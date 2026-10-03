Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Correio B

Diálogo

Numa demonstração de nenhuma habilidade política, prefeito de cidade do... Leia na coluna de hoje

Leia a coluna deste sábado (3) e domingo (4)

Ester Figueiredo

03/10/2026 - 00h02
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Sérgio Cruz - Poeta de MS

"As dores sem cura são as que doem menos;ao menos é o que sinto, depois de tanto sentir”.

FELPUDA 

Numa demonstração de nenhuma habilidade política, prefeito de cidade do interior de MS resolveu barrar 
o colega de um município vizinho no trio elétrico durante carreata. Para não deixar dúvida sobre a intenção, mandou retirar até a escada de acesso ao trio. O colega, mesmo com intervenção de outros políticos, perdeu a carona. Dizem que o prefeito apenas teria atendido um candidato. Seja como for, o episódio mostrou que há quem consiga transformar festa de aliado em demonstração de mesquinharia. E sai de baixo...

De olho

A Polícia Federal não está para brincadeira. Chegou, chegando no pessoal de MS, que nos últimos dias estava circulando com muita grana, certamente para compra de voto. Os deputados estaduais Marcio Fernandes e Lídio Lopes foram alvos de operação da PF,  além de outros candidatos sem mandato. Essa gente!...

Nem pensar?...

Nos bastidores, conversa é que a votação dos petistas na disputa para deputado federal será direcionada aos candidatos do partido. Isso mostra que o vereador Marcos Trad, mesmo sendo aliado do PT, deverá contar apenas com os votos dos seus eleitores para chegar a Câmara dos Deputados. Dos petistas, dizem, nem pensar.  A conferir.

Alertas

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está enviando notificações oficiais pelo aplicativo e-Título. Os alertas orientam eleitores a consultar o local de votação, manter o aplicativo atualizado e acessar informações e serviços eleitorais, além de contribuir para evitar a desinformação. O envio de notificações continuará durante o período eleitoral, inclusive em caso de 2º turno. A medida busca estabelecer canal direto e seguro de comunicação com o eleitorado.

É hoje

Por conta da realização do primeiro turno das eleições, a Caixa Loterias antecipou para este sábado (3) os sorteios previstos para domingo (4). Com a mudança, apostadores terão até as 19h (MS) de sábado pararegistro dos jogos. Já o Bolão Caixa continuará disponível até as 19h45 (MS), exclusivamente pelo aplicativo e pelo portal Loterias Caixa. Os sorteios ocorrerão a partir das 20h (MS).

Viva a vida!

Fotos: Studio Vollkopf

Em plena forma e estimada que só, a professora Maria Elisa Naglis comemorou seus 80 anos cercada pelo carinho de familiares e amigos. A noite especial aconteceu na Casa Park Home Restrô e foi marcada pela alegria e descontração dos convidados, embalados por animado grupo árabe de dança. Na abertura do elegante convite, estava o seguinte texto: “A vida é um dom do Criador e merece ser desfrutada com gratidão, amor, alegria, entusiasmo e esperança resiiliente!” 

ANIVERSARIANTES 

SÁBADO (3)

