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Diálogo

Nos bastidores, muitos comissionados andam cultivando o mais absoluto... Leia na coluna de hoje

Confira a coluna Diálogo desta sexta-feira (29)

Ester Figueiredo

29/05/2026 - 00h02
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Graciliano Ramos - escritor brasileiro

"É o processo que adoto: extraio dos acontecimentos algumas parcelas; o resto é bagaço”.

FELPUDA

Nos bastidores, muitos comissionados andam cultivando o mais absoluto silêncio. Tudo isso para não chamar atenção e evitar a temida “colheita” de cargos por apadrinhados de políticos em busca da reeleição. Segundo as más línguas, há muita “safra nova” brotando, enquanto os celeiros já estariam abarrotados de aspirantes. Sem falar nos que seguem “em campo”, sendo “irrigados” à distância, na esperança de garantir boa produtividade eleitoral. Tudo indica que o objetivo é alcançar uma “safra recorde” de votos para conquistar o tão sonhado lugarzinho ao sol.

Cupido

O Dia dos Namorados deverá injetar R$ 356,79 milhões na economia de MS, segundo pesquisa do IPF e Sebrae. Do total, R$ 192,14 milhões serão destinados à compra de presentes e R$ 164,66 milhões às comemorações, como jantares, passeios e viagens.

Mais

O gasto médio por consumidor é estimado em R$ 543,47. A pesquisa aponta ainda que 44,33% dos entrevistados pretendem presentear e 42,78% devem comemorar a data. O levantamento foi realizado com 2.515 entrevistados em nove cidades.

Lucimar Lescano - Foto: Arquivo Pessoal

 

Miriam CarmanhanMiriam Carmanhan - Foto: Arquivo Pessoal

Bem me quer...

Pesquisa feita para consumo interno tem dividido “as estações”. Conversas de bastidores dão conta de que há uma ala alegre que só com os números relativos à preferência do distinto eleitor, enquanto de outro lado o ar anda, digamos, um tanto quanto carregado, porque os índices não seriam tão favoráveis. É claro que o quadro poderá mudar e a campanha, quando colocada legalmente nas ruas, tem de ser milimetricamente ajeitada, né?

Aprovado

O Tribunal de Contas de MS aprovou, com ressalvas, as Contas Anuais do governo do estado referentes ao exercício de 2025. O parecer favorável foi anunciado pelo presidente da Corte, conselheiro Flávio Kayatt. O processo segue para julgamento definitivo na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. O relatório destacou cumprimento dos índices constitucionais em Saúde e Educação, além de avanços em sustentabilidade e governança pública.

Porém

Durante a análise das contas do governo, o TCE-MS apontou déficit nas metas fiscais da LDO e alerta para o limite de gastos com pessoal do Executivo. O relatório também destacou desequilíbrio atuarial no regime previdenciário estadual, apesar da redução do déficit financeiro em relação ao ano anterior. Mesmo com as ressalvas, os conselheiros acompanharam o voto do relator pela aprovação das contas e determinaram monitoramento das recomendações que foram feitas ao Executivo.

