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Natalia Osipova, a maior estrela da dança mundial, na primeira edição do Prix Osipova no Brasil

Concurso internacional idealizado pelo Conservatório Dança e Arte e Anna Koblova dará oportunidade a jovens talentos e terá Gala histórica no Rio de Janeiro

Flavia Viana

Flavia Viana

21/03/2026 - 18h02
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O Conservatório Dança e Arte e Anna Koblova realizam a primeira edição do Prix Osipova – Latin America, nos dias 27 e 28 de abril, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, com a presença inédita da maior estrela da dança mundial, Natalia Osipova, primeira bailarina do Royal Ballet, em Londres, ao lado de jurados de grande renome internacional.

Anna Koblova, ex-bailarina solista do Ballet Bolshoi, integra o board do projeto e é professora exclusiva do CDA, no Rio de Janeiro. Amiga pessoal de Natalia Osipova, com quem dividiu camarins durante temporadas de balé no Theatro Bolshoi, na Rússia, mantém uma relação artística construída ao longo de anos no cenário internacional da dança.

O evento conta com o apoio do governo do estado através da Secretaria da Secretaria de Esporte e Lazer e de Cultura.

O projeto é um marco para a dança brasileira, um concurso que reunirá os principais talentos da América Latina, concorrendo a vagas em companhias e escolas internacionais, além de bolsas integrais, incluindo passagens e hospedagem para quatro finalistas, com destino à grande final do Prix Osipova em Londres, no Royal Opera House.

Mais do que uma competição, o Prix Osipova se afirma como uma experiência artística capaz de definir carreiras, oferecendo a rara oportunidade de serem pessoalmente observados, orientados e avaliados ao longo de todo o processo por um júri internacional de excelência, que inclui a própria Natalia Osipova.

As inscrições são gratuitas para bailarinos entre 15 e 26 anos, reafirmando o compromisso do projeto com a excelência artística, a inclusão e a igualdade de oportunidades. O processo seletivo será dividido em três fases, culminando na apresentação final no palco do Theatro Municipal.

Em uma Gala Histórica, no dia 28 de abril, após a cerimônia de premiação, Natalia Osipova se apresentará interpretando seu papel icônico do 2º ato do Ballet Giselle, ao lado de estrelas convidadas e do corpo de baile formado por bailarinas da Companhia Jovem CDA Para Todos, projeto social do Conservatório Dança e Arte, que atualmente reúne 29 bolsistas.

Para parte dessas jovens, será a realização do sonho de compartilhar o palco com Natalia Osipova na gala de encerramento. A apresentação será aberta ao público, com ingressos à venda online e também na bilheteria do Theatro Municipal, dia 15 de março, com valores a partir de R$220,00.

Nicole Abramoff, Talina Valpassos e Beth Tinoco, sócias do Conservatório da Dança - Divulgação

Encerrando a programação, no dia 29 de abril, Natalia Osipova, Jason Kittelberger e Anna Koblova ministrarão masterclasses de Ballet Clássico e Dança Contemporânea na sede do Conservatório Dança e Arte, mediante agendamento prévio e com vagas limitadas.

“Mais do que um concurso, o Prix Osipova consolida o Rio de Janeiro como palco internacional da dança e posiciona o Conservatório de Dança e Arte à frente de um projeto inédito na América Latina. Para nós, é uma honra imensa receber a confiança de Natalia Osipova e Anna Koblova para realizar um projeto dessa dimensão, que une excelência artística, projeção internacional e compromisso social”, finaliza Nicole Abramoff, diretora artística e uma das três sócias do CDA.

Inscrições para os candidatos estão abertas até o dia 20 de março no site

www.prixosipova.com.br

Cinema Correio B+

The Rip: Thriller Policial de Matt Damon e Ben Affleck

Inspirado em fatos reais, o thriller da Netflix aposta na química da dupla para sustentar um jogo moral denso, ainda que previsível

21/03/2026 14h00

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The Rip: Thriller Policial de Matt Damon e Ben Affleck

The Rip: Thriller Policial de Matt Damon e Ben Affleck Foto: Divulgação

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Inspirado em uma história real envolvendo uma grande apreensão de dinheiro em Miami, The Rip se apresenta como um thriller policial clássico, desses em que a dúvida moral é mais importante do que o mistério em si.

Dois policiais encontram uma fortuna em circunstâncias ambíguas e precisam decidir até onde vão a lealdade, o silêncio e a própria ética. O crime é o motor, mas o filme deixa claro desde cedo que seu verdadeiro interesse está menos na investigação e mais nos homens que precisam conviver com suas escolhas.

Na prática, The Rip funciona como um veículo consciente para dois amigos e parceiros que, há décadas, tomaram as rédeas do próprio negócio em Hollywood. Matt Damon e Ben Affleck já não precisam provar talento, carisma ou relevância.

Ambos se tornaram astros por conta própria, vencedores de prêmios, produtores influentes e figuras respeitadas dentro e fora das telas. O filme entende isso e se estrutura a partir dessa bagagem compartilhada, usando a história real quase como um pretexto para colocá-los frente a frente em um registro mais maduro, mais pesado e menos interessado em charme imediato.