  • Dr. Ruben Figueiró de Oliveira,
  • Beatriz Brites Mondadori, 
  • Osmar Luiz Belin,
  • Marcílio de Souza Silva, 
  • Dannrley Maik Soares Balbuena,
  • Adelcio de Souza,
  • Cláudia Maria de Melo Hamana,
  • João Candido Alves de Souza,
  • Lindalva Carvalho Collante,
  • Rosaria Escobar Freire, 
  • Claudimor João Dal Pasqual,
  • Luiz Justino Leal,
  • Antonio Naglis,
  • Adriana de Souza Gomes,
  • Terezinha de Moraes Ribeiro,
  • Walter Ferreira de Oliveira Filho,
  • Savio Moral Rezuth,
  • Bruno Terence Romero e Romero Dias,
  • Sônia Maria Jim,
  • Delcindo Afonso Vilela,
  • Vera Maria Chaves Panete Lago,
  • Giselle Maiolino Simioli,
  • Alexandre Coutinho Souza,
  • Rosana Cláudia Gonçalves,
  • Maria Abdo Saddi, 
  • Evaldo Garcia Ferreira,
  • Alcir Nogueira Coelho,
  • Armando Alves Corrêa,
  • Viviane Tereza Castro Ferreira,
  • Ênio Duarte Machado,
  • Boanerges Campos Pacheco,
  • Virginia Moreira,
  • José Luiz Gonçalves dos Santos,
  • Adenir Bertoni,
  • Maristela Zapata,
  • Luiz Mauro Corrêa,
  • Rui Alves de Souza,
  • Ana Paula Ribas dos Santos,
  • Marli Tulu,
  • Neder Emilio Coenga,
  • Alessandra Rivas Paes,
  • Varico de Paula,
  • Zenilda Gregório de Souza,
  • Catarina de Azevedo,
  • Rosângela Xavier de Jesus,
  • Juliana Cardoso Viana,
  • Maria de Fátima Dantas de Araújo,
  • Lilian Rita de Almeida,
  • Ricardo Prata Chacha,
  • Maria Célia Tôrres Alvim,
  • Pedro Monteiro Teixeira,
  • Dr. Luiz Felipe Terrazas Mendes, 
  • Mônica da Silva Corrêa,
  • Haroldo Conde de Almeida,
  • Renata Fonseca Xavier,
  • Tereza Cristina Alvin,
  • Maria Carolina de Almeida,
  • Maria do Socorro Vilela Barbosa,
  • Sandro Noburo Shirado,
  • Terezinha Camposano,
  • Márcia Regina Gonzaga Alves,
  • Vilma Marcos da Silva Ortega,
  • Jurandir Francisco de Araújo,
  • Dr. César Augusto Toledo,
  • Antonio Eduardo Pagliuso Ascencio,
  • Luciane Terezinha Zanchet Vieira,
  • Priscila Wrbieta Ferezin,
  • Ricardo Pedra Lourenço,
  • Jaqueline Villa Gwozdz Rodrigues,
  • Silvia Lechuga Capriata Nunes,
  • Lucimar Cristina Gimenez Cano,
  • Letícia Cerutti Facco,
  • Emilio Winckler Novaes.

DOMINGO (4)

  • Dra. Elizabeth de Albuquerque Furlani, 
  • Lássara Regina Lessonier, 
  • Daniela Correa Basmage, 
  • José Eduardo Lugli Filho (Zé Du),
  • Valter Masuzo Yasunaka, 
  • Dra. Geny Nacao Ishikawa, 
  • Maria Ignacia Ferreira Morettini,
  • Venâncio Hokama,
  • Antonio Assis dos Santos,
  • Gilmar da Fonseca,
  • Francisca Martins Fagundes,
  • Jiuliano Torres de Almeida,
  • Joe Assis Ton,
  • Waldir José de Queiroz, 
  • Huanderson Francisco da Silva,
  • Thalita Sposito, 
  • Rosimeire Leal, 
  • Rosalba Daúde Santomo, 
  • Luiz Foletto, 
  • Air Marin Junior, 
  • Caroline Godoy Larson,
  • Milton Borges Ortiz,
  • Jussara Adelaide Coló,
  • José Carlos Gomes,
  • Sofia Maciel Sousa Chaves Moreira, 
  • Felipe Pacheco Swerts, 
  • Dr. Ramiro Alberti Filho,
  • Cristiane Belinati Garcia Lopes,
  • Jorge Antônio Sanches,
  • Wilson Ferreira da Cunha,
  • Francisco Vanderley Mota,
  • Luiz Benedito da Costa,
  • Wanderley Dias Cardoso,
  • Sílvia Rafaela Silva,
  • Francisco dos Santos,
  • Nadir Alves Barbosa,
  • Eduardo Henrique de Oliveira,
  • Emily Chagas de Arruda,
  • Enize Mazarelo Carvalho,
  • Evandro Ferreira Abreu,
  • Wandir de Albuquerque,
  • Eunice Almeida Benevides,
  • Maria Lúcia Ribeiro,
  • Ilton Aparecido de Assis,
  • Jary Pavão Rodrigues,
  • Francisco Sampaio,
  • Celso Ferreira Weis,
  • Maria de Lourdes Cerzósimo,
  • Neyla Ferreira Mendes,
  • Waléria Flôres Coimbra,
  • Lisandra Verde Selva,
  • Rosa Maria Gaya,
  • Abigail do Valle Pereira,
  • Mario Oshiro, 
  • Dr. Helder Souto, 
  • Merle Cafure,
  • Francisco Andrade Nabhan,
  • Dr. Neudes Ribeiro Cardoso,
  • Keysli Osório Castilho,
  • Leila de Oliveira Saffe,
  • Wilson Olsen Junior,
  • Luiz Carlos dos Santos,
  • Mendel Moisés Glachman,
  • Waldemar Perez Júnior, 
  • Erika Fujimoto Fagundes, 
  • Maria Cristina dos Santos,   
  • Zélia Nakazone Teruia,
  • Geanete Sayd Zaions,
  • Carlos Alberto Gomide,
  • João Oliveira Barros,
  • Milton Oliveira Mendes,
  • Maria Inêz Monteiro,
  • Zahr Ahmad Salim Salem de Amorim,
  • Larissa Gomes,
  • Maria Terezinha Brandão Abdo,
  • Carla Andréia Schweig,
  • Cleomara Batista Arantes Izzo,
  • Oceanide Dib Rolim,
  • Edilson Barzotto.

