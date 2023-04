Noite das mulheres: crianças e adultos lotam a Expogrande para ver Ana Castella e Maiara & Maraisa

Diálogo

Por Ester Figueiredo ([email protected])

Danglei de Castro Pereira - poeta brasileiro

"Sou um homem partido:

de um lado, o mundo.

Do outro, silêncio".

FELPUDA



Publicidade para a comunidade interna de importante instituição acabou gerando “climão”, e houve reunião para que responsáveis se desculpassem e reafirmassem o compromisso de combate a discriminações de gênero e étnico-raciais, ao sexismo, à homofobia, entre outras ações politicamente incorretas. A campanha tinha como finalidade a prevenção de todas as formas de assédio, mas não atingiu os objetivos por conta da escolha de imagens que desagradaram os movimentos socais, resultando no efeito contrário. Entre as providências pelo imbróglio, haverá capacitação dos integrantes do setor. Vai vendo...

Mais de 15 atrações regionais, nacionais e internacionais, além de masterclasses e simpósios gratuitos, fazem parte da programação da sexta edição do Festival e Simpósio Internacional de Violão em Campo Grande, que será realizado de 17 a 22 de abril, promovido pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Entre os convidados para o festival estão violonistas de várias partes do Brasil e do mundo, como Pedro Rodrigues, de Portugal; Daniel Morgade, do Peru e do Uruguai; Gonzalo Victória, do Uruguai; e os brasileiros Gilson Antunes, Fábio Scarduelli, Humberto Amorim, André Espíndola, Evandro Dotto, entre outros. A novidade desta edição fica por conta do Simpósio Internacional Acadêmico sobre violão: são quatro mesas que abordarão temas como os processos composicionais, o aprendizado do instrumento dentro das universidades e o repertório latino-americano para o violão. As palestras serão realizadas no dia 20 e são abertas ao público. Este sábado é o último dia para realizar as inscrições na página do evento (festivaldeviolao.ufms.br), onde também é possível reservar ingressos e acessar a programação completa.

Alfredo Zamlutti

Luiza Brasil



SOS



A diretoria da Santa Casa de Campo Grande sentou-se com o conselheiro Jerson Domingos, presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul (TCE-MS), para pedir “socorro” diante do desrespeito ao contrato com o município, que vem gerando atrasos nos pagamentos de serviços prestados. Segundo os representantes do hospital, a situação tem causado transtornos para os funcionários e prejudicado a população.



Raios X



Por falar na “saúde financeira” dos hospitais, audiência da Frente Parlamentar de Defesa das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos, ocorrida na quinta-feira, desnudou a situação: o deficit operacional acumulado nos últimos quatro anos é de R$ 495 milhões. O valor foi informado e discutido durante essa reunião, coordenada pelo deputado estadual Pedrossian Neto. O total corresponde às 21 unidades de saúde que realizam a maior parte dos atendimentos, com 1,5 milhão de pacientes, sendo 50% ambulatoriais e 70% de média e alta complexidade.



E?...



A chuvarada está dando trégua, mas as ruas continuam esburacadas, incomodando motoristas e causando prejuízos.



Aniversariantes



SÁBADO (15)

