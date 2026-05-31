Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Cada vez mais, mulheres maduras deixam de lado estereótipos antiquados de gênero e idade e ocupando espaços de destaque na sociedade, inclusive em ambientes que antes eram muito dominados pelos jovens. E, com isso, essas mulheres também estão, cada vez mais, se preocupando em “envelhecer bem”, tanto no sentido estético quanto no da saúde.

Porém, nessa era da volta da magreza extrema e das canetas emagrecedoras, na qual muitas pessoas pensam que “envelhecer bem” é a mesma coisa que “envelhecer o mais magra possível”, é preciso tomar muito cuidado.

Afinal, apresentar costelas aparentes, clavículas salientes e braços finíssimos nem sempre é um sinal de saúde. Ainda mais para mulheres já mais maduras, na época da menopausa, quando o organismo feminino precisa justamente de mais reserva muscular, óssea e metabólica.

Assim, emagrecer rápido demais e sem supervisão profissional, nessa idade, pode até criar uma fragilidade fisiológica maior e comprometer a longevidade. Também podem surgir doenças e problemas como desnutrição proteica, sarcopenia e baixa densidade óssea.

“Antes de pensar em emagrecimento, pense em reconexão e saúde. Porque o corpo em paz emagrece. Corpo em guerra estagna”, diz o Dr. Luiz Augusto Junior, médico especialista em saúde da mulher e nutrologia.

Ou seja, “envelhecer bem” não é só sobre diminuir o peso na balança, mas também sobre preservar músculos, ossos, cognição, autonomia e saúde e qualidade de vida no geral.



Até porque ganhar um pouco de barriga na menopausa, por exemplo, é algo comum e existem formas muito mais saudáveis de resolver isso do que com métodos que tragam uma magreza exagerada e veloz demais.

Mulheres 50+ devem tomar muito cuidado com a “moda” da magreza extrema, explica especialista - Divulgação

A “barriga de menopausa” e o que fazer para combatê-la

A “barriga de menopausa” é algo extremamente comum durante esse período da vida das mulheres - ela afeta mais de 60% nessa faixa etária. Isso porque as alterações hormonais típicas dessa fase fazem com que a gordura se acumule na região abdominal, e não mais nos quadris e coxas, ocorrendo uma transição do formato corporal “pera” para o “maçã”.

Isso sem contar que o climatério, ou seja, a fase anterior à menopausa, pode trazer sintomas - aumento de fome, sono ruim, mudanças no humor e quadros de ansiedade - que também ajudam a aumentar o peso.

“Muitas mulheres chegam ao consultório falando sobre peso. Mas, quando começamos a investigar… descobrimos que o problema quase nunca era só a balança. Era o sono ruim há anos. Era a exaustão constante. Era o cortisol alto. Era a insulina desregulada. Era o corpo funcionando em modo sobrevivência”, explica o especialista.

Além do impacto estético e, consequentemente, muitas vezes na autoestima das mulheres, a gordura visceral, armazenada entre órgãos e tecidos também aumenta as chances de doenças, como as cardiovasculares e a diabetes tipo 2. Então, o que fazer para evitar ou reverter o problema da “barriga de menopausa”?

Siga as dicas do Dr. Luiz Augusto a seguir:

Pergunte a seu médico sobre a necessidade de reposição hormonal, pois isso pode ajudar a reduzir o acúmulo de gordura visceral enquanto mantém a massa magra

Faça atividades físicas, preferencialmente combinando cardio com musculação

Tome cuidado com a alimentação - isso não quer dizer comer pouco para tentar emagrecer rápido, mas sim priorizar alimentos in natura e minimamente processados, limitar coisas como ultraprocessados e açúcar e dar bastante atenção às proteínas, que vão te ajudar a manter a massa magra

Tente ter uma boa rotina de sono, pois o cortisol, hormônio que aumenta com o estresse crônico, é conhecido por piorar o acúmulo de gordura abdominal