Colaborou com Tatyane Gameiro

Diálogo

Para colocar ponto final nas tretas com o ex-governador Reinaldo Azambuja... Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta sexta-feira (2)

02/10/2026 00h02

Compartilhar
Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Continue Lendo...

Cecília Meireles - Escritora brasileira

"Em toda a vida, nunca me esforcei por ganhar nem me espantei por perder. A noção ou o sentimento da transitoriedade de tudo é o fundamento mesmo da minha personalidade”.

FELPUDA 

Para colocar ponto final nas tretas com o ex-governador Reinaldo Azambuja, o Capitão Contar revelou a participação decisiva do ex-presidente Jair Bolsonaro, antes de ser preso. Por ser militar, Contar lembrou da disciplina nos quartéis de obediência e cumpriu as ordens de Bolsonaro para fazer as pazes com Azambuja e acabar de vez com as quedas de braço, mesmo “não se gostando”. No final, os dois selaram parceria na campanha eleitoral pela disputa das duas vagas ao Senado. Vamos ver no que vai dar...

Diálogo

Sem tempo

O senador Flávio Bolsonaro (PL) e o presidente Lula (PT) não fizeram campanha em cinco Estados. Um deles é MS. Flávio esteve aqui na pré-campanha, quando participou da abertura da Expogrande. Outros Estados não visitados:  Tocantins, Rondônia, Acre e Espírito Santo.

Elas

O candidato a governador pelo PT, Fábio Trad, prometeu reservar 70% das secretarias para mulheres. Seria um feito histórico. Mas, para isso acontecer, ele precisa combinar,  muito bem combinado, com o eleitor para assumir o governo de MS. Senão...

Diálogo Amigas desde sempre: Marisa Serrano e Maria Aparecida Bueno - Foto: Arquivo Pessoal

 

DiálogoLázaro Ramos - Foto: Lu Prezia

Renovação?

Nos bastidores, persiste a conversa de que se confirmada a tendência do eleitorado, como indicaram as pesquisas realizadas para consumo interno dos partidos, a renovação será significativa. Assim, muitas “caras novas” deverão surgir no cenário político de Mato Grosso do Sul. Como diria vovó, parafraseando o genial poeta Vinicius de Moraes: “Que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure...”

Sonho meu...

A “velha guarda” da política de Mato Grosso do Sul sonha em poder voltar, e com tudo, para Assembleia Legislativa.Isso com a eventual eleição de Londres Machado, o mais antigo de todos, André Puccinelli e também Jerson Domingos. Há quem garanta que eles não querem muitas coisas não, mas só o comando do Poder Legislativo. Londres já presidiu Assembleia por 12 anos e Jerson por 8 anos. Sei não...

