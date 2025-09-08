Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Correio B

Correio B

Nos meios políticos, fala-se que o governador Riedel estaria com o...Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta segunda-feira (8)

Ester Figueiredo

08/09/2025 - 00h05
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Luis Fernando Verissimo - escritor brasileiro

"Às vezes estamos sem rumo, mas alguém entra em nossa vida, e se torna o nosso destino. Às vezes estamos no meio de centenas de pessoas, e a solidão aperta nosso coração pela falta de uma única pessoa”.

 

FELPUDA

Nos meios políticos, fala-se que o governador Riedel estaria com o tabuleiro administrativo em sua mesa e pensando o que mover para dar uma mexida mais ampla nas peças. Por enquanto, essas possíveis alterações estariam em âmbito mais fechado, mas já teriam sido tratadas durante reuniões com portas trancadas. As alterações seriam por uma questão partidária, principalmente porque Riedel se filiou ao PP e o partido estaria ocupando pouco espaço. Como a campanha eleitoral vem a galope, dizem que se não agir rápido para ampliar a participação do seu novo partido no governo, ele poderá ser “atropelado” com tabuleiro e tudo.

Enfim

Exercendo suas atividades  no Hospital Regional Dr. José  de Simone Netto, em Ponta Porã, 100 profissionais de enfermagem receberam mais de R$ 1 milhão em retroativos, referentes  ao complemento do piso salarial da categoria, pendente  desde setembro de 2023.

Mais

Esse resultado foi obtido com a participação do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), Secretaria de Estado de Saúde e a coordenação do hospital. A liberação dos recursos foi viabilizada por meio de um processo  de mediação do MPMS.

Dr. Sérgio Muritiba 
Vítor Souza  

Na linha

Alguns filiados ao PL, aqueles mais compromissados com o partido, estão considerando a entrada do ex-governador Azambuja para comandar a legenda como benéfica. Entendem que a direita passará a ser organizada o que, segundo eles, não vem ocorrendo. Também acham que o ex-tucano  vai colocar “ordem na casa”  e os liberais em papel de destaque no cenário político. Azambuja, dizem, sabe como sufocar rebeldias e traições.

Diferentes

Para esses liberais, a direita não demonstra coesão desde quando o PSL se fundiu com o DEM e virou União Brasil. O hoje ex-presidente Bolsonaro foi eleito pelo PSL,  mas deixou a sigla por divergências com a cúpula e se filiou ao Partido Liberal. Muitos que foram eleitos  na “onda bolsonarista” acabaram virando as costas para o “Capitão”  e há quem diga que vão penar para tentar a reeleição. Pelas bandas  de cá não foi diferente.

Janela

O deputado estadual Pedrossian Neto não deverá permanecer no PSD e, tão logo abra a janela partidária no ano que vem,  seu destino seria o PP, segundo  dizem por aí. O parlamentar  é o único do partido na Casa e, além disso, encontraria dificuldades para a reeleição,  por falta de estrutura eleitoral forte. Atualmente ele é vice-líder  do governo na Assembleia Legislativa de MS.  Se confirmada sua filiação  ao Progressistas, teria  como colegas de partido  os deputados Gerson Claro  e Londres Machado.

