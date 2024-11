No Tribunal de Contas do Estado de MS, tão logo o presidente... Leia na coluna de hoje

Correio B+

Uma das experiências mais procuradas em Campos do Jordão há mais de 20 anos é o Ludwig Restaurant, conhecido por sua excelência gastronômica, e para os amantes da culinária não é uma opção ficar fora do roteiro.

Entra ano, sai ano e Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira (SP), permanece como um dos destinos mais procurados do país, seja para um fim de semana, um feriado prolongado ou as esperadas férias escolares em julho, dezembro e janeiro. Estar em Campos é sempre uma ótima escolha...



Não é à toa que a cidade é apelidada pelos turistas de “Suíça brasileira”, e fica lotada durante o inverno e a rede hoteleira costuma ter 100% de ocupação na maioria dos fins de semana. Uma das experiências mais procuradas em Campos do Jordão há mais de 20 anos é o Ludwig Restaurant, conhecido por sua excelência gastronômica, e para os amantes da culinária não é uma opção ficar fora do roteiro.



O restaurante encanta desde a sua entrada, passando pelos sentidos e energia única que o espaço oferece, com sua decoração cuidadosamente escolhida em antiquários, com a seleção delicada da louça e com a elaboração de pratos deliciosos que transformam a refeição em uma verdadeira imersão gastronômica. O Ludwig é uma homenagem ao Rei Ludwig II, conhecido como "Rei Cisne", responsável pela construção de belos castelos na Baviera, que inspiraram Walt Disney na criação dos Castelos da Cinderela e da Bela Adormecida.



“Quase tudo aqui é pego em antiquários e isso agrada aos nossos clientes. Por exemplo, nós temos um saleiro com pimenteira que nós fizemos com borda em ouro. Essa é a expectativa de quem vem aqui. Minha mulher e eu temos de fazer sempre o mais surpreendente possível, inclusive, para os tradicionais clientes que estão sempre aqui”, explica o simpático Sr. Fausto, fundador e proprietário do Ludwig.

Sr. Fausto Magalhães - Sócio fundador do Ludwig - Foto: Flávia Viana/Com Samsung Brasil

Inaugurado em 1999, o restaurante abriu suas portas para receber o qualificado e exigente público que frequenta a cidade de Campos do Jordão, oferecendo uma experiência gastronômica memorável, na qual cada prato se assemelha a uma obra de arte. A casa faz parte do Grupo Moura Magalhães, que inclui a Gourmet, empresa de catering que oferece suporte gastronômico para eventos sociais e corporativos.

Fausto de Moura Magalhães, fundador e proprietário do Ludwig Restaurant em Campos do Jordão, prestou homenagem à origem de sua família, proveniente do Tirol, transformando o restaurante em uma referência da gastronomia nobre na cidade famosa por seu clima ameno. Sua esposa, Maria José Meireles (que faleceu recentemente), coproprietária da casa, contribui com sua rica bagagem de mais de 25 anos na área financeira e de administração.



“Eu sou formado em Comunicação Social, por Relações Públicas. Eu sempre defendi que um prestador de serviço tem que ser diferenciado, senão, ele não atingirá os seus objetivos. Eu não entendo o Ludwig como um restaurante, ele é uma grife. Cada peça tem uma história e agrada muito o público que atendemos no restaurante. Nós tivemos uma conversa com um possível parceiro nosso, que me propôs oferecer desconto ao apresentar o cartão dele, e eu respondi: ‘Cliente Ludwig não vem aqui para desconto’. Quem vem aqui, vem por novidades e diferenciais que oferecemos. E nós temos novidades constantemente. Essa é a nossa cultura no Ludwig”, diz Fausto Magalhães.

Sr Fausto Magalhães ao lado de Dona Zezé que faleceu recentemente - Foto: Flávia Viana/Com Samsung Brasil

Ao longo do tempo, o restaurante se consolidou como um dos mais sofisticados no universo da gastronomia do país, proporcionando uma imersão rica e deliciosamente marcante na gastronomia internacional com um toque brasileiro. Com uma equipe qualificada de salão, cozinha e gestão, o Ludwig Restaurant mantém uma rigorosa preocupação com todas as etapas da prestação de serviços, desde a seleção e qualificação da equipe até a escolha e compra das melhores matérias-primas.



“A minha mulher sempre foi muito detalhista com comida, e assim nos tornamos uma grife. Em um restaurante, o cliente entra, escolhe a sua comida no cardápio, come, paga a conta e vai embora. Isso, leva em média 40 minutos. Aqui, o cliente fica por 2 ou 3 horas porque ele se sente à vontade, e essa é a nossa proposta. Eu não estou aqui para vender comida, estou aqui para proporcionar sempre uma experiência inesquecível”.



O simpático anfitrião Sr. Fausto Magalhães que tem como seu prato preferido o Camarão Neuburg, na verdade adora degustar todos os dias a comida junto de seus funcionários, mas deixa claro que o whisky também não pode faltar. “A comida que eu mais como aqui é a dos funcionários. Praticamente todos os dias, eu como. Primeiro, porque eu quero ver se o que eles estão comendo é bom. Segundo, porque eu adoro feijão com arroz. Tem comida aqui que eu nunca comi. Eu sou uma pessoa simples, menos no whisky, eu gosto dos de 18 anos (risos).”

A nossa jornalista Flávia Viana ao lado e em entrevista com o Sr. Fausto Magalhães - Foto: Samsung Brasil

O Ludwig é um lugar com inúmeros espaços conectados ao conforto e também a muito verde que podem ser comtemplados com muita qualidade e tranquilidade, como o espaço do charuto, por exemplo. “As clientes adoram, isso é surpreendente, mais mulheres fumam charutos do que homens. Tenho um cliente que mora em Campos de Jordão, mas vem aqui de helicóptero para fumar o charuto e ler o livro dele.



Uma senhora, que cuida dos seus netos, vem para cá para ler o livro dela porque aqui, ela diz que se sente à vontade. Isso é o que atinge os meus objetivos. Essas coisas nos enchem de satisfação. Tem um casal que se conheceu em Campos, começaram um casamento no Ludwig, ficaram noivos, casaram e hoje em dia trazem os filhos deles aqui. Nós participamos de todas as etapas dos dois. Não somos um restaurante comum. Nós desbravamos os nossos caminhos para não ter de quem copiar”, finaliza o Sr. Fausto

Detalhes do Ludwig - Foto: Flávia Viana/Com Samsung Brasil

Algumas curiosidades do Ludwig restaurante:



- Atendemos 18.624 pessoas no ano de 2023.

- Eleito a melhor fondue do Brasil pelo Guia 4 Rodas, que nos premiou com a estrela por vários anos.

- Restaurante com maior número de flambados na América Latina com cognac Hennessy, conforme dados fornecidos pelo grupo LVMH.

- Entre os melhores restaurantes do mundo para jantar romântico pelo TripAdvisor.



Agradecimentos: Hotel Le Renard e Parque Tarundu



Dedicamos essa matéria a querida e generosa Dona Zezé como era carinhosamente chamada por todos que faleceu há pouco tempo. Ela era esposa do Sr Fausto Magalhães fundador do Ludwig e cuidava com muitos detalhes e carinho do restaurante, principalmente da cozinha. Um beijo com carinho Dona Zezé!

Ludwig restaurante - Foto: Flávia Viana/Com Samsung Brasil

Um dos pratos mais pedidos do Ludwig - Foto: Flávia Viana/Com Samsung Brasil

Espaço externo do Ludwig - Foto: Flávia Viana/Com Samsung Brasil

Ludwig restaurante - Foto: Flávia Viana/Com Samsung Brasil