Na opinião de parlamentares de diversas cores partidárias, o que era essen... Leia na coluna de hoje

Diálogo

Confira a coluna Diálogo desta quinta-feira (8)

Felpuda

08/01/2026 - 00h01
Max Lucado - escritor americano

Não sobrecarregue o hoje com os arrependimentos de ontem nem o estrague com os problemas de amanhã”

Felpuda

Na opinião de parlamentares de diversas cores partidárias, o que era essencial para imagem de pessoas públicas estaria em plano muito inferior: a postura. Determinados prefeitos e vereadores atacando desafetos em praças, bem como pelas ruas da cidade, tem se tornando cena comum em alguns dos municípios de MS. A situação chegou a tal ponto que há gestores que “colecionam” atos de violência, inclusive verbal, prometendo “meter bala” nos adversários. Talvez acreditem que, ao serem eleitos, ganharam o “direito” de sair distribuindo bordoadas por aí. Afe!

Sorria!

Durante o ano passado, deputados federais viveram a fase de “a cada f lash, um sorriso” sem pestanejar, conforme mostra os gastos da cota parlamentar (verba indenizatória) com propaganda dos seus feitos.

Mais

Cada parlamentar teve direito a R$ 46,3 mil mensais e na soma geral, aplicaram mais de R$ 4 milhões. Nenhum investiu menos de R$ 400 mil para ficar “bonito (a) na foto”. Pode?

A embrapa lançou a BRS (prefixo de suas variedades de plantas) Carina, novo cultivo de nectarina para o mercado de frutas de clima temperado. De acordo com o órgão, a novidade está no período de maturação, e é uma opção de ciclo médio, com colheita iniciada na última semana do mês de novembro. Além disso, é atraente aos consumidores por apresentar uma casca brilhante, de vermelho intenso, e possuir sabor doce com acidez equilibrada. O produto é resultante do programa de melhoramento genético das frutas de caroço da embrapa. O interesse do mercado interno pelo cultivo está no aumento da demanda por nectarinas e nas oportunidades.

Evelyn Souza

 

William Bonner e Natasha Dantas

Companheiro

Nos bastidores políticos, a opinião é que o governador Eduardo Riedel deverá ter novamente como companheiro de chapa na busca pela reeleição do seu atual vice José Carlos Barbosa, o Barbosinha. Politicamente, ele nunca causou problemas para Riedel e na área administrativa tem exercido bem o seu papel. Em entrevista ao Correio do Estado, afirmou que “a função de vice é para auxiliar e não para conspirar ou criar problemas”. Portanto...

"Toque"

A condução política da campanha eleitoral para tentativa de reeleição do governador Eduardo Riedel e de dois senadores da aliança PL-Federação Progressista (PP e União Brasil) terá o “toque maior” do ex-governador Reinaldo Azambuja, comandante da sigla liberal. Isso é o que se ouve nas rodinhas políticas. Antes mesmo de deixar o ninho tucano, ele vinha fazendo as articulações com vistas as eleições deste ano, inclusive nacionalmente. Como ele sabe, e muito, o caminho das pedras...

De casa

Na grupo da centro-direita, alguns dos interessados em participar das chapas tiveram, de alguma forma e em momentos diferentes, ligação direta com Azambuja. O governador Riedel integrou seu secretariado; Nelson Trad Filho elegeu-se senador quando o então tucano disputou e saiu vitoriso para o segundo mandato; Rose Modesto, candidata a deputada federal, foi sua vice-governadora quando ele se elegeu pela primeira vez ao governo. Isso, só para citar alguns nomes.

Diálogo

Confira a coluna Diálogo desta quarta-feira (7)

07/01/2026 00h01

Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Ronald Reagan - político americano

A visão do governo sobre economia pode ser resumida em frases curtas: se a coisa se move, taxe-a; se continuar em movimento, regule-a; se ela parar de se mover, subsidie-a”.

Felpuda

Há quem afirme que pré-candidatos ao Senado com menos de dois dígitos nas pesquisas sérias de opinião pública deverão ser largados na beira da estrada pelos partidos que estarão apoiando quem realmente apresente mais, digamos, musculatura eleitoral. É senso comum que a fase do “achismo” é coisa do passado. O embate pelas duas vagas deverá ficar entre quatro postulantes, na “matemática” de políticos mais antenados. Como se trata de disputa majoritária, quem tiver bons aliados, base forte, recursos e boa articulação já pode “colocar o sorrisão no rosto”.

Diálogo

Poder

Alguns deputados estaduais de MS já começaram a se mexer para entrar na disputa eleitoral com objetivo não só da reeleição. Querem também chegar ao parlamento com respaldo para tentar a presidência da Casa. Conversas nesse sentido já vêm acontecendo.

Mais

E tão logo findar as eleições, “time” começará a intensificar conversas para que seu objetivo aconteça em fevereiro de 2027. Detalhe: o projeto de poder dos partidos para os próximos anos vem sendo discutido a todo vapor e necessariamente passa pelo futuro comando da Assembleia.

