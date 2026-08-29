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Correio B

Diálogo

Na eleição deste ano, o eleitor poderá encontrar mais do que sobrenomes... Leia na coluna de hoje

Leia a coluna Diálogo deste sábado (29) e domingo (30)

Ester Figueiredo

29/08/2026 - 00h02
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Sérgio Cruz - poeta de ms

"De repente, a palavra deixou de ser crível; não é possível mais trazer a verdade contida, pois repetida, a mentira vira verdade”.

FELPUDA 

Na eleição deste ano, o eleitor poderá encontrar mais do que sobrenomes conhecidos nas urnas: achará articuladas dobradinhas familiares. Rodolfo Nogueira tenta a reeleição para deputado federal ao lado da esposa, Gianni Nogueira, candidata à Assembleia. Roberto Hashioka também vai à Câmara Federal levando a tiracolo a esposa, Dione Hashioka, que busca retornar à Assembleia. Já Geraldo Resende quer eleger a filha, Bárbara Resende. É a campanha no melhor estilo “família unida”: um pede voto para o outro. Vai vendo...

Retorno

Cinco ex-presidentes da Assembleia Legislativa de MS disputam o retorno nas eleições deste ano: Londres Machado, Paulo Corrêa, Gerson Claro, Jerson Domingos e Junior Mochi. Caso sejam reeleitos, eles poderão voltar a colocar seus nomes à disposição dos colegas para  presidência do Legislativo. A disputa pela cobiçada cadeira, portanto, poderá reunir novamente nomes que já estiveram no comando. Agora, tudo dependerá das urnas.

60+

A eleição de 2026 para o Senado mostra um perfil etário cada vez mais maduro entre os candidatos. Passa de um terço os que têm 60 anos ou mais, enquanto uma parcela menor está na faixa dos 35 aos 39 anos. O envelhecimento da população brasileira também se reflete nas urnas, com presença significativa de candidatos acima dos 70 anos. Há ainda quem tenha chegado aos 80 e continue disposto a encarar a maratona eleitoral. 

Esperança

Nos bastidores da política, a pergunta é para onde irão os votos que, em tese, seriam de Nelson Trad Filho. Levantamentos para consumo interno indicam crescimento considerável do apoio a Reinaldo Azambuja. Quem apostava em Vander Loubet como principal beneficiário da mudança, poderá ter de rever as contas. Até o Capitão Contar estaria ganhando inesperada sobrevida nesse rearranjo eleitoral. É esperar para conferir.

Assistência

Vereadores de Campo Grande receberam o relatório do 2º trimestre da Secretaria Municipal de Assistência Social. Atualmente, três unidades oferecem 225 vagas para moradia de idosos, todas ocupadas. Cerca de 60 pessoas aguardam na fila por uma vaga, enquanto uma das propostas é a criação do Centro-Dia para receber idosos durante o dia e que retornem às suas casas no fim do expediente.

Com feijão

O jornalista Jefferson de Almeida reuniu de A a Z na 26ª edição da sua tradicional feijoada. Foi no último dia 15, na Estância Montana, com decoração de Ricardo Malta. Da música a gastronomia, Jefferson cuidou pessoalmente de todos os detalhes. Os flashes são do Studio Vollkopf.

 

ANIVERSARIANTES

SÁBADO (29)

