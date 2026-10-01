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Diálogo

Tem candidato prometendo o que não pode cumprir e, pior, sem nem... Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta quinta-feira (01)

Ester Figueiredo

01/10/2026 - 00h02
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George Bernard Shaw - escritor irlandês

"A vida é uma pedra de amolar: desgasta-nos ou afia-nos, conforme o metal de que somos feitos”.

FELPUDA

Tem candidato prometendo o que não pode cumprir e, pior, sem nem saber para que serve o cargo que disputa. O roteiro é conhecido: deixam o escrúpulo em casa, capricham nas promessas mirabolantes e oferecem o paraíso em troca do voto. E o País segue esperando o milagre dos “vendedores de sonhos”. Se metade do que se promete saísse do papel, o Brasil seria outro. Saúde ao alcance de todos, menos violência, impostos que não sufocassem quem produz e quem consome. E, de quebra, o fim da roubalheira. Mas tal qual papagaio, como se sabe, tudo só se repete...

Em falta

Convertido a esquerda e candidato a governador pelo PT, Fábio Trad, parece contar apenas com apoio dos petistas. Os milhares de votos que já o elegeram deputado federal, dizem por aí, evaporaram.

Mais

As pesquisas indicam os índices médios do PT em relação as eleições anteriores. A expectativa de Fábio era “engordar” a sua votação com apoio do eleitorado de origem. É esperar para ver.

Divulgação/Andre Lorenzoni

No próximo sábado (3), às 16h, será apresentado o espetáculo infantil “A Fabulosa História do Guri-Árvore”, inspirado no universo poético de Manoel de Barros. A montagem é do Grupo Fulano di Tal e tem classificação livre. Ela propõe uma viagem pela imaginação a partir de objetos encontrados num quintal, tendo em cena os irmãos Abílio, interpretado por Douglas Moreira, e Palmiro, vivido por Edner Gustavo. Ao explorarem os objetos espalhados pelo espaço, eles encontram uma Geringonça Desreguladora de Memórias, responsável por conduzi-los à história de Bernardo, o Guri-Árvore. O espetáculo tem como local o Sesc Teatro Prosa e os ingressos estarão disponíveis pela plataforma Sympla.

01 10 Nerone Maiolino Junior (2025)Nerone Maiolino Junior, comemorando idade nova hoje - Foto: Guilherme Molento

 

01 10 Fatima Trad MartinsFátima Trad Martins, que hoje está aniversariando - Foto: Arquivo pessoal

Vai ou racha?

A temporada de chuvas se aproxima, e Campo Grande já conhece o “roteiro”. Quando a água encontra asfalto deteriorado, o buraco cresce, outro aparece, a boca de lobo entope e o problema se multiplica. Se a operação tapa-buraco não apresentar resultado agora, antes das chuvas mais fortes, a conta será ainda maior depois. A cidade não precisa de mais anúncio de força-tarefa. Necessita de ruas recuperadas e prestação de contas sobre o que foi feito. É o mínimo que se espera do poder público, pois é a população que paga a conta.

Empurrãozinho

A candidatura da deputada Mara Caseiro para uma cadeira na Câmara federal, abriu grande espaço para o seu colega Lídio Lopes tentar a reeleição. Eles dividem a mesma base eleitoral: região do extremo sul do Estado. Mara é de Eldorado e Lídio de Iguatemi. A distância de uma cidade para outra é de 34 km. Lídio ainda tem esperança de “beliscar” alguns votinhos dos eleitores que simpatizam com a sua esposa, a prefeita Adriane Lopes.

Só rezando...

“Rendido à polarização, o Supremo pede reza: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por seus magistrados, supremos pecadores, agora e na hora da morte do tribunal. Amém. A campanha foi de um extremo ao outro. Estava dominada pelo escândalo do Master, com os candidatos tentando grudar Daniel Vorcaro um no outro. De repente, a festa das astronautas deu lugar ao voto religioso. E só se fala de Nossa Senhora Aparecida...” (Josias de Souza  - coluna do Uol).

