Na opinião de parlamentares de diversas cores partidárias, o que era essen... Leia na coluna de hoje

Max Lucado - escritor americano
Não sobrecarregue o hoje com os arrependimentos de ontem nem o estrague com os problemas de amanhã”
Felpuda
Na opinião de parlamentares de diversas cores partidárias, o que era essencial para imagem de pessoas públicas estaria em plano muito inferior: a postura. Determinados prefeitos e vereadores atacando desafetos em praças, bem como pelas ruas da cidade, tem se tornando cena comum em alguns dos municípios de MS. A situação chegou a tal ponto que há gestores que “colecionam” atos de violência, inclusive verbal, prometendo “meter bala” nos adversários. Talvez acreditem que, ao serem eleitos, ganharam o “direito” de sair distribuindo bordoadas por aí. Afe!
Sorria!
Durante o ano passado, deputados federais viveram a fase de “a cada f lash, um sorriso” sem pestanejar, conforme mostra os gastos da cota parlamentar (verba indenizatória) com propaganda dos seus feitos.
Mais
Cada parlamentar teve direito a R$ 46,3 mil mensais e na soma geral, aplicaram mais de R$ 4 milhões. Nenhum investiu menos de R$ 400 mil para ficar “bonito (a) na foto”. Pode?
A embrapa lançou a BRS (prefixo de suas variedades de plantas) Carina, novo cultivo de nectarina para o mercado de frutas de clima temperado. De acordo com o órgão, a novidade está no período de maturação, e é uma opção de ciclo médio, com colheita iniciada na última semana do mês de novembro. Além disso, é atraente aos consumidores por apresentar uma casca brilhante, de vermelho intenso, e possuir sabor doce com acidez equilibrada. O produto é resultante do programa de melhoramento genético das frutas de caroço da embrapa. O interesse do mercado interno pelo cultivo está no aumento da demanda por nectarinas e nas oportunidades.
Companheiro
Nos bastidores políticos, a opinião é que o governador Eduardo Riedel deverá ter novamente como companheiro de chapa na busca pela reeleição do seu atual vice José Carlos Barbosa, o Barbosinha. Politicamente, ele nunca causou problemas para Riedel e na área administrativa tem exercido bem o seu papel. Em entrevista ao Correio do Estado, afirmou que “a função de vice é para auxiliar e não para conspirar ou criar problemas”. Portanto...
"Toque"
A condução política da campanha eleitoral para tentativa de reeleição do governador Eduardo Riedel e de dois senadores da aliança PL-Federação Progressista (PP e União Brasil) terá o “toque maior” do ex-governador Reinaldo Azambuja, comandante da sigla liberal. Isso é o que se ouve nas rodinhas políticas. Antes mesmo de deixar o ninho tucano, ele vinha fazendo as articulações com vistas as eleições deste ano, inclusive nacionalmente. Como ele sabe, e muito, o caminho das pedras...
De casa
Na grupo da centro-direita, alguns dos interessados em participar das chapas tiveram, de alguma forma e em momentos diferentes, ligação direta com Azambuja. O governador Riedel integrou seu secretariado; Nelson Trad Filho elegeu-se senador quando o então tucano disputou e saiu vitoriso para o segundo mandato; Rose Modesto, candidata a deputada federal, foi sua vice-governadora quando ele se elegeu pela primeira vez ao governo. Isso, só para citar alguns nomes.