  • Mozart Vilela Andrade Júnior,
  • Solange Valcanaia Brum, 
  • Otávio Gomes Figueiró, 
  • Fernando Camilo de Carvalho,
  • Maria de Fátima Rezende,
  • Rosangela Fernandes D’Ávila, 
  • Dorvalino Vieira,
  • Maria Virgínia da Rocha,
  • Peter Dunbar, 
  • Clemir Dunbar,
  • Shirley Albuquerque (Shell),
  • Orlando Ferreira Nogueira,
  • Gilmar Oliveira Barros,
  • Dr. João de Campos Corrêa,
  • Dra. Evenye Luna de Oliveira,
  • Carlos Augusto Ferreira,
  • Cleonice Arruda, 
  • Mario Real,
  • Fauzi Muhamad Abdul 
  • Hamid Suleiman,
  • Joaquim Candido Teodoro de Carvalho,
  • Dr. Amilton Plácido da Rosa,
  • Mário Rodrigues Zanatta Júnior,
  • Dra. Francisca Fernanda Oliveira Nunes Vasconcelos, 
  • Miriam Menezes,
  • Aparecida Toledo,
  • Gil Carlos Pereira de Camillo, 
  • Vanderlei Verdolin, 
  • Leila Maria Setti, 
  • José Carlos Rezende,
  • Sandra Regina Monteiro Ferzeli, 
  • Adilson José Scapim,
  • Cláudia Elaine Peres,
  • Luiz Antônio Ferreira  de Alencastro,
  • Aldo Serra Gonçalves,
  • Jucineide Marques Friosi,
  • Célia Regina Nascimento Saraiva,
  • Cláudio Roberto Rezende,
  • Zélio de Oliveira Júnior,
  • Claudinéia Amorim,
  • Shaher Abdel Majid Abdel Jalil Adassi,
  • Mauro Brasil,
  • Walmir Galto dos Reis,
  • Mara Sueli Mena Lousada,
  • Eliete Souza Silveira,
  • Carlos Antônio Alves,
  • Dr. Sílvio Renato de Carvalho, 
  • Maurício Baad,
  • Coriolano José Ferreira,
  • Maria Aparecida Escobar Martins,
  • José Carretoni,
  • Clóvis Aparecida Duarte,
  • Dra. Zenóbia da Silva Pedrosa, 
  • Jeremias da Costa Neto,
  • Norma Fróes,
  • José da Cunha Rosa,
  • Cláudia Meire da Silva,
  • Milton Baís Barboza Júnior,
  • Sílvia Maria Ferreira,
  • Jerusa Duarte da Silva,
  • Maria da Graça Ramos,
  • Larissa Oliveira,
  • Joana Florinda de Almeida,
  • Esequias Burigato,
  • Pedro Paulo Gomes,
  • Adriana Aparecida Silva,
  • Glauco Lubacheski de Aguiar,
  • Luiza de Barros Pinheiro,
  • Antonio Flavio Lins de Oliveira,
  • João Batista Castro,
  • Walmir de Bortoli,
  • Maria Madalena Nogueira da Silva,
  • João Batista dos Reis, 
  • Vanusa Borges Barbosa,
  • Ana Paula Santos Fernandes,
  • Nilton Shimabukuro,
  • Luís Eduardo Kodjaoglanian Bacchi, 
  • Solange de Leon Pereira,
  • Luiza Gonçalves Medina.

DOMINGO (30)