ANIVERSARIANTES 

  • Nerone Maiolino Júnior, 
  • Fátima Trad Martins, 
  • Olga Maria Benevides, 
  • Nayara Lummy Arashiro de Lima,
  • Hyllen Suemi Monteiro Tomari, 
  • Dra. Eulália Ribeiro Meloti Brandão,
  • José Fernando Bazzoli Sader, 
  • Amilso Alves Quieroz,
  • Eduardo Harada,
  • Marcia Gomes da Costa,
  • Paulo Correa de Oliveira,
  • Fátima Natalia Sotoma Pavon,
  • Carlos Alberto Ferreira de Miranda,
  • Genesio Manoel dos Santos,
  • Francisco Carlos Lopes Oliveira,
  • Manoel Roberto Ovidio,
  • Iraci Barbosa Corrêa, 
  • Mônica Abujamra,
  • Adriana Junqueira Buainain, 
  • Adrianus Lodevicus Maria Vosters,
  • Atacino Teixeira Gomes,
  • Wilson Pereira da Bella, 
  • Helder Serem, 
  • Graziela Guizzo Couto Vieira,
  • Vanildo Gomes Martins,
  • José Ramos Avelino Neto,
  • Valdomiro Garcia Barbosa,
  • Cristiano Tomicha Farias,
  • José Anezi de Oliveira,
  • Arlindo de Assis,
  • Emerson Valle Petzold,
  • Marta Hoff Araújo,
  • Adão Verão Parentel,
  • Max Loosli Junior,
  • Teresa Kohatsu,
  • Rodolfo Trelha Jacques de Carvalho, 
  • Lisete Amorim de Barros,
  • Maria Cristina Soares,
  • Sofia Callejas Oliveira Lima,
  • Jaiane Aparecida Lopes Rosso,
  • Wagner Freitas,
  • Hugues Lemes Borges,
  • José Lino Benites,
  • Manoel Gersino Rocha,
  • Ricardo Vicente de Paula,
  • Elton Fabrício Tofano, 
  • Dr. Antônio Paulo Dorsa Vieira Pontes, 
  • Dirce Zornitta Rosse,
  • Nadia Samaniego,
  • Tereza Katsuco Tomari, 
  • Bruna Colagiovanni Girotto Fernandes,
  • Maria Helena Silva de Faria,
  • Paulo André Defante,
  • Dr. Wilson Coutinho,
  • Raimundo Rodrigues Nunes Filho,
  • Hélio Coelho Neto,
  • Marcos Antônio Vieira,
  • Cátia Batista,
  • Haydê Monteiro de Almeida,
  • Marcos Roberto da Silva,
  • Luciene Godoy,
  • Marcello Leite dos Santos,
  • Waldemiro de Arruda Fortes,
  • Silene Costa da Guia,
  • Ovídio Velasco de Oliveira,
  • Pedro Braga Filho, 
  • Maria Aparecida Rezek Albuquerque, 
  • Sílvia Saffe de Souza Chacha,
  • José Carlos da Silva,
  • Aires Ribeiro de Matos,
  • Lázaro de Godoy Neto, 
  • Edmilson Nogueira Escobar, 
  • Nilton Silva Tôrres,
  • Edson Aparecido Bernardinelli Junior,
  • Heitor Corrêa Lopes,
  • Acyr Comás,
  • Silvio Augusto Monteiro,
  • Ana Lia Medeiros,
  • Cristina Oliveira Mendes,
  • Fábio Soares Carmo,
  • Dulce Mara Bachega,
  • Luiz Carlos Lima,
  • Keila Nunes Leal,
  • Renata Barbosa da Silva,
  • Lucinda Cortinóvis Kauás,
  • Marilda Monteiro,
  • Sinval Martins Filho, 
  • Rodrigo Scardini, 
  • Dra. Eloina Brasil Ferreira, 
  • Pedro Carlos Lopes,
  • Paulo César Gomes,
  • Larissa Lima,
  • Sabrina Vieira,
  • Paula Flôres Macedo,
  • Carolina Gomes,
  • Mário Márcio Mesquita,
  • Lilian Melo Hodgson,
  • Josias Dias de Oliveira,
  • Artur Yutaka Moriya,
  • Luis Alberto Rodrigues Guimarães,
  • Otacílio Felipe de Mello,
  • Nildes Maria das Graças
  • Tristão Prieto,
  • Flávio Watanabe Yamazaki,
  • Moacir Akira Yamakawa,
  • Masuo Chumzun,
  • Roberto Augusto Calliari.