Alfredo Zamlutti Neto,

Duilio Ramires Junior

(Junior Ramires),

Dra. Daniela Barbosa Gemperli,

Bruno Galeano Mourão,

Maria Augusta Bernardes,

Luiz Henrique Volpe Camargo,

Bianca Fernandes,

Evandro Rodrigues Higa,

Alessandro Soalheiro Barbosa,

Luciano Gomes Bitencourt,

Manoel Marcelino

de Andrade,

Osvaldo Barbosa da Silva,

Mário Fumio Osshiro,

Luiz Nazareno Teixeira,

Cláudio José Benites,

Lucilo Ramos de Oliveira,

Roberval Machado Fossati,

Waldi Hugo Braucks,

Terezinha Alves Macedo,

Narciso Zulim,

Edith Lemos de Aquino,

Delso José de Souza,

Genésio Mendes da Silva,

José Fernando Gervasio,

Giullian de Moraes Rios,

Eduardo Naglis Ferzeli,

Valfrido Medeiros Chaves, Geraldo Duarte Ferreira,

Diego Saran,

Moacir Kohl,

Adalgisa Silva Nery,

Dr. Maurilio Ferreira Azambuja,

Dr. Frederico Luiz de Freitas Júnior,

Francisco Eduardo

de Carvalho,

Dr. Marcus Antônio de Santos Siqueira,

Uilson Moralles,

João Edilson de Oliveira Rocha,

Cleydimar Teles Echeverria,

Dr. Antônio Thiers,

Katty de Paula Kague,

Lori Alice Gressler,

Pe. Osvaldo Scotti,

Valter Ozlo Simioli,

Luiz Alberto do Amaral Assy,

Lincoln Alves Corrêa,

Waldir Brasil do Nascimento,

Aroldo Gutierres do Amaral,

Maria de Lourdes Arguello

de Moraes,

Dr. Francisco Ribeiro Marcondes,

Valeska Campos Seba

de Camillo,

Elzi Garcia Salgado,

Augusto Ferreira de Castro,

Dr. Frederico Guilherme Militão,

Elizabeth Beatriz Furlan,

Plodinio de Aragão,

Tetumaru Shirakura,

Emidio Ramão Recalde,

Roseane Wassouf Cândéa,

Emerson Sanches Pellicionni,

Rita de Cássia Calixto Massuda,

Jaime Yoshinori Oshiro,

Mário Jonas Kulczynskyi,

Matilde Savalla Lefevre,

Nicola Humsi Rayes,

Mauricio Manzali,

Ricardo Purine Pelegrino,

Farid Yunes Solominy,

Mariana Bergamini,

Lucianne Valéria Pina

Bluma,

Ewerton Luiz da Costa Gassi,

Reginaldo Monti,

Weslley Rodrigues Rezende,

José Roberto Guarnieri,

Luciano Nascimento Cabrita de Santana,

Robson Olimpio Fialho.



DOMINGO (16)



Débora de Macedo Barbato Gaban,

Eid Toufic Anbar,

Lyzia Razuck Pinese,

Vanessa Manvailer Esgaib Schwarzenbeck,

Thais da Silva Quintana,

Maria Adelaide de Paula Noronha,

Dr. Clodoaldo Conrado,

Antônia de Oliveira Barbosa,

Celso Wagner Dias,

Eliana Areias de Oliveira,

Dr. Jaime Yoshinori Oshiro,

Luana Maximo Loubet,

Morelí Teixeira Arantes,

Odilis Correia de Oliveira,

Paulo Cezar de Figueiredo,

Valdinês de Oliveira,

José Tomio Watabe,

Dr. Nilton Oliveira da Costa,

Neire Coelho de Oliveira,

Andreia Marim,

Clemêncio Frutuoso Ribeiro,

Afonso Jadre,

Raphael Fiuza Lima Chieregati,

Carlos Alberto Rezek,

Ivana Torquato,

Sílvio Albuquerque,

Thiago José Wanderley Maciel,

Antonio Carlos Siufi Hindo, Alex de Pontes Soares,

Paulo Pereira Delmondes,

Solange Antunes da Silva,

Valmir Angelo da Silva,

Jorge Alcebíades Vasconcelos,

Aliomar Proença de Oliveira,

Maria Aparecida Barros Lima,

João da Câmara,

Marilene Remus Moraes,

Thaynara Ferreira Tomikawa,

Norlene Gomes,

Osmar dos Santos,

Eberlyse Medeiros de Souza,

Fernando Nunes Rabelo,

Rodrigo de Castro Maia,

Heloisa Carvalho Pereira,

Joaquim Martins

da Conceição Filho,

Zulena Loubet da Rosa,

Olga Laranjeira Silva,

Celson Pereira de Souza,

Fabiana de Andrade,

Ana Carolina Vincoletto,

José Osmar da Silva,

João Roberto Pereira Ximenes,

Rita de Cássia Franzé Tiepo,

Ricardo Miguel Duailibi,

Adriano Gonçalves Cortez,

Dr. João Bosco Nery,

César Eliseu Pascoaloto,

Maria Inês Castelo Branco,

Victor Zeballos Filho,

Ivo Salgado da Rocha,

Silvio Caetano Ortiz Zotareli,

Ivo Morimoto,

Elizabeth Rocha Salomão,

Lourdes Edina Lanconi Milanesi,

Angelica Azuaga Olmedo Tavares da Silva,

Dr. Henrique Elvis Holsbach da Costa,

Luiz Angelo Piovesan Bellé,

Cristina Scardini Bittencourt,

Luciana Rosa de Vasconcelos de Barros,

Priscila Beatriz Arguelo,

Adelaide Gimenes Deboleto,

Martha Elida Arguelho,

Alexandre César Del Grossi,

Maria Eugênia Peron Couto,

Flávia Renata Barbosa Gomes Pitta,

José Harfouche.



Colaborou Tatyane Gameiro