Documentário

No Dia do Pantanal, filme de MS estreia para contar história de mulheres pantaneiras

Documentário é uma jornada de 29 dias por quatro regiões distintas do Pantanal sul-mato-grossense Albuquerque, Barra de São Lourenço, Serra do Amolar e Nhecolândia , guiada pelas fases da lua e pela vida de quatro mulheres fortes

Mariana Piell

Mariana Piell

07/11/2025 - 13h00
Um retrato sensível e urgente da mulher pantaneira. É com essa proposta que o documentário “Quatro Luas Pantaneiras” chega aos cinemas de Campo Grande no próximo 12 de novembro, data em que se comemora o Dia do Pantanal.

O filme, idealizado e dirigido por Ana Carla Loureiro, é uma jornada de 29 dias por quatro regiões distintas do Pantanal sul-mato-grossense – Albuquerque, Barra de São Lourenço, Serra do Amolar e Nhecolândia –, guiada pelas fases da lua e pela vida de quatro mulheres fortes.

Para a diretora, o projeto nasce de um anseio por justiça histórica. “Esse filme nasce de uma necessidade de justiça — justiça a essas mulheres pantaneiras que, por tanto tempo, ocuparam um lugar quase invisível na história. Mulheres que sustentam o território, a cultura, a economia, mas que raramente são vistas. O documentário busca honrar esse papel, tirar essas mulheres da retaguarda e colocá-las no centro, onde sempre deveriam estar”, afirma Ana Carla.

Além de narrar histórias, o longa-metragem de 70 minutos se propõe a enxergar essas personagens em toda a sua potência. “Essas quatro mulheres representam diferentes formas de pertencer ao Pantanal, mas todas têm em comum essa força silenciosa, essa entrega à vida e à natureza”, explica a diretora.

O elenco de protagonistas é formado por Edilaine, Leonora, Rosa Maria e Vera. Três são pantaneiras de nascimento, de raiz, enquanto Vera, que veio do interior de São Paulo ainda criança, é descrita como “pantaneira de coração”. A descoberta dessas figuras inspiradoras foi possível graças ao trabalho de pesquisa da produtora Bianca Machado.

Fotografia

Um dos grandes destaques do documentário é a sua fotografia, que buscou capturar a beleza do Pantanal de forma real, viva e pulsante, sem idealizações. A equipe, composta por profissionais sensíveis como Wlacyra Lisboa, Kojiroh e João Paulo Gonçalves, entendeu a missão de filmar com respeito e delicadeza.

“O Pantanal tem uma luz muito própria, uma textura que muda o tempo todo. Era importante que o filme traduzisse isso, a beleza desse território, das pessoas, da vida simples, sem exagero, sem artifício”, complementa Ana Carla, que destaca o envolvimento de toda a equipe. “Não era só sobre fazer um filme, mas sobre viver o Pantanal”.

Urgência ambiental 

“Quatro Luas Pantaneiras” também se dedica a abordar a grave crise ambiental que assola o bioma, que enfrenta a maior seca das últimas quatro décadas. A diretora relata a experiência de se deparar com a beleza e, ao mesmo tempo, com a devastação.

“Fiquei tocada pela beleza desses lugares, mas também sensibilizada pelos desafios ambientais. O Amolar, por exemplo, é uma serra extraordinária — tão linda, tão próxima e, ao mesmo tempo, tão pouco conhecida. Mas a gente sente os efeitos dos incêndios e o quanto eles devastaram e impactaram o Pantanal”, lamenta.

Diante desses desafios, o filme ressalta a resiliência do povo pantaneiro como uma qualidade admirável e indispensável. “Sem ela, não dá pra se viver no Pantanal. É preciso também muita solidariedade e amor pelo lugar, e isso posso dizer que aprendi com nossas personagens”, finaliza Ana Carla.

Serviço

Estreia de “Quatro Luas Pantaneiras”

Data: 12 de novembro de 2024 (Dia do Pantanal)
Horário: 19h
Local: Cinépolis Campo Grande (Shopping Norte Sul Plaza)
Ingressos: Gratuitos, disponíveis na plataforma Sympla.

Diálogo

"Pegadas" deixadas pelo caminho, como exemplo de digitais em malfeitos, es... Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta sexta-feira (7)

07/11/2025 00h01

Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Luis Fernando Verissimo - escritor brasileiro

Eu não sei para onde caminha a humanidade. Mas, quando souber, vou para o outro lado”.

Felpuda

“Pegadas” deixadas pelo caminho, como exemplo de digitais em malfeitos, estão atormentando pretensos pré-candidatos a uma “boquinha”, como nos velhos tempos. Tem tchurminha que não se emenda e deseja, a todo custo, voltar ao cenário político, mas os “respingos do lamaçal” em que se meteram em tempos não muito distantes ainda estão a olhos vistos e notados pelo distinto eleitorado. Aliás, uns e outros parecem ter entrado na “fila para passar vergonha” umas “trocentas” vezes. Tudo indica que o sereno em que se encontravam não deixou fazer efeito o tal do “simancol”.

Diálogo

Visita

O governador Eduardo Riedel visitou a Assembleia Legislativa de MS na quarta-feira e, depois, conversou com os jornalistas. Segundo ele, entre os projetos que devem ser votados ainda este ano, estão o que trata do duodécimo dos Poderes e os investimentos de programa.