Colaborou com Tatyane Gameiro

para crianças

Mostra transforma Campo Grande em cenário de brincadeiras e imaginação

Mostra reúne dança, teatro, circo, contação de histórias e oficinas gratuitas até o dia 9 de outubro; programação deste sábado leva Zumb.boys, palhaça Mixirica e Fulano di Tal ao Horto Florestal e ao Sesc Teatro Prosa

29/09/2026 08h30

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"Mané Boneco", do Zumb.boys Gil Douglas

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Por alguns dias, Campo Grande se transforma em quintal, palco e espaço de brincadeira. É a proposta da Mostra Cerrado Abierto – Fazendo Arte com Crianças de Ontem, de Hoje e de Amanhã, que começa nesta sexta-feira e segue até o dia 9 de outubro com uma programação dedicada às diferentes formas de viver a infância.

Em uma edição especial chamada de Cerradinho, a mostra reúne 15 atrações, entre dança, teatro, circo, contação de histórias, oficinas, intervenções e brincadeiras. Participam grupos e artistas de Mato Grosso do Sul, São Paulo e Goiás, em atividades que ocupam escolas e espaços culturais da Capital. A programação é gratuita e voltada a crianças, famílias e públicos de todas as idades.

Muito além de apresentar espetáculos para o público infantil, a proposta desta edição é colocar a própria experiência de brincar no centro das atividades. O corpo, a memória, a imaginação, os objetos, as histórias e o território aparecem como ferramentas para que as crianças não sejam apenas espectadoras, mas possam experimentar diferentes maneiras de estar e criar no mundo.

É nesse sentido que o Cerrado, presente no nome e na identidade da mostra, funciona também como inspiração. O projeto nasceu com o propósito de conhecer e revelar o bioma a partir de Campo Grande e de Mato Grosso do Sul, aproximando artistas, pesquisadores e públicos de diferentes regiões. Nesta edição, a relação com o território passa pela infância e pela ideia de que brincar também pode ser uma maneira de conhecer o lugar onde se vive.

PROGRAMAÇÃO COMPLETA

A programação começa na manhã desta sexta-feira, quando a Cia. Dançurbana leva a oficina-instalação Pés de Vento à Escola Municipal de Ensino Infantil (Emei) Maria de Lourdes Vieira Castoldi. A atividade cria um espaço brincante dentro da escola, aproximando dança e experimentação.

À tarde, na Escola Gappe, o grupo paulista Zumb.boys conduz a oficina Jeito Zumb.boys, seguida pela apresentação de “Mané Boneco”. O trabalho da companhia parte da dança urbana e da relação do corpo com o espaço, explorando possibilidades de movimento e interação.

O primeiro dia de programação aberta ao público acontece neste sábado, com três atividades concentradas no Teatro de Arena do Horto Florestal e no Sesc Teatro Prosa.

Às 15h, o Teatro de Arena recebe o Zumb.boys, com “Mané Boneco”. A intervenção tem como referência o tradicional brinquedo brasileiro mané-gostoso, boneco de madeira com braços e pernas articulados por cordões.

A partir desse brinquedo simples, a companhia constrói uma experiência de dança relacionada à memória afetiva e ao ato de brincar. Os movimentos dos intérpretes estabelecem uma espécie de jogo com o público, criando situações em que as crianças podem reconhecer gestos e brincadeiras e, aos poucos, sentir-se parte da ação.

A escolha do brinquedo como ponto de partida também aproxima diferentes gerações. O mané-gostoso pertence a um repertório de objetos que atravessaram gerações de crianças e, na montagem, é transformado em referência para uma criação contemporânea de dança.

Às 15h30min, a programação continua no Horto com a palhaça Mixirica, interpretada pela artista sul-mato-grossense Kelly Figueiredo. Em formato de cortejo, a personagem convida as crianças a transformar o próprio caminho em brincadeira.

A proposta é de experimentar diferentes maneiras de caminhar, imitar movimentos, dançar e inventar percursos. Em vez de estabelecer uma separação rígida entre palco e plateia, a atividade utiliza o espaço público como lugar de encontro, permitindo que o público participe diretamente da ação.