Aniversariantes


Lizabel Barbosa Gemperli
Oscar Emílio Korndorfer
Senir Pereira
Everson Lopes
Nínive Maria Santi Ferzeli Mallmann
Ana Maria Polis Miri Berger
Cláudio Gusmão
Oduvaldo Da Silva Lins Filho
Clóvis Motta
Miriam Keiko Tamashiro
Sadako Furuse Harasaki
Leandro Jorge Puxian
Margarida Maria De Figueiredo Pinheiro
Wellington Melgarejo Dos Santos Bello
Cirany Fagundes
Ernesto Vargas Batista
Maria Pinto
Vinícius Villas Boas Neto Bazenga Vieira
Cláudia Naglis
Leonardo Albuquerque
Américo Iasuo Higa
Lenice Garcia Brandão
Ana Ruthi Martins Faustino
Deise Bianchini
Orlando Rocha
Maria Aparecida Da Silva
Paola Gonçalves De Souza
Edvaldo José De Souza
Ana Augusta Motta Fortes
Laura Almeida De Freitas
Rosary Raghiant
Floriza Albuquerque Cândia
Nizete Laranjeira Silva
Maria Thereza Ribeiro Do Amaral
Antônio Lino Barbosa Neto
Eliane Oliveira
Joel Brum Jacques
Ilson Jorge De Melo
Osvaldo Brum De Almeida
Marly De Souza Nepomuceno
Flaviano Antunes De Siqueira
Fernando Ramos Câmara
Maria Ormondes Figueiredo
Solange Gattass Fabi
Mônica Dias Ferreira Dutra
Renato Rech
Catarina Dos Santos
Moacir Scândola
Mário Rodrigues Miranda
Wilson Gonçalves Caxias
Jorge Luiz De Almeida E Silva
Edson Ubá Serrato
Neuzeli Magalhães Pinheiro
Shizuko Shinzato
Márcio Duarte Corrêa
Fernando Augusto Ribeiro De Almeida
Edson Itswo Shibuwa Filho Florisvaldo Antonio Do Nascimento
Mougli De Toledo Ribas
Marilda Quintana Yonaha
Zeneide Andrade De Alencar
Zuleika Souza Cruz Abid
Osmarina Sampaio Dos Santos
Armindo Ribeiro Dias
Marcelo Roberto Da Costa
Bruna Barros Andrino
Leonila Dalegrave Telo
Adauto Ferreira De Souza
Maria Benedita Scatena
Ana Paula Farias Furlan
David Mitsuo Hashimoto
Miguel Antonio Ribeiro Da Cruz
Glauco Dos Santos Cândido
Maria José Rocha Alves
Vanessa Rodrigues Bertoletto
Anderson Pires De Oliveira
Walber Valim De Mello
Disney Antonio Paredes
Jussara Thronicke Ribeiro Pulga
Tânia De Castro Thomé Macedo
Eliton Aparecido Souza De Oliveira
Jânio Favaretto Dittmar
Fernanda Gois Messias Silva
José Goncalves De Farias
Liliane Da Silva Almeida
Silas Rocha De Lima
Luana Gattas E Silva
Ronaldo De Almeida Gaby
Kiyoshi Arumo
Luiz Antiocho Couto
Alfredo Cação
Luiz Fernando Gomes Carvalho Lanza
Helena Mitsuko Chidi
Adilson Domingos De Oliveira
Gegliane Dias Peixoto
Luiz Fernando Moreira Maziero
José Magno Coelho De Paula
Alailson Domingos Dos Santos
Eigla Guerrieri Martins
Jay Rodrigues Neves Neto
Stela Cristina Fumagalli
Flávia Pestana De Souza
Michele Cristine Belizário
Ilda Evelise Dos Santos Martins
Ricardo Vargas Gomes
Juliana De Paula Macedo Souza
Marisete Da Silva Molina

COLABOROU TATYANE GAMEIRO
 

Correio B+

Astrologia B+: A energia do Tarô da semana entre 08 e 14 de setembro. É tempo de recolhimento.

O Eremita, como carta regente, aponta para um período que pede paciência, perseverança e prudência. É tempo de cultivar o silêncio, valorizar a introspecção e, sempre que possível, permanecer sozinho consigo mesmo.

07/09/2025 13h00

Compartilhar
Astrologia B+: A energia do Tarô da semana entre 08 e 14 de setembro. É tempo de recolhimento.

Astrologia B+: A energia do Tarô da semana entre 08 e 14 de setembro. É tempo de recolhimento. Foto: Divulgação

Continue Lendo...

O Eremita: o viajante solitário e o guia espiritual na Jornada do Louco

O Eremita é o viajante solitário, aquele que caminha em silêncio, carregando apenas sua lanterna como fonte de luz. Ele não precisa enxergar todo o caminho à frente; para ele, basta iluminar os próximos passos, avançando pouco a pouco com confiança no processo.

