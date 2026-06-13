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Natal registra alta de 200% nas reservas internacionais e se consolida entre destinos favoritos

Dados de janeiro a maio de 2026 mostram que argentinos já representam 58% das reservas internacionais para o destino; número de viajantes estrangeiros cresceu 284% em relação ao mesmo período de 2025

Flavia Viana

Flavia Viana

13/06/2026 - 14h00
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Natal vive um forte avanço no turismo internacional em 2026. Entre janeiro e maio, o destino registrou crescimento de 200% nas reservas realizadas por turistas estrangeiros na comparação com o mesmo período do ano anterior, segundo dados da Civitatis, plataforma de reserva de atividades e experiências presente em mais de 160 países.

Quando considerado o número total de viajantes, o crescimento é ainda maior, de 284%, refletindo também um aumento no tamanho médio dos grupos por reserva.

O movimento é puxado principalmente por turistas da América do Sul, com destaque absoluto para a Argentina, que sozinha já representa 58% de todas as reservas internacionais realizadas para Natal na plataforma.

O Uruguai aparece em seguida, concentrando cerca de 34% da demanda e registrando crescimento de 199% nas reservas para o destino na comparação anual.

“O Nordeste brasileiro atravessa um momento muito forte no turismo internacional. Natal reúne praias icônicas, clima quente praticamente o ano inteiro, boa infraestrutura e experiências muito ligadas à natureza, algo extremamente valorizado especialmente pelos viajantes sul-americanos”, explica Alexandre Oliveira, Country Manager da Civitatis no Brasil.

Além da força argentina e uruguaia, os dados também mostram expansão gradual da presença internacional no destino, com crescimento de reservas vindas de países como Paraguai, Chile, Portugal, Espanha, França, México e Estados Unidos.

O que os turistas internacionais buscam em Natal?

As reservas mostram uma procura fortemente concentrada em experiências ligadas ao litoral, às dunas e aos passeios marítimos do Rio Grande do Norte. Os traslados aparecem como a atividade mais reservada em Natal, refletindo o aumento do fluxo internacional e da demanda por deslocamentos entre aeroporto, hotéis e praias da região.

Entre os passeios, os grandes destaques são as excursões para Pipa, os tradicionais passeios de buggy pelo litoral norte e experiências em destinos como Maracajaú, Genipabu e Pirangi. Também aparecem entre os destaques atividades ligadas à snorkel, catamarãs, lagoas e roteiros 4x4 pela costa potiguar.

As reservas mostram uma procura fortemente concentrada em experiências ligadas ao litoral, às dunas e aos passeios marítimos do Rio Grande do Norte - Divulgação

Ranking: os passeios mais reservados em Natal por turistas estrangeiros

  1. Excursão às praias de Pipa
  2. Passeio de buggy pela costa norte
  3. Excursão a Maracajaú + passeio de lancha
  4. Tour completo por Natal
  5. Excursão a Genipabu
  6. Passeio de barco ao Morro do Careca
  7. Lagoa de Arituba e Cajueiro de Pirangi
  8. Tour 4x4 pela Rota dos Nativos
  9. Catamarã pelos Parrachos de Pirangi com snorkel

Segundo Alexandre Oliveira, Natal vem ganhando espaço internacionalmente por oferecer uma combinação cada vez mais desejada pelo viajante latino-americano.

“O turista sul-americano busca destinos onde consiga aproveitar praia, natureza e atividades ao ar livre com facilidade e bom custo-benefício. Natal entrega exatamente essa combinação, desde dunas e lagoas até experiências marítimas muito emblemáticas do Nordeste brasileiro”, afirma.

De onde vêm os turistas internacionais que visitam Natal?

Os dados da Civitatis mostram predominância clara de turistas sul-americanos nas reservas internacionais realizadas para Natal, com liderança ampla da Argentina, seguida pelo Uruguai.

A Argentina representa 58% das reservas internacionais realizadas para Natal no período, enquanto o Uruguai concentra cerca de 34% da demanda. Juntos, os dois países respondem por aproximadamente 92% das reservas internacionais do destino entre janeiro e maio de 2026.

