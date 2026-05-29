Nos bastidores, muitos comissionados andam cultivando o mais absoluto... Leia na coluna de hoje

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Evento reúne cavalgada, provas de laço, esportes de aventura, shows e competidores de 14 estados em Campo Grande, reforçando a tradição pantaneira e movimentando a economia sul-mato-grossense

A tradicional cavalgada da abertura do Brasileirão de Laço Comprido simboliza a chegada das comitivas que fundaram a capital sul-mato-grossense Foto: Divulgação

A cultura sertaneja, o esporte rural e as tradições do interior sul-mato-grossense vão tomar conta das ruas de Campo Grande no domingo. A tradicional Cavalgada do Clube do Laço Comprido (CLC) marca oficialmente a abertura do Brasileirão do Laço Comprido 2026, evento que reúne os maiores laçadores do País e transforma a Capital em um dos principais centros nacionais da modalidade.

A concentração da cavalgada será às 8h, na Avenida Afonso Pena, em frente à Praça do Rádio. A expectativa da organização é de reunir cerca de 200 cavaleiros e amazonas, além de carros de boi, comitivas e os tradicionais touros de Camapuã, símbolos da cultura pantaneira e da história do Estado.

O percurso seguirá pela Avenida Afonso Pena até a Avenida Ernesto Geisel, passando pela Avenida Euler de Azevedo chegando à Avenida Tamandaré, com encerramento no Bar Boiadeiros, ao lado do Crematório, onde os participantes serão recebidos com almoço de comitiva, incluindo arroz carreteiro, feijão-tropeiro e outras comidas típicas.

A cavalgada busca resgatar elementos históricos da fundação de Campo Grande. Durante coletiva de imprensa realizada na semana anterior, o diretor de provas do CLC, Abel da Silva Rocha Júnior, destacou o simbolismo do evento para a cidade.

Segundo ele, a chegada das comitivas relembra a trajetória dos pioneiros que fundaram a Capital sul-mato-grossense. “É uma forma de resgatar esse Campo Grande antigo, convidando todos para participar dessa cavalgada. A simbologia da chegada dos bois montados e dos cavalos é muito importante para a nossa cultura”, afirmou.

Em março, o Brasileirão de Laço Comprido entrou oficialmente para o calendário de eventos de Mato Grosso do Sul por meio da Lei Estadual nº 6.555/2026, que determina a realização das competições anualmente no mês de junho.

O evento integra a programação do Brasileirão do Laço Comprido, que acontece entre os dias 30 de maio e 7 de junho, no Parque do Peão do CLC, em Campo Grande. Neste ano, a competição chega em formato ampliado e aposta em uma mistura entre tradição e modernidade, incorporando provas esportivas, atrações culturais e disputas inéditas.

MOVIMENTAÇÃO ECONÔMICA

Considerado um dos maiores eventos do segmento no País, o Brasileirão do Laço Comprido deve reunir entre 2 mil e 2,5 mil laçadores vindos de diferentes regiões do Brasil. Delegações de estados como Rio Grande do Sul, Paraná, Goiás, Mato Grosso, Rondônia, Bahia, Acre, Tocantins e Santa Catarina já confirmaram presença.

De acordo com Abel da Silva Rocha Júnior, o crescimento da modalidade nos últimos anos impulsionou o tamanho do evento. “Quando começou, o Brasileirão reunia de 300 a 500 laçadores. Hoje, recebemos mais de dois mil atletas. O laço comprido cresceu muito e movimenta a economia em diversos municípios”, explicou.

Além das disputas esportivas, o evento movimenta setores ligados ao agronegócio e ao universo equestre, como veterinária, alimentação animal, transporte, indumentária, genética equina e comércio especializado.

“A movimentação econômica é muito grande. Você vê caminhões preparados para provas, cavalos de alto valor genético, comércio de ração, trailers, caminhonetes, além dos profissionais que vivem diretamente desse esporte”, destacou o diretor.

PREMIAÇÕES

Entre os destaques da edição deste ano estão as premiações de alto valor. Neste ano, o Brasileirão terá distribuição de carros zero quilômetro, motos e até uma caminhonete Dodge Ram, considerada uma das maiores premiações já oferecidas na modalidade em Mato Grosso do Sul.

A programação começa no sábado com as provas do Nacional do Cavalo Pantaneiro. O primeiro colocado da categoria profissional receberá um carro zero quilômetro avaliado em R$ 60 mil.

Na segunda-feira acontece o Duelo Profissional do Laço Comprido, com premiação de R$ 100 mil. Já na terça-feira será realizado o 4º Duelo Haras Barcelona, que terá como prêmio principal uma Dodge Ram zero quilômetro e uma Saveiro.

