceber diferenças na forma de se trabalhar? E o que aprendeu como ator no exterior que não teve a oportunidade no Brasil?
EM - Sim, sem dúvida. Isso varia de produção para produção, mas como filmar em Los Angeles custa uma verdadeira fortuna, tudo tem que ser rápido, existe um ritmo frenético — ainda mais em televisão. Na Inglaterra, senti um ritmo muito mais suave, e tive essa sensação até mesmo no dia a dia, num museu, num café. A relação com o tempo é diferente. Faz muitos anos que não atuo no Brasil em português, então ainda não tive a oportunidade de atuar depois de ter juntado essa bagagem de fora. Mas vontade não falta!

CE - Em 2026, você vai completar 20 anos de trajetória artística. Como avalia essa caminhada? E como surgiu seu interessa pelas artes cênicas?
EM - Novamente, fui muito sortudo. Tive a chance de fazer muito teatro, de fazer peças de sucesso que ficaram um tempão em cartaz. Isso me formou como ator e diretor. Mais importante ainda, tive a chance de formar uma família e de estar sempre atento ao equilíbrio com a carreira, afinal a infância é uma só e passa rapidíssimo. Acho que meu interesse pelas artes é o clássico: terceiro filho, pai sempre trabalhando, “pelo amor de Deus alguém me dá atenção e me ame”! rs. Eu me apaixonei pelo cinema muito novo, ia na locadora perto de casa e alugava 5–6 VHS de tudo quanto é filme. Aos 16 anos já tinha visto mais de 2000.

CE - No seu currículo consta indicação a prêmio por trabalho como diretor de teatro no Brasil. Pensa em retomar esse trabalho? E já pensou em atuar nos palcos dos EUA?
EM - Sem dúvida, eu amo dirigir tanto quanto atuar. Penso em dirigir no Brasil novamente, ou quem sabe por aqui também. Minha esposa (a atriz Bia Borinn) está produzindo uma peça sobre Carmen Miranda por aqui e me chamou para atuar. Então pode ser que aconteça logo, logo!

CE - E agora que o Brasil tem sido muito premiado com seu cinema pelo mundo, acha que os artistas daqui estão sendo olhados de outra forma pelo mercado internacional?
EM - Acho que sim. Ano passado com Ainda Estou Aqui, este ano com Agente Secreto levando 4 prêmios em Cannes, um deles pro Wagner, que é um cara que eu amo. E também O Último Azul, com a Denise, que foi minha mãe durante anos numa peça — uma amiga que o teatro me deu e que amo muito também. Esses filmes ajudam a derrubar os estereótipos de que o Brasil é só futebol e favela. Temos uma cultura riquíssima, e ainda tem muito mais coisa boa vindo por aí.

Capa B+: Entrevista exclusiva com o ator destaque na aclamada série "Silent witness" Eduardo Muniz O ator Eduardo Muniz é Capa exclusiva do Correio B+ desta semana - Foto: Joanna Deggeneres - Diagramação: Denis Felipe - Por: Flávia Viana

CE - Eduardo Muniz mora nos EUA desde 2011. Como foi a decisão de se mudar? Do que sente falta no Brasil?
EM - Devo ser o único brasileiro que foi pros EUA para trabalhar menos e não mais. O plano, junto com minha esposa, era ter mais tempo em família. No ano em que viemos, eu estava dirigindo e atuando num espetáculo, gravando locuções em estúdios espalhados por São Paulo. Realmente totalmente ausente como pai. Não estava feliz, na verdade me sentia péssimo. Mesmo com toda atenção, dinheiro, sucesso. Ir para os EUA foi um chamado para recuperar um certo equilíbrio — e que bom que eu não só estava atento, mas segui a intuição de vir. E que minha esposa topou essa aventura comigo também.

Estive no Brasil em junho, mas logo tive que voar para a Inglaterra para filmar Silent Witness. Sinto falta da minha família. Perdi minha mãe no fim do ano passado e ainda estou vivendo o luto disso. Faz uma falta danada na minha vida. Mas também sinto falta dos meus amigos mais próximos, sinto falta da comida, da cultura. Não é moleza não, em casa é sempre uma discussão: “bora voltar?”

CE - Você agora está se dedicando a dirigir seu primeiro curta. Fale mais desse projeto. E pensa em investir em mais trabalhos atrás das câmeras?
EM - Papai é um Robô, escrito pelo meu amigo Rodrigo Nogueira, é fruto dessa constante busca por equilibrar a vida em família, o trabalho e os sonhos pessoais. É minha primeira direção em cinema, então também fruto da curiosidade por algo que jamais fiz antes. Eu sou o tipo de ator que cola no/na diretor(a) de fotografia e fico perguntando tudo sobre lentes, planos, câmeras etc. Faço o mesmo com diretor, roteirista, iluminador, figurinista. Sou fascinado por todos os aspectos do storytelling. Mas como tenho dislexia, sou um visual learner, acabo enchendo mais a paciência do diretor de fotografia mesmo! rs

CE - Cogita voltar ao Brasil para atuar? Tem vontade de fazer novelas (não só participações)?
EM - Sem dúvida. É um sonho poder atuar em português. Tive um papo com Wagner logo depois que ele voltou do Brasil e filmou O Agente Secreto, e ele me disse como estava feliz em atuar novamente em português. Fiquei com a maior vontade também!! Novelas são um pouco mais complexas porque meus dois filhos estão numa escola que eles adoram e geralmente novelas duram meses a fio. Então teria que ser um projeto muito tentador para topar. Mas nem eu nem minha esposa descartamos, não. Dá-se um jeitinho, né?

CE - Além de ser ator, você tem uma carreira sólida de locutor. E você é a “voz” de meios de comunicação relevantes, como a rádio Mix e os canais Modo Viagem e Sportv. Como surgiu a oportunidade de usar a sua voz como trabalho? E como é esse trabalho de locutor?
EM - O locutor surgiu por acidente. Fiz um teste, indicado pelo querido Marcelo Laham, para o que seria um comercial de Coca-Cola que, na verdade, era para ser a voz da Coca-Cola na Copa do Mundo da FIFA 2010. Peguei o trabalho e minha voz foi parar em cada casa, cada táxi, cinema, bar, desse Brasil.

Como eu tinha uma pegada de ator, mais natural, neutra de sotaque, e o mercado estava sedento por esse tipo de voz, acabei trabalhando sem parar até hoje. Poucos foram os dias em que não fiquei na frente de um microfone nos últimos 16 anos. Eu AMO esse trabalho, me dá liberdade para curtir a família. Tenho homestudio, então recebo os roteiros por e-mail, gravo no meu tempo e mando para o/a produtor(a). Como fiz mais de, sei lá, 2000 projetos nesses anos, já é segunda natureza. Nem penso muito — mas lógico, sem deixar o trabalho monocórdico. Acho que justamente porque não penso muito é que as locuções saem super naturais. (risos). Eu me divirto fazendo.

Capa B+: Entrevista exclusiva com o ator destaque na aclamada série "Silent witness" Eduardo Muniz Eduardo na premiada série americana “Grey’s Anatony” - Divulgação

 