Sem lei seca 

Neste domingo (4), a maior parte do país, incluindo Mato Grosso do Sul, não terá proibição estadual à venda  de bebidas alcoólicas no primeiro turno das eleições. A restrição vale em sete estados: Acre, Alagoas, Amazonas, Amapá, Maranhão, Pará e Piauí. Até agora, Ceará e Roraima ainda não definiram se vão adotar a medida.Em Goiás e no Tocantins, parte dos municípios terá proibição.  A lei seca eleitoral não é lei federal. Cada estado decide se adota a proibição. 

ANIVERSARIANTES 

  • Dr. Joenildo de Sousa Chaves, 
  • Dra. Sandra Georges Sleiman Gomes, 
  • Roneu Moreira Brum, 
  • Eva Maria Cesar Oliva,
  • Fernando Veríssimo Baruta, 
  • Gilson José Portes da Silveira,
  • Dr. Elson Yamasato,
  • Otávio de Souza Escobar,
  • Jorge Alberto Caravajal Leite,
  • Hedil Amado Felicio,
  • Wanderley Herculano Olive,
  • Abelardo Teixeira Fraga,
  • Walter Pereira dos Santos,
  • José Raphael Fernandes Lins, 
  • Thiago e Silva Teruya,
  • Laércio Vendruscolo, 
  • Ana Paula do Souto de Arruda Alves, 
  • Henrique Xavier, 
  • Samuel de Arruda Farias, 
  • Dra. Ester dos Anjos Oliveira 
  • de Moraes,
  • Dra. Maithê Vendas Galhardo, 
  • Dr. Marcio Vieira Recalde, 
  • Kenia Pereira Ifran,
  • José Ivanir Ribeiro Durães,
  • Gilberto Fleuri Stefanelo,
  • Lucas Junot Dutra Morisson,
  • Alfredo Antunes Soares,
  • Jamil Rossetto Schelela, 
  • Antenor Balbinot Filho,
  • Arcendina Oliveira Silveira,
  • Carlos Eduardo de Souza Xavier,
  • Cristian Queirolo Jacob,
  • Durval Nunes da Silva,
  • Allan Oliveira Gutemberg,
  • Marta Maria Drumond,
  • Dalcia Rodrigues da Silva,
  • Eduardo de Paula de Souza,
  • Angela de Jesus Santana,
  • Edward de Figueiredo Cruz,
  • Mario Pasini,
  • Nelson Teruya,
  • Paulo Sergio Fluninhan,
  • Elias Torres Barbosa,
  • Dra. Maria Auxiliadora Loschi, 
  • Dr. José Carlos Carrato,
  • Priscila Papasidero, 
  • Ely Dias de Souza,
  • Evaldo Rodrigues Patricio,
  • Henrique João Ruas Pereira 
  • Coelho,
  • Jader Roberto de Freitas,
  • Ana Lúcia de Carvalho,
  • José Vander Lopes Batista,
  • Leandro de Souza Godoy,
  • Marcel Marques Santos,
  • Patrícia Senedes,
  • Marcelo Fernandes 
  • de Carvalho,
  • Mateus Bortolás,
  • Orlando Cesar Costa,
  • Pedro Ricardo da Silva,
  • Rafael Cavazzoni Lima,
  • Enio Villanova Torres,
  • Renato Chagas Corrêa da Silva,
  • Leontina Barbosa Alegre,
  • Angela da Silva Dias, 
  • Fabiano Espíndola Pissini, 
  • Camila Corrêa de Souza,
  • Elias de Araujo Alencar,
  • Francisco de Paula Ribeiro,
  • Munir Jorge,
  • Vânia Maria Brum,
  • Antonio Rodrigues Neto,
  • Marisa Júlia Coutinho,
  • Angela Maria Perez Donega,
  • Carmélio José dos Santos Filho,
  • Moysés Almeida Victório,
  • José Vieira Lopes,
  • Claudionor Teixeira,
  • Angela Regina Bobadilha,
  • Marco Aurélio Cardoso,
  • Marilene Machado da Silva,
  • Rosana Alves Correia, 
  • Angela Glória da Silva,
  • Luciene Aparecida Ferreira,
  • Andréia de Oliveira,
  • Jonas Pereira de Souza Neto,
  • Raimunda Rosa de Lima,
  • Milton Rodrigues Pereira,
  • Dr. Aguinaldo Pereira de Nadai,
  • Henry Harfuch,
  • Valdir Martinelli,
  • Ana Lucia Laburu,
  • Dr. Edvardes Carmona Gomes,
  • Maria Yolanda de Castelo Branco,
  • Raul Pertuzzatti,
  • Alcindo Ribeiro Vilela,
  • Rondinelio Corrêa de Gouveia,
  • Werner Hugo Dreyer,
  • Jeanete Bittencourt Maia,
  • Adair Martins Torres,
  • Marlene Oliveira Cunha Gregol,
  • Solange Pereira Queiroz Nantes,
  • Odair Serrano de Oliveira,
  • Paulo César de Arruda,
  • Welder Souza Mongelli,
  • Alexandre Alves Herculano,
  • Valdelice Sueli dos Santos,
  • Carolina Bergo Domingues.

