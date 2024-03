Na administração pública ou no Legislativo, o lugar delas também é na política

agenda cultural

MS ao Vivo 2024 retorna neste fim de semana com o show de Margareth Menezes; programação cultural intensa traz opções para todas as idades em todo o Estado

O fim de semana está repleto de opções para todos os gostos e idades, proporcionando momentos de diversão e cultura para as famílias. A renomada cantora baiana Margareth Menezes inaugura a temporada 2024 do MS ao Vivo, com um espetáculo gratuito no Parque das Nações Indígenas, no domingo. O Projeto Ellas fará a apresentação de abertura, misturando rock, pop e samba no palco.

No mesmo local, mais cedo, ocorrerá o Festival de Verão, organizado pela Fundação de Desporto e Lazer (Fundesporte), que oferecerá uma variedade de atividades culturais, físicas e de lazer para todas as idades. Desde ioga até shows artísticos, pedaladas infantis e oficinas de capoeira, muay thai, arco e flecha, canoagem, pipas, skate e caminhada orientada.

Em Dourados e na Capital, o cantor de MPB Tiago Iorc se apresentará com seus sucessos, como “Amei Te Ver”, “Coisa Linda” e “Tangerina”, em um formato voz e violão. Enquanto isso, em comemoração aos 45 anos de carreira, o grupo de samba Fundo de Quintal também fará uma parada em Campo Grande neste fim de semana.

Outro destaque é o aniversário de 35 anos do Teatral Grupo de Risco, que prepara uma programação especial em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, incluindo peças teatrais, rodas de conversa e apresentações de música ao vivo. O Grupo Casa contribui para as celebrações com o Casa Cult – Mulheres em Cena, apresentando cenas autorais de teatro, dança e música.

Confira todas essas atrações no agendão cultural, uma parceria entre a Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura (Setesc) e a Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS).

HOJE

“Os Encantos da Aurora” – a escritora Mara Calvis lançará “Os Encantos da Aurora”, um livro infantil celebrando o Dia Internacional da Mulher. A cerimônia também ocorrerá em meio às comemorações de 84 anos da Biblioteca Municipal Anna Luíza Prado Bastos, localizada no Horto Florestal, às 9h.

Exposição Acervo da Sectur – a Galeria de Vidro apresentará obras de artistas locais, como Humberto Espíndola e J. Araújo, das 8h às 20h, na Galeria de Vidro, localizada na Av. Calógeras, nº 3.015, Centro.

Casa Cult – Mulheres em Cena – o Grupo Casa realiza apresentações de teatro, dança e música, seguidas por uma roda de conversa sobre o papel da mulher na arte, às 19h, na Rua Visconde de Taunay, nº 306 – Amambaí. Ingressos, a partir de R$ 10, pelo WhatsApp (67) 99290-6961.

Trinta e cinco anos do Teatral Grupo de Risco – o Teatral Grupo de Risco celebra seu aniversário com peça, roda de conversa e música ao vivo a partir das 19h30min, na sede, que fica na Rua Trindade, nº 401, Jardim Paulista.

Tiago Iorc – o cantor se apresentará no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo, às 20h, em Campo Grande.

Festa Pantaneira – a 1ª Festa Pantaneira no Parque do Peão CLC promete animar com atrações musicais, laçadas e diversão. A partir das 20h, na Rodovia MS-010 km 6, saída para Rochedinho.

Quintal Sesc com karaokê – o estacionamento da Riachuelo, no Shopping Campo Grande, será palco do Quintal Sesc, com brincadeiras para crianças e karaokê, a partir das 17h.

Ita Center Park – O Shopping Campo Grande recebe o Ita Center Park, com diversas atrações para crianças e adultos, das 17h às 22h, no estacionamento do Carrefour.

Red Hot cover – a banda Call It Fornication fará um tributo ao Red Hot Chili Peppers no Blues Bar, a partir das 20h.

Nu Metal no Zé – as bandas Nameless e Líquido apresentam suas composições de nu metal e metalcore no Zé Carioca, às 20h.

Mirante Samba – o Mirante Samba Club inaugurará com Made in Samba, 4 É Par, DJ ALX e DJ Lino, a partir das 19h.

Bataguassu – o 1º Encontro Regional de Artesanato da Costa Leste acontece no Centro Comunitário Jailton Santana de Lima, em Nova Porto XV, às 9h.

SÁBADO

Clube de Leitura – no Copo Bar, às 16h, acontecerá a leitura da obra “Macabéa Flor de Mulungu” de Conceição Evaristo, na Rua 14 de Julho, nº 2.530, centro de Campo Grande.

Fundo de Quintal – o grupo de samba Fundo de Quintal se apresentará no Clube Estoril, a partir das 19h.

Encontro de brechós – o Horto Florestal receberá mais de 40 brechós com opções de moda exclusiva, das 8h às 14h.