  • Isabela de Britto Maiolino Mendes,
  • Camila Estarópoli Ramos Zeuli, 
  • Ana Cristina Georges e Castro, 
  • Thiago Cândido Tosta, 
  • Armando Miranda Cândia,
  • Voldi de Medeiros,
  • Dr. Claudio Guensei Shinzato, 
  • Claudio Regis Andrighetto Filho,
  • Fernanda Willig,
  • José Maria Rocha,
  • Willian Geraldo Maksoud Bussuan,
  • Raul Rodrigues Curto, 
  • Marli Torres Campeiro,
  • Marlise Santiago Louzada da Cruz Echer, 
  • Renato Martins da Costa,
  • Maria José dos Santos Souza,
  • Reinaldo Solon Silveira Froehlich,
  • Alyne Leite Souza,
  • Ailton Gomes de Oliveira,
  • Margarete Dibo Nacer Lani,
  • Alex Souza Nascimento,
  • Osvaldo Lencina,
  • Gilmar Furtado Constantino,
  • Maria do Carmo de Souza Ferreira, 
  • Dr. Carlos Augusto Sanjiro Yonamine, 
  • José Rosa Gonçalves,
  • Rosa Maria Serra Bella,
  • Noely Oliveira Carvalho,
  • Vanusa Alves Ribeiro,
  • Álvaro Ribeiro Matias,
  • Rosimeire Pinheiro de Araujo,
  • Conceição de Arruda,
  • Nelson de Oliveira,
  • Zilda Júlia Campos de Souza,
  • Orlando Alves Sequeira,
  • Raimundo Dias,
  • Silvia Aparecida Brum,
  • Angelita Paiva dos Santos,
  • Dr. Horácio de Almeida,
  • Ronaldo Marcos Ojeda,
  • Maria Cristina Mattos,
  • Ronaldo  Novaes Ferreira, 
  • Janio Batista de Macedo,
  • Luiz Carlos Baptista Guimarães,
  • Miguel José da Silva,
  • Noêmia de Almeida,
  • Anderson Vieira Lopes,
  • Iraci Melquis da Silveira, 
  • Sônia Correia da Silva,
  • Maria Zinomar Araújo de Rezende, 
  • Inêz Murari Pereira Gentil,
  • Sâmia Sassine de Freitas,
  • Angélica Flores de Oliveira,
  • Ligia Argemon Vieira,
  • Rosa de Souza Arcanjo,
  • Ronni Alex Utriachi,
  • Andrei Soljenitzen de Castilho,
  • Aparecido dos Passos Júnior,
  • Joaquim da Costa Camponez,  
  • Alfredo Arcanjo Cruz Figueiredo, 
  • Christiane Lacerda Bejas,
  • Fernando Godoy Marim,
  • Cleusa de Fátima de Oliveira Pereira Rainho,
  • Gaze Feiz Aidar,
  • Juliano Mateus Dalla Corte,
  • Maria Aparecida Carvalho Iunes,
  • Erika Rossana Montiel Santander,
  • Olga Lemos Cardoso de Marco,
  • Cristina Loiacono,
  • Fabiana Foroni,
  • Jenifer Ferreira Figueiredo.

Colaborou com Tatyane Gameiro.

Agenda

Campo Grande e Bonito têm programação diversificada entre hoje e domingo, com muita música

Campo Grande e Bonito têm programação diversificada entre hoje e domingo, com shows, espetáculos, cinema, debates, atividades infantis e atrações gratuitas

28/08/2026 08h30

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A banda chega à Capital com a turnê

A banda chega à Capital com a turnê "Cabeça Dinossauro 40 Anos", dedicada ao álbum lançado em 1986 Foto: Divulgação

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O último fim de semana deste mês chega com uma programação cultural diversificada em Mato Grosso do Sul. Entre hoje e domingo, Campo Grande e Bonito recebem atrações para diferentes públicos e interesses, reunindo música, teatro, literatura, cinema, arte urbana, atividades infantis e experiências culturais.
Confira os principais destaques da agenda cultural deste fim de semana.

MÚSICA

Um dos principais destaques musicais do fim de semana em Campo Grande será a apresentação dos Titãs, que acontece amanhã, no Bosque Expo, durante o Araruna Fest 2026. A banda chega à Capital com a turnê “Cabeça Dinossauro 40 Anos”, dedicada ao álbum lançado em 1986 e considerado um dos trabalhos mais importantes do rock brasileiro.

Os portões serão abertos às 19h e a programação começa às 20h. No repertório, o público poderá ouvir as 13 faixas de “Cabeça Dinossauro”, além de músicas de outras fases da trajetória do grupo.

Em Bonito, a música ganha espaço em diferentes formatos. O Festival de Inverno, que chega à 25ª edição, hoje tem Léo Foguete como uma das atrações, com show marcado para as 22h30min, no Palco Lua.

