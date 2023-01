Museu da Imagem e do Som põe em cartaz o Cine MIS de Férias, programação com 4 sessões para crianças

Com direção de Ulísver Silva, o média-metragem "As Invenções de Akins" (2018) integra a última sessão do Cine MIS de Férias, ao lado de outras produções locais de Mato Grosso do Sul - Divulgação

Ao mesmo tempo em que preenche as ociosas, e longas, horas do período de férias, um programa no shopping com a criançada tem doído, cada vez mais, no bolso de pais e mães ou dos tios e avós de plantão que gostam de fazer bonito com os pequenos.

Que tal conciliar os sucessos da temporada pré-Oscar, em lançamento no circuito comercial de salas, com um cineclube gratuito?

Com um cardápio enxuto, mas abrangente, que envolve desde sucessos hollywoodianos a filmes produzidos em Mato Grosso do Sul, a mostra Cine MIS de Férias, no Museu da Imagem e do Som, a partir de sexta-feira, põe em cartaz nove títulos que exploram diferentes temáticas e estilos, bem ao gosto da sensibilidade da galerinha, mas sem deixar de agradar aos adultos.

Os responsáveis pelas crianças também foram convidados, na convocação do museu, a tomar parte na programação das matinês, que está sendo promovida pela Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), de 20 a 30 de janeiro, sempre às segundas e sextas-feiras, às 14h.

Além do “fator 0800”, a mostra apresenta o diferencial de ser realizada em um ambiente qualificado como o MIS, que se dedica especificamente à cultura cinematográfica e onde a sociabilidade entre os cinéfilos enriquece sobremaneira a fruição das projeções, mesmo com alguns títulos já bastante conhecidos.

Confira, a seguir, os títulos e as sinopses do Cine MIS de Férias. E aproveite.

SEXTA-FEIRA 20/1

A animação “Coraline e o Mundo Secreto” (2009), com direção de Henri Selick, põe o foco na personagem-título, concebida pelo cultuado diretor Tim Burton.

No drama familiar, de classificação indicativa para todas as idades, enquanto explora sua nova casa à noite, a pequena Coraline descobre uma porta secreta que contém um mundo parecido com o dela, porém melhor em muitas maneiras.

Todos têm botões no lugar dos olhos nesse universo paralelo.

Os pais são carinhosos e os sonhos de Coraline viram realidade por lá. Ela se encanta com essa descoberta, mas logo percebe que segredos estranhos estão em ação: uma outra mãe e o resto de sua família tentam mantê-la eternamente no tal mundo secreto. Tempo de duração: 100 minutos.

SEGUNDA-FEIRA 23/1

Já “Minhocas” (2013), dirigido por Paolo Conti e com classificação indicativa livre, tem sabor de aventura no enredo de 82 minutos. No longa de animação, Júnior é uma jovem minhoca que não consegue fazer amigos, já que todos que o conhecem o consideram mimado pela mãe.

Disposto a provar o contrário, Júnior desafia um dos que o provocam para um desafio envolvendo um arriscado salto sobre um penhasco. Entretanto, antes mesmo da disputa começar, Júnior e Nico são levados para a superfície por uma escavadeira.

Longe de casa e em um ambiente hostil, eles acabam encontrando o vilão Big Wig, um tatu-bola, com voz do ator Daniel Boaventura, que deseja transformar as minhocas em escravos.

SEXTA-FEIRA 27/1

Combinando fantasia, aventura e comédia, “Caçadores de Dragões” (2008), de Arthur Qwak e Guillaume Ivernel, leva à cena a jovem Zoe, sobrinha de um famoso guerreiro aposentado.

A menina acredita que seu destino é enfrentar dragões, mas seu tio não gosta muito da ideia. Um dia, ela se perde na floresta e inesperadamente encontra Gwizdo e Lian-Chu, dois caçadores amadores e para lá de atrapalhados.

O trio acaba enfrentando o gigantesco desafio de suas vidas: caçar o dragão mais poderoso de todos os tempos e impedir que a Terra seja destruída. Duração: 82 minutos. Classificação indicativa: livre.

SEGUNDA-FEIRA 30/1

A última sessão do Cine MIS de Férias destaca a produção local de Mato Grosso do Sul, com cinco curtas e um média-metragem.

Na animação “A Princesa Pantaneira” (2012), com nove minutos de duração e direção de Tina Xavier Filha, Camuela recebe dos bichos do Pantanal o apelido de Princesa Pantaneira.

Um dia, ao ouvir um grito apavorante, Camuela arruma a maleta com sopa paraguaia, arroz carreteiro, arroz com pequi, tereré e uma poção de guavira, partindo para a aventura mais importante da sua vida.

Da mesma diretora, “Mariquinha no Mundo da Imaginação” (2019), conta a história de uma menina sapeca que brinca no seu quintal e, ao ler as poesias de Manoel de Barros (1916-2014), vai para o mundo da imaginação, onde encontra seu amigo Nardo e também o próprio poeta. Duração: 10 minutos.

O terceiro curta, “Ser Criança em Campo Grande” (2011), também dirigido por Tina Xavier Filha, traz duas crianças que contam seu dia vivido na Capital Morena.

Ambas imaginam a cidade governada por crianças super-heroínas, com chuva de doces e de balas, transformada em uma docelândia, sorvetelândia e guaranalândia. Assim, as duas declaram o seu amor pela cidade. Duração: 6 minutos.

Dirigido por Sheila Azevedo, o documentário “Abayoni” (2021) aborda a importância do reconhecimento da ancestralidade e da representatividade que as crianças negras precisam para construir sua identidade de maneira positiva. Duração: 9 minutos.

Dirigido por Patrícia Alves Dias, o experimental “O Menino que Engoliu o Sol” (2019) retoma a obra e a própria figura de Manoel de Barros. No curta-metragem, com narração de Ney Matogrosso, Manoel “era” um pouco menino, um pouco pássaro.

“Quando o dia acordava”, diz a sinopse, “ele pulava do ninho direto para o quintal. Nesta manhã, ele brincou de aguar o rio com a latinha furada.

No rio, comprido e sem fim, morava o amigo peixe-cachorro. O menino, que era cheio de invencionices para o dia não dormir, naquela tarde, quis ‘des-por’ o sol com uma linha do horizonte feita da teia da aranha. Mas era hora de entrar, de comer e de dormir. E a avó fez ternura”. Duração: 7 minutos.

Já no média-metragem “As Invenções de Akins” (2018), com direção Ulísver Silva, Akins é um menino que adora construir seus próprios brinquedos. Depois de ver um programa de TV, resolve construir sozinho uma máquina feita de sucatas e de brinquedos.

Porém, o que parecia ser apenas uma brincadeira se torna um grande desafio para sua autoestima. Duração: 32 minutos. Todos os títulos dessa última sessão também têm classificação indicativa livre.

O Museu da Imagem e do Som fica no terceiro andar do Memorial da Cultura e da Cidadania Apolônio de Carvalho, na Avenida Fernando Corrêa da Costa, nº 559, Centro. Mais informações pelo telefone: (67) 3316-9178.

