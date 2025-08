Nos bastidores políticos, fala-se que duas cabecinhas coroadas continuam... Leia na coluna de hoje

Correio B+

""A Manhã Seguinte" é uma comédia de alcova deliciosa, sensível e cheia de reviravoltas sobre encontros, afetos, descobertas e tudo aquilo que a gente sente, mas nem sempre consegue".

A atriz Carol Castro só tem motivos para comemorar. Depois do enorme sucesso da novela “Garota do Momento”, de Alessandra Poggi, na qual viveu Clarice Falcão, ela já mergulhou em dois novos projetos dividindo seus dias entre filmagens e ensaios: o filme “Nosso Lar 3 – Vida Eterna” e a peça “A Manhã Seguinte”.

Carol também acaba de estrear, no Disney Plus, a série de comédia brasileira “Jogo Cruzado”, em que interpreta a repórter de jornalismo esportivo Elisa.

Em “Nosso Lar”, com direção e roteiro de Wagner de Assis, ela será a protagonista Zenóbia. As filmagens já foram iniciadas no Rio e de Janeiro e, mais uma vez, ela fará par com Fábio Assunção.

“A Manhã Seguinte” é uma peça inédita no Brasil do premiado autor britânico Peter Quilter. “É uma comédia de alcova deliciosa, sensível e cheia de reviravoltas sobre encontros, afetos, descobertas… e tudo aquilo que a gente sente, mas nem sempre consegue dizer”, conta Carol, que será Kátia, uma mulher decidida, empoderada, descolada e muito ligada à família, como define.

Com estreia em 5 de setembro, no Rio de Janeiro, no Teatro Clara Nunes, Carol vai dividir o palco com Bruno Fagundes, Gustavo Mendes e Ângela Rebello, com direção de Thereza Falcão e Bel Kutner.



A atriz é Capa exclusiva do Correio B+ desta semana, e em entrevista ao Caderno ela fala sobre ser mãe, o último sucesso da Globo em que atuou, e novas estreias no teatro e no cinema.

A atriz Carol Castro é Capa exclusiva do Correio B+ desta semana - Foto: Vinícius Mochizuki - Diagramação: Denis Felipe - Por: Flávia Viana

CE - Carol, Garota do Momento foi um verdadeiro sucesso! Como foi viver a Clarice Falcão e o que esse papel deixou de mais marcante pra você?

CC - Foi uma experiência linda. A Clarice era uma mulher à frente do seu tempo, cheia de contradições, força e fragilidade ao mesmo tempo. Foi um mergulho intenso e cheio de camadas. Acho que o mais marcante foi entender, com ela, o poder da escuta, da delicadeza nos gestos. Clarice me ensinou que às vezes a transformação vem no silêncio — e isso ficou muito em mim.

CE - Agora você está com três projetos ao mesmo tempo! Como tá sendo essa correria entre as filmagens de Nosso Lar 3, os ensaios da peça A Manhã Seguinte e a série Jogo Cruzado?

CC - É uma maratona, mas uma maratona de amor à esta profissão que é a minha energia vital. Claro que exige bastante organização, foco e fôlego, mas são projetos tão diferentes e potentes que me alimentam de formas distintas. Cada um me desafia em um lugar específico, então, apesar do cansaço físico, me sinto plena criativamente.

CE - Em Nosso Lar 3, você vive a Zenóbia, protagonista da história. Como foi mergulhar nesse universo espiritual e dar vida a uma personagem com tanta responsabilidade?

CC - Foi e está sendo transformador. A Zenóbia tem uma missão de acolhimento, de luz, e isso reverberou muito em mim. Tive que estudar bastante, não só os livros espíritas, mas também sobre o papel da mulher na liderança espiritual, o Sagrado Feminino. Foi e está sendo um processo de conexão com algo maior, de resgate de fé e propósito. Recebo como uma missão muito especial. E única! Agradeço todos os dias pela oportunidade.

CE - A série Jogo Cruzado é super diferente, né? Uma comédia de jornalismo esportivo! O que te chamou atenção nesse projeto e como foi brincar com esse lado mais leve?

