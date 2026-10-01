Tem candidato prometendo o que não pode cumprir e, pior, sem nem... Leia na coluna de hoje

George Bernard Shaw - escritor irlandês
"A vida é uma pedra de amolar: desgasta-nos ou afia-nos, conforme o metal de que somos feitos”.
FELPUDA
Tem candidato prometendo o que não pode cumprir e, pior, sem nem saber para que serve o cargo que disputa. O roteiro é conhecido: deixam o escrúpulo em casa, capricham nas promessas mirabolantes e oferecem o paraíso em troca do voto. E o País segue esperando o milagre dos “vendedores de sonhos”. Se metade do que se promete saísse do papel, o Brasil seria outro. Saúde ao alcance de todos, menos violência, impostos que não sufocassem quem produz e quem consome. E, de quebra, o fim da roubalheira. Mas tal qual papagaio, como se sabe, tudo só se repete...
Em falta
Convertido a esquerda e candidato a governador pelo PT, Fábio Trad, parece contar apenas com apoio dos petistas. Os milhares de votos que já o elegeram deputado federal, dizem por aí, evaporaram.
Mais
As pesquisas indicam os índices médios do PT em relação as eleições anteriores. A expectativa de Fábio era “engordar” a sua votação com apoio do eleitorado de origem. É esperar para ver.
No próximo sábado (3), às 16h, será apresentado o espetáculo infantil “A Fabulosa História do Guri-Árvore”, inspirado no universo poético de Manoel de Barros. A montagem é do Grupo Fulano di Tal e tem classificação livre. Ela propõe uma viagem pela imaginação a partir de objetos encontrados num quintal, tendo em cena os irmãos Abílio, interpretado por Douglas Moreira, e Palmiro, vivido por Edner Gustavo. Ao explorarem os objetos espalhados pelo espaço, eles encontram uma Geringonça Desreguladora de Memórias, responsável por conduzi-los à história de Bernardo, o Guri-Árvore. O espetáculo tem como local o Sesc Teatro Prosa e os ingressos estarão disponíveis pela plataforma Sympla.
Vai ou racha?
A temporada de chuvas se aproxima, e Campo Grande já conhece o “roteiro”. Quando a água encontra asfalto deteriorado, o buraco cresce, outro aparece, a boca de lobo entope e o problema se multiplica. Se a operação tapa-buraco não apresentar resultado agora, antes das chuvas mais fortes, a conta será ainda maior depois. A cidade não precisa de mais anúncio de força-tarefa. Necessita de ruas recuperadas e prestação de contas sobre o que foi feito. É o mínimo que se espera do poder público, pois é a população que paga a conta.
Empurrãozinho
A candidatura da deputada Mara Caseiro para uma cadeira na Câmara federal, abriu grande espaço para o seu colega Lídio Lopes tentar a reeleição. Eles dividem a mesma base eleitoral: região do extremo sul do Estado. Mara é de Eldorado e Lídio de Iguatemi. A distância de uma cidade para outra é de 34 km. Lídio ainda tem esperança de “beliscar” alguns votinhos dos eleitores que simpatizam com a sua esposa, a prefeita Adriane Lopes.
Só rezando...
“Rendido à polarização, o Supremo pede reza: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por seus magistrados, supremos pecadores, agora e na hora da morte do tribunal. Amém. A campanha foi de um extremo ao outro. Estava dominada pelo escândalo do Master, com os candidatos tentando grudar Daniel Vorcaro um no outro. De repente, a festa das astronautas deu lugar ao voto religioso. E só se fala de Nossa Senhora Aparecida...” (Josias de Souza - coluna do Uol).
