Na opinião de parlamentares de diversas cores partidárias, o que era essen... Leia na coluna de hoje

Max Lucado - escritor americano

Não sobrecarregue o hoje com os arrependimentos de ontem nem o estrague com os problemas de amanhã”

Felpuda

Na opinião de parlamentares de diversas cores partidárias, o que era essencial para imagem de pessoas públicas estaria em plano muito inferior: a postura. Determinados prefeitos e vereadores atacando desafetos em praças, bem como pelas ruas da cidade, tem se tornando cena comum em alguns dos municípios de MS. A situação chegou a tal ponto que há gestores que “colecionam” atos de violência, inclusive verbal, prometendo “meter bala” nos adversários. Talvez acreditem que, ao serem eleitos, ganharam o “direito” de sair distribuindo bordoadas por aí. Afe!

Sorria!

Durante o ano passado, deputados federais viveram a fase de “a cada f lash, um sorriso” sem pestanejar, conforme mostra os gastos da cota parlamentar (verba indenizatória) com propaganda dos seus feitos.

Mais

Cada parlamentar teve direito a R$ 46,3 mil mensais e na soma geral, aplicaram mais de R$ 4 milhões. Nenhum investiu menos de R$ 400 mil para ficar “bonito (a) na foto”. Pode?

A embrapa lançou a BRS (prefixo de suas variedades de plantas) Carina, novo cultivo de nectarina para o mercado de frutas de clima temperado. De acordo com o órgão, a novidade está no período de maturação, e é uma opção de ciclo médio, com colheita iniciada na última semana do mês de novembro. Além disso, é atraente aos consumidores por apresentar uma casca brilhante, de vermelho intenso, e possuir sabor doce com acidez equilibrada. O produto é resultante do programa de melhoramento genético das frutas de caroço da embrapa. O interesse do mercado interno pelo cultivo está no aumento da demanda por nectarinas e nas oportunidades.

Evelyn Souza

William Bonner e Natasha Dantas

Companheiro

Nos bastidores políticos, a opinião é que o governador Eduardo Riedel deverá ter novamente como companheiro de chapa na busca pela reeleição do seu atual vice José Carlos Barbosa, o Barbosinha. Politicamente, ele nunca causou problemas para Riedel e na área administrativa tem exercido bem o seu papel. Em entrevista ao Correio do Estado, afirmou que “a função de vice é para auxiliar e não para conspirar ou criar problemas”. Portanto...

"Toque"

A condução política da campanha eleitoral para tentativa de reeleição do governador Eduardo Riedel e de dois senadores da aliança PL-Federação Progressista (PP e União Brasil) terá o “toque maior” do ex-governador Reinaldo Azambuja, comandante da sigla liberal. Isso é o que se ouve nas rodinhas políticas. Antes mesmo de deixar o ninho tucano, ele vinha fazendo as articulações com vistas as eleições deste ano, inclusive nacionalmente. Como ele sabe, e muito, o caminho das pedras...

De casa

Na grupo da centro-direita, alguns dos interessados em participar das chapas tiveram, de alguma forma e em momentos diferentes, ligação direta com Azambuja. O governador Riedel integrou seu secretariado; Nelson Trad Filho elegeu-se senador quando o então tucano disputou e saiu vitoriso para o segundo mandato; Rose Modesto, candidata a deputada federal, foi sua vice-governadora quando ele se elegeu pela primeira vez ao governo. Isso, só para citar alguns nomes.

*Colaborou Tatyane Gameiro