ANIVERSARIANTES

Márcio Luiz Lomba;
Solange Andreotti Gimenez;
Igor Nemir Neves;
Rozângela Tanaka;
Hélio Gustavo Bautz Dallacqua;
Kaly Terezinha Iunes;
Servino Pereira do Nascimento;
Fabiano Jacobina Stephanini;
Álvaro Satoshi Suguimoto;
Maria Helena Martins Panissa Startari;
Jayme de Magalhães;
Lauro Pereira Correa Ferreira;
Lourenço de Eugênio;
Zilda Barbero Vitorio Biava;
Jisely Porto Nogueira Braga;
Paulo Cesar Teodoro Pinheiro (Caju);
Antonio Francisco da Silva;
Dionário Vieira Pinho;
Márcia Mazina;
Maressa Mendonça dos Santos;
Eliane Carretoni;
Dr. André Luiz Alonso Domingos;
Dra. Nadir Massae Tamazato;
Marília Bodstein Braga;
João Evaristo Esteves Junior;
Cláudia da Costa Alexandre;
Denivaldo Batista Nascimento;
Joaquim José de Souza;
Maíra Florêncio Falcão Pereira;
Bernardo Elias Lahdo;
Nadir Borges de Carvalho de Brito;
Gabriel Betley Taccola Hernandes Lós;
Roberto Claus;
Fabricia Friozi Baeni;
Ilcléia Tavares Godoy;
Laura Cristina Tomikawa;
Nilzo Peixoto;
Teresa Francisca de Barros e Torres Delgado Perdigão;
Érica Ribeiro;
Vera Lúcia Lacerda;
Odilson Roberto Dias;
Carlos Alberto Nunes Pontes;
Ildefonso Lucas Gessi;
Darcy dos Santos Mourão;
Fernando Freitas Júnior;
Hilton Siqueira Neves;
Diva Neide Ferrugem Cavagnoli;
Luiz Fernando de Matos Silva;
Aurea Silvério;
Orlando Perdigão Lima;
Camila Bertoni;
Osvaldo Pereira de Brito;
Patrícia Zapata;
Florizel Malheiros Araujo;
Ana Luiza Rezek;
Lela Almeida Monteiro;
Norival da Silva;
Jorge Martinho Macedo;
Hélvio Barbosa Mantilla;
Carla Cristina da Rocha;
Floriza de Assis Couto;
Cândida Vieira da Silva Souza;
Jerusa Martins Cândido;
Raquel Flôres de Almeida;
Luiz Palko;
Cassia Renata de Simoni Sakurai;
Emília de Salles Belinate;
Luiz Vicente Rossi Vilela;
Heloize Fernandes Benatti da Silva;
Mário de Souza Carvalho;
Ezequiel Ziotto;
Aryovaldo Gonçalves Barboza;
Everton da Silva Xavier;
Elenir Paixão de Matos Dias;
Christiane Corrales de Andrade;
André Luiz Carvalho Greff;
Telma Beatriz Torres Costa Pinto de Souza;
Cléia Camilo Santana Mendonça;
Alessandra Marques Bacciotti;
Francisco Luiz Vieira;
Guilherme Dantas Lopes;
Paulo Quadros Silva;
José Luis Medalha;
Leda Maria Maciel Brasil;
Rogério da Silveira Agostini;
Lino Caetano Entrudo;
Brendha Cação Coimbra;
Débora Silveira Baruffi;
Danielle Ferreira Freire;
Roberto Otano Cabral;
Gilberto Martins;
Erney Cunha Bazzano Barbosa;
Lauri Luiz Kener;
José Maria Teixeira de Resende;
Nestor Rufino da Costa Xavier;
Ricardo Eloy Ibanhes;
Annelise Rezende Lino Felicio;
José Ferraz de Campos;
Wellington Morais Salazar;
Margareth Coelho Taveira;
Cláudio Fratini;
Máximo Umberto Sandoval;
Jovina Nevoleti Correia;
Rosemary Malagoli;
Laura Ferreira Valente;
Wilson Mario Gonçalves;
Rogério Ferreira Freitas;

Colaborou com Tatyane Gameiro

Campeonato

Evento reúne cavalgada, provas de laço, esportes de aventura, shows e competidores de 14 estados

Evento reúne cavalgada, provas de laço, esportes de aventura, shows e competidores de 14 estados em Campo Grande, reforçando a tradição pantaneira e movimentando a economia sul-mato-grossense

27/05/2026 09h00

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A tradicional cavalgada da abertura do Brasileirão de Laço Comprido simboliza a chegada das comitivas que fundaram a capital sul-mato-grossense

A tradicional cavalgada da abertura do Brasileirão de Laço Comprido simboliza a chegada das comitivas que fundaram a capital sul-mato-grossense Foto: Divulgação

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A cultura sertaneja, o esporte rural e as tradições do interior sul-mato-grossense vão tomar conta das ruas de Campo Grande no domingo. A tradicional Cavalgada do Clube do Laço Comprido (CLC) marca oficialmente a abertura do Brasileirão do Laço Comprido 2026, evento que reúne os maiores laçadores do País e transforma a Capital em um dos principais centros nacionais da modalidade.

