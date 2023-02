Nova Corumbá se consagra bicampeã da folia pantaneira

Prioridades

A Escola de Samba Unidos da Major Gama, de Corumbá (MS), homenageou neste ano o município de Dourados (MS)

A decisão do prefeito Alan Guedes (PP) de apoiar o Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos da Major Gama, de Corumbá (MS), que neste ano fez um samba-enredo em homenagem ao município de Dourados (MS), foi duramente criticada pelo professor universitário Tiago Botelho, que foi candidato a senador pelo PT e já colocou o nome à disposição do partido como pré-candidato a prefeito nas eleições de 2024.

Para o petista, Alan Guedes deveria focar nos problemas de Dourados, pois, durante a atual gestão, conforme ele, toda semana um meio de comunicação relata crises na administração municipal.

“Ora é o escândalo da robótica, ora é a greve dos professores, ora é a crise na educação infantil, ora é a super-crise da saúde e ora é a falta de infraestrutura e de mobilidade, entre tantas outras ausências”, lamentou.

Tiago Botelho ressaltou que, no carnaval, não foi diferente, já que, na contramão de vários municípios que enxergam na celebração popular uma potencialidade capaz de proporcionar cultura, lazer, entretenimento, turismo e, por consequência, impacto econômico diretos e indiretos para a cidade, o prefeito de Dourados, “depois de três anos de pandemia e de distanciamento social, não investiu um centavo no carnaval do segundo maior município do estado”.

Caravana

Segundo o pré-candidato a prefeito, a única ação de Alan Guedes de promoção ao carnaval foi a de levar uma pequena caravana de Dourados para apreciar o carnaval de Corumbá.

“Sem hipocrisia, acho que o prefeito fez certo em ir ao carnaval de Corumbá, pois ele é o maior representante de Dourados na esfera política, gostem ou não gostem da gestão dele. O problema está na contradição em não investir no carnaval do município e ter coragem de se vangloriar com o carnaval da cidade alheia”, ressaltou.

Tiago Botelho lembrou que as redes sociais da administração municipal e do prefeito exibiram fotos de muita euforia com a homenagem carnavalesca recebida por Dourados.

“Se fosse o prefeito, teria vergonha de demonstrar contentamento ao limitar Dourados ao papel de convidada de honra quando se tem potencial para ser anfitriã”, reforçou.

Ele considera a ausência de carnaval em Dourados como uma prova de incompetência da gestão, que precisa de Corumbá para ser homenageada e não tem coragem de construir um carnaval que ocupe as praças e as ruas da cidade.

“Como tudo pode piorar, a gestão, para além de não investir, dificulta e cria muitos empecilhos para o carnaval construído por coletivos e movimentos sociais”, disse.

Na avaliação de Tiago Botelho, o mínimo que se espera do prefeito, após ter visto com os próprios olhos a beleza e a potência do carnaval de Corumbá, é que entenda que Dourados precisa de uma festa popular.

“Aliás, recomendo que retome a leitura do plano de gestão que o elegeu para começar a colocá-lo em prática nos 20 meses que lhe resta”, cobrou.

No caso específico do carnaval, de acordo com o professor universitário, merece atenção a expectativa gerada com a meta “cultura e turismo”, constante na plataforma de gestão vencedora em 2020.

“Carnaval é cultura, gera renda extra, movimenta a economia e fomenta o turismo. Sendo assim, por ser o carnaval uma festa cultural, na cultura se faz investimento e o retorno para o município é certo”, assegurou.

Tiago Botelho garante que não é difícil organizar um carnaval no município, basta querer e sair dessa inércia que invadiu a atual gestão.

“Se construído coletivamente, podemos pensar em um carnaval com investimento baixo, mas que tenha espaço de alegria, lazer, que movimenta a economia local e que promova a integração social. Espero que, no próximo carnaval, após uma visita a Corumbá e seu maior carnaval do Centro-Oeste, o prefeito se inspire e dê ao povo de Dourados dias de folia, ao invés de limitar a uma pequena excursão ao carnaval de Corumbá”, reclamou.

Sem recursos da Prefeitura

Apesar de o Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos da Major Gama ter homenageado Dourados no carnaval deste ano, o prefeito Alan Guedes (PP) usou as redes sociais para assegurar que não teve dinheiro da Prefeitura de Dourados no evento corumbaense.

No entanto, a Prefeitura fez um empenho de R$ 19,5 mil para 12 servidores municipais que foram para Corumbá no domingo (19) e permaneceram até ontem (21) no município.

Os empenhos variam de R$ 500,00 a R$ 3 mil e foram feitos em favor de servidores da assessoria de comunicação social, além do chefe de gabinete, Alfredo Barbara Neto, e do secretário municipal de Cultura, Francisco Marcos Rosseti Chamorro.

“Vamos levar até Corumbá, personalidades de Dourados, a miss e o mister indígena, pessoas da área cultural, um grupo de idosos dos dois centros de convivência do idoso, para participarem dessa celebração da nossa cidade. Quem financia o Carnaval de Corumbá é a Prefeitura de Corumbá e o Governo do Estado. Não há dinheiro da Prefeitura de Dourados na escola e nem no carnaval.

Obviamente a gente trabalha para levar essas pessoas e quem vai trabalhar na cobertura do carnaval de Corumbá aqui de Dourados também terão suas despesas pagas pela prefeitura”, postou Alan Guedes.

No domingo, ele fez nova postagem, já em Corumbá, ao lado do prefeito local, Marcelo Iunes (PSDB), a quem agradeceu “pelo convite e oportunidade de contar a história da nossa cidade no maior carnaval do Centro Oeste brasileiro”. “O Portal do Mercosul em destaque no maior carnaval do Centro-Oeste brasileiro”, escreveu.

Assine o Correio do Estado