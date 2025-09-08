Nos meios políticos, fala-se que o governador Riedel estaria com o...Leia na coluna de hoje

Luis Fernando Verissimo - escritor brasileiro
"Às vezes estamos sem rumo, mas alguém entra em nossa vida, e se torna o nosso destino. Às vezes estamos no meio de centenas de pessoas, e a solidão aperta nosso coração pela falta de uma única pessoa”.
FELPUDA
Nos meios políticos, fala-se que o governador Riedel estaria com o tabuleiro administrativo em sua mesa e pensando o que mover para dar uma mexida mais ampla nas peças. Por enquanto, essas possíveis alterações estariam em âmbito mais fechado, mas já teriam sido tratadas durante reuniões com portas trancadas. As alterações seriam por uma questão partidária, principalmente porque Riedel se filiou ao PP e o partido estaria ocupando pouco espaço. Como a campanha eleitoral vem a galope, dizem que se não agir rápido para ampliar a participação do seu novo partido no governo, ele poderá ser “atropelado” com tabuleiro e tudo.
Enfim
Exercendo suas atividades no Hospital Regional Dr. José de Simone Netto, em Ponta Porã, 100 profissionais de enfermagem receberam mais de R$ 1 milhão em retroativos, referentes ao complemento do piso salarial da categoria, pendente desde setembro de 2023.
Mais
Esse resultado foi obtido com a participação do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), Secretaria de Estado de Saúde e a coordenação do hospital. A liberação dos recursos foi viabilizada por meio de um processo de mediação do MPMS.
Na linha
Alguns filiados ao PL, aqueles mais compromissados com o partido, estão considerando a entrada do ex-governador Azambuja para comandar a legenda como benéfica. Entendem que a direita passará a ser organizada o que, segundo eles, não vem ocorrendo. Também acham que o ex-tucano vai colocar “ordem na casa” e os liberais em papel de destaque no cenário político. Azambuja, dizem, sabe como sufocar rebeldias e traições.
Diferentes
Para esses liberais, a direita não demonstra coesão desde quando o PSL se fundiu com o DEM e virou União Brasil. O hoje ex-presidente Bolsonaro foi eleito pelo PSL, mas deixou a sigla por divergências com a cúpula e se filiou ao Partido Liberal. Muitos que foram eleitos na “onda bolsonarista” acabaram virando as costas para o “Capitão” e há quem diga que vão penar para tentar a reeleição. Pelas bandas de cá não foi diferente.
Janela
O deputado estadual Pedrossian Neto não deverá permanecer no PSD e, tão logo abra a janela partidária no ano que vem, seu destino seria o PP, segundo dizem por aí. O parlamentar é o único do partido na Casa e, além disso, encontraria dificuldades para a reeleição, por falta de estrutura eleitoral forte. Atualmente ele é vice-líder do governo na Assembleia Legislativa de MS. Se confirmada sua filiação ao Progressistas, teria como colegas de partido os deputados Gerson Claro e Londres Machado.
COLABOROU TATYANE GAMEIRO