A concentração da cavalgada será às 8h, na Avenida Afonso Pena, em frente à Praça do Rádio. A expectativa da organização é de reunir cerca de 200 cavaleiros e amazonas, além de carros de boi, comitivas e os tradicionais touros de Camapuã, símbolos da cultura pantaneira e da história do Estado.

O percurso seguirá pela Avenida Afonso Pena até a Avenida Ernesto Geisel, passando pela Avenida Euler de Azevedo chegando à Avenida Tamandaré, com encerramento no Bar Boiadeiros, ao lado do Crematório, onde os participantes serão recebidos com almoço de comitiva, incluindo arroz carreteiro, feijão-tropeiro e outras comidas típicas.

A cavalgada busca resgatar elementos históricos da fundação de Campo Grande. Durante coletiva de imprensa realizada na semana anterior, o diretor de provas do CLC, Abel da Silva Rocha Júnior, destacou o simbolismo do evento para a cidade.

Segundo ele, a chegada das comitivas relembra a trajetória dos pioneiros que fundaram a Capital sul-mato-grossense. “É uma forma de resgatar esse Campo Grande antigo, convidando todos para participar dessa cavalgada. A simbologia da chegada dos bois montados e dos cavalos é muito importante para a nossa cultura”, afirmou.

Em março, o Brasileirão de Laço Comprido entrou oficialmente para o calendário de eventos de Mato Grosso do Sul por meio da Lei Estadual nº 6.555/2026, que determina a realização das competições anualmente no mês de junho. 

O evento integra a programação do Brasileirão do Laço Comprido, que acontece entre os dias 30 de maio e 7 de junho, no Parque do Peão do CLC, em Campo Grande. Neste ano, a competição chega em formato ampliado e aposta em uma mistura entre tradição e modernidade, incorporando provas esportivas, atrações culturais e disputas inéditas.

MOVIMENTAÇÃO ECONÔMICA

Considerado um dos maiores eventos do segmento no País, o Brasileirão do Laço Comprido deve reunir entre 2 mil e 2,5 mil laçadores vindos de diferentes regiões do Brasil. Delegações de estados como Rio Grande do Sul, Paraná, Goiás, Mato Grosso, Rondônia, Bahia, Acre, Tocantins e Santa Catarina já confirmaram presença.

De acordo com Abel da Silva Rocha Júnior, o crescimento da modalidade nos últimos anos impulsionou o tamanho do evento. “Quando começou, o Brasileirão reunia de 300 a 500 laçadores. Hoje, recebemos mais de dois mil atletas. O laço comprido cresceu muito e movimenta a economia em diversos municípios”, explicou.

Além das disputas esportivas, o evento movimenta setores ligados ao agronegócio e ao universo equestre, como veterinária, alimentação animal, transporte, indumentária, genética equina e comércio especializado.

“A movimentação econômica é muito grande. Você vê caminhões preparados para provas, cavalos de alto valor genético, comércio de ração, trailers, caminhonetes, além dos profissionais que vivem diretamente desse esporte”, destacou o diretor.

PREMIAÇÕES

Entre os destaques da edição deste ano estão as premiações de alto valor. Neste ano, o Brasileirão terá distribuição de carros zero quilômetro, motos e até uma caminhonete Dodge Ram, considerada uma das maiores premiações já oferecidas na modalidade em Mato Grosso do Sul.

A programação começa no sábado com as provas do Nacional do Cavalo Pantaneiro. O primeiro colocado da categoria profissional receberá um carro zero quilômetro avaliado em R$ 60 mil.

Na segunda-feira acontece o Duelo Profissional do Laço Comprido, com premiação de R$ 100 mil. Já na terça-feira será realizado o 4º Duelo Haras Barcelona, que terá como prêmio principal uma Dodge Ram zero quilômetro e uma Saveiro.