O ensinamento central do Eremita é claro: há momentos em que a melhor escolha é seguir sozinho. A sabedoria que nasce do silêncio e que surge quando afastamos os ruídos externos, podem ser infinitamente mais valiosas do que qualquer conselho alheio.

Quando nos permitimos estar em recolhimento, conseguimos ouvir nossas próprias ideias, sonhos e desejos sem que sejam obscurecidos pela opinião dos outros. É verdade que essa solidão pode ser desafiadora: ela também nos obriga a encarar nossas dúvidas e medos de frente. Mas esse encontro com as próprias sombras é tão essencial quanto reconhecer a nossa luz.

Outro ensinamento precioso do Eremita é que não precisamos ver toda a estrada para seguir em frente. Se conseguimos iluminar apenas o próximo passo, isso já é suficiente. Um passo de cada vez, seguimos adiante até que mais do caminho esteja pronto para se revelar.

Isso não significa que o Eremita esteja condenado à solidão. Ele sabe o valor da companhia, mas não escolhe estar com alguém apenas para evitar o vazio. Sua presença junto de outros é sempre intencional, significativa e carregada de propósito.

Na sua face-sombra, porém, o Eremita pode nos alertar para o excesso de isolamento: quando nos escondemos demais, nos desconectamos não só do mundo, mas também de experiências e pessoas que poderiam acrescentar valor à nossa jornada.

O Eremita: a jornada interior iluminada pela própria luz

Na carta do Eremita, vemos uma figura solitária no topo de uma montanha. A neve que cobre o caminho simboliza a conquista espiritual, o amadurecimento e a realização alcançados após uma longa caminhada de autodescoberta. Ele escolheu trilhar esse percurso, e como fruto de sua busca atingiu um estado elevado de consciência.

Na mão direita, o Eremita segura uma lanterna que abriga em seu interior uma estrela de seis pontas — o Selo de Salomão, antigo símbolo de sabedoria e iluminação. Essa lâmpada não revela toda a estrada, mas apenas os próximos passos. É preciso coragem para avançar mesmo sem ver o destino por completo, confiando que o caminho se desvelará pouco a pouco, conforme se caminha.

Na mão esquerda — o lado associado ao subconsciente — sustenta um longo cajado, sinal de poder e autoridade, mas também de apoio e equilíbrio. Ele o guia, lembrando que toda jornada espiritual precisa de um ponto de sustentação interior.

O Eremita surge como um convite a pausar o ritmo da vida cotidiana e buscar o recolhimento necessário para voltar-se para dentro. É nesse mergulho interior que se encontram as respostas que só a alma pode oferecer. Ele nos recorda de que a verdade mais profunda não se revela no ruído do mundo externo, mas floresce no silêncio interior. Nesse momento, afastar-se do trivial torna-se essencial — seja por meio de um retiro, de meditação ou de simples instantes de contemplação. Cada gesto de introversão aproxima você do seu verdadeiro ser.

Essa carta indica um tempo de introspecção, de reclusão criativa e espiritual. O chamado é claro: essa jornada é pessoal e, ainda que possa ser compartilhada com poucos companheiros de alma, precisa ser trilhada de forma consciente e intencional. Ao silenciar o entorno e ouvir a própria luz, encontramos as respostas que buscávamos — e, assim, adquirimos uma sabedoria que transcende a idade ou a experiência.

O Eremita ensina que não é necessário ver quilômetros à frente; basta enxergar o próximo passo. E ao confiar nesse movimento simples e constante, construímos nosso próprio caminho, único e verdadeiro.

Muitas vezes, ele aparece em momentos de encruzilhada, quando sentimos que é preciso reavaliar objetivos, reformular prioridades e buscar uma nova direção de vida. Através da meditação, do autoexame e da contemplação, torna-se possível olhar para a própria história com mais profundidade e iniciar transformações significativas.

Essa energia também pode se manifestar como o desejo de afastar-se da sociedade consumista e materialista, a fim de cultivar um mundo interior mais rico e pleno de sentido. Um exemplo é a trajetória de Christopher McCandless, narrada em Na Natureza Selvagem: após se formar, abandonou seus pertences, doou suas economias e partiu rumo ao Alasca em busca de um contato puro consigo mesmo e com a natureza. Sua experiência, ainda que trágica, traduz o espírito do Eremita — alguém que busca respostas na solidão e no silêncio, longe das distrações do mundo.