A banda chega à Capital com a turnê "Cabeça Dinossauro 40 Anos", dedicada ao álbum lançado em 1986Uma das grandes vozes da MPB sobe ao palco amanhã, no Festival de Inverno de Bonito - Foto: Divulgação

Amanhã, também às 22h30min, será a vez de Seu Jorge subir ao palco principal. Os dois shows integram a programação gratuita do festival, que reúne música, teatro, dança, artes visuais, cinema, artesanato e atrações para o público infantil.

A música de concerto também está entre as opções. Hoje, às 18h, a Capela Sagrada Família recebe o concerto de abertura da Catedral Erudita, dedicado a Antonio Vivaldi.

Um dos momentos especiais da apresentação será o encontro entre Brenner Rozales e Samuel Castanheira, de 11 anos. Brenner construiu carreira com experiências no Brasil e no exterior, enquanto Samuel iniciou os estudos de violino aos 5 anos. Os dois interpretam juntos o “Concerto para Dois Violinos em Lá Menor, RV 522”.

O programa apresenta diferentes facetas da produção de Vivaldi e reúne ainda os solistas Philip Andara, Bianca Danzi e Jardel Tartari.

MEMÓRIAS DA FERROVIA

As histórias da antiga estrada de ferro Noroeste do Brasil também ganham uma nova forma de acesso neste fim de semana. Amanhã, às 19h, o Museu de Arte Urbana – Casa Amarela encerra o projeto Histórias do Trecho: Locomotivas de Histórias com o lançamento de uma plataforma digital e a exibição de vídeos.

O site museucasamarela.org reunirá acervo, imagens, registros audiovisuais, informações sobre a programação do espaço e conteúdos relacionados à conservação da memória e da identidade da antiga vila ferroviária.

A programação começa às 19h, com o lançamento do site. Às 19h30min, serão exibidos vídeos produzidos por Lu Tanno e narrados pela escritora e arteterapeuta Tatiana De Conto. O material apresenta histórias de ferroviários, familiares, artistas e outros personagens ligados à estrada de ferro Noroeste do Brasil em Campo Grande.

A iniciativa amplia a experiência dos 41 murais que formam a galeria de arte urbana instalada na antiga estação ferroviária. Durante o projeto, 15 histórias foram selecionadas para ganhar registros audiovisuais. A intenção agora é de aproximar esses relatos das próprias pinturas.

Para isso, QR codes serão instalados próximos às obras. Assim, o visitante poderá apontar o celular para acessar os vídeos e conhecer as histórias relacionadas a cada mural.

TEATRO

O Teatro Glauce Rocha recebe hoje, às 19h, o espetáculo “O Desafio de Ser Feliz”, apresentado por mais de 130 participantes do projeto Ativa Idade, da Fundação Manoel de Barros.

Com idades entre 60 e 93 anos, os participantes sobem ao palco em uma montagem que combina teatro, dança, coral e tai chi chuan. A apresentação tem entrada gratuita e foi preparada como uma homenagem ao aniversário de 127 anos de Campo Grande.

A história começa durante o velório de uma pessoa querida. Enquanto amigas se reúnem para a despedida, elas recebem uma surpresa: uma viagem de cruzeiro. A partir desse momento, a narrativa passa a acompanhar uma jornada de descobertas, reencontros e reflexões sobre felicidade, amizade e recomeços.

LITERATURA

Para quem prefere uma programação literária, o Clube Sesc de Leitura promove amanhã, às 14h, um encontro no foyer do Sesc Teatro Prosa.

O debate será dedicado ao romance “Detalhe Menor”, da escritora palestina Adania Shibli. Publicado originalmente em 2017 e lançado no Brasil em 2021, o livro é dividido em duas partes e apresenta histórias de mulheres situadas em períodos diferentes, tendo como pano de fundo os conflitos entre Israel e Palestina.

A obra aborda violência, memória, guerra e as consequências dos conflitos sobre pessoas comuns. A narrativa acompanha, primeiro, uma menina em 1949 e, depois, uma mulher nos anos 2010, estabelecendo conexões entre diferentes momentos históricos.