DiálogoEduardo Riedel, Beto Pereira e Mauro Mendes

 

DiálogoDedé Ramenzoni

Sem briga

O deputado federal Rodolfo Nogueira, bolsonarista raiz, não deverá criar problemas no PL caso sua esposa, a vice-prefeita de Dourados, Gianni Nogueira, não consiga ser o segundo nome para disputar o Senado. É essa a avaliação nos meios políticos, onde dizem que essa história de ela deixar o partido, caso não concretize o desejo, não passaria de conversa, pois o parlamentar sabe que em política “bater o pé não agrega, mas espanta”.

Assim, assim...

Rodolfo Nogueira é do agro, assim como os dois pilares da direita e centro-direita o são, no caso, o governador Riedel e o ex-governador Azambuja, que juntamente com a senadora Tereza Cristina estarão no próximo pleito. Nas eleições de 2022, o parlamentar veio “puxado” pelos votos do seu colega Marcos Pollon. Portanto, não seria de bom tom, segundo dizem, ele bater de frente com as duas lideranças, motivado pelo “querer” da esposa.

Temor

A análise que vem sendo feita é de que Gianni Nogueira não tem cacife eleitoral para disputar o Senado e que isso seria uma temeridade para o propósito da oposição, que é tentar barrar Lula 4 e, caso não consiga, eleger o maior número de senadores para promover mudanças no país. Em 2024, ela se elegeu vice-prefeita de Dourados por um acordo que passou pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e a força política do hoje prefeito Marçal Filho e de outras lideranças da região. Força essa que não deverá contar numa disputa para o Senado. Portanto...

Correio B

Alunos da SED apresentam João e Maria no Teatro Aracy Balabanian

Apresentação conclui a formação no curso de teatro do Centro de Referência de Esporte e Cultura Escolar do Estado

06/01/2026 13h30

Divulgação

Para marcar a formação da primeira turma do curso de teatro do Centro de Referência de Esporte e Cultura Escolar do Estado, os alunos irão apresentar uma adaptação do conto dos Irmãos Grimm: João e Maria. Com entrada gratuita, o espetáculo teatral “João e Maria — Entre lágrimas, risos e vilanias!” será apresentado no sábado (10), às 18h, no Teatro Aracy Balabanian, no Centro Cultural José Octávio Guizzo.

A apresentação é uma realização do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria de Estado de Educação (SED), da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura (SETESC) e do Núcleo de Arte e Cultura (NUAC).

As aulas do curso teatral foram iniciadas em maio de 2025 e conduzidas pelo diretor e professor Daniel Smidt. Além do trabalho artístico, o processo formativo envolveu os alunos também nos bastidores, produção e apoio técnico, permitindo uma vivência completa do fazer teatral.

“Construir um espetáculo significa pensar no todo: interpretação, cenário, figurino, ritmo de cena… e ver os alunos assumirem esse processo com tanta entrega é muito emocionante. Adaptamos uma história conhecida, mas mantendo leveza, humor e referências de outros clássicos que o público reconhece. Esse trabalho é fruto de dedicação coletiva”, destaca Daniel Smidt, diretor e professor da turma.

“Desde o início do ano, estou fazendo aulas de teatro na NUAC e tem sido uma experiência muito legal. Já aprendi diversas técnicas e percebo o quanto me desenvolvi artisticamente e pessoalmente. Esse processo do espetáculo está sendo desafiador e, ao mesmo tempo, extremamente especial e transformador”, relata a aluna e atriz Giovana Marysol, intérprete de Maria.

O elenco conta com Giovana Marysol, Samuel Mello, Higor Lopes, Nanda Almeida, Suely Rodrigues, Karol Milk, Carol Silveira e Emily Cabral. 

Sinopse

Nesta adaptação, o público é convidado a enxergar o que o conto tradicional nunca contou. Entre a fome, a manipulação e os segredos que rondam um lar em ruínas, João e Maria descobrem que o verdadeiro perigo pode morar dentro de casa. A madrasta, com seu charme venenoso e frases dignas de uma vilã de novela, transforma cada gesto em jogo de poder, enquanto o pai — frágil e dominado — tenta manter a esperança viva.

Quando a inocência das crianças é lançada à mata, a jornada torna-se um espelho da própria condição humana: o medo, a astúcia e o amor entre irmãos enfrentando as tentações de um mundo doce demais para ser real. No caminho, surgem figuras cheias de simbolismo, como a fofoqueira que destila veneno e uma voz materna que ecoa como lembrança e guia.

Tudo se mistura em um espetáculo que alterna humor e crítica, encanto e ironia, revelando o outro lado de uma história que julgávamos conhecer. Porque, afinal, nem sempre a bruxa é a mais perigosa e nem todo sorriso é doce como parece. 

Serviço