Ranking: os 10 principais países de origem dos turistas internacionais em Natal

  1. Argentina
  2. Uruguai
  3. Paraguai
  4. Portugal
  5. Chile
  6. Espanha
  7. França
  8. México
  9. Estados Unidos
  10. Itália

O levantamento reforça ainda uma tendência de crescimento do Nordeste brasileiro como destino internacional de praia para viagens de curta e média duração dentro da América do Sul.

“Natal e arredores possuem paisagens muito icônicas do Brasil, como Maracajaú e Pipa, além de experiências bastante acessíveis e fáceis de consumir para o viajante internacional. Isso ajuda o destino a ganhar relevância cada vez maior dentro do turismo sul-americano”, completa Alexandre Oliveira.

Diálogo

A Câmara Municipal de Campo Grande tem 29 vereadores, mas na votação... Leia na coluna de hoje

Leia a coluna deste sábado (13) e domingo (14)

13/06/2026 00h02

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Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

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Ileides Muller - poeta de MS 

"Qual andorinha voando alhures pela tarde morna, um verso poente procura poente para dormir”

FELPUDA

A Câmara Municipal de Campo Grande tem 29 vereadores, mas na votação do reajuste dos servidores só 23 “deram as caras” no placar: 18 votaram a favor e cinco contra. Os outros seis, tudo indica, resolveram exercer o misterioso direito de desaparecer justamente na hora da decisão. O aumento, que já ficou aquém do esperado por imposição constitucional, pelo menos teve uma parcela antecipada pelos vereadores. Já a presença de todos os parlamentares... Essa continua sem previsão no calendário.

DiálogoFoto: Divulgação

Mato Grosso do Sul reforçou sua estratégia de promoção turística durante a 4ª edição do Workshop Diversa 2026, realizado em Campos do Jordão (SP). A Fundação de Turismo (Fundtur-MS) participou do encontro, que reuniu cerca de 400 profissionais do setor de todo o país. A equipe estadual promoveu capacitações, participou de rodadas de negócios e realizou ações de relacionamento com aproximadamente 300 agentes de viagens. O objetivo foi ampliar a comercialização dos destinos sul-mato-grossenses e fortalecer a presença de MS nos principais mercados emissores. Ecoturismo, aventura, pesca esportiva, turismo de negócios e eventos estiveram entre os segmentos destacados. A expectativa é que a participação gere novas parcerias, aumente a visibilidade dos atrativos locais e contribua para elevar o fluxo de visitantes nos próximos meses.

DiálogoNeli Braga de Souza e Claudio de Souza - Foto: Studio Vollkopf

 

DiálogoDira Paes - Foto: Bruno Ryfer

Descoberta

Na política, nem sempre o maior problema é enfrentar adversários. Às vezes, o desgaste vem de dentro de casa. O vereador Maicon Nogueira descobriu isso, pois mesmo ocupando a liderança do PP na Câmara, fez duras críticas à prefeita Adriana Lopes, companheira de partido. O resultado não demorou. Após conversa com a cúpula partidária, deixou a liderança e viu o cenário mudar rapidamente.

Sem espaço

Nos bastidores, os comentários são de que em função da “rebeldia”, os planos de Maicon Nogueira em disputar uma vaga de deputado estadual ficaram “estacionados”. Sem liderança, sem espaço garantido e cada vez mais distante da condição de voz independente dentro do partido, o vereador vem experimentando uma velha lição da política: “Quem decide atirar para o lado dos companheiros, corre o risco de ficar sem abrigo quando a tempestade chega”.

Liderando

Em maio, a Jucems registrou a abertura de 1.348 empresas, das quais 1.008 são do setor de Serviços, 299 do Comércio e 41 da Indústria. No acumulado de 2026, já são 7.712 novos negócios, sendo 5.953 em Serviços, 1.546 no Comércio e 213 na Indústria. No mês passado, Campo Grande liderou com 579 registros.

