Nos bastidores políticos, há quem diga que tão logo chegue o ano eleitoral... Leia na coluna de hoje

Diálogo

Nos bastidores políticos, há quem diga que tão logo chegue o ano eleitoral...

Confira a coluna Diálogo desta sexta-feira (31/10)

31/10/2025 - 00h01
Ernest Hemingway - escritor americano

Um idealista é um homem que, partindo do fato de que uma rosa cheira melhor que uma couve, deduz que uma sopa de rosas teria também melhor sabor”

Nos bastidores políticos, há quem diga que tão logo chegue o ano eleitoral de 2026, começará a fase das tais “denúncias pré-eleitorais”, aquelas em que amigos “trocam de casaca” à noite e, ao amanhecer, estão trajando vestimenta de adversários, apontando dedos e com narrativas para prejudicar o “ex-hipermegachegado do coração”, transformado de uma hora para outra em monstro de Frankenstein, Abominável Homem das Neves, Conde Drácula. Dizem que essa tal mudança geralmente tem muitas cau$a$ ou é motivada por compromissos políticos não cumpridos. Afe!

Quiproquó

Há quem diga que a desavença interna no PP está a pleno vapor. Um dos episódios que continua “rendendo” é a postagem de Marco Aurélio Santullo, ex-secretário de Governo da prefeita Adriane, com comentário nada, digamos, lisonjeiro contra ela e o marido.

Mais

Aí o deputado Lidio Lopes, marido de Adriane, interpelou Santullo criminalmente. Mas o pedido não foi aceito, por ser inadequado (esclarecer ambiguidade), pois deveria ser via ação judicial por calúnia, difamação ou injúria. Vem aí cenas dos próximos capítulos.

Celínia Maiolino e Geraldo Maiolino, que hoje completam 50 anos de casamento (bodas de ouro)

 

Bete Arbaitman

Desfalque

Com a ida de Sérgio de Paula para o Tribunal de Contas do Estado de MS(TCE-MS) em novembro, há quem afirme que o ex-governador Reinaldo Azambuja ficará desfalcado do seu braço direito, que atua como auxiliar nas articulações políticas. A lei proíbe que conselheiro de Corte Fiscal tenha filiação partidária, para que haja imparcialidade e independência técnica no desempenho das suas funções no colegiado.

Haja coração!

O município de Paranhos vive fortes emoções políticas desde as eleições para prefeito, em 2024. O vencedor nas urnas, Heliomar Klabunde, não pôde assumir porque teria contas reprovadas pelo Tribunal de Contas da União e, portanto, estaria inelegível. Dessa forma, o vereador Hélio Acosta, que havia sido eleito presidente da Câmara Municipal, assumiu o cargo. E a novela continuou...

De volta

Klabunde, porém, recorreu, mas a decisão foi mantida e marcada eleição suplementar. Acosta renunciou ao mandato de vereador para disputar a prefeitura e venceu. Ocorre que o “destronado” foi ao Supremo, que, por sua vez, decidiu pela extinção da inelegibilidade e determinou que assuma o cargo de prefeito. Com isso, Acosta fica sem mandato. No fim, ele teve tudo e ficou sem nada.

