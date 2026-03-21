Natalia Osipova, a maior estrela da dança mundial, na primeira edição do Prix Osipova no Brasil - Foto: Divulgação

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O Conservatório Dança e Arte e Anna Koblova realizam a primeira edição do Prix Osipova – Latin America, nos dias 27 e 28 de abril, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, com a presença inédita da maior estrela da dança mundial, Natalia Osipova, primeira bailarina do Royal Ballet, em Londres, ao lado de jurados de grande renome internacional.

Anna Koblova, ex-bailarina solista do Ballet Bolshoi, integra o board do projeto e é professora exclusiva do CDA, no Rio de Janeiro. Amiga pessoal de Natalia Osipova, com quem dividiu camarins durante temporadas de balé no Theatro Bolshoi, na Rússia, mantém uma relação artística construída ao longo de anos no cenário internacional da dança.

O evento conta com o apoio do governo do estado através da Secretaria da Secretaria de Esporte e Lazer e de Cultura.

O projeto é um marco para a dança brasileira, um concurso que reunirá os principais talentos da América Latina, concorrendo a vagas em companhias e escolas internacionais, além de bolsas integrais, incluindo passagens e hospedagem para quatro finalistas, com destino à grande final do Prix Osipova em Londres, no Royal Opera House.

Mais do que uma competição, o Prix Osipova se afirma como uma experiência artística capaz de definir carreiras, oferecendo a rara oportunidade de serem pessoalmente observados, orientados e avaliados ao longo de todo o processo por um júri internacional de excelência, que inclui a própria Natalia Osipova.

As inscrições são gratuitas para bailarinos entre 15 e 26 anos, reafirmando o compromisso do projeto com a excelência artística, a inclusão e a igualdade de oportunidades. O processo seletivo será dividido em três fases, culminando na apresentação final no palco do Theatro Municipal.

Em uma Gala Histórica, no dia 28 de abril, após a cerimônia de premiação, Natalia Osipova se apresentará interpretando seu papel icônico do 2º ato do Ballet Giselle, ao lado de estrelas convidadas e do corpo de baile formado por bailarinas da Companhia Jovem CDA Para Todos, projeto social do Conservatório Dança e Arte, que atualmente reúne 29 bolsistas.



Para parte dessas jovens, será a realização do sonho de compartilhar o palco com Natalia Osipova na gala de encerramento. A apresentação será aberta ao público, com ingressos à venda online e também na bilheteria do Theatro Municipal, dia 15 de março, com valores a partir de R$220,00.

Nicole Abramoff, Talina Valpassos e Beth Tinoco, sócias do Conservatório da Dança - Divulgação Nicole Abramoff, Talina Valpassos e Beth Tinoco, sócias do Conservatório da Dança - Divulgação

Encerrando a programação, no dia 29 de abril, Natalia Osipova, Jason Kittelberger e Anna Koblova ministrarão masterclasses de Ballet Clássico e Dança Contemporânea na sede do Conservatório Dança e Arte, mediante agendamento prévio e com vagas limitadas.

“Mais do que um concurso, o Prix Osipova consolida o Rio de Janeiro como palco internacional da dança e posiciona o Conservatório de Dança e Arte à frente de um projeto inédito na América Latina. Para nós, é uma honra imensa receber a confiança de Natalia Osipova e Anna Koblova para realizar um projeto dessa dimensão, que une excelência artística, projeção internacional e compromisso social”, finaliza Nicole Abramoff, diretora artística e uma das três sócias do CDA.

Inscrições para os candidatos estão abertas até o dia 20 de março no site

www.prixosipova.com.br