Aniversariantes

Sábado (13)

Dr. Alessandro Araújo Falchembak;
Dra. Heda Maria Medeiros Rodrigues;
Melissa de Andrade Ayache;
Dra. Irma Vieira de Santana e Anzoategui;
Leandro Torres Martins;
Akira Yamada;
Antonio Francisco dos Santos;
Ricieri Zanella Gnoato;
Valdenice Maria de Oliveira Celeri;
Tonia Regina de Melo;
Manoel Pires Bezerra;
José Arlei Dias Cristaldo;
Paulo Henrique Piaia;
Marcio Juliano Centurião Torres;
Maria Antonia Martins de Ulhoa Cintra;
Alcindo Souza Almeida;
Maria Eduarda Ferraz Rodrigues;
Raquel de Oliveira Branco Dantas;
André Stuart Santos;
Antonio Francisco do Nascimento;
Antônio Carlos Salomão (Tony);
Antônio Saldanha Derzi;
Marcia Cristina Barbosa dos Santos;
Ernesto Antônio Figueiró;
Flávio Castelão;
Maria Sandra Bezerra;
Raíra Gomes Camargo;
Alberto Barbosa Teixeira;
Regina Márcia de Queiroz Nunes;
Karin Kollon Massulo;
Marco Antônio Silveira;
Walfrido Salvi;
Antônio Teixeira Barros;
Antônio Norberto de Almeida Couto;
Marco Antonio Jacob;
Douglas Veratti Campos;
Celso Antônio de Campos;
Jorge Manuel Moreira Martins;
Marcos Antonio Rolon Romero;
Elisabete Romero Nobre Leal;
Antônio Paulo Ramos;
Marco Antônio Martins;
Antonia Anaurelina Nogueira;
Manoel Roberto Ovídio;
Marcos Asper;
Maria Helena Simões Corrêa Maymone;
Eva Mariza Nogueira do Amaral;
Dr. José Aêdo Camilo;
Dr. Antonino de Oliveira Paredes;
Márcia Regina Uehara;
Antônio João Vilalba Gutierrez;
Antônio Coelho Neto;
Alcides Patussi;
Sandra Silvia Barbosa;
Carlos Alberto Salim Duailibi;
Antônio Hazino Oyadomari;
Maria Jerusa Pithan Rodrigues;
Alessandra Cavalcanti Flôres;
Pe. José Winkler;
Aracy Antunes Bakargi;
Daniel Stello;
Paulo Pinheiro;
Mariana Colamarino;
Alex Maidana;
Antonio Carlos Toffoli;
Carlos Alberto Baldasso;
Antonio Carlos Klein;
Cláudia Midori Nakasse Mori;
Andrea Carla Franchini Melani;
Pe. Paulo Fernando Vendrani.

Domingo (14)

Tânia Márcia Josetti Sandim;
Dra. Eliana Setti Albuquerque Aguiar;
Patrícia de Albuquerque Jallad;
Roberto Santos Cunha;
Maria Helena Espirito Santo Coelho;
Cristina Barbosa Velasques;
Ilma Tavares Tatebe;
José Antonio do Prado;
Wilberto Antonio Amaral;
Elcio Emilliano Barbosa Moreno;
Claudia Tumelero Gomes;
Antonio de Pádua Thiago;
Gabriel Corrêa Basmage;
João Antonio Marchini;
Moacir Antonio Marchini;
Renata Higa de Oliveira;
Oseas Chara de Oliveira;
Roberto Fabiane;
Izaltino Ferreira de Souza;
Claudemir Souza dos Santos;
Ronaldo de Carvalho Francisco;
Maria Luiza Borges;
Maria Aparecida Amorim;
Ângelo Marcos Vieira de Arruda;
Angela Abdulahad Hildebrand;
Lawrenne Ide Kohatsu;
Elpídio Nunes da Cunha;
Selma Ferreira Corrêa;
Maria Auxiliadora Mourão Passos;
Heromi Nemoto da Silva;
Maria Aparecida Farias;
José Márcio Carvalho;
Daniel Carneiro;
Rodrigo de Oliveira Chaves;
Alice Alves Chaves;
José Carlos Aguiar;
Eulina da Silva;
Antônio Pires;
Palmira Alves de Alencar Claudino;
Ari Antônio Culere;
Dirceu Pedro Bacarin;
Pamela Cristina Lima Barbosa;
Laudemira da Costa;
Sônia Maria dos Santos;
Rita de Fátima Oliveira;
Andréia Curvelo da Silva;
Orlando Guaracy Barros Cardoso;
Allan Kardec de Brito Lima;
Jucimeire Soares Genes Ibanes;
Dra. Rosimara Delmoura Caldeira;
Odilete Zonatto;
Eny da Trindade;
Neusa Marques;
Roselina Messias do Nascimento;
Jorge Guilherme Garcia de Almeida;
Maria Aparecida Sola Belvis;
Luis Roberto Pasquotto Mariani;
Sérgio Donha Yarid;
Katiuscia Marques Trajano Fonte;
Jackeline Souto Carpes;
Christopher Pinho Ferro Scapinelli;
Rosângela Hedissa Guilardi;
Elisa Eiko Denise Goncalves Aguero;
Kuwakino Stanke;
Wilsa Sette Morais Figueiredo;
João Carlos Scaff;
Carlos Augusto Nacer;
Elyseo Colman;
Mariana Vieira Panovitch.