Por fim, o Eremita pode também se manifestar como um mentor espiritual, alguém que surge em sua vida para elevar sua vibração e expandir sua consciência. E o mais belo dessa figura é que, mesmo sendo sábio, ele não entrega respostas prontas. Em vez disso, ensina a reconhecê-las dentro de você, devolvendo-lhe o poder de ser o próprio guia em sua jornada.

Portal 9/9/9 e o Eremita: um chamado para a sabedoria interior

Nesta terça, o Portal 9/9/9 se abre, trazendo uma energia rara e profundamente transformadora. Isso acontece porque não apenas o dia e o mês carregam a vibração do número 9, mas o próprio ano (2+0+2+5 = 9) potencializa esse arquétipo.

O resultado é uma confluência energética única, marcada por finalizações, desapego e expansão espiritual.

Este ano, além da força tripla do número 9, o céu também se movimenta de forma especial: dois dias antes do portal, em 7 de setembro, ocorreu um Eclipse Lunar Total em Peixes — último signo do zodíaco. Assim como o 9 é o último número da sequência numerológica, Peixes simboliza encerramento de ciclos, integração e transcendência. Ou seja, estamos diante de um momento em que tanto a numerologia quanto a astrologia apontam para fechamentos e renascimentos.

E é nesse contexto que o Tarô nos oferece um guia precioso: o Eremita (Arcano IX).

Astrologia B+: A energia do Tarô da semana entre 08 e 14 de setembro. É tempo de recolhimento.O Eremita - Divulgação

O Eremita como regente do Portal 9/9/9

O Arcano IX nos convida a olhar para dentro. Ele representa a maturidade que nasce da experiência, a sabedoria conquistada no silêncio e a luz que só se acende quando temos coragem de percorrer o caminho da introspecção.

Assim como o 9 numerológico, o Eremita não está mais no início de uma jornada. Ele chega ao topo da montanha, mas sabe que ali não está o fim — e sim um ponto de integração, onde pode observar tudo o que foi vivido e escolher o que deve ser deixado para trás.

Os paralelos são claros:

Finalizar ciclos- o Eremita simboliza a pausa necessária para concluir etapas e compreender o sentido do que foi vivido.

Desapegar e limpar- com sua lanterna e cajado, carrega apenas o essencial, nos lembrando da importância de soltar os excessos, sejam eles emocionais, materiais ou energéticos.

Compaixão e serviço- ao iluminar o próprio caminho, o Eremita também se torna luz para os outros. O triplo 9 amplia esse chamado ao altruísmo e ao cuidado coletivo.

Expansão espiritual- o Eremita é a figura arquetípica do buscador, do mestre interior, do ser que encontra respostas no silêncio.

Eclipse Lunar em Peixes: a lanterna do inconsciente

O Eclipse Lunar em Peixes que antecedeu o portal reforça ainda mais o simbolismo do Eremita. Se o número 9 fala de desapego e conclusão, Peixes nos lembra que tudo é fluxo, dissolução e transcendência.

Esse eclipse trouxe à tona emoções adormecidas, padrões que pedem liberação e intuições de grande força. É como se a lanterna do Eremita iluminasse as cavernas mais profundas do inconsciente, revelando o que precisa ser integrado ou deixado para trás. Seus efeitos se estendem por cerca de seis meses, com maior intensidade no período que vai de um mês antes até um mês depois do evento.

Como aproveitar o Portal 9/9/9 com o Eremita

Este portal não pede pressa, mas consciência. É um momento propício para revisar a própria jornada, reconhecendo o que já foi cumprido e o que deixou de fazer sentido. Também convida à prática do desapego, liberando relacionamentos, padrões e hábitos que já cumpriram seu papel. O silêncio e a meditação tornam-se aliados importantes, permitindo ouvir a sabedoria interior. E, por fim, este é também um período de servir ao coletivo, transformando aprendizados pessoais em inspiração e contribuição para os outros.