CC - Sim! E justamente por ser algo tão fora da curva que me encantei. A série tem um humor sagaz, inteligente, e ao mesmo tempo fala sobre os bastidores da informação, das paixões do esporte, da pressão que rola nesse meio - e, especial, sobre mais um ambiente dominado na sua maioria, por homens , onde a mulher sofre tanta pressão e é tão desafiada. Apesar disso, a direção da trama nos levou para um lugar de leveza. Foi uma delícia explorar esse lado mais solto. Minha “escola” sempre foi o humor ácido, os improvisos…por conta da influência do meu pai e o teatro … A gente se divertiu muito nas gravações!

CE - Na peça A Manhã Seguinte, você interpreta a Kátia, uma mulher forte, divertida e super ligada à família. Tem algo dela que se parece com a Carol da vida real?

CC - Com certeza. A Kátia tem esse lado coração pulsante, cheia de atitude e empoderada. Nisso, somos parecidas - agora que estou mais madura. Rs. Foi bonito encontrar esse ponto de interseção entre nós.

A atriz Carol Castro é Capa exclusiva do Correio B+ desta semana - Foto: Vinícius Mochizuki - Diagramação: Denis Felipe - Por: Flávia Viana

CE - Você já fez de tudo um pouco na carreira — novelas, cinema, teatro… O que ainda te desafia como atriz hoje em dia? Tem algum papel dos sonhos que ainda quer fazer?

CC - Acredito que o grande desafio é justamente continuar contando boas histórias e encontrar personagens que me tirem da zona de conforto. Gosto de estar em constante movimento e transitando por diferentes gêneros e linguagens. Isso me enriquece como atriz e como ser humano. Claro, que sonho em em expandir cada vez mais e ultrapassar fronteiras!

CE - E como é reencontrar o Fábio Assunção em Nosso Lar e agora dividir palco com nomes como Bruno Fagundes e Gustavo Mendes? Rola uma troca legal nos bastidores?

CC - Eu e o Fábio nos tornamos amigos e rimos muito sempre nos bastidores brincando com a situação de estarmos juntos após meses de uma novela tão marcante como Garota do momento. Que Juliano foi atrás de Clarice…essas coisas! Ele, Bruno e Gustavo são muito queridos, generosos e divertidos! Tenho muita sorte !!!

CE - A gente sabe que a maternidade transforma tudo. Como tem sido conciliar essa rotina de gravações, ensaios e palco com a vida de mãe? O que a tua filha mais te ensina?

CC - Ser mãe é o meu papel mais desafiador e mais gratificante. Conciliar tudo é uma dança diária cheia de malabarismos e com ajustes constantes, mas é também um aprendizado lindo e divino. Minha filha é minha parceirinha que me ensina a viver o presente, a desacelerar quando preciso, a rir de mim mesma. Ela me mostra o que realmente importa e sempre me acompanhou desde pequena nos meus trabalhos ( como eu e meu pai ). Nossos momentos juntas são a essência da minha vida.

CE - Você costuma se envolver de verdade nos projetos que faz. Tem alguma mensagem especial que esses trabalhos novos trouxeram pra sua vida?

CC - Sim, todos têm uma semente de reflexão. Nosso Lar fala de fé, resiliência, compaixão e evolução, A Manhã Seguinte fala de vínculos verdadeiros e a importância da comunicação entre as pessoas , e Jogo Cruzado traz uma crítica divertida ao universo da informação, em especial sob uma ótica feminista. Todos me lembram, de alguma forma, que é preciso manter a escuta ativa — do outro, do mundo e de nós mesmos.



CE - E pros fãs que te acompanham de perto: o que mais vem por aí? Já tem novos projetos na fila ou algum sonho que você tá planejando tirar do papel?

CC - Olha, tem esse filme e a peça que já já chegarão ao público. Mas, me conhecendo do jeito que sou, vamos retomar essa conversa em alguns meses que, certamente, terei novidades! Risos... Eu adoro ter essa oportunidade de abraçar um projeto atrás do outro, em trabalhos tão distintos. Pra mim, meu ofício é sagrado e sigo “nadando” nesse oceano de oportunidades e encontros!