O cinema sempre foi fascinado por duplas masculinas. Da comédia ao drama, da ação ao buddy movie clássico, há algo na dinâmica entre dois homens que permite explorar rivalidade, afeto, poder e silêncio com uma intensidade particular.

Ainda assim, é curioso como Damon e Affleck exploraram pouco esse potencial comercial ao longo dos anos. Desde o impacto cultural de Gênio Indomável, eles dividiram créditos criativos, mas raramente dividiram a cena de forma tão frontal. Vê-los agora, mais velhos, carregando um filme denso e moralmente ambíguo, soa como uma boa notícia em teoria.

E, em parte, é mesmo. A química entre os dois é inegável. Há uma naturalidade nos diálogos, nos olhares e nos conflitos que não pode ser fabricada por roteiro algum. O filme acerta ao confiar nessa relação e permitir que boa parte da tensão venha do que não é dito.

A dúvida construída ao longo da narrativa funciona, ainda que, para quem conhece bem o gênero, seja possível identificar os culpados muito cedo. Eu matei o mistério de cara. Isso, no entanto, não invalida completamente a experiência, porque o interesse não está exatamente em quem trai quem, mas em como cada personagem racionaliza suas escolhas.

The Rip também entende bem o ritmo do thriller contemporâneo. Há viradas suficientes para manter o espectador engajado, reconfigurações constantes de alianças e pequenas revelações que impedem o filme de se tornar monótono.

A construção da dúvida é eficaz, mesmo quando previsível, e o roteiro demonstra consciência de que o público já conhece as regras desse tipo de história. O problema é que, ao se apoiar demais nessas convenções, o filme raramente arrisca algo que realmente desestabilize.

O resultado é um filme sólido, bem interpretado e tecnicamente competente, mas que parece sempre a um passo de algo maior que nunca se concretiza totalmente. Como thriller policial, entrega o que promete. Como estudo de personagens, sugere mais do que aprofunda.

E como encontro cinematográfico entre Matt Damon e Ben Affleck, funciona quase como um lembrete do que eles poderiam explorar mais vezes se quisessem transformar a parceria em algo recorrente, e não apenas ocasional.

No fim, The Rip não se impõe como um clássico do gênero, mas se sustenta pelo peso de seus protagonistas e pela eficiência de sua construção. Um filme que entende que o cinema adora duplas e aposta nisso com inteligência, ainda que sem ousadia suficiente para sair do território seguro.

Culinária

Confira receitas para fazer do outono uma estação mais saborosa

Com temperaturas mais amenas e mudanças na natureza, o outono convida a pratos quentes, nutritivos e cheios de sabor; confira receitas ideais para esse período

21/03/2026 10h30

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Tubérculos e raízes, como batata-doce, mandioca, inhame e cará, são fontes importantes de carboidratos complexos, que fornecem energia e geram saciedade

Tubérculos e raízes, como batata-doce, mandioca, inhame e cará, são fontes importantes de carboidratos complexos, que fornecem energia e geram saciedade Reprodução

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O outono marca uma transição importante entre o calor intenso do verão e o frio do inverno. No Brasil, a estação tem início no dia 20 de março e se estende até junho, sendo caracterizada pela redução gradual das temperaturas, pela diminuição das horas de luz solar e pelo aumento da amplitude térmica – quando as manhãs e noites são mais frias, enquanto as tardes ainda podem ser relativamente quentes.

Esse comportamento climático impacta diretamente o organismo, influenciando o metabolismo, o sistema imunológico e até mesmo as preferências alimentares.

Do ponto de vista nutricional, o outono é uma estação estratégica. Com a chegada do clima mais seco, comum em boa parte do País, especialmente nas regiões Centro-Oeste e Sudeste, o corpo tende a perder mais água e a ficar mais suscetível a problemas respiratórios, alergias e infecções.

Nesse cenário, a alimentação ganha papel fundamental na manutenção da saúde, exigindo maior ingestão de alimentos ricos em vitaminas A, C e E, além de minerais como zinco e ferro, que contribuem para o fortalecimento das defesas do organismo.

É também nesse período que ganham destaque os alimentos sazonais, que costumam ser mais nutritivos, frescos e acessíveis.

Entre os principais, estão os tubérculos e raízes, como batata-doce, mandioca, inhame e cará, que são fontes importantes de carboidratos complexos, fornecendo energia de forma gradual e ajudando a manter a saciedade por mais tempo.

Esses ingredientes são ideais para preparações quentes, como purês, sopas e ensopados, que ajudam a aquecer o corpo nos dias mais frios.

Outro grupo bastante presente no outono é o das hortaliças mais resistentes, como abóbora, cenoura, beterraba, couve e espinafre. A abóbora, por exemplo, é rica em betacaroteno, um antioxidante que auxilia na saúde da pele e do sistema imunológico.

Já as folhas verde-escuras são fontes de ferro e ácido fólico, nutrientes essenciais para a produção de energia e o bom funcionamento do organismo.

