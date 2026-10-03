Numa demonstração de nenhuma habilidade política, prefeito de cidade do... Leia na coluna de hoje

Sérgio Cruz - Poeta de MS
"As dores sem cura são as que doem menos;ao menos é o que sinto, depois de tanto sentir”.
FELPUDA
Numa demonstração de nenhuma habilidade política, prefeito de cidade do interior de MS resolveu barrar
o colega de um município vizinho no trio elétrico durante carreata. Para não deixar dúvida sobre a intenção, mandou retirar até a escada de acesso ao trio. O colega, mesmo com intervenção de outros políticos, perdeu a carona. Dizem que o prefeito apenas teria atendido um candidato. Seja como for, o episódio mostrou que há quem consiga transformar festa de aliado em demonstração de mesquinharia. E sai de baixo...
De olho
A Polícia Federal não está para brincadeira. Chegou, chegando no pessoal de MS, que nos últimos dias estava circulando com muita grana, certamente para compra de voto. Os deputados estaduais Marcio Fernandes e Lídio Lopes foram alvos de operação da PF, além de outros candidatos sem mandato. Essa gente!...
Nem pensar?...
Nos bastidores, conversa é que a votação dos petistas na disputa para deputado federal será direcionada aos candidatos do partido. Isso mostra que o vereador Marcos Trad, mesmo sendo aliado do PT, deverá contar apenas com os votos dos seus eleitores para chegar a Câmara dos Deputados. Dos petistas, dizem, nem pensar. A conferir.
Alertas
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está enviando notificações oficiais pelo aplicativo e-Título. Os alertas orientam eleitores a consultar o local de votação, manter o aplicativo atualizado e acessar informações e serviços eleitorais, além de contribuir para evitar a desinformação. O envio de notificações continuará durante o período eleitoral, inclusive em caso de 2º turno. A medida busca estabelecer canal direto e seguro de comunicação com o eleitorado.
É hoje
Por conta da realização do primeiro turno das eleições, a Caixa Loterias antecipou para este sábado (3) os sorteios previstos para domingo (4). Com a mudança, apostadores terão até as 19h (MS) de sábado pararegistro dos jogos. Já o Bolão Caixa continuará disponível até as 19h45 (MS), exclusivamente pelo aplicativo e pelo portal Loterias Caixa. Os sorteios ocorrerão a partir das 20h (MS).
Viva a vida!
Em plena forma e estimada que só, a professora Maria Elisa Naglis comemorou seus 80 anos cercada pelo carinho de familiares e amigos. A noite especial aconteceu na Casa Park Home Restrô e foi marcada pela alegria e descontração dos convidados, embalados por animado grupo árabe de dança. Na abertura do elegante convite, estava o seguinte texto: “A vida é um dom do Criador e merece ser desfrutada com gratidão, amor, alegria, entusiasmo e esperança resiiliente!”
ANIVERSARIANTES
SÁBADO (3)
- Dr. Ruben Figueiró de Oliveira,
- Beatriz Brites Mondadori,
- Osmar Luiz Belin,
- Marcílio de Souza Silva,
- Dannrley Maik Soares Balbuena,
- Adelcio de Souza,
- Cláudia Maria de Melo Hamana,
- João Candido Alves de Souza,
- Lindalva Carvalho Collante,
- Rosaria Escobar Freire,
- Claudimor João Dal Pasqual,
- Luiz Justino Leal,
- Antonio Naglis,
- Adriana de Souza Gomes,
- Terezinha de Moraes Ribeiro,
- Walter Ferreira de Oliveira Filho,
- Savio Moral Rezuth,
- Bruno Terence Romero e Romero Dias,
- Sônia Maria Jim,
- Delcindo Afonso Vilela,
- Vera Maria Chaves Panete Lago,