O encontro pretende discutir tanto os aspectos literários da obra quanto as questões sociais e humanitárias presentes na narrativa.

A participação é aberta ao público e não é necessário ter concluído a leitura do livro para participar. Dessa forma, o encontro também pode ser uma oportunidade para quem deseja conhecer a obra a partir da conversa com outros leitores.

CINEMA

As salas de cinema também oferecem uma opção para quem procura um programa cultural durante o fim de semana. Entre os destaques da programação do Shopping Campo Grande está o retorno de “Akira” às telonas, em uma versão remasterizada em 4K.

Lançado originalmente em 1988, o filme se passa em Neo Tóquio, cidade reconstruída depois de uma explosão destruir a capital japonesa. A história acompanha Kaneda e Tetsuo, amigos que fazem parte de uma gangue de motociclistas.

A vida dos dois muda quando Tetsuo entra em contato com Takashi, uma criança com poderes que havia fugido de um hospital onde era mantida como cobaia. Depois do encontro, o personagem passa a desenvolver habilidades extraordinárias e acaba envolvido em uma trama que mistura ficção científica, ação e questionamentos sobre poder e tecnologia.

“Akira” tem classificação indicativa de 14 anos. Os horários das sessões devem ser consultados diretamente na programação do cinema.

Outra opção é “Coyote vs. Acme”, que leva para as telas o conhecido personagem dos desenhos animados. Na história, Wile E. Coyote decide enfrentar a empresa Acme, responsável pelos equipamentos utilizados em suas fracassadas tentativas de capturar o Papa-Léguas. A produção tem classificação indicativa de 6 anos.

PROGRAMAÇÃO INFANTIL

Este domingo será especialmente movimentado para as famílias com crianças pequenas. O Bosque dos Ipês realiza mais uma edição do Teatro no Bosque, com programação gratuita voltada à primeira infância.

Às 16h, Edu, do Teatro de Brincar, apresenta “O Mistério da Fruta Amarela e Outras Histórias”, espetáculo indicado para crianças de zero a 5 anos.

A trama acontece durante um período de seca, quando surge uma árvore cheia de frutas amarelas. O problema é que os animais não sabem o nome da fruta e, por isso, não conseguem prová-la. A partir daí, começa uma aventura para desvendar o mistério.

A história inclui ainda uma bruxa mal-humorada e utiliza contação de histórias e brincadeiras para estimular a imaginação e a interação entre crianças e familiares.

Às 16h40min, a programação continua com a oficina Eu e Meu Nome, conduzida pelo artista Rafael Mareco. A atividade mostra às crianças como as letras podem ser transformadas em desenhos.

Os participantes serão estimulados a criar letras ilustradas e representar, por meio da produção artística, a percepção que têm de si mesmos. Ao fim, cada criança poderá levar para casa um cartaz com o próprio nome ou uma palavra favorita.

A entrada é gratuita, mas é necessário realizar inscrição antecipada, pois as vagas são limitadas.

EM BONITO

O Festival de Inverno de Bonito segue até domingo com uma programação que ocupa diferentes espaços da cidade. Além dos grandes shows, o Sesc-MS participa do evento com atrações de música, dança, teatro, recreação e atividades para crianças.

Hoje, a programação da instituição inclui recreação, apresentações do Sexteto Sesc e da Dança Sesc, além de outras atrações. À noite, a Orquestra Jovem Sesc-MS se apresenta no Palco Lua.

Amanhã, o público poderá acompanhar o Sexteto Sesc, a Dança Sesc, a Cia. Tango VIP e a cantora Angelique.

No domingo, último dia do festival, o Sexteto Sesc e a Dança Sesc participam da programação, seguidos pela apresentação musical de Elvis e Adriano.

Diálogo

Lula e Vander Loubet parecem dispostos a colocar em prática a velha máxima... Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta sexta-feira (28)

28/08/2026 00h02

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Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

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Mahatma Gandhi - líder indiano

"Há riqueza bastante no mundo para as necessidades do homem, mas não para a sua ambição".