Uma oportunidade rara

O Portal 9/9/9 é mais do que uma data especial: é uma chave de transição.

Ele nos convida a fechar portas antigas para abrir espaço ao novo — mas não de forma impulsiva. Com o Eremita como regente, aprendemos que as mudanças mais profundas acontecem quando olhamos para dentro, iluminamos nossas próprias sombras e caminhamos com leveza, levando apenas o essencial.

Que cada um de nós atravesse este portal com coragem, sabedoria e compaixão, guiados pela luz serena da lanterna do Eremita. Este arcano me faz recordar a música “Tocando em Frente”, de Almir Sater, que, na minha opinião, traduz bem a essência desse caminho: “Ando devagar porque já tive pressa, e levo esse sorriso porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe… eu só levo a certeza de que muito pouco eu sei, eu nada sei.”

Uma ótima semana e muita luz,

Ana Cristina Paixão

Correio B+

Saúde B+: Ceratocone aumenta risco de catarata em jovens. Entenda.

Uso frequente de colírio com corticoide e progressão da miopia são os gatilhos.

06/09/2025 17h00

Compartilhar
Saúde B+: Ceratocone aumenta risco de catarata em jovens

Saúde B+: Ceratocone aumenta risco de catarata em jovens Foto: Divulgação

Continue Lendo...

Maior causa de transplante de córnea que não para de receber novas inscrições na fila da cirurgia segundo o SNT (Sistema Nacional de Transplantes),  o ceratocone afina e faz a córnea tomar o formato de um cone impulsionado, sobretudo, pelo aumento da poluição e aquecimento global. O supervisor de segurança do trabalho, Marcos Nascimento, 34, convive há anos com 5 graus de astigmatismo irregular que lhe causou a doença.

Nascimento também tem 22,5 graus de miopia e conta que desde criança não enxerga bem. Usa lente de contato para corrigir a visão desde o início da alfabetização e sofreu muito na escola com a visão curta da miopia. Isso porque,  é alto e os professores não permitiam que se sentasse numa carteira próxima à lousa para não atrapalhar a visão dos colegas menores.

Há alguns meses foi surpreendido ao ser reprovado no exame de renovação da CNH. “Esta situação é recorrente nos  consultórios”, afirma o oftalmologista Leôncio Queiroz Neto, diretor executivo do Instituto Penido Burnier de Campinas. Um levantamento feito nos prontuários de 940 pacientes do hospital com idade  entre 22 e 54 anos, mostra que mais da metade só passa por consulta  quando vai renovar a CNH ou sente algum desconforto no olho.

Riscos da alta miopia

Como se fosse pouco  o ceratocone e a alta miopia nos olhos de Nascimento,  aos 14 anos sofreu um descolamento de retina e até pensou que ia ficar cego, comenta. Queiroz Neto que é membro fundador  da ABRACMO (Academia Brasileira de Controle da Miopia e Ortoceratologia), explica que um número cada vez maior de brasileiros corre risco de ter descolamento de retina, condição que pode cegar e em muitos casos está associada ao excessivo crescimento do eixo axial do globo ocular provocado pelo abuso de telas que pode predispor à alta miopia.

O especialista afirma que é para evitar este risco, o glaucoma e a degeneração macular que os oftalmologistas membros da ABRACMO não se cansam de trabalhar pela conscientização dos pais  para controlar o uso de telas pelas crianças e  de lentes que comprovadamente  diminuem a progressão da miopia.

Diagnóstico de catarata

Paciente há mais de 10 anos de Queiroz Neto, Nascimento   descobriu em uma consulta após ser reprovado no exame da CNH que o grau da lente de contato continuava o mesmo.  Mas  recebeu o diagnóstico de catarata, doença que embaça o cristalino e pode causar  a perda completa da capacidade de enxergar caso não seja operada.  O único tratamento para catarata é a cirurgia em que o cristalino opaco é substituído pelo implante de uma lente intraocular.