- Giselle Maiolino Simioli,
- Alexandre Coutinho Souza,
- Rosana Cláudia Gonçalves,
- Maria Abdo Saddi,
- Evaldo Garcia Ferreira,
- Alcir Nogueira Coelho,
- Armando Alves Corrêa,
- Viviane Tereza Castro Ferreira,
- Ênio Duarte Machado,
- Boanerges Campos Pacheco,
- Virginia Moreira,
- José Luiz Gonçalves dos Santos,
- Adenir Bertoni,
- Maristela Zapata,
- Luiz Mauro Corrêa,
- Rui Alves de Souza,
- Ana Paula Ribas dos Santos,
- Marli Tulu,
- Neder Emilio Coenga,
- Alessandra Rivas Paes,
- Varico de Paula,
- Zenilda Gregório de Souza,
- Catarina de Azevedo,
- Rosângela Xavier de Jesus,
- Juliana Cardoso Viana,
- Maria de Fátima Dantas de Araújo,
- Lilian Rita de Almeida,
- Ricardo Prata Chacha,
- Maria Célia Tôrres Alvim,
- Pedro Monteiro Teixeira,
- Dr. Luiz Felipe Terrazas Mendes,
- Mônica da Silva Corrêa,
- Haroldo Conde de Almeida,
- Renata Fonseca Xavier,
- Tereza Cristina Alvin,
- Maria Carolina de Almeida,
- Maria do Socorro Vilela Barbosa,
- Sandro Noburo Shirado,
- Terezinha Camposano,
- Márcia Regina Gonzaga Alves,
- Vilma Marcos da Silva Ortega,
- Jurandir Francisco de Araújo,
- Dr. César Augusto Toledo,
- Antonio Eduardo Pagliuso Ascencio,
- Luciane Terezinha Zanchet Vieira,
- Priscila Wrbieta Ferezin,
- Ricardo Pedra Lourenço,
- Jaqueline Villa Gwozdz Rodrigues,
- Silvia Lechuga Capriata Nunes,
- Lucimar Cristina Gimenez Cano,
- Letícia Cerutti Facco,
- Emilio Winckler Novaes.
DOMINGO (4)
- Dra. Elizabeth de Albuquerque Furlani,
- Lássara Regina Lessonier,
- Daniela Correa Basmage,
- José Eduardo Lugli Filho (Zé Du),
- Valter Masuzo Yasunaka,
- Dra. Geny Nacao Ishikawa,
- Maria Ignacia Ferreira Morettini,
- Venâncio Hokama,
- Antonio Assis dos Santos,
- Gilmar da Fonseca,
- Francisca Martins Fagundes,
- Jiuliano Torres de Almeida,
- Joe Assis Ton,
- Waldir José de Queiroz,
- Huanderson Francisco da Silva,
- Thalita Sposito,
- Rosimeire Leal,
- Rosalba Daúde Santomo,
- Luiz Foletto,
- Air Marin Junior,
- Caroline Godoy Larson,
- Milton Borges Ortiz,
- Jussara Adelaide Coló,
- José Carlos Gomes,
- Sofia Maciel Sousa Chaves Moreira,
- Felipe Pacheco Swerts,
- Dr. Ramiro Alberti Filho,
- Cristiane Belinati Garcia Lopes,
- Jorge Antônio Sanches,
- Wilson Ferreira da Cunha,
- Francisco Vanderley Mota,
- Luiz Benedito da Costa,
- Wanderley Dias Cardoso,
- Sílvia Rafaela Silva,
- Francisco dos Santos,
- Nadir Alves Barbosa,
- Eduardo Henrique de Oliveira,
- Emily Chagas de Arruda,
- Enize Mazarelo Carvalho,
- Evandro Ferreira Abreu,
- Wandir de Albuquerque,
- Eunice Almeida Benevides,
- Maria Lúcia Ribeiro,
- Ilton Aparecido de Assis,
- Jary Pavão Rodrigues,
- Francisco Sampaio,
- Celso Ferreira Weis,
- Maria de Lourdes Cerzósimo,
- Neyla Ferreira Mendes,
- Waléria Flôres Coimbra,
- Lisandra Verde Selva,
- Rosa Maria Gaya,
- Abigail do Valle Pereira,
- Mario Oshiro,
- Dr. Helder Souto,
- Merle Cafure,
- Francisco Andrade Nabhan,
- Dr. Neudes Ribeiro Cardoso,
- Keysli Osório Castilho,
- Leila de Oliveira Saffe,
- Wilson Olsen Junior,
- Luiz Carlos dos Santos,
- Mendel Moisés Glachman,
- Waldemar Perez Júnior,
- Erika Fujimoto Fagundes,
- Maria Cristina dos Santos,
- Zélia Nakazone Teruia,
- Geanete Sayd Zaions,
- Carlos Alberto Gomide,
- João Oliveira Barros,
- Milton Oliveira Mendes,
- Maria Inêz Monteiro,
- Zahr Ahmad Salim Salem de Amorim,
- Larissa Gomes,
- Maria Terezinha Brandão Abdo,
- Carla Andréia Schweig,
- Cleomara Batista Arantes Izzo,
- Oceanide Dib Rolim,
- Edilson Barzotto.
Colaborou com Tatyane Gameiro