ANIVERSARIANTES
- Dr. Mansour Elias Karmouche,
- Laura Cristina Ricci Trouy,
- Anita Maria Toazza Bellin,
- Ananda Rozin Barbosa,
- Dr. Mateus Maciel de Sousa Chaves,
- Airvane Gomes de Oliveira,
- Celso Donizete Molina,
- Dr. Humberto Monteiro Molinari,
- Antônio Vieira de Almeida,
- Dr. Julião de Freitas,
- Luciano Sakamoto,
- Clara Amanda Trentin Alves Lima,
- Eliza Oshiro,
- Dra. Thaís Gaspar,
- Laura Helena Santiago dos Santos,
- Floriano Henrique Morais,
- Luciley Rodrigues Santana,
- Alzira Santa Teixeira Frederico,
- Aline Marengo Farias,
- Marilia Rosa Lopes,
- Firmino Miranda Cortada Filho,
- Fábio Luis Miotto,
- Pedro Bolívar Cândido,
- Ivan Paes Barbosa,
- Dr. José Tannous,
- Michaela Sandim Coelho,
- Mariluce Müller,
- Jeovane Félix de Oliveira,
- Jerônimo Alves Chaves,
- Denise Lopes Moura,
- Dra. Margarete Gaban,
- Marilia dos Reis,
- Dr. Arnaldo Rodrigues,
- Mauricio Guenka,
- Sandra Margareth Santo,
- Abadia Costa,
- Rosalina Aparecida Rezende Ferreira,
- Adriana Aparecida Abuhassan,
- Manoel José de Souza,
- Elisabete Lerte dos Santos,
- Márcio Murilo Marques,
- Jaqueline Maria Marques,
- Maria Antonia do Amaral Martins,
- Aida Ottoni Mendonça,
- Yvone Coelho de Souza,
- Dr. Rafael Coldibelli Francisco,
- Semiria Alvez Ferreira,
- Maria Eliane de Almeida,
- Idalcy Ribeiro Leite,
- Fabiano Preza de Mattos,
- Jéssica de Oliveira Chaves,
- Luiz Carlos Bezerra,
- Maria Helena Corrêa Lima,
- Ana Martha de Almeida,
- Marcela Marta Souza Santos Pires,
- Anestardo de Paula Deus,
- Luzia Francisca Lima,
- Rodrigo Pereira Pontes,
- Gioconda Gomes Barbosa,
- Oscar Cesar Ferreira Xavier,
- Maria Cristina Vieira,
- Lucas André Viegas
- Carvalho de Siqueira,
- Andreza Linares Ribeiro,
- Lucila Nantes da Silva,
- Adolfo Borges Vilella,
- Luiz Carlos Fredo,
- Antônio Gomes Flores,
- Dra. Carmen Silva Martimbianco de Figueiredo,
- João Fernandes da Fonseca,
- Leila Cristina Monteiro,
- Maria Teresa Teixeira,
- Tânia Pereira Rodrigues,
- William Vieira,
- Francianny Cristine Santos Arruda,
- Celina Moreira,
- Gieze Marino Chamani,
- Andrei Endres,
- Osvaldo Demenciano,
- Amanda Duarte da Rocha,
- Neido Castilho,
- Dyleine Ferreira Cardoso da Silva,
- Milene Cristina Galvão,
- Lívia Gimenez Fernandes,
- Marcos de Oliveira Monteiro,
- Walter Rocha Ferreira,
- Adão de Jesus Felipe,
- Vitório Romanini Junior,
- Odilson Arruda Soares,
- Carlos de Arruda,
- Alexandra Miceno Pineis
- Meza Bonfietti,
- Marcina Ferreira do Carmo Aratani,
- Ângela Maria Lobo Sollberger,
- Sidnei Pepinelli,
- Luiz Ari Schaedler,
- Eduardo Esgaib Campos Filho,
- Marcos Antônio Meurer,
- Fernanda Cristina Rodrigues,
- Robson Ludjero Santos de Melo,
- Francisco Manoel Maia,
- Eliane Oshiro,
- Nayara Heráclia Silita de Almeida,
- Sorandra Espíndola Moraes,
- Anderson Ennes Melgarejo,
- Marcelo Matos de Oliveira,
- Écio Altair Jesuíno,
- Murilo Castro de Melo,
- Léa Borges Casemiro Pereira,
- Eraldo Martins Chaves.
*Colaborou Tatyane Gameiro