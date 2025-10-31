Nos bastidores políticos, há quem diga que tão logo chegue o ano eleitoral... Leia na coluna de hoje

Ernest Hemingway - escritor americano
Um idealista é um homem que, partindo do fato de que uma rosa cheira melhor que uma couve, deduz que uma sopa de rosas teria também melhor sabor”
Felpuda
Nos bastidores políticos, há quem diga que tão logo chegue o ano eleitoral de 2026, começará a fase das tais “denúncias pré-eleitorais”, aquelas em que amigos “trocam de casaca” à noite e, ao amanhecer, estão trajando vestimenta de adversários, apontando dedos e com narrativas para prejudicar o “ex-hipermegachegado do coração”, transformado de uma hora para outra em monstro de Frankenstein, Abominável Homem das Neves, Conde Drácula. Dizem que essa tal mudança geralmente tem muitas cau$a$ ou é motivada por compromissos políticos não cumpridos. Afe!
Quiproquó
Há quem diga que a desavença interna no PP está a pleno vapor. Um dos episódios que continua “rendendo” é a postagem de Marco Aurélio Santullo, ex-secretário de Governo da prefeita Adriane, com comentário nada, digamos, lisonjeiro contra ela e o marido.
Mais
Aí o deputado Lidio Lopes, marido de Adriane, interpelou Santullo criminalmente. Mas o pedido não foi aceito, por ser inadequado (esclarecer ambiguidade), pois deveria ser via ação judicial por calúnia, difamação ou injúria. Vem aí cenas dos próximos capítulos.
Desfalque
Com a ida de Sérgio de Paula para o Tribunal de Contas do Estado de MS(TCE-MS) em novembro, há quem afirme que o ex-governador Reinaldo Azambuja ficará desfalcado do seu braço direito, que atua como auxiliar nas articulações políticas. A lei proíbe que conselheiro de Corte Fiscal tenha filiação partidária, para que haja imparcialidade e independência técnica no desempenho das suas funções no colegiado.
Haja coração!
O município de Paranhos vive fortes emoções políticas desde as eleições para prefeito, em 2024. O vencedor nas urnas, Heliomar Klabunde, não pôde assumir porque teria contas reprovadas pelo Tribunal de Contas da União e, portanto, estaria inelegível. Dessa forma, o vereador Hélio Acosta, que havia sido eleito presidente da Câmara Municipal, assumiu o cargo. E a novela continuou...
De volta
Klabunde, porém, recorreu, mas a decisão foi mantida e marcada eleição suplementar. Acosta renunciou ao mandato de vereador para disputar a prefeitura e venceu. Ocorre que o “destronado” foi ao Supremo, que, por sua vez, decidiu pela extinção da inelegibilidade e determinou que assuma o cargo de prefeito. Com isso, Acosta fica sem mandato. No fim, ele teve tudo e ficou sem nada.
*Colaborou Tatyane Gameiro