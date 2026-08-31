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Lenda do UFC e jiu-jitsu, Royce Gracie fará seminário inédito em Campo Grande

Um dos responsáveis por popularizar o jiu-jitsu brasileiro no mundo estará na Capital em novembro para encontro aberto a praticantes de todas as faixas; ingressos já estão à venda

Da Redação

Da Redação

31/08/2026 - 16h05
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Um dos nomes que ajudaram a transformar o jiu-jitsu brasileiro em fenômeno mundial estará pela primeira vez em Campo Grande. Royce Gracie, campeão das primeiras edições do UFC e integrante do Hall da Fama da organização, desembarca na Capital em novembro para ministrar um seminário aberto a praticantes da modalidade.

O "Seminário Royce Gracie, Brazilian Jiu-Jitsu - Campo Grande-MS" está marcado para o dia 16 de novembro, a partir das 19h, com duração prevista de duas horas.

Os ingressos já estão à venda pela internet, por meio da plataforma Sympla. O local do evento ainda será definido pelos organizadores.

A programação prevê um treinamento conduzido pelo próprio Royce, que apresentará técnicas, conceitos e fundamentos desenvolvidos ao longo de uma trajetória diretamente ligada à expansão internacional do Brazilian Jiu-Jitsu.

Segundo a organização, o seminário será aberto a praticantes de todas as graduações, desde iniciantes até faixas mais avançadas. Professores e instrutores também poderão participar, independentemente da academia ou equipe à qual estejam vinculados.

A proposta é permitir que os participantes tenham contato direto com a visão de jiu-jitsu desenvolvida por Royce ao longo de décadas, especialmente em aspectos técnicos e conceitos que marcaram sua carreira dentro e fora das competições.

A passagem por Campo Grande ganha relevância pelo peso histórico do lutador. Royce pertence à família que esteve no centro do desenvolvimento e da divulgação do jiu-jitsu brasileiro e se tornou, sobretudo durante a década de 1990, um dos principais responsáveis por apresentar a modalidade a uma audiência internacional.

O homem que ajudou a mudar o UFC

Nascido no Rio de Janeiro, em 12 de dezembro de 1966, Royce é filho de Hélio Gracie, um dos principais nomes ligados à criação e ao desenvolvimento do jiu-jitsu brasileiro. Ainda jovem, iniciou sua formação na modalidade dentro da própria família e recebeu a faixa preta das mãos do pai.

A projeção internacional veio em 1993. Naquele ano, Royce participou da primeira edição do Ultimate Fighting Championship, o UFC 1, nos Estados Unidos.

O formato do torneio colocava frente a frente representantes de diferentes artes marciais, em uma época na qual o MMA ainda estava distante da estrutura esportiva e comercial que possui atualmente.

Com um estilo baseado principalmente em quedas, controle no solo e finalizações, Royce conseguiu superar adversários maiores e mais pesados e venceu o primeiro torneio do UFC.

A conquista chamou atenção justamente pela diferença física entre ele e parte dos adversários. Em uma competição criada para colocar diferentes estilos de luta à prova, o desempenho do brasileiro ajudou a demonstrar a eficiência das técnicas de luta agarrada e de solo diante de outras modalidades.

Royce voltou a conquistar o UFC 2, também em 1993, e o UFC 4, realizado no ano seguinte. Suas participações nas primeiras edições são consideradas parte importante da história da consolidação das artes marciais mistas e da expansão internacional do jiu-jitsu brasileiro.

A influência exercida naquele período ultrapassou os resultados obtidos dentro do octógono. O desempenho do brasileiro contribuiu para aumentar a procura pelo jiu-jitsu nos Estados Unidos e em outros países e levou lutadores de diferentes modalidades a incorporar técnicas de solo aos treinamentos.

Em 2003, Royce se tornou o primeiro lutador introduzido no Hall da Fama do UFC, reconhecimento concedido pela organização aos principais personagens de sua história.

Dos grandes torneios aos seminários

Depois do período que o projetou mundialmente, Royce continuou participando de eventos de artes marciais e passou a dedicar parte da carreira ao ensino do jiu-jitsu.

Atualmente, realiza seminários em diferentes países e mantém uma rede de academias afiliadas, a Royce Gracie Jiu-Jitsu Network, cujo método também possui forte atuação voltada à defesa pessoal.

Em Campo Grande, o público poderá acompanhar diretamente parte desses conceitos durante as duas horas de treinamento previstas para novembro.

A organização informa que as vagas são limitadas e que as inscrições já podem ser realizadas antecipadamente. O endereço onde o seminário será realizado deverá ser divulgado posteriormente.

