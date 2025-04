Nos 65 anos de Brasília, conheça 10 curiosidades sobre a arquitetura da cidade

teatro

Unindo performance, dança, teatro, audiovisual e artes visuais, espetáculo solo de Ana Clara Poltronieri, da Cia. Duo Due (PR), transmuta a dor em afeto e beleza para denunciar os horrores da cultura machista

Um grito por justiça, pelo combate ao feminicídio e por todos os tipos de violência contra a mulher. A Cia. Duo Due (PR) chega a Campo Grande, pela Bolsa Funarte de Dança Klauss Vianna, para a apresentação do espetáculo “Amana”, nesta quarta-feira, às 19h, no Sesc Teatro Prosa, com entrada gratuita.

No dia 25 de janeiro de 2020, Maria Glória Poltronieri, a Magó, bailarina e capoeirista, decidiu acampar sozinha em uma chácara próxima a Maringá (PR). No fim da tarde, desceu para uma cachoeira e não retornou.

Na manhã seguinte, sua irmã, Ana Clara Poltronieri, encontrou o corpo de Magó, com sinais de violência sexual e estrangulamento. O caso chocou o Brasil e o mundo, gerando manifestações em mais de 17 cidades (Campo Grande foi uma dessas cidades), na América Latina e Europa, em repúdio ao feminicídio e em homenagem à sua memória.

Em meio ao luto e à busca por justiça, Ana Clara reuniu forças para criar “Amana”, um espetáculo que homenageia sua irmã e reflete sobre a cultura do estupro, o machismo e a violência contra as mulheres.

Para dirigir o projeto, Ana convidou Tânia Farias, atriz e diretora da “tribo” de atuadores (é assim que a encenadora denomina seu grupo) öi Nóiz aqui Traveiz (grafado dessa forma mesmo), de Porto Alegre (RS), que trouxe sua vasta experiência para dar vida a essa obra de resistência e ressignificação.

ÁGUA

“Amana” é um manifesto poético contra a barbárie do machismo e da misoginia, utilizando a delicadeza para expressar a urgência do fim da violência contra as mulheres. Por meio do elemento água, o espetáculo evoca o fluxo da memória, da denúncia e da resistência.

As águas representam os corpos das mulheres, o sangue pulsante da artista e o movimento incessante da vida. O espetáculo busca, assim, fazer com que o público perceba que, por trás das estatísticas frias, existem histórias, afetos e subjetividades.

Em “Amana”, Ana Clara mostra toda a força resiliente de Magó, sua parceira da dança e da vida, com uma intensidade que transmite o sentimento sem limite do amor, liberto em música, poesia e movimento. Um palco que tem Magó presente.

Formalmente, o espetáculo cruza as linguagens da performance, da dança, do teatro, do audiovisual e das artes visuais, compondo uma obra fluida e potente. Seu objetivo é garantir que, assim como nunca entramos duas vezes no mesmo rio, possamos deixar um mundo em que nenhuma mulher precise se acostumar com o medo e a violência.

CIRCULAÇÃO

Pela Bolsa Funarte de Dança Klauss Vianna, o espetáculo “Amana” passará por sete cidades brasileiras: Londrina (PR), Curitiba (PR), São Paulo (SP), Campo Grande, Dourados, Ponta Porã e Porto Velho (RO), promovendo o acesso à cultura e expandindo o diálogo sobre temas urgentes, como a violência de gênero, o feminicídio e a resistência feminina, presentes no espetáculo.

Mato Grosso do Sul e Rondônia foram escolhidos a dedo para essa circulação, pois foram os estados com maiores índices de feminicídio nos últimos anos.

OFICINA

“A água que cai do céu também se move dentro de nós”. Partindo poeticamente dessa premissa, a oficina “Corpar o Ser” propõe práticas de movimento com Ana Clara a partir dos atravessamentos do espetáculo “Amana”.

Mais do que técnica, esse encontro oferece um espaço para que o corpo se disponha ao gesto da memória, ao afeto como forma de resistência e ao movimento como ato político. A água, metáfora central de “Amana”, desdobra-se aqui como linguagem: fluida, pulsante, indomada – corpo coletivo em estado de criação.

A oficina é aberta para atores, bailarinos, educadores corporais, fisioterapeutas, professores de Educação Física, entre outros possíveis interessados. Não é necessário ter experiência prévia para participar.

O encontro ocorrerá amanhã, às 19h, no Espaço de Dança Selma Azambuja (Rua Jeribá, nº 866, Chácara Cachoeira). As inscrições estão abertas e devem ser realizadas por meio do link disponível no Instagram @ciaduodue.

