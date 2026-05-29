Nos bastidores, muitos comissionados andam cultivando o mais absoluto... Leia na coluna de hoje

Graciliano Ramos - escritor brasileiro
"É o processo que adoto: extraio dos acontecimentos algumas parcelas; o resto é bagaço”.
FELPUDA
Nos bastidores, muitos comissionados andam cultivando o mais absoluto silêncio. Tudo isso para não chamar atenção e evitar a temida “colheita” de cargos por apadrinhados de políticos em busca da reeleição. Segundo as más línguas, há muita “safra nova” brotando, enquanto os celeiros já estariam abarrotados de aspirantes. Sem falar nos que seguem “em campo”, sendo “irrigados” à distância, na esperança de garantir boa produtividade eleitoral. Tudo indica que o objetivo é alcançar uma “safra recorde” de votos para conquistar o tão sonhado lugarzinho ao sol.
Cupido
O Dia dos Namorados deverá injetar R$ 356,79 milhões na economia de MS, segundo pesquisa do IPF e Sebrae. Do total, R$ 192,14 milhões serão destinados à compra de presentes e R$ 164,66 milhões às comemorações, como jantares, passeios e viagens.
Mais
O gasto médio por consumidor é estimado em R$ 543,47. A pesquisa aponta ainda que 44,33% dos entrevistados pretendem presentear e 42,78% devem comemorar a data. O levantamento foi realizado com 2.515 entrevistados em nove cidades.
Bem me quer...
Pesquisa feita para consumo interno tem dividido “as estações”. Conversas de bastidores dão conta de que há uma ala alegre que só com os números relativos à preferência do distinto eleitor, enquanto de outro lado o ar anda, digamos, um tanto quanto carregado, porque os índices não seriam tão favoráveis. É claro que o quadro poderá mudar e a campanha, quando colocada legalmente nas ruas, tem de ser milimetricamente ajeitada, né?
Aprovado
O Tribunal de Contas de MS aprovou, com ressalvas, as Contas Anuais do governo do estado referentes ao exercício de 2025. O parecer favorável foi anunciado pelo presidente da Corte, conselheiro Flávio Kayatt. O processo segue para julgamento definitivo na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. O relatório destacou cumprimento dos índices constitucionais em Saúde e Educação, além de avanços em sustentabilidade e governança pública.
Porém
Durante a análise das contas do governo, o TCE-MS apontou déficit nas metas fiscais da LDO e alerta para o limite de gastos com pessoal do Executivo. O relatório também destacou desequilíbrio atuarial no regime previdenciário estadual, apesar da redução do déficit financeiro em relação ao ano anterior. Mesmo com as ressalvas, os conselheiros acompanharam o voto do relator pela aprovação das contas e determinaram monitoramento das recomendações que foram feitas ao Executivo.
ANIVERSARIANTES
Márcio Luiz Lomba;
Solange Andreotti Gimenez;
Igor Nemir Neves;
Rozângela Tanaka;
Hélio Gustavo Bautz Dallacqua;
Kaly Terezinha Iunes;
Servino Pereira do Nascimento;
Fabiano Jacobina Stephanini;
Álvaro Satoshi Suguimoto;
Maria Helena Martins Panissa Startari;
Jayme de Magalhães;
Lauro Pereira Correa Ferreira;
Lourenço de Eugênio;
Zilda Barbero Vitorio Biava;
Jisely Porto Nogueira Braga;
Paulo Cesar Teodoro Pinheiro (Caju);
Antonio Francisco da Silva;
Dionário Vieira Pinho;
Márcia Mazina;
Maressa Mendonça dos Santos;
Eliane Carretoni;
Dr. André Luiz Alonso Domingos;
Dra. Nadir Massae Tamazato;
Marília Bodstein Braga;
João Evaristo Esteves Junior;
Cláudia da Costa Alexandre;
Denivaldo Batista Nascimento;
Joaquim José de Souza;
Maíra Florêncio Falcão Pereira;
Bernardo Elias Lahdo;
Nadir Borges de Carvalho de Brito;
Gabriel Betley Taccola Hernandes Lós;
Roberto Claus;
Fabricia Friozi Baeni;
Ilcléia Tavares Godoy;
Laura Cristina Tomikawa;
Nilzo Peixoto;
Teresa Francisca de Barros e Torres Delgado Perdigão;
Érica Ribeiro;
Vera Lúcia Lacerda;
Odilson Roberto Dias;
Carlos Alberto Nunes Pontes;
Ildefonso Lucas Gessi;
Darcy dos Santos Mourão;
Fernando Freitas Júnior;
Hilton Siqueira Neves;
Diva Neide Ferrugem Cavagnoli;
Luiz Fernando de Matos Silva;
Aurea Silvério;
Orlando Perdigão Lima;
Camila Bertoni;
Osvaldo Pereira de Brito;
Patrícia Zapata;
Florizel Malheiros Araujo;
Ana Luiza Rezek;
Lela Almeida Monteiro;
Norival da Silva;
Jorge Martinho Macedo;
Hélvio Barbosa Mantilla;
Carla Cristina da Rocha;
Floriza de Assis Couto;
Cândida Vieira da Silva Souza;
Jerusa Martins Cândido;
Raquel Flôres de Almeida;
Luiz Palko;
Cassia Renata de Simoni Sakurai;
Emília de Salles Belinate;
Luiz Vicente Rossi Vilela;
Heloize Fernandes Benatti da Silva;
Mário de Souza Carvalho;
Ezequiel Ziotto;
Aryovaldo Gonçalves Barboza;
Everton da Silva Xavier;
Elenir Paixão de Matos Dias;
Christiane Corrales de Andrade;
André Luiz Carvalho Greff;
Telma Beatriz Torres Costa Pinto de Souza;
Cléia Camilo Santana Mendonça;
Alessandra Marques Bacciotti;
Francisco Luiz Vieira;
Guilherme Dantas Lopes;
Paulo Quadros Silva;
José Luis Medalha;
Leda Maria Maciel Brasil;
Rogério da Silveira Agostini;
Lino Caetano Entrudo;
Brendha Cação Coimbra;
Débora Silveira Baruffi;
Danielle Ferreira Freire;
Roberto Otano Cabral;
Gilberto Martins;
Erney Cunha Bazzano Barbosa;
Lauri Luiz Kener;
José Maria Teixeira de Resende;
Nestor Rufino da Costa Xavier;
Ricardo Eloy Ibanhes;
Annelise Rezende Lino Felicio;
José Ferraz de Campos;
Wellington Morais Salazar;
Margareth Coelho Taveira;
Cláudio Fratini;
Máximo Umberto Sandoval;
Jovina Nevoleti Correia;
Rosemary Malagoli;
Laura Ferreira Valente;
Wilson Mario Gonçalves;
Rogério Ferreira Freitas;
Colaborou com Tatyane Gameiro