ANIVERSARIANTES

Gilbert Marcelo Fico
Euza Regina Viero Rezek
Nelson Oshiro
Gisele Paquer
Dr. Renato Otavio Zangirolami
Lia Maria Barbosa
Elizeu Alves dos Santos
Luiz Anisio Bortoluzzi
Luiz Carlos Medeiros Rocha
Wildo Scherer
Lucila Rodrigues Queiroz
João Carlos Polidoro da Silva
Gui Olintho Macedo
Gilson Pereira Nogueira
José Sinsei Toome
Nadir Barbosa dos Santos
Eliane Guedes da Costa
Fátima Regina Ribeiro Rumeu
Anderson Teixeira Campos
Jemima Leite de Brito
Nelson Yutoku Tobaru
Luiz Felipe Medeiros Vieira
Djalma Loubet
Dr. Jorge Armando Chorres Benitez
Bárbara Vasconcelos
Daniele Zafalon Beraldo
Dr. Áureo Garcia Ribeiro Filho
Dr. Marcos Vargas Aleixo
Maria Tereza Noll Marques
Carlos Donizetti Costa Teodoro
Dr. Alexandre Beinotti
Maria Auxiliadora Bichara
Vanessa Vasco de Oliveira
Geanine Gondim
Julião Dias Cabreira
Maria Helena Lady Gavilan
Marilena Espindola Ribeiro
Ana Maria Martins Fontanillas
Lúcia Germano Falbo
Hélio dos Santos Rojas
Walmir Provenzano
Joaquim Cavalcante Freire Filho
Murilo de Castro
André Luiz Maluf de Araújo
Oseas Bezerra de Araujo
Dr. Luis Alberto de Magalhães
Dr. José Albino Ottoni Coimbra
Alberto Campos Widal
Dra. Evani Cristiane Pereira Dias
Márcia Fiori Prazain
Eva Durbem
João Cavalcante
Pedro Luiz Balan
Carolina de Almeida Paes
Flávio Souza Benites
Carla Zaira da Silva
Luiz Guilherme Alonso Xavier
Alfredo de Souza Caio
Edinaldo Silva de Oliveira
Adriana Maria Corrêa
Dr. Cristovão Cardoso
Alberto Benites Nunes
Miguel Rodrigues dos Santos
Wilson Pereira de Souza
Ana Cristina Gonçalves Franzoloso
Ieda Gracia da Silveira
Cecilia Reiko Nobura Wada
Iris Balbuena Leão
Dr. Marcos Barbosa de Oliveira
Carolina Silveira Ferrari
Paulo Cesar Loff
Dr. Alexandre Martins Pereira Macedo
Dr. José Maria Dameão
Regina Célia Miranda
Denise Marcello de Moura
Waldir Rodrigues de Oliveira
Dorival Custódio
Cleofas Batista Pereira
Nara Regina Rodrigues Barbosa
Jeomar Gomes
Antônio Gonçalves Neto
Juarez Neres dos Reis
Airton Hiroshi Mitani
Vivian de Caldeira
Elaine de Albuquerque Santos
Alexandre Conti Lemos
Nedson Dias Brandão
Cleverson de Oliveira Falbot
Darcy Pereira dos Anjos Hoffmann
Marco Antonio Nogueira Leopoldino
Nelson Cintra Ribeiro
Dra. Sabrina Tavano Macari Pires
Paulo Nobre de Miranda Ploger
Fernanda Espindola de Araújo
César Augusto Scheide
Júlio Cesar Vilalba Akamine
Regiane Santos Ferreira
Andréia Martinez Figueiredo
Luiz Mauricio dos Reis
Paulo César Fernandes Xavier
Rodrigo Thomé Baptista
Fábio Gimenez Cervis
Dra. Laila Janadarki Medina Saber
João Thiago da Maia
Luiz Ademir Marques
Carlos Alberto Mendonza Kadar
Tcharles Alberto Borges Kadar
Márcia Cortada Fiori
Maria Emília Torres Barbosa

*Colaborou Tatyane Gameiro

 

Com entrada gratuita e participação do Kamisa 10, Kaio & Gabriel gravam novo DVD

Novo DVD da dupla chega após o sucesso do projeto anterior, "Bora Viver", que os projetou nacionalmente

29/10/2025 17h30

Kaio & Gabriel

Kaio & Gabriel Divulgação

A gravação do segundo DVD da dupla Kaio & Gabriel, está marcada para esta quinta-feira (30), a partir das 20h, no Parque de Exposições Laucídio Coelho, em Campo Grande. E para os fãs do pagonejo, o grupo Kamisa 10 (K10), um dos principais nomes do pagode nacional, foi confirmado como a participação exclusiva do evento.

O K10 levará ao palco seu repertório de sucessos contagiantes, como “Na Cama Maldita”, “Oi, Sumido” e “Modo Avião”, para um encontro inédito com o sertanejo moderno de Kaio & Gabriel.

Em declaração, Kaio & Gabriel não esconderam a empolgação com a parceria. “A gente sempre quis que o DVD tivesse a nossa essência, mas também um toque diferente, algo que somasse. O Kamisa 10 tem uma vibe incrível e uma conexão muito forte com o público. Vai ser uma mistura que ninguém vai esquecer”, destacaram os cantores.

Show gratuito

Além da participação especial de peso, outro grande destaque do evento é a sua acessibilidade. A Arena do evento terá entrada gratuita, oferecendo aos fãs a oportunidade de prestigiar de perto esse momento histórico na carreira da dupla. Para os demais setores, os ingressos devem ser adquiridos pelos canais oficiais da produtora Santo Show.

“É uma responsabilidade muito grande representar Campo Grande, essa cidade que é uma verdadeira fábrica de talentos. Ter a oportunidade de fazer um DVD aberto, com o público participando, é motivo de muita gratidão e felicidade”, completaram Kaio & Gabriel.

Consolidação

O novo DVD chega em um momento de grande ascensão para Kaio & Gabriel. Após o sucesso do projeto anterior, "Bora Viver", que os projetou nacionalmente, a dupla vive um ano de conquistas. O hit “Não Deixa Eu Não Prestar”, lançado em 2023, chegou a ultrapassar a marca de 1 milhão de reproduções no Spotify de forma orgânica.

Com produção assinada por Max Santana, renomado produtor do sertanejo universitário que já trabalhou com artistas como Luan Santana, a gravação promete um som moderno, repertório inédito e uma estrutura grandiosa para marcar esta nova fase.