"Mané Boneco", do Zumb.boys“A Fabulosa História do Guri-Árvore”, do Fulano di Tal - Foto: Vaca Azul

Depois, às 16h, é a vez do Fulano di Tal entrar em cena no Sesc Teatro Prosa com “A Fabulosa História do Guri-Árvore”. Livremente inspirada na obra de Manoel de Barros, a montagem utiliza o teatro de objetos para construir histórias relacionadas ao quintal e ao universo da infância.

A escolha de Manoel de Barros também aproxima a programação de uma referência literária profundamente ligada ao imaginário de Mato Grosso do Sul. Em sua poesia, objetos aparentemente banais, pequenos acontecimentos e elementos da natureza podem adquirir novas dimensões. No espetáculo, essa perspectiva aparece em uma narrativa voltada à imaginação infantil.

Na segunda-feira, a programação segue com dança e circo. Pela manhã, às 9h, a Cia. Dançurbana apresenta “K-zuu” na Emei Maria de Lourdes Vieira Castoldi.

À tarde, o Teatro de Arena do Horto Florestal recebe o Circo do Mato, às 14h, com “O Grandioso Mini Cirquim das Arábias”. A montagem recupera elementos das antigas lonas circenses e combina teatro de repertório com técnicas de picadeiro.

A companhia utiliza referências da cultura árabe para recriar números circenses e recuperar uma ideia de circo ligada ao encantamento, à simplicidade e à relação direta com o público. A apresentação será seguida, às 14h45min, por outro cortejo da palhaça Mixirica.

Às 15h30min, o Circo do Mato volta ao espaço para a oficina Jogos Cênicos e Equilibrismo, em que o universo circense deixa de ser apenas algo a ser assistido e passa a ser experimentado pelos participantes.

Na terça-feira, às 8h, a Cia. Dançurbana conduz novamente “Pés de Vento”, desta vez na Emei Profa. Ayd Camargo Cesar. À tarde, às 15h, o Sesc Teatro Prosa recebe o grupo goiano Ateliê do Gesto, com “Fica Comigo”.

A montagem acompanha um antigo guardador de memórias que passou a vida armazenando suas lembranças nos porões da imaginação. Quando decide reviver momentos importantes, ele conta com a ajuda de três bonecos que ganham vida.

Por meio da dança, a história trabalha a relação entre memória e passagem do tempo. A presença dos bonecos acrescenta outra camada ao espetáculo, transformando objetos em personagens e lembranças em movimento.

“Fica Comigo” será apresentado novamente na quarta-feira (7), às 15h, no Sesc Teatro Prosa. Antes, às 9h, a Cia. Dançurbana apresenta “K-zuu” na Emei Profa. Ayd Camargo Cesar.

Na reta final da mostra, outras manifestações artísticas ampliam a relação entre infância, território e cultura.

Na quinta-feira (8), o grupo sul-mato-grossense Renda que Roda realiza a oficina e mediação Ensaios ou Brincadeiras para Espantar os Monstros, às 8h, na Escola Municipal de Tempo Integral (ETI) Profa. Ana Lucia de Oliveira Batista. Às 10h10in, o grupo apresenta “Kalivôno”.

No período da tarde, o Teatro de Arena do Horto Florestal recebe o grupo paulista Lagartixa na Janela. Às 14h, a companhia conduz a oficina Dançando Juntos e, às 15h30min, apresenta “Com as Coisas”.

Na sexta-feira (9), último dia da mostra, o Renda que Roda leva a oficina Ensaios ou Brincadeiras para Espantar os Monstros e o espetáculo “Kalivôno” à ETI Profª Iracema Maria Vicente.

A programação também abre espaço para conhecimentos e narrativas indígenas. Às 14h, a artista e multiartista indígena Jadi Ribeiro, de Mato Grosso do Sul, conduz a oficina Grafismo Indígena como Linguagem, no Centro Cultural José Octávio Guizzo.

No mesmo espaço, às 15h, a artista e escritora indígena Gleycielli Nonato Guató apresenta a contação de histórias “A Revolução de Cati Guató – Em Busca da Semente da Vida”.

O encerramento acontece às 16h, também no Centro Cultural José Octávio Guizzo, com uma roda de danças populares brasileiras, realizada pelo Renda que Roda.

