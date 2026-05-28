O Estado investiu R$ 783,1 milhões em ações e serviços públicos... Leia na coluna de hoje

François Guizot - escritor francês
"Quando a política penetra no recinto dos tribunais, a justiça se retira por alguma porta”.
FELPUDA
O Estado investiu R$ 783,1 milhões em ações e serviços públicos de saúde no primeiro quadrimestre de 2026, segundo números apresentados em audiência pública da Comissão de Saúde da Assembleia. Apesar do alto volume aplicado, o governo não atingiu o mínimo constitucional de 12% da receita em saúde. Pelo relatório, foram liquidados R$ 696,7 milhões em recursos próprios. Para cumprir o índice exigido pela Constituição, seria necessário investir R$ 816,9 milhões. Os dados mostram que o Tesouro estadual segue como principal financiador da saúde pública em MS.
Sem volta
Nos bastidores do PT, cresce a avaliação de que a atual composição do partido na Assembleia Legislativa de MS não será a mesma em 2027. Petistas apostam em mudanças.
Mais
Dizem que após a contagem dos votos, alguém poderá ganhar “aposentadoria política”. O assunto, porém, é tratado em rodas restritas e longe de “ouvidos estranhos”. Afinal, é preciso cautela. E muita!
O sertão de Alagoas vem se consolidando como um dos principais destinos turísticos do país. O Monumento Natural do Rio São Francisco ficou em quinto lugar entre as Unidades de Conservação mais visitadas do Brasil, com mais de 1,1 milhão de visitantes em 2025, segundo levantamento do Governo Federal. A região dos Cânions do São Francisco reúne belezas naturais, cultura sertaneja, artesanato e gastronomia típica, impulsionando a economia e gerando emprego e renda. O reconhecimento também reflete investimentos em infraestrutura turística, promoção do destino e qualificação profissional. Criado em 2009, o Monumento Natural abrange municípios de Alagoas, Bahia e Sergipe, em área protegida do bioma Caatinga, garantindo preservação ambiental e uso sustentável dos recursos naturais.
Quem?
Caso realmente o ex-presidente Jair Bolsonaro divulgue lista com nomes dos seus “ungidos” para o Senado, o impacto será muito grande no PL e significará, conforme os escolhidos, que ele realmente está mandando. A ex-primeira dama Michelle Bolsonaro tem defendido alguns pré-candidatos, enquanto Waldemar da Costa Neto, presidente nacional da sigla, aposta em outros. Resta esperar para ver.
Meta
Com atuais seis integrantes, o PL vai para a eleição com o objetivo de repetir a dose ou, quem sabe, conquistar sete cadeiras. O partido estava “redondinho”, mas acabou ficando sem João Henrique Catan, que se filiou ao Novo e é pré-candidato ao governo do estado, e Neno Razuk, que perdeu a vaga devido a anulação de votos de Riquelle Lisboa Trutis. Com exceção de Mara Caseiro, que disputará uma cadeira na Câmara Federal, os demais vão para reeleição.
Prioridade
Deputados e senadores fizeram a maior pressão ao presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, para que ele lesse os requerimentos para abertura de CPIs mistas sobre o caso Banco Master durante sessão para análise de vetos da LDO de 2026. O parlamentar rejeitou os pedidos e afirmou que a leitura é ato discricionário da presidência. Segundo ele, a prioridade da sessão era a votação de vetos que beneficiam pequenos municípios. O tema gerou reação de oposicionistas e aliados no plenário. Afinal, é preciso saber quem se beneficiou do tal banco.
ANIVERSARIANTES
Cione Machado Mangiolardo;
Fábio Olegário Caminha;
Rosa Ocampos Galvão;
Ricardo Maria Figueiró;
Maria Cristina Godoy Beltran;
Volmar Dalpasquale;
Claudnei Menezes de Rezende;
Elaine Buonarott Ferreira;
José Luiz Viegas London;
Tamio Okiyama;
Paulo Henrique Shimabuco;
Samuel Sandri;
Liliana Scaff Fonseca;
Paula Dalpasquale Zimermann de Almeida;
Jessica Ferreira Lima;
Ercules Leonardo da Costa Florentino;
Tatiane Franco;
Mario Marcio Gonçalves Queiroz;
Cleomenes Nunes da Cunha;
Maura Catharina Gabino e Souza;
Voilice Santine de Oliveira;
Dr. Jorge João Chacha;
Liane Bacha;
Claudio de Carvalho;
Marcio Penha Rodrigues;
Rodiney Maciel Passos;
Sanara Teixeira Martins;
Patricia dos Santos;
Maria de Fátima Carvalho Gabriel;
Anna Carolina Ramos de Arruda;
Rosângela Chagas;
Erika Matiolli;
Marlene Rabelo de Moura Brasil;
Natalia Souza Claudino;
Vilma Teresa Felini;
Renato Zacarias Maffissoni;
Flávio Souto;
Ana Lia Beatriz Alfrane;
Dr. Roberto Alves Corrêa;
Darci Thiele;
Eunice Araujo de Souza;
Djerson Farias de Novaes;
Hailton Alves Rodrigues;
Maria de Lourdes Lorenzette Pires;
Júlio Guenka;
Wladimir Ribeiro Cândia;
Osvaldo Ferreira de Jesus;
Lourdes Gaban;
Andréa Cristina Rodrigues;
Vitória Régia Vieira da Rocha;
Mary Vasconcelos;
Carlos Magno de Oliveira Rodrigues;
Hedy Monteiro Magalhães;
Odaléa Lemes de Souza;
Inaldo Cavalcanti Figueiredo;
Waleska de Carvalho Pereira Oliveira;
Valéria Cristina Caldeira;
Maria Celeste Corrêa;
Érica Nunes Mourão;
Maria Helena Monteiro;
Neide de Brito Magalhães;
Hilton Araujo;
Monique Peixoto;
Carlos Eduardo Moura;
Edgar de Oliveira;
Anita Masaco Arakaki;
Dra. Patrícia Silva de Almeida;
Hélio Moreira;
Adriana Albuquerque;
Regina Pedrosa da Costa;
Cláudio Elvis Camargo Clemente;
Henauth Miguel Franco Filho;
Creuza Franca Goulart;
Rosely Tsuha Oshiro;
José Pereira Domingues Neto;
Maria Madalena Xavier de Almeida;
Neuza Ribeira Barbosa;
Vannice Andrade Cardoso;
Maria de Fátima Ardaia Fagundes de Moraes;
Regina Fernandes Vieira Farias;
Élvio Eloy Lopes;
Kemy Ruama de Deus Ruiz;
Victório Romanini Neto;
Luiz Augusto da Costa Carvalho;
Gonçalo Paschoal Alves Corrêa;
Elaine Cristina dos Santos Cabral;
Antonia Maria da Cruz;
Nayara Crystina Dal Pogetto Freire Thomaz;
Ismael Simão Meireles;
Tânia Maria da Silva Motta;
Terezinha Maria Teixeira;
Ricardo Augusto Bozeli Bittencourt;
Aline da Silva Canhete;
Edgard Paz Borgonha;
Jomas Fulgêncio de Lima Junior;
Márcia Regina Pizzo D’avila;
Lincon Pinhé Leal de Queiroz;
Andressa Cristina Mise;
Susi Rodrigues Hespanhol;
Maria Cristina dos Santos Albertoni;
Tânia Hirano Barbosa;
Elaine de Aquino Grisoste Barbosa Pinheiro;
Vânia Lucia Vargas Souto;
Cristine Chiarello Weffort;
José Alvaro Agi.
Colaborou com Tatyane Gameiro