Assine o Correio do Estado

CINECLUBE

Toda mulher é meio Leila Diniz

Cine Mulheres, Glauces e Leilas, projeto de extensão da UFMS, realiza segundo encontro hoje, a partir das 18h30min, no MIS, com a exibição do longa-metragem "Leila Diniz" (1987) e debate; filme é homenagem à atriz que militou pela liberdade de expressão

29/10/2025 10h24

Filme de Luiz Carlos Lacerda presta homenagem à atriz que militou pela liberdade de expressão

Filme de Luiz Carlos Lacerda presta homenagem à atriz que militou pela liberdade de expressão Foto: reprodução / David Drew Zing

Com Louise Cardoso no papel principal, Diogo Vilela no papel do cineasta e amigo Luiz Carlos Lacerda e grande elenco (Tony Ramos, Marieta Severo, Antonio Fagundes, Marcos Palmeira, José Wilker, Carlos Alberto Riccelli, Otávio Augusto e Rômulo Arantes, entre outros nomes), o longa-metragem “Leila Diniz” (1987), de Lacerda, será exibido no segundo encontro do cineclube Cine Mulheres, Glauces e Leilas, hoje, a partir das 18h30min, no Museu da Imagem e do Som (MIS), com entrada franca.

Projeto de extensão da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), o Cine Mulheres, como o nome indica, destaca figuras femininas que fizeram a diferença na tela e fora das câmeras por meio de sua arte, opiniões, comportamento e atuação cultural e política.

O primeiro encontro, em setembro, resgatou a trajetória da atriz campo-grandense Glauce Rocha (1930-1971).

Após cada projeção, uma roda de conversa põe em foco tanto a relevância das personagens retratadas nas produções exibidas quanto o que as obras despertam na plateia, dando vez, a julgar pela primeira sessão, a depoimentos pessoais marcados por emoção, cumplicidade e empoderamento.

MULHER ÚNICA

Leila Diniz (1945-1972), a homenageada da vez, já foi descrita como uma mulher única, inexplicável e de estilo próprio. Trata-se de uma das mais lendárias atrizes brasileiras, que militou pela liberdade de expressão e foi considerada subversiva pelo regime militar.

Ela morreu prematuramente, aos 27 anos, em um acidente aéreo em 1972. Em 15 de novembro de 1969, o combativo tabloide carioca “O Pasquim” publicou uma entrevista da atriz, substituindo 71 palavrões por asteriscos.

Foi a deixa para os militares decretarem a censura prévia. Tempos difíceis, mas que parecem nunca ter intimidado Leila em seu afã de ser quem queria ser. O Cine Mulheres, Glauces e Leilas é coordenado pela psicóloga Jacy Curado, professora da UFMS, e propõe um diálogo entre arte, psicologia e comunicação.

SENSIBILIZAÇÃO

O objetivo é “a criação de processos de sensibilização a problemas psicossociais, assim como o empoderamento de grupos vulneráveis e a tomada de consciência das forças e sistemas de opressão, como patriarcado, racismo e sexismo, entre outros”.

O projeto também tem a finalidade de promover a divulgação, a pesquisa e o debate do cinema e da produção audiovisual.

As homenageadas pelo projeto, frisa Jacy, são “grandes mulheres do cinema brasileiro com trajetórias incríveis de emancipação e de resistência no processo de redemocratização do País.

Glauce Rocha, nascida em Campo Grande, uma figura emblemática do cinema brasileiro, e Leila Diniz, nascida em Niterói em 1945, que se tornou um mito da mulher revolucionária, que rompeu tabus e convenções através de suas ideias e, especialmente, de suas atitudes”.

PERSPECTIVA PSICOSSOCIAL

“Os legados dessas duas atrizes inspiram nosso Cine Mulheres. A relevância desse projeto tem múltiplos destinatários, e o principal seria criar um espaço para mulheres compartilharem suas vivências e experiências de vida.

E a ampliação e fortalecimento das abordagens psicossociais de atendimento à população em uma perspectiva preventiva e de promoção de saúde”, diz a psicóloga. Ao todo, serão projetados 12 filmes no período de 18 meses, escolhidos por uma curadoria de cinema dos membros da equipe do projeto.

“Os temas que vamos abordar serão os que têm uma perspectiva psicossocial, como relacionamentos afetivos, sexualidade, questão racial, desigualdade de gênero, trabalho precário, etarismo, solidão, solitude, solteirice, participação política, democracia, entre outros” afirma Jacy.

A equipe do projeto é composta por membros docentes e estudantes da UFMS dos cursos de Psicologia, Direito, Audiovisual e Jornalismo. As sessões serão realizadas mensalmente na sala de projeção do MIS.

“Como resultado, esperamos produzir novos sentidos para os problemas psicossociais, a partir da cinematografia apresentada, atribuídos pelos participantes. Fortalecer uma metodologia dialógica entre cinema, psicologia e comunicação e a produção de materiais didáticos sobre essa abordagem. E, finalmente, contribuir com a distribuição e a acessibilidade a filmes especializados, nem sempre disponíveis nos circuitos comerciais, para a comunidade acadêmica e externa, especialmente as mulheres”, conclui professora Jacy.

Na sessão do mês passado, foram exibidos o curta “Jardim de Pedra”, de Daphyne Schiffer, e o média-metragem “Glauces: Estudo de Um Rosto”, de Joel Pizzini.

O evento é aberto ao público e a entrada é gratuita. O MIS fica no terceiro andar do Memorial da Cultura e da Cidadania, na Avenida Fernando Corrêa da Costa, nº 559, Centro.