Todas as apresentações contarão com intérprete de Libras.

>> SERVIÇO

Mostra Cerrado Abierto – Fazendo Arte com Crianças de Ontem, de Hoje e de Amanhã

Data: do dia 2 ao dia 9 de outubro.
Entrada: gratuita.

Diálogo

Justamente quem deveria dar o exemplo na aplicação das regras para... Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta terça-feira (29)

29/09/2026 00h02

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Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

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Barão de Itararé - escritor brasileiro

"O banco é uma instituição que empresta dinheiro à gente se a gente apresentar provas suficientes de que não precisa de dinheiro”.

FELPUDA 

Justamente quem deveria dar o exemplo na aplicação das regras para gastos com verbas públicas, contratou sem licitação uma vaga em curso para servidor. Curiosamente, a empresa escolhida foi fundada por alta autoridade do cenário nacional. A inexigibilidade é justificada pela suposta singularidade do serviço, argumento questionável quando se trata de um curso aberto a qualquer um que pague a inscrição. Tal atitude faz lembrar o conhecido dito popular: “Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço”. Bem assim...

DiálogoFoto: Divulgação/Senac

No dia 6 de outubro, às 15h, a Governança Regional (IGR) Celeiros do MS, receberá oficialmente uma plataforma web, criada por 14 alunos do curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas do Senac em Dourados. A plataforma reúne um catálogo digital de pontos turísticos, formulários para cadastro de informações e ferramentas de busca por cidade e categoria. A solução permitirá à IGR organizar e gerenciar o inventário turístico regional, acompanhar dados e ampliar a divulgação dos municípios participantes. O projeto foi feito no âmbito do Voucher Desenvolvedor, iniciativa do Senac MS e da Semadesc, visando modernizar e estruturar a divulgação dos atrativos turísticos dos municípios que integram a região. Para chegar à versão que será entregue, os estudantes participaram de todas as fases de desenvolvimento. Com a plataforma em funcionamento, a expectativa é facilitar o acesso de turistas e moradores às informações sobre os destinos da região Celeiros do MS. A ferramenta também deverá auxiliar gestores na organização das informações e no planejamento das ações relacionadas ao turismo.

DiálogoMarcelo de Paula Oliveira e Joana Carvalho - Foto: Studio Vollkopf

 

DiálogoPaola Cadore - Foto: Arquivo pessoal

Festival

Como ocorre em todo período de campanha eleitoral, a baixaria não ficou de fora nesta temporada. Nas redes sociais, há vídeos para todos os gostos, com ofensas, elogios, promessas e ataques pessoais desproporcionais, feitos unicamente para chamar a atenção e conseguir o maior engajamento possível. Tem até vídeo de candidata fazendo xixi na rua. Boas propostas, que seria bom, nadica de nada. Pode?

Caneladas

O que também se viu bastante nessa campanha eleitoral: líderes dos partidos aliados se atacando. Foi o caso da Rose Modesto, do União Brasil, que forma federação com PP. Ela não perdeu chances de  “chutar a canela” da prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, que é do PP. As duas foram rivais nas eleições de 2024 para prefeitura. Adriane levou a melhor no segundo turno. Imagine se não fosse de partido aliado? E deu no que deu...

Gastança

O poder público brasileiro movimentou R$ 4,015 trilhões em despesas primárias ao longo de 2026, de acordo com dados da plataforma Gasto Brasil, que reúne, em um único painel, informações do Governo Federal, dos estados, do Distrito Federal (DF) e dos municípios. Do total contabilizado até o último dia 18, mais de R$ 1,86 trilhão corresponde ao dispêndio do Governo Federal. Já a despesa primária pública dos estados ficou em R$ 1,08 trilhão, e dos municípios em R$ 1,06 trilhão. Vai vendo...