As frutas da estação também merecem destaque. Maçã, pera, banana e uva aparecem com mais frequência nas feiras e mercados, oferecendo fibras, vitaminas e compostos antioxidantes. A maçã, por exemplo, é conhecida por sua versatilidade e por contribuir para a saúde intestinal, enquanto a banana é rica em potássio e ajuda na função muscular.

Essas frutas podem ser consumidas in natura ou incorporadas em receitas quentes, como bolos, compotas e sobremesas assadas – perfeitas para o clima mais ameno.

Além disso, o outono é marcado pelo uso mais frequente de especiarias e ingredientes com propriedades funcionais, como gengibre, canela, cúrcuma e cravo.

Esses alimentos não apenas intensificam o sabor das preparações, como também possuem ação anti-inflamatória, termogênica e antioxidante, ajudando o corpo a se adaptar às mudanças de temperatura.

Outro aspecto interessante da estação é a mudança no comportamento alimentar. Com a queda das temperaturas, é comum que o organismo demande mais energia, aumentando a sensação de fome.

Isso explica a busca por pratos mais encorpados, quentes e reconfortantes, que trazem sensação de bem-estar. Sopas, caldos, risotos, massas e preparações assadas passam a ocupar mais espaço no cardápio, substituindo opções mais leves e refrescantes, típicas do verão.

Diante desse cenário, apostar em ingredientes da estação e em preparações quentes e nutritivas pode fazer toda a diferença para enfrentar o período com mais disposição e equilíbrio.

Pensando nisso, o Correio B reuniu receitas práticas e saborosas que combinam com o clima da estação e ajudam a transformar o outono em um período ainda mais aconchegante.
 

Escondidinho de batata-doce com frango

Tubérculos e raízes, como batata-doce, mandioca, inhame e cará, são fontes importantes de carboidratos complexos, que fornecem energia e geram saciedadeReprodução

Ingredientes

  •  500 g de batata-doce;
  •  1 peito de frango desfiado;
  •  1 cebola picada;
  •  2 dentes de alho;
  •  1 colher (sopa) de manteiga;
  •  1/2 xícara (chá) de leite;
  •  Sal e temperos a gosto;
  •  Queijo ralado para gratinar.

Modo de Preparo

Cozinhe a batata-doce até ficar macia e amasse com a manteiga e o leite, formando um purê. 
Refogue o frango com cebola, alho e temperos. 

Em um refratário, faça uma camada de purê, adicione o frango e cubra com mais purê. 
Finalize com queijo e leve ao forno para gratinar.

Caldo de abóbora com gengibre

Tubérculos e raízes, como batata-doce, mandioca, inhame e cará, são fontes importantes de carboidratos complexos, que fornecem energia e geram saciedadePixabay

Ingredientes

  •  500 g de abóbora descascada e picada;
  •  1 colher (sopa) de azeite;
  •  1 cebola picada;
  •  2 dentes de alho;
  •  1 colher (chá) de gengibre ralado;
  •  1 litro de água ou caldo de legumes;
  •  Sal e pimenta a gosto;
  •  Cheiro-verde para finalizar.

Modo de Preparo

Em uma panela, refogue a cebola e o alho no azeite até dourar. 

Acrescente a abóbora e o gengibre, misture bem e adicione a água ou caldo. 

Cozinhe até a abóbora ficar macia. 

Bata tudo no liquidificador até obter um creme homogêneo. 

Volte à panela, ajuste o sal e a pimenta e finalize com cheiro-verde.

Bolo de maçã com canela

Tubérculos e raízes, como batata-doce, mandioca, inhame e cará, são fontes importantes de carboidratos complexos, que fornecem energia e geram saciedadeFreepik

Ingredientes

  •  2 maçãs picadas;
  •  2 ovos;
  •  1/2 xícara (chá) de óleo;
  •  1 xícara (chá) de açúcar;
  •  1 e 1/2 xícara (chá) de farinha de trigo;
  •  1 colher (sopa) de canela;
  •  1 colher (sopa) de fermento.

Modo de Preparo

Bata os ovos, o óleo e o açúcar. 

Misture a farinha, a canela e, por último, o fermento. 

Incorpore as maçãs picadas e leve ao forno a 180°C por cerca de 40 minutos.

Risoto de cogumelos

Tubérculos e raízes, como batata-doce, mandioca, inhame e cará, são fontes importantes de carboidratos complexos, que fornecem energia e geram saciedadeFreepik

Ingredientes

  •  1 xícara (chá) de arroz- arbório;
  •  200 g de cogumelos (champignon, shiitake ou shimeji);
  •  1/2 cebola picada;
  •  2 colheres (sopa) de manteiga;
  •  1/2 xícara (chá) de vinho branco;
  •  1 litro de caldo de legumes quente;
  •  Queijo parmesão ralado a gosto.

Modo de Preparo

Refogue a cebola na manteiga, adicione o arroz e mexa. 

Acrescente o vinho e deixe evaporar. 

Vá adicionando o caldo aos poucos, mexendo sempre. 

Quando o arroz estiver quase pronto, adicione os cogumelos. 

Finalize com manteiga e queijo parmesão.

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