Serviço

  • Evento: Seminário Royce Gracie - Brazilian Jiu-Jitsu
  • Data: 16 de novembro de 2026
  • Horário: das 19h às 21h
  • Cidade: Campo Grande (MS)
  • Local: a definir
  • Público: praticantes de todas as faixas, iniciantes, professores e instrutores
  • Ingressos: disponíveis pela plataforma Sympla

Canoagem

Isaquias Queiroz conquista ouro no C1 500m e é pentacampeão mundial

Brasileiro vence prova na Polônia, chega ao oitavo ouro em Mundiais e amplia coleção para 15 medalhas na competição

29/08/2026 22h00

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Isaquias Queiroz durante prova de canoagem; brasileiro conquistou o pentacampeonato mundial no C1 500m neste sábado (29), na Polônia.

Isaquias Queiroz durante prova de canoagem; brasileiro conquistou o pentacampeonato mundial no C1 500m neste sábado (29), na Polônia. Foto: Reprodução.

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Isaquias Queiroz escreveu mais um capítulo de sua trajetória vitoriosa na canoagem neste sábado (29). O brasileiro conquistou a medalha de ouro na prova do C1 500 metros do Mundial de Canoagem, disputado em Poznan, na Polônia, e tornou-se pentacampeão mundial da distância.

O baiano completou a prova em 1min46s08 e garantiu o lugar mais alto do pódio. O tcheco Martin Fuksa terminou com a medalha de prata, enquanto o chinês Bowen Ji ficou com o bronze.

Com a conquista, Isaquias chegou ao quinto título mundial no C1 500m. O brasileiro já havia vencido a prova nas edições de 2013, 2014, 2018 e 2022 e voltou ao topo em 2026.

O resultado também ampliou a coleção de medalhas do atleta em Campeonatos Mundiais. Agora, Isaquias soma 15 pódios, sendo oito medalhas de ouro, uma de prata e seis de bronze.

Apesar do novo título mundial, o C1 500m não integra o programa dos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028. A prova individual olímpica da canoagem canadense masculina é disputada na distância de 1.000 metros.

No Mundial da Polônia, Isaquias também competiu no C1 1000m, mas não conseguiu subir ao pódio na distância olímpica.

Trajetória vitoriosa

A conquista reforça o nome de Isaquias entre os principais atletas da história da canoagem brasileira. Multimedalhista em Mundiais e Jogos Olímpicos, o baiano permanece como uma das principais referências do país na modalidade.

No C1 500m, a sequência de títulos atravessa mais de uma década: o primeiro ouro veio em 2013 e, 13 anos depois, o brasileiro voltou a conquistar o topo do pódio mundial.

Brasileirão

Neymar é relacionado pelo Santos para clássico contra o Corinthians pelo Brasileirão

Astro se recupera de quadro gripal, aparece entre os 24 relacionados por Cuca e reforça o Santos em duelo importante na luta contra o rebaixamento.

29/08/2026 20h00

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Neymar durante treinamento do Santos no CT Rei Pelé; camisa 10 foi relacionado para o clássico contra o Corinthians.

Neymar durante treinamento do Santos no CT Rei Pelé; camisa 10 foi relacionado para o clássico contra o Corinthians. Foto: Divulgação Santos.

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Um dia após perder as atividades no CT Rei Pelé por causa de um quadro gripal, o meia-atacante Neymar foi relacionado e está á disposição do técnico cuca para o clássico com o Corinthians, neste domingo, na neo Química Arena.

Cortado dos relacionados no jogo de ida da Copa do Brasil, quarta-feira, no Nubank Parque, o Santos perdeu por 3 a 0 e o jogador atribuiu sua ausência à escolha da comissão técnica, Neymar era preocupação para o duelo deste doingo, no Brasileirão Mas sua aparição entre os escolhidos dá um alívio à torcida.

O Santos precisa desencantar em clássicos na temporada para tentar um respiro na luta contra o rebaixamento e necessita do reforço de Neymar.

O astro aumenta muito o aproveitamento do time, apesar de sua última partida na Neo Química Arena ter sido desastrosa, com derrota por 3 a 0 para o Coritiba e confusão com o quarto árbitro em momento de substituição, havia se machucado, mas o clube tinha optado pela saída de Escobar.

Além de Neymar, o técnico Cuca deve contar com o centroavante Gabigol desde o começo diante do Corinthians. O camisa 9 ficou na reserva diante do Palmeiras - surra por 3 a 0 no Nubank Parque.

O técnico Cuca não contará com o volante João Schmidt, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Ele relacionou 24 jogadores, o que significa que terá de fazer um corte momentos antes da partida. Mas, desta vez, não deve ser entre os nomes de peso do elenco.

Com 26 pontos, o Santos ocupa a 14ª colocação do Brasileirão, com somente um na frente de Grêmio e Inter e dois do Mirassol, tem um jogo a menos. A necessidade de quebra do jejum nos clássicos se faz necessário pela meta de não voltar à zona de rebaixamento.

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