Colaborou Tatyane Gameiro

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arte

PontaCine Fashion une cinema independente, moda sustentável e debate cultural em Campo Grande

Evento gratuito reúne exibição de curtas-metragens, roda de conversa sobre figurino e direção de arte e encontro de brechós voltados à moda circular neste domingo

12/06/2026 14h00

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Divulgação

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O Coletivo Ponta Filmes promove a edição especial do PontaCine – Fashion, evento gratuito que reúne exibição de curtas-metragens, debate sobre figurino e direção de arte, além de um encontro de brechós voltado à moda circular e à economia criativa.

A programação acontece das 17h às 21h, no Ateliê Ramona Rodrigues, no Centro da Capital, e propõe uma experiência cultural híbrida que conecta diferentes expressões artísticas. A iniciativa busca fortalecer tanto o audiovisual independente quanto práticas sustentáveis ligadas à moda.

O Espaço Fashion abre a programação e funcionará durante todo o evento, das 17h às 21h. Instalado no corredor principal do ateliê, o local será dedicado à moda sustentável e contará com a participação de seis brechós convidados, além de um brechó exclusivo organizado pela produção. O ambiente terá curadoria especial de peças, araras, mesas expositoras e provador estruturado para receber o público.

A partir das 18h30, o salão principal recebe as sessões de cinema do PontaCine. Nesta edição, o foco está na importância do figurino e da direção de arte na construção das narrativas audiovisuais.

Serão exibidos três curtas-metragens produzidos por realizadores sul-mato-grossenses. O primeiro é "Limiar", dirigido por Gabriela Teodoro, que terá a participação da figurinista Eduarda Caroline. Em seguida, será apresentado "Tempestade Ocre", dirigido por Deivison Pedrê, com a presença dos diretores de arte Paulo Taveira e May Rocha. Fechando a programação cinematográfica, o público poderá assistir a "Águas", dirigido por Raylson C, com participação da figurinista Mariana Moraes.

Além das exibições, o evento promove o Debate PontaCine, uma roda de conversa que pretende aprofundar a discussão sobre a relação entre moda, identidade visual e cinema. O encontro contará com a presença dos profissionais convidados das produções exibidas e será mediado por Marcelo Henrique, estudante de audiovisual e integrante do Coletivo Ponta Filmes.

Segundo os organizadores, a proposta é ampliar o olhar do público sobre os elementos visuais que ajudam a construir personagens, atmosferas e significados dentro das obras cinematográficas. Ao mesmo tempo, o evento cria uma ponte entre o universo do audiovisual e as práticas da moda sustentável, incentivando o consumo consciente e a valorização da produção independente.

O PontaCine é uma iniciativa do Coletivo Ponta Filmes, produtora e difusora cultural sediada em Campo Grande. O grupo atua na criação e exibição de produções audiovisuais autorais e tem como objetivo fortalecer o audiovisual sul-mato-grossense por meio de experiências que valorizem o processo criativo, o cinema independente e a inovação cultural.

Serviço

PontaCine – Edição Fashion
Data: 14 de junho
Horário: das 17h às 21h
Local: Ateliê Ramona Rodrigues – Rua 1431, Casa 3, Centro, Campo Grande
Entrada gratuita
 

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