As disputas seguem nos dias 3 e 4 de junho com o Duelo Amador Elite, que distribuirá R$ 70 mil em premiações. O evento ainda contará com provas para veteranos, vaqueanos e categorias femininas.

Entre os dias 5 e 7 de junho acontece o 2º Encontro Estadual de Laço Comprido do CLC, encerrando a programação esportiva.

AMAZONAS

Uma das atrações mais aguardadas do Brasileirão é a prova Rainha do Laço, marcada para o dia 4 de junho.

A competição exclusiva para mulheres já contabiliza mais de 100 amazonas inscritas e deve reunir participantes de diferentes idades.

Responsável pelos duelos femininos, Suellen Rocha destacou que o crescimento da participação feminina no esporte levou à criação de uma categoria específica para as mulheres.

“O laço feminino surgiu da necessidade de criar um espaço exclusivo para as amazonas. Hoje temos mulheres profissionais, treinadoras e mães participando do esporte. É um momento muito importante para elas”, afirmou.

A competição terá categorias para meninas pequenas, incluindo a Bonequinha, destinada a crianças de até 7 anos, além da categoria 40+, voltada às mulheres que seguem competindo após os 40 anos.

Suellen também destacou que o universo feminino no laço vai além da pista. Moda, beleza e estética fazem parte da preparação das amazonas para o evento.

“As mulheres compram roupas novas, chapéus, acessórios, preparam os cavalos, fazem cabelo, maquiagem. É um movimento que também aquece a economia e mostra que a mulher pode estar no esporte sem perder a delicadeza”, disse.

Segundo ela, o laço também representa a convivência familiar e qualidade de vida. “É um esporte que envolve saúde mental, atividade física, convivência e tradição. Muitas vezes, estar ali na pista já é uma vitória para essas mulheres”, afirmou.

CAVALO PANTANEIRO

Outra novidade da edição deste ano é a valorização do Cavalo Pantaneiro, raça genuinamente sul-mato-grossense que terá prova nacional dentro da programação do Brasileirão.

Responsável pela representação do núcleo da raça, João Antônio explicou que a competição ajuda a divulgar o potencial do animal para o Brasil.

“O cavalo pantaneiro é uma raça selecionada naturalmente pelo Pantanal. É um cavalo rústico, funcional e extremamente versátil. Essas provas mostram que ele é forte tanto para o trabalho quanto para o esporte”, afirmou.

A expectativa da organização é reunir entre 45 e 60 conjuntos na competição deste ano, número superior ao registrado na edição anterior.

NOVAS MODALIDADES

Pela primeira vez, o Brasileirão do Laço Comprido terá uma programação voltada aos esportes de aventura, reunidos sob o nome CLC Extremo.

Entre as novidades estão a Night Run, corrida noturna nas distâncias de 3 km, 6 km e 15 km, marcada para o dia 5 de junho, e o MTB Night, competição de mountain bike realizada à noite, no dia 6 de junho.

As modalidades incluem categorias turismo, e-bike, gravel, sport e pro, integrando o Circuito Sesc.

Também haverá Corrida de Orientação nos dias 6 e 7 de junho, além do Circuito Sesc MTB Kids, destinado a crianças de até 12 anos.

Responsável pelas modalidades de aventura, Afonso Brandão afirmou que a proposta é aproximar diferentes públicos do universo do laço comprido.

“A gente quer proporcionar essa integração entre os esportes. Quem vem pela corrida ou pela bike acaba conhecendo a cultura do laço, e quem vem pelo laço conhece outros esportes”, explicou.

A expectativa é de reunir mais de 600 crianças no MTB Kids. “Vamos ter crianças de várias cidades do Estado. É uma oportunidade para elas vivenciarem o esporte, a cultura e a convivência em família”, afirmou.

MÚSICA REGIONAL

A programação cultural do Brasileirão também contará com shows de artistas regionais e nomes ligados à música sertaneja. Entre as atrações confirmadas estão João Lucas e Walter Filho, Marlon Maciel, Banda

Canto da Terra, Patrícia e Adriana, além de artistas ligados ao universo do laço.