Mais

Para o programa MS Ativo, que soma mais de R$ 1 bilhão em investimentos, o espaço fiscal deste ano permitirá operações de crédito no valor de R$ 900 milhões, com prazo de 17 anos e juros anuais de 1%, segundo informou Riedel.

DiálogoPedro Chaves dos Santos Filho e Reni Domingos dos Santos

 

DiálogoCaio Castro e Sergio Checo Pérez

Colegiais

Os deputados Lidio Lopes e Pedrossian Neto, que vivem período de rusgas políticas, estão sendo chamados, na surdina, de “parlamentares da quinta série”. É que, durante os embates na tribuna, decidiram colocar apelidos um no outro. Pedrossian chama o colega de “Lidio Janjo”, em alusão à mulher de Lula e por ele ser esposo da prefeita Adriane, de Campo Grande. O colega, por sua vez, trata o oponente de “Pedro Trad”, por este ter sido secretário de Finanças do ex-prefeito Marcos Trad. Afe!

Decidida

Somente a deputada Mara Caseiro é declaradamente interessada em tentar conquistar uma cadeira na Câmara dos Deputados. A parlamentar espera abertura da janela partidária em 2026 para deixar o ninho tucano e migrar para o PL. Nas eleições de 2022, ela obteve 49.512 votos, ficando no topo do ranking dos eleitos. Será uma das apostas da legenda liberal em MS.

"Adeus"

Ainda aguardando indicação oficial para o Tribunal de Contas de MS, o ex-secretário Sérgio de Paula ainda faz incursões por gabinetes de algumas “cabeças e cabecinhas coroadas” na área do Executivo. Como um dos integrantes do chamado núcleo duro da administração do então governador Azambuja, colocou em andamento toda estratégia de poder dos tucanos, e mais recentemente do PL, cujo comando foi assumido pelo seu “chefe”. Quando for nomeado e empossado na Corte Fiscal, terá que “dar adeus” a todas atividades político-partidárias.

*Colaborou Tatyane Gameiro

Cuidado com o corpo

É possível conciliar bebida alcoólica e dieta?

06/11/2025 14h20

"Enquanto o organismo está ocupado em processar o etílico, a taxa metabólica da alimentação fica em segundo plano", diz a médica Foto: Divulgação

Continue Lendo...

Brindar com os amigos faz parte da vida social de muitos brasileiros, e não é pouca gente. Segundo a 3ª edição do Levantamento Nacional de Álcool e Drogas (Lenad), publicado em setembro deste ano pela Unifesp em parceria com a Senad/MJSP, 42,5% da população consome bebidas alcoólicas.

Mas será que dá para curtir esses momentos sem colocar em risco a dieta, ainda mais para quem está na luta para emagrecer e se livrar daquela “pochete” insistente?

De acordo com a médica nutróloga Sylvia Ramuth, que atua em uma rede referência em emagrecimento e estética corporal, a bebida alcoólica, ao ser ingerida, é absorvida e metabolizada pelo fígado, podendo interromper temporariamente a oxidação de gorduras e carboidratos.

“Enquanto o organismo está ocupado em processar o etílico, a taxa metabólica da alimentação fica em segundo plano”, diz a médica.

Por isso, é fundamental adotar alguns cuidados para que o consumo social não comprometa a saúde nem atrapalhe a dieta. Diversos estudos e guias apontam que, se você mantiver um deficit calórico global (ou seja, consumir menos calorias do que gasta), ainda pode perder peso mesmo bebendo.

No entanto, vale ressaltar que o álcool não fornece nutrientes significativos e é amplamente conhecido pelos malefícios que pode causar quando consumido em excesso.

Confira quatro orientações para conciliar o brinde ocasional com uma rotina equilibrada:

“MELHORES” OPÇÕES

“Nem todo coquetel é igual. Opte por aqueles que tenham menos açúcar e menor valor energético em sua composição. Vinhos secos, por exemplo, costumam ter entre 100 e 120 calorias por taça, enquanto misturas elaboradas com xaropes e licores podem ultrapassar facilmente 300 calorias cada. Para quem está em processo de emagrecimento, escolher versões mais simples faz diferença no resultado”, orienta a médica.

ÁGUA SEMPRE

“O álcool é diurético, ou seja, aumenta a perda de líquidos do organismo. Isso gera desidratação e favorece a famosa ressaca. Uma medida prática é alternar cada dose com um copo de água. Essa hidratação extra ajuda o fígado a processar melhor o destilado, diminui a retenção de líquidos e ainda reduz a vontade de continuar bebendo”, afirma a dra. Sylvia.

RESPEITE O TREINO

“Quem pratica atividade física deve ter atenção redobrada. O álcool prejudica a síntese de proteínas, que é fundamental para a recuperação muscular. Isso significa que beber na véspera de treinos intensos pode atrapalhar a evolução e aumentar o risco de lesões. Se for brindar, priorize os dias em que não há exercício no dia seguinte”, recomenda.

DEFINE UM LIMITE

“Ter um número máximo em mente é uma estratégia simples para evitar exageros e garantir o suficiente para socializar sem comprometer o plano alimentar. Mais do que isso, as calorias se acumulam rapidamente e o metabolismo fica sobrecarregado, o que dificulta o emagrecimento”, alerta a especialista.