“Versos para Mastigar” – o poeta Fábio Gondim lança seu livro no Grupo Casa, às 19h, na Rua Visconde de Taunay, nº 306, Amambaí.

Feira Afro – a Plataforma Cultural receberá a Feira Afro de MS, com arte, música, gastronomia e artesanato, a partir das 17h.

Feira de Antiguidades – a tradicional Feira de Antiguidades na Praça Ary Coelho acontecerá das 8h às 14h.

Feira São Chico – a Orla Morena receberá a Feira São Chico, com moda, artesanato, culinária típica e decoração, a partir das 16h.

Comitiva Cultural – o projeto Comitiva Cultural – Teatro em Comboio por MS estreará no Teatral Grupo de Risco, às 19h, na Rua Trindade, nº 401, Jardim Paulista.

Feira Explosão – a Orla da Morada dos Bais terá a Feira Explosão, das 8h às 13h.

Noite do Flashback – o Ranchus Beer realizará a Noite do Flashback, a partir das 21h, na Rua 2 de Março, nº 1.173, Vila Taquarussu.

Stand-up com Afonso Padilha – o humorista Afonso Padilha se apresentará no Teatro Dom Bosco, às 20h.

Emo Night – a banda The Luanna vai homenagear a cantora Pitty no Barcelona Pub, às 22h.

DOMINGO

MS ao Vivo – Margareth Menezes inaugura o MS ao Vivo com show gratuito, a partir das 17h, no Parque das Nações Indígenas.

Festival de Verão no Parque – atividades físicas, culturais e de lazer gratuitas, incluindo ioga, shows, pedalada infantil, oficinas de capoeira e mais. A partir das 7h, no Parque das Nações Indígenas.

Feira Vegana no Teatro – gastronomia vegana, artesanato e atrações artísticas femininas em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, das 11h às 18h, na Estação Cultural Teatro do Mundo.

Dia do Grafite, em homenagem à diversidade de MS – para celebrar o Dia Nacional do Grafite, artistas vão pintar um mural de 120 m² em evento que terá ainda parada literária, música ao vivo e atividades interativas, a partir das 8h, na Avenida Costa e Silva, Vila Olinda.

Costela de Chão e Baile no CTG Farroupilha – costela no fogo de chão, churrasco campeiro e baile com o Grupo Trem Bão, a partir das 10h, no CTG Farroupilha.

Garimpasso – Encontro de Brechós – com mais de cinco mil peças, música e venda de mudas de plantas, o encontro de brechós será das 17h às 20h, na Travessa Mirassol, Coronel Antonino.

Praça Bolívia: arte, moda e culinária – feira com arte, moda, artesanato, apresentações musicais e culinária, das 9h às 14h, na Praça Bolívia, Coophafé.

Encontro feminino de skate no Parque das Nações Indígenas – as Pantaneiras Skate Girls farão um piquenique em celebração ao Dia Internacional da Mulher, a partir das 8h, na pista de skate do Parque das Nações Indígenas.

Chorinho com Bibi do Cavaco no Ô de Casa – ao som do chorinho, o bar Ô de Casa prepara um fim de tarde especial em seu quintal, com apresentação de Bibi do Cavaco e o Som que Chora, a partir das 17h30min.

Afonso Padilha em Dourados – após se apresentar na Capital, o comediante Afonso Padilha também levará seu espetáculo “Ninguém se Importa” a Dourados, às 19h, no Centro de Eventos Unigran.

FestJar em Furnas, em Jaraguari – a segunda eliminatória do FestJar, festival que destaca talentos locais na zona rural de Jaraguari, ocorrerá a partir das 16h, no Salão Social da Associação de Pequenos Produtores Rurais da Comunidade Quilombola Furnas do Dionísio.

ESTREIAS NO CINEMA

Os filmes “Os Farofeiros 2”, “Desespero Profundo” e “Garra de Ferro” estão entre as estreias desta semana nos cinemas locais e em todo o Brasil.

No UCI, estão em exibição os filmes “Apaixonada”, “Anatomia de Uma Queda”, “Oppenheimer”, “Pobres Criaturas”, “Os Farofeiros 2”, “Duna: Parte 2”, “Zona de Interesse” e “Vidas Passadas”.

No Cinemark, estão em cartaz os filmes “Temporal”, “Pacto com o Demônio”, “O Reino Gelado 2”, “O Menino e a Garça”, “Madame Teia”, “Demon Slayer”, “One Love”, “Apaixonada”, “Anatomia de Uma Queda”, “Pobres Criaturas”, “Os Farofeiros 2”, “Duna: Parte 2” e “Zona de Interesse”.

Por fim, o Cinepólis tem sessões dos longas “Os Farofeiros 2”, “Desespero Profundo” e Duna: Parte 2”.