FELPUDA

Lula e Vander Loubet parecem dispostos a colocar em prática a velha máxima de que uma mão lava a outra. O petista~mor deverá vir ao MS na primeira quinzena de setembro, para pedir votos para Vander, candidato ao Senado, e Fábio Trad, ao governo. Em troca, atuam por aqui para garantir votos ao presidente. A estratégia é unir as campanhas, tornando a presença de Lula em reforço para os candidatos petistas. O problema é que política tem água, sabão e também escorregão. Assim, há o risco de os dois terminarem com as mãos ensaboadas e sem saber quem não conseguiu enxaguar quem.

Diálogo

Renovando

As eleições deste ano deverão provocar renovação significativa no Senado a partir de 2027, independentemente do resultado das urnas. Dos 54 senadores com mandatos em disputa, 13 não concorrem a nenhum cargo e outros nove disputam posições diferentes. 

Mais

Entre eles está Nelson Trad Filho, que abriu mão da reeleição para ser suplente de  Azambuja. No total, pelo menos 22 atuais ocupantes não deverão permanecer como titulares das cadeiras em disputa. Outros 32 senadores tentam  reeleição e dependem do resultado das urnas para continuar no cargo.

Diálogo Laurita Tognini e Dr. Marcelo Pedra Tognini - Foto: Studio Vollkopf

 

DiálogoPatricia Pasquin - Foto: Arquivo Pessoal

"Puxadinho?"

Nos bastidores, crescem comentários de que a Câmara Municipal de Campo Grande estaria, aos poucos, se transformando em uma espécie de "puxadinho" do Paço Municipal. Alguns vereadores teriam mudado de rota e hoje estariam de "mil amores políticos" com a prefeita Adriane. Há quem afirme que algumas críticas ainda são feitas, apenas para evitar que a proximidade fique descarada. 

Reforço

O vice-governador José Carlos Barbosa, o Barbosinha, tem ampliado a presença na região da Grande Dourados neste período de campanha. Ao lado de Riedel, ele participa da mobilização política e ajuda a fortalecer a presença do grupo no interior. Conhecedor da região, Barbosinha transita com facilidade entre prefeitos, vereadores e aliados. A agenda eleitoral ganhou, assim, um reforço de peso, justamente numa área considerada estratégica para o projeto de reeleição.

Avanço

No quarto levantamento do Instituto de Pesquisa Resultado (IPR), contratado pelo Correio do Estado, o deputado federal Vander Loubet (PT) aparece na terceira posição, com média de 8,99% na pesquisa para o Senado. Em março, ele tinha 6,95% e chegou a 9,25% em abril, antes de recuar para 7,84% em junho e voltar a subir na rodada de agosto. Soraya Thronicke(PSB) registra 8,10%, depois de oscilar entre 7,97%, 8,74% e 7,40% . Entre os demais, Beto do Movimento tem 3,06%, Roberto Oshiro, 2,04%, Daniel Junior, 1,66% e Luiz Lemes, 1,40%.