As disputas seguem nos dias 3 e 4 de junho com o Duelo Amador Elite, que distribuirá R$ 70 mil em premiações. O evento ainda contará com provas para veteranos, vaqueanos e categorias femininas.

Entre os dias 5 e 7 de junho acontece o 2º Encontro Estadual de Laço Comprido do CLC, encerrando a programação esportiva.

AMAZONAS

Uma das atrações mais aguardadas do Brasileirão é a prova Rainha do Laço, marcada para o dia 4 de junho.

A competição exclusiva para mulheres já contabiliza mais de 100 amazonas inscritas e deve reunir participantes de diferentes idades.

Responsável pelos duelos femininos, Suellen Rocha destacou que o crescimento da participação feminina no esporte levou à criação de uma categoria específica para as mulheres.

“O laço feminino surgiu da necessidade de criar um espaço exclusivo para as amazonas. Hoje temos mulheres profissionais, treinadoras e mães participando do esporte. É um momento muito importante para elas”, afirmou.

A competição terá categorias para meninas pequenas, incluindo a Bonequinha, destinada a crianças de até 7 anos, além da categoria 40+, voltada às mulheres que seguem competindo após os 40 anos.

Suellen também destacou que o universo feminino no laço vai além da pista. Moda, beleza e estética fazem parte da preparação das amazonas para o evento.

“As mulheres compram roupas novas, chapéus, acessórios, preparam os cavalos, fazem cabelo, maquiagem. É um movimento que também aquece a economia e mostra que a mulher pode estar no esporte sem perder a delicadeza”, disse.

Segundo ela, o laço também representa a convivência familiar e qualidade de vida. “É um esporte que envolve saúde mental, atividade física, convivência e tradição. Muitas vezes, estar ali na pista já é uma vitória para essas mulheres”, afirmou.

CAVALO PANTANEIRO

Outra novidade da edição deste ano é a valorização do Cavalo Pantaneiro, raça genuinamente sul-mato-grossense que terá prova nacional dentro da programação do Brasileirão.

Responsável pela representação do núcleo da raça, João Antônio explicou que a competição ajuda a divulgar o potencial do animal para o Brasil.

“O cavalo pantaneiro é uma raça selecionada naturalmente pelo Pantanal. É um cavalo rústico, funcional e extremamente versátil. Essas provas mostram que ele é forte tanto para o trabalho quanto para o esporte”, afirmou.

A expectativa da organização é reunir entre 45 e 60 conjuntos na competição deste ano, número superior ao registrado na edição anterior.

NOVAS MODALIDADES

Pela primeira vez, o Brasileirão do Laço Comprido terá uma programação voltada aos esportes de aventura, reunidos sob o nome CLC Extremo.

Entre as novidades estão a Night Run, corrida noturna nas distâncias de 3 km, 6 km e 15 km, marcada para o dia 5 de junho, e o MTB Night, competição de mountain bike realizada à noite, no dia 6 de junho.

As modalidades incluem categorias turismo, e-bike, gravel, sport e pro, integrando o Circuito Sesc.

Também haverá Corrida de Orientação nos dias 6 e 7 de junho, além do Circuito Sesc MTB Kids, destinado a crianças de até 12 anos.

Responsável pelas modalidades de aventura, Afonso Brandão afirmou que a proposta é aproximar diferentes públicos do universo do laço comprido.

“A gente quer proporcionar essa integração entre os esportes. Quem vem pela corrida ou pela bike acaba conhecendo a cultura do laço, e quem vem pelo laço conhece outros esportes”, explicou.

A expectativa é de reunir mais de 600 crianças no MTB Kids. “Vamos ter crianças de várias cidades do Estado. É uma oportunidade para elas vivenciarem o esporte, a cultura e a convivência em família”, afirmou.

MÚSICA REGIONAL

A programação cultural do Brasileirão também contará com shows de artistas regionais e nomes ligados à música sertaneja. Entre as atrações confirmadas estão João Lucas e Walter Filho, Marlon Maciel, Banda

Canto da Terra, Patrícia e Adriana, além de artistas ligados ao universo do laço.

Segundo a organização, toda a programação terá entrada gratuita, incluindo shows, praça de alimentação e acesso às competições.

O evento também terá transmissão ao vivo pelo canal oficial TV CLC Pró Laço.

As inscrições para as modalidades do CLC Extremo podem ser feitas pelo site www.kmaisclube.com.br

Mais informações e a programação completa estão disponíveis no perfil oficial do CLC no Instagram: @clc_oficial.