Segundo a organização, toda a programação terá entrada gratuita, incluindo shows, praça de alimentação e acesso às competições.

O evento também terá transmissão ao vivo pelo canal oficial TV CLC Pró Laço.

As inscrições para as modalidades do CLC Extremo podem ser feitas pelo site www.kmaisclube.com.br

Mais informações e a programação completa estão disponíveis no perfil oficial do CLC no Instagram: @clc_oficial.

Diálogo

A ex-primeira dama Michelle Bolsonaro está ajudando... Leia na coluna de hoje

Confira a coluna Diálogo desta quarta-feira (27)

27/05/2026 00h02

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Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

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Fernanda Young - escritora brasileira

"O problema é que quero muitas coisas simples, então pareço exigente”.

 

FELPUDA

A ex-primeira dama Michelle Bolsonaro está ajudando a “apagar incêndio com gasolina” sobre a disputa interna  no PL pelas vagas ao Senado. Ela que já havia divulgado uma carta do ex-presidente Jair Bolsonaro, afirmando que seu candidato era o deputado federal Marcos Pollon, voltou à carga mais recentemente e publicou em suas redes sociais uma pesquisa onde o parlamentar aparece no topo.  Os liberais têm como pré candidatos, além do “preferido”, também o ex-governador Azambuja e o Capitão Contar. Como até a convenção tem muita água para rolar...

Diálogo

Puxa e estica

O clima eleitoral está em ebulição na Câmara de Campo Grande. A vereadora Luiza Ribeiro apresentou Moção de Repúdio contra Rafael Tavares por declarações feitas durante a IV Caminhada da Luta Antimanicomial. Em vídeo, ele taxou o movimento de “piada”.

Mais

E ainda classificou os participantes como “desocupados”. Tavares também defendeu a internação compulsória dos usuários de drogas em situação de rua. As falas foram consideradas preconceituosas e discriminatórias pela vereadora.

Diálogo Gleice Mara Amado e Leiner Vizeu - Foto: Arquivo Pessoal

 

DiálogoSuellen Abranjo - Foto: Arquivo Pessoal

Sonho meu

Nos bastidores, há quem afirme que dificilmente o deputado Paulo Corrêa voltará a presidir a Assembleia Legislativa de MS. Os quatro anos em que comandou a Casa foi marcado, segundo alguns parlamentares, por muito estresse. Fala-se que graças à interferência do então governador Reinaldo Azambuja, ele ocupou o cargo nas duas ocasiões. Para a próxima legislatura, se for reeleito, pretende ter a melhor cadeira da Mesa Diretora e já estaria a todo vapor. 

Impedido

O deputado estadual Gerson Claro não poderá disputar novamente a presidência da Assembleia em 2027. O impedimento segue entendimento do STF, já aplicado na Câmara dos Deputados e no Senado, que veta recondução consecutiva após quatro anos no comando do Legislativo. A regra abriu espaço para a disputa entre os demais parlamentares. Nos bastidores, o clima já é de pré-campanha, com vários deputados se movimentando.

Cadafalso

A vereadora Isa Marcondes, a mais votada nas eleições em Dourados, corre o risco de ser cassada no próximo dia 29, pela Câmara Municipal. Em sessão extraordinária, será votado o relatório elaborado pela comissão processante. Ela é acusada de quebra de decoro, porque teria utilizado recursos da cota parlamentar para abastecer veículos em suas viagens pelo interior de MS e até em São Paulo. A defesa nega veementemente as denúncias contra ela. Isa é pré-candidata a deputada federal. Assim sendo...