Colaborou com Tatyane Gameiro

CINEMA

"Digger", que chega aos cinemas, põe Tom Cruise na disputa pelo Oscar

Astro surge transformado em novo filme de Alejandro González-Iñárritu, uma farsa sobre um bilionário do petróleo que precisa encarar um desastre de grandes proporções causado pela sua empresa

01/10/2026 08h30

Compartilhar
Astro americano, famoso por filmes como

Astro americano, famoso por filmes como "Top Gun" e "Missão: Impossível" pode estar perto de ganhar um Oscar Diuvulgação / Warner

Continue Lendo...

Digger Rockwell, o magnata fictício que empresta seu nome ao novo filme de Alejandro González Iñárritu (Birdman), é uma figura tão excêntrica quanto detestável.

Bilionário dono de uma petroleira que está em sua família há gerações, ele se torna responsável por um desastre ambiental sem precedentes – e se vê na posição de responder à catástrofe, que ameaça ceifar vidas em vários países.

É um papel bem distante daqueles a que o público se acostumou a ver Tom Cruise interpretar, já que nas últimas duas décadas ele priorizou seu lado astro de ação em filmes como “Top Gun: Maverick” e a franquia “Missão: Impossível”.

Em “Digger”, o ator de 64 anos atua sob várias camadas de próteses e maquiagem, assume um sotaque carregado e alterna entre momentos de exagero e contenção, em um dos grandes trabalhos de atuação de sua carreira.

“Eu nunca vi e muito menos tive o privilégio de viver um personagem como este no cinema. Nunca vi um personagem assim”, diz Cruise em conversa com jornalistas, com a presença do Estadão.

“É lindo; é muito rico poder criar um personagem como este”, completa, antes de estender um de muitos agradecimentos a Iñárritu, sentado ao seu lado.

Com estreia hoje nos cinemas, o filme coloca o astro na corrida para o Oscar, apesar da recepção mista da crítica especializada.

Ele tem na estante uma estatueta honorária, recebida em 2025 por conta de suas contribuições à indústria cinematográfica, mas nunca foi premiado pela Academia por suas atuações, embora já tenha sido indicado três vezes.

“Ele é sempre generoso; uma pessoa que trabalha há 46 anos com os maiores diretores e chegava todos os dias com entusiasmo e generosidade”, afirma o cineasta mexicano ao comentar a parceria com Cruise, também produtor do longa.

“Sua força e seu talento são tais que ele é como um pianista ou um violinista à frente de uma orquestra; ele carrega o ritmo e o rigor”, acrescentou, antes de definir o ator como o “santo milagreiro” responsável por um dos momentos cruciais do longa: um monólogo de 10 minutos, cujo teor não será discutido aqui para evitar spoilers.

Astro americano, famoso por filmes como "Top Gun" e "Missão: Impossível" pode estar perto de ganhar um OscarTom Cruise e Riz Ahmed em “Digger”, filme que estreia hoje nos cinemas do Brasil - Foto: Diuvulgação / Warner

“Documentário do futuro”

“Digger” é um daqueles filmes que devem ser vistos com o mínimo de informações possível. Mas não fere esta premissa dizer que ele faz uma sátira afiada da sociedade americana e de suas elites, personificadas tanto em Digger Rockwell como nos dirigentes políticos – em particular, no extravagante presidente Compson, interpretado com maestria por John Goodman.