ANIVERSARIANTES
- Nerone Maiolino Júnior,
- Fátima Trad Martins,
- Olga Maria Benevides,
- Nayara Lummy Arashiro de Lima,
- Hyllen Suemi Monteiro Tomari,
- Dra. Eulália Ribeiro Meloti Brandão,
- José Fernando Bazzoli Sader,
- Amilso Alves Quieroz,
- Eduardo Harada,
- Marcia Gomes da Costa,
- Paulo Correa de Oliveira,
- Fátima Natalia Sotoma Pavon,
- Carlos Alberto Ferreira de Miranda,
- Genesio Manoel dos Santos,
- Francisco Carlos Lopes Oliveira,
- Manoel Roberto Ovidio,
- Iraci Barbosa Corrêa,
- Mônica Abujamra,
- Adriana Junqueira Buainain,
- Adrianus Lodevicus Maria Vosters,
- Atacino Teixeira Gomes,
- Wilson Pereira da Bella,
- Helder Serem,
- Graziela Guizzo Couto Vieira,
- Vanildo Gomes Martins,
- José Ramos Avelino Neto,
- Valdomiro Garcia Barbosa,
- Cristiano Tomicha Farias,
- José Anezi de Oliveira,
- Arlindo de Assis,
- Emerson Valle Petzold,
- Marta Hoff Araújo,
- Adão Verão Parentel,
- Max Loosli Junior,
- Teresa Kohatsu,
- Rodolfo Trelha Jacques de Carvalho,
- Lisete Amorim de Barros,
- Maria Cristina Soares,
- Sofia Callejas Oliveira Lima,
- Jaiane Aparecida Lopes Rosso,
- Wagner Freitas,
- Hugues Lemes Borges,
- José Lino Benites,
- Manoel Gersino Rocha,
- Ricardo Vicente de Paula,
- Elton Fabrício Tofano,
- Dr. Antônio Paulo Dorsa Vieira Pontes,
- Dirce Zornitta Rosse,
- Nadia Samaniego,
- Tereza Katsuco Tomari,
- Bruna Colagiovanni Girotto Fernandes,
- Maria Helena Silva de Faria,
- Paulo André Defante,
- Dr. Wilson Coutinho,
- Raimundo Rodrigues Nunes Filho,
- Hélio Coelho Neto,
- Marcos Antônio Vieira,
- Cátia Batista,
- Haydê Monteiro de Almeida,
- Marcos Roberto da Silva,
- Luciene Godoy,
- Marcello Leite dos Santos,
- Waldemiro de Arruda Fortes,
- Silene Costa da Guia,
- Ovídio Velasco de Oliveira,
- Pedro Braga Filho,
- Maria Aparecida Rezek Albuquerque,
- Sílvia Saffe de Souza Chacha,
- José Carlos da Silva,
- Aires Ribeiro de Matos,
- Lázaro de Godoy Neto,
- Edmilson Nogueira Escobar,
- Nilton Silva Tôrres,
- Edson Aparecido Bernardinelli Junior,
- Heitor Corrêa Lopes,
- Acyr Comás,
- Silvio Augusto Monteiro,
- Ana Lia Medeiros,
- Cristina Oliveira Mendes,
- Fábio Soares Carmo,
- Dulce Mara Bachega,
- Luiz Carlos Lima,
- Keila Nunes Leal,
- Renata Barbosa da Silva,
- Lucinda Cortinóvis Kauás,
- Marilda Monteiro,
- Sinval Martins Filho,
- Rodrigo Scardini,
- Dra. Eloina Brasil Ferreira,
- Pedro Carlos Lopes,
- Paulo César Gomes,
- Larissa Lima,
- Sabrina Vieira,
- Paula Flôres Macedo,
- Carolina Gomes,
- Mário Márcio Mesquita,
- Lilian Melo Hodgson,
- Josias Dias de Oliveira,
- Artur Yutaka Moriya,
- Luis Alberto Rodrigues Guimarães,
- Otacílio Felipe de Mello,
- Nildes Maria das Graças
- Tristão Prieto,
- Flávio Watanabe Yamazaki,
- Moacir Akira Yamakawa,
- Masuo Chumzun,
- Roberto Augusto Calliari.
Colaborou com Tatyane Gameiro