ANIVERSARIANTES

  • Dra. Eduarda Nassar Tebet,
  • Ana Elizabete de Miranda Barros Arruda,
  • Cristiane Martins Escalante,
  • Eli dos Santos Morais de Brites,
  • Jaqueline Terra,
  • Vanessa Tannus,
  • Edinaldo Fidelis de Souza,
  • Miguel João Calepes,
  • Irineu Miguel Tissiane,
  • Milton do Prado Ferreira,
  • José Carlos Graffe,
  • Miguel de Souza Brito,
  • Raul Rosa da Silveira Falcão,
  • Mitihiro Mise,
  • Evaldo Aparecido Dueck,
  • Rodrigo Gonçalves Pimentel,
  • Miguel Rodrigues da Silva,
  • Gerson Miguel Winck,
  • Hudson Inácio Pereira,
  • Gilson Altair Saratt Balbe,
  • Herley de Melo Tobias,
  • Carlos Henrique Escalante,
  • Maria Cláudia Leite Rubio,
  • Cleusa Inêz Fialho Canale,
  • Dr. Miguel Marques de Oliveira,
  • Rubens Bernades Conceição,
  • Dra. Niva Gleuce de Ávila Minervini,
  • Luiz Miguel Caldart,
  • Jehnnifer Kariny Pereira Nantes,
  • Homero de Carvalho Bastos,
  • Dr. José Luiz de Aquino Amorim,
  • Célio Poveda,
  • Griselda Yule de Oliveira,
  • Gisele Vegas,
  • Isis Batista Morais,
  • Ramona Santiago,
  • João Clóvis Crivelli,
  • Dr. Vivaldo Sebastião Marques Filho,
  • Miguel Jost,
  • Juracy do Couto Nince,
  • Maria Amélia Ferreira,
  • Maristela Curado do Amaral,
  • Alice Flores Melo,
  • Miguel Carvalho Rebello,
  • Maria Elsa Medeiros Ramalho,
  • Fabrizio Rafael Dias Fonseca,
  • Ellen Milca Borges,
  • Amélia Alves Rodrigues,
  • Lúcia Yasue Nishiyama,
  • Karolina Mary Ota de Souza,
  • Miguel Bonin,
  • Ogomar José Mohr,
  • Analice de Jonas,
  • Ciro Mário de Lima,
  • Karoline Medeiros Santos,
  • Valtuir Nunes de Souza,
  • Jurandy Marcos da Fonseca,
  • Dra. Maria Aparecida Mendes,
  • Clayde Ribeiro,
  • Jorge Nizete dos Santos,
  • Domingos Carlos Corrêa,
  • Jamil Sato,
  • Meire Socorro Muzelli Cândido,
  • Maria de Fátima Santos,
  • Pedro Barbosa Gomes,
  • Leiliane Almeida de Moraes Macedo,
  • Eduarda Razuk Serrano,
  • Dr. Luiz Darcy Gonçalves Siqueira,
  • Dr. David Miguel Cardoso Filho,
  • Edna Maria Lomes da Silva,
  • Oneide Teixeira,
  • Walmiro Pessoa Bastos,
  • Arlete Shirlei Carneiro Lima,
  • Jane de Moraes Pereira Soares,
  • Heitor Miguel Scheibeler,
  • Alice Greffe,
  • Gerson Martins Hildebrand,
  • Laudelino Nei Faria,
  • Nelson Barreto do Nascimento,
  • Marcelo Luiz Bonfim do Amaral,
  • Thathyana Diniz de Moura,
  • Damião Pereira da Silva,
  • Miguel Baracat,
  • André Seemann,
  • Vitor Dias Girelli,
  • Elcio Bispo dos Santos,
  • Mariana Boigues Idalgo,
  • João Miguel Pinto Costa,
  • José Carlos Américo,
  • Marcelo Monteiro Salomão,
  • Marcos Nantes de Castro,
  • Samuel Florenciano Nunes,
  • Alexandre Alves Souto,
  • Jerônimo Miguel Vicenzi,
  • Arivanildo Duarte de Rezende,
  • Bruno Tsutsui,
  • Miguel Adilson Bochnia,
  • César Caligaris de Cordova,
  • Alessandra Nantes Monteiro,
  • Débora Vasti da Silva do Bomfim,
  • Marta Ereno Maia de Paula,
  • Deise Queiroz de Oliveira,
  • Rosinéia Alves Borin Barreto,
  • Ilise Senger,
  • Laís Magda da Silva Ulbrecht Patrizi,
  • Dirceu Migueis Pinto Junior,
  • Altair Braguini,
  • Danyele Remane Sell,
  • Michele Bittencourt Abe.

Colaborou com Tatyane Gameiro

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