ANIVERSARIANTES 

Lenita Schmit de Oliveira Silva;
Claudia Moraes Leguisamon;
Jericó Vieira de Matos;
Bianca Bianchi;
Cláudia Maria Abreu;
João de Deus;
Graciela da Silva Minna;
Fabio de Oliveira Riuto;
Jorge Alves Rodrigues;
Icto Gomes;
Marcos Aurélio Gil Cuellar;
Jorge Ribeiro de Moraes;
Walter Romanini;
Marcos Antonio Martins de Souza;
Mario Montania Acunha;
José Arturo Iunes Bobadilla Garcia;
Mauro Maciel Mosqueira;
Giseli Adriani Veiber de Oliveira;
José Lécio Barros da Costa;
Ildefonso Lucas Gessi;
Marcos Serrou do Amaral;
Vanessa Fagundes da Silva;
Alexandre Barroso;
Pedro Tadeu Olarte;
Divino da Graça Freitas;
Pe. Roseney Pauli;
Emerson Nogueira;
Dr. Vaguinel de Oliveira;
Ranolfo Pereira da Silva;
Erlyza Herrera Santos;
Ranulfho Custodio Alves;
Dalmo Curcio;
Mary de Oliveira Teixeira Domingos;
Dr. Afonso Asato;
Nelson Olarte;
Aloisio Lemes de Brito;
Luciana Felix Bezerra;
Mirian Salazar Lopes;
José Luiz Viana Ferreira;
Luis Jorge Budib;
André Luiz de Almeida Silva;
Paulo de Tarso Albuquerque;
Maria Alves de Almeida;
Anderson Vilanova;
Rosa Maria de Campos;
Pedro Mauro Monteiro Vargas;
Lucilia Santiago Chaves;
Maria Cristina Santos da Silva;
Carolina Assis;
Telma Pereira de Souza;
Antônio Carlos dos Santos;
Maria Inácia Quirina;
Tereza Fernandes Veloso;
Juarez Santiago Cardozo de Queiróz;
Nadialara Maria Lemos Carvalho;
Dulce Maria Pinto Pereira;
Marcos Ferreira Moraes;
Elizabeth Ferreira;
Teresa Cristina Soares;
Solange Brito;
Vânia Maria Cruz;
Maria de Fátima Bento;
Franciele Alves;
João Souza de Oliveira;
Antônio Albuquerque dos Santos;
Ivan Grisoste Barbosa;
Everton Luis Flores;
José Roberto Cortes Buzzio;
Diogo de Souza Queiroz;
Christiano Heráclito Senra de Araújo Azevedo;
Alberto José Paim de Lima;
Luis Hernan Almaraz Guerrero;
Marcelo Anderson Miranda;
Odilon Leite Penteado;
Erika Kimura;
Antonio Del Grossi Junior;
Adriana Campos Navarro;
Henrique Jorge Fernandes;
Diego Ribas Pissurno;
Maria Muniz de Andrade;
Angelique Cortada;
Gleyson Ramos Zorron;
Thiago Marinho Custódio;
Boris Luiz Cardozo de Souza;
José Vasco Rossetti;
Kátia Regina Baez;
Antonio Caiçara Filho;
Ingrid Guilhen Garcia;
Lauro Miyasato Júnior;
Cristiane Zamberlan;
Paulo Roberto Tosi;
Francine Lima Perecin Berti;
Rosângela Aparecida Araujo;
Maria do Carmo Alves Rizzo;
Andre Hoffmann;
Suria Dada;
Marcelo Santini Brando;
Marina Aparecida Medeiros da Silva;
Ailton Pereira de Matos;
Walter Pereira do Valle Neto;
Sandra Magda Suarez Saucedo;
Vitor Arthur Pastre;
Ranulfo Antonio de Andrade;
Fernanda Paula Martins Lugo Rampazo;
Adalberto Godoy;
Lincoln Ben Hur;
Cristiano Trizolini;
Daniela Barbosa Lima;
Luzia Hermelinda Oliveira Rocha;
Luiz Faustino Inácio;
Diva Nogueira de Araújo;
Marcos Marques Fernandes;
Guilheme Pasqualin da Costa e Silva;
Márcio Lima dos Santos;
Pedro Ivo de Lima Andrade;
Hedemal Avelar de Arruda.

Colaborou com Tatyane Gameiro

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