Queiroz Neto afirma que a   cirurgia só pode ser realizada quando o ceratocone está estabilizado há um ano. Nos olhos de Nascimento estava estabilizado a mais tempo e em  julho do ano passou pela cirurgia com Queiroz Neto sem uma única intercorrência. “Eu nunca enxerguei tão bem na minha vida! Nunca imaginei que pudesse enxergar tão bem. Não vejo a hora de receber meus óculos.” diz contente.

Fatores de risco

Queiroz Neto afirma que o diagnóstico de catarata entre jovens com ceratocone é mais comum do que se possa imaginar. Os fatores de risco elencados pelo oftalmologista são:

1.   Aumento da produção de radicais livre no cristalino causado pelo enfraquecimento da córnea com a perda dos ceratócitos, células da córnea que se interconectam com outras para produzir o colágeno, substância essencial à integridade da lente externa do olho.

2.   Uso frequente de colírios com corticoide para aliviar a coceira nos olhos que  eleva o estresse oxidativo e a dispersão das células do cristalino.

3.   Maior predisposição à miopia progressiva que aumenta a formação de radicais livres no cristalino.

Desafios pré-cirúrgicos

“A cirurgia de catarata em olhos com ceratocone requer a detecção do estágio do ceratocone através de exames precisos  da curvatura da córnea, grau de astigmatismo, presença ou ausência de cicatrizes na córnea,” salienta. O oftalmologista afirma que  olhos com ceratocone moderado ou avançado  podem ficar com algum grau residual para evitar risco de visão distorcida, tendo em vista as irregularidades mais acentuadas na superfície da córnea, tendo em vista o trabalho conjunto da lente externa a interna do olho

Seleção da lente intraocular

O especialista ressalta que independente do grau do ceratocone as lentes multifocais são contraindicadas para pacientes com ceratocone porque podem causar aberrações visuais além de grau residual. Não quer dizer que a correção da visão para todas as distâncias esteja descartada para esta parcela da população. Há casos de ceratocone que as lentes de foco estendido podem proporcionar bons resultados cirúrgicos. De modo geral as lentes monofocais esféricas representam o padrão para a correção do astigmatismo desde que o cirurgião domine as equações que permitem o cálculo preciso  da lente  intraocular.

Queiroz Neto ressalta que a cirurgia de catarata em pacientes com ceratocone segue os mesmos padrões de segurança e etapas das cirurgias em realizadas nos outros grupos de pacientes, mas exige expertise do cirurgião, finaliza.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Apostador de Campo Grande acerta 15 números na Lotofácil
"SAIIUU!!"

/ 17 horas

Apostador de Campo Grande acerta 15 números na Lotofácil

2

Juiz suspende pagamento das multas aplicadas nos últimos 12 meses em Campo Grande
CIDADE MORENA

/ 13 horas

Juiz suspende pagamento das multas aplicadas nos últimos 12 meses em Campo Grande

3

Políticos entram em confusão com policiais durante Grito dos Excluídos
ASSISTA

/ 10 horas

Políticos entram em confusão com policiais durante Grito dos Excluídos

4

Motociclista morre após colidir em poste em MS; Veja o vídeo
acidente

/ 9 horas

Motociclista morre após colidir em poste em MS; Veja o vídeo

5

Jovem de 22 anos é morto a facadas no Centro de Campo Grande
Cidades

/ 14 horas

Jovem de 22 anos é morto a facadas no Centro de Campo Grande

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Idade ou contribuição, qual a aposentadoria mais rápida em 2025?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 3 dias

Juliane Penteado: Idade ou contribuição, qual a aposentadoria mais rápida em 2025?
Contratos de seguro nunca mais serão os mesmos: veja o que muda com a nova lei
Exclusivo para assinantes

/ 4 dias

Contratos de seguro nunca mais serão os mesmos: veja o que muda com a nova lei
Campo Grande lidera competitividade no Centro-Oeste
Exclusivo para assinantes

/ 6 dias

Campo Grande lidera competitividade no Centro-Oeste
Juliane Penteado: Como fica a aposentadoria especial do médico servidor público?
Exclusivo para assinantes

/ 29/08/2025

Juliane Penteado: Como fica a aposentadoria especial do médico servidor público?