É com ele que Digger precisa trabalhar para lidar com o desastre iminente: após uma explosão em uma de suas plataformas, localizada na Groenlândia, um grande iceberg se desprende e começa uma trajetória rumo à Europa, com potenciais consequências catastróficas para as quais Digger é alertado pelo dr. Ganesh (Riz Ahmed).

Iñárritu, começou a trabalhar no longa quando filmava “O Regresso” (2015), que renderia a Leonardo DiCaprio seu primeiro Oscar.

Ele interpretava um homem em uma dura jornada durante um inverno rigoroso; em certos momentos das filmagens, porém, a equipe deparou-se com locações sem a neve e o gelo que seriam esperados para aquela época do ano.

“A Terra está com febre e nós vivenciamos isso”, recorda o cineasta, referindo-se às mudanças climáticas.

Ele e a corroteirista Sabina Berman então iniciaram um processo de escrita, para pouco depois se depararem com notícias de que petrolíferas estavam interessadas em explorar possíveis reservas no Ártico, tornadas mais acessíveis com o degelo causado, justamente, pelas mudanças climáticas.

“[Esses empresários] optaram por não ver a realidade, por conta de um único interesse; então vimos a possibilidade de encontrar um personagem que vai de não enxergar a realidade a ter que se deparar com ela”.

Eles só não contavam que o noticiário os alcançasse tão rapidamente. “A realidade começou a nos ultrapassar, por mais que esticássemos a imaginação. Foi muito angustiante, era como se estivéssemos fazendo um documentário do futuro”, diz.

Em uma coincidência que parece ter sido roteirizada, em agosto uma petroleira americana desembarcou equipamentos na Groenlândia sem autorização, provocando mal-estar com autoridades do território, alvo do interesse do presidente americano Donald Trump.

“‘Digger’ tem o tom do mundo em que vivemos; são temas muito sérios, mas que vemos todos os dias com um tom satírico, absurdo; manipulado por pessoas que nos dizem que está tudo bem, mas nós sabemos que não está”, resume Iñárritu.

Para Cruise, a produção não aponta dedos, embora guarde muitas conexões com a vida real. “Ele ergue um espelho diante de nós, para que possamos refletir com um ótimo humor”, diz o astro.

Entusiasta das salas de cinema, ele espera que os espectadores assistam ao filme para formarem suas opiniões. “Quero que o público tenha sua própria experiência, que cada um saia com o seu ponto de vista. Eu amo filmes que nos permitam ter essas conversas juntos”.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Arauco exige isenção fiscal e "ameaça" parar obra bilionária
gigante da celulose

/ 1 dia

Arauco exige isenção fiscal e "ameaça" parar obra bilionária

2

TJMS derruba decisão que barrava 'tarifaço' da Cassems
JUSTIÇA

/ 1 dia

TJMS derruba decisão que barrava 'tarifaço' da Cassems

3

Resultado da Quina de hoje, concurso 7133, sexta-feira (02/10)
LOTERIA

/ 14 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 7133, sexta-feira (02/10)

4

Shopping Cidade Morena não sai do papel após quase 10 anos em Campo Grande
PROMESSA ANTIGA

/ 1 dia

Shopping Cidade Morena não sai do papel após quase 10 anos em Campo Grande

5

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2983, sexta-feira (02/10)
LOTERIA

/ 14 horas

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2983, sexta-feira (02/10)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Prova de vida, cidadania e previdência: quando o Estado deixa de exigir do cidadão o que já sabe
direito previdenciário

/ 1 dia

Prova de vida, cidadania e previdência: quando o Estado deixa de exigir do cidadão o que já sabe
Por que, no Brasil, quando a empresa quebra, o dono quebra junto?
Exclusivo para Assinantes

/ 2 dias

Por que, no Brasil, quando a empresa quebra, o dono quebra junto?
Toda empresa ensina, mesmo quando não treina
Exclusivo para Assinantes

/ 4 dias

Toda empresa ensina, mesmo quando não treina
STF mantém possibilidade de perícia do INSS por análise documental e telemedicina
Juliane Penteado

/ 25/09/2026

STF mantém possibilidade de perícia do INSS por análise documental e telemedicina