ANIVERSARIANTES 

  • Dr. Carlos Stephanini,
  • Dra Fabiana Orondjian Verardo,
  • Gaetano Ganci, 
  • Kátia Regina Marques Florencio,
  • Ricardo de Souza Carrelo, 
  • Dr. Décio Teixeira, 
  • Jesuíno da Silva Neto (Barbosinha),
  • Manoel Alves de Arruda Filho,
  • João Fremiot Lopes,
  • Marlene Prado Severo dos Santos,
  • Antônio Segato,
  • Onofre Rodrigues de Santana,
  • Julio Souichi Shimabuco,
  • Rivaldo Correa de Carvalho,
  • Jussara Silveira Pael Andrekowisk, 
  • Ligia Recalde, 
  • Laudelina Valdez,
  • Odelar João Oliveira Ferreira,
  • Augusto Nogueira de Mattos,
  • Erondina dos Santos Holsback,
  • Felisbino de Souza,
  • Dra. Ana Helena de Sampaio 
  • Mattos Castelo Branco,
  • Cleusa  Fialho Canale, 
  • Dra. Cristiane Müller Dantas, 
  • Sandra Regina Bonini Renosto,
  • Reynaldo Santomo Filho,
  • José Antônio Moreira,
  • Aline Saddi Chaves, 
  • Ademar Chagas da Cruz,
  • Paulo Catanante Júnior,
  • Edimar Jacinto Fernandes,
  • Celso José Costa Preza,
  • Andre Igor Aguirre Rocha,
  • Jackelyne Gutierres de Almeida,
  • Carlos Alberto Fagundes,
  • Nahara Tatiana Serejo de Carvalho,
  • Paulo Sérgio Leite Arruda,
  • Hermes Córdoba,
  • Neide Maria de Souza,
  • Valdinei Pereira Avelino,
  • Carlos Gomes Leite da Silva,
  • Alexandre Borges dos Santos,
  • Aroldo Calixto,
  • Egidio Francisco Lewandowski,
  • José Menezes de Lima,
  • Bruno de Macedo Barbato,
  • Vera Lúcia Faria da Costa,
  • Alfredo Lemos Abdala,
  • Valdinei Lopes,
  • Paulo Rodrigues dos Santos,
  • José Aparecido da Silva,
  • Elizeu dos Santos,
  • Paulo César de Souza Bexiga,
  • Antônio de Pádua Diogo,
  • Maria Elisa de Almeida,
  • Carolina Menezes Gomes,
  • Humberto Carlos da Silva,
  • Antônio Éder Chagas Coene Leite,
  • Márcia Maria Couto Lima,
  • Geraldo Mafeta Reis, 
  • Lenice Flôres de Arruda,
  • Mário Sérgio Nunes Braga,
  • Roberval de Souza,
  • Sebastião Alves Vieira,
  • Otto Roberto Mendonça de Alencar,
  • Elizaneth Inacia de Araújo,
  • Nádia Ferreira,
  • Sandra Mara Oselane,
  • Dr. Eduardo Seiko Okama, 
  • Noêmia Araújo da Rocha,
  • Wilma Barbosa Lima,
  • Mário Luiz Ferreira,
  • Vivianne Bueno,
  • Anesa Nereti,
  • Euzébio Arguelho de Queiroz,
  • Mário Edson Cardoso Mendonça,
  • Emerson Marcos Carrilho Almoas,
  • Marlyse Badeca da Costa,
  • Neivã Alves Garcia,
  • Rosângela de Oliveira Fernandes,
  • Marco Antonio Rocha,
  • Noemi Fernandes de Campos,
  • Joilson Alves do Amaral,
  • Anésio Mérito Ferreira,
  • Roberto Albertini,
  • Abigail Moreira,
  • Roberto Pereira de Arantes,
  • Edson José da Silva,
  • Márcio Ramos Gimenez,
  • Darci Agostinho Boff,
  • Patrícia Marques,
  • Wagner de Mattos Olmedo, 
  • Cristian Perondi,
  • Karina Foizer, 
  • Claudio Amantini,
  • Desimara Guilhen,
  • Leonice Oliveira Hirakawa,
  • Guilherme João Zanella,
  • Alberto Ferreira Cação, 
  • Ieda Maria Aiko Shirado,
  • Cristiano Zortea,
  • Jocimar Tadioto,
  • Diorande Garcia Leal,
  • Cilene Regina Muller Muchon,
  • Elis Regina Cardeal Nogueira,
  • Martinho Gasparetto, 
  • Marcos Marcelo Trad, 
  • Luiz Eduardo de Paulo Congro,
  • Antonio Marcos Testa,
  • José Gustavo da Costa Marques,
  • Marisa Alves Dalaqua.

Colaborou com Tatyane Gameiro

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