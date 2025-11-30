Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Nutrição B+: Congelar sem errar: dicas para preservar sabor, textura e nutrição dos alimentos

Nutricionista explica como armazenar alimentos com mais praticidade e menos desperdício

Flavia Viana

Flavia Viana

30/11/2025 - 10h30
Para acompanhar a rotina corrida, o congelamento dos alimentos é um processo muito eficiente de conservação dos ingredientes. Além de proporcionar praticidade, a técnica permite uma alimentação equilibrada durante toda a semana.

Pensando em quem está na fase de se aventurar na cozinha e deseja deixar o dia a dia mais prático e saudável, Jéssica Benazzi, nutricionista do Divino Fogão, dá dicas sobre quais alimentos podem ser congelados e como realizar o processo da forma correta e sem desperdícios.

Alimentos que não congelam bem
Para garantir a qualidade dos alimentos, evite congelar verduras de folhas cruas, como alface, rúcula e agrião, elas murcham e perdem a textura. Os ovos inteiros também não devem ser congelados, já que podem estourar, caso desejar facilitar o uso posterior, bata e congele em potes. Outro ingrediente que não reage bem ao congelamento é a batata, que tende a ficar com uma textura esponjosa após o processo. Por fim, molhos com amido, como maionese ou creme de leite fresco, também não devem passar por este processo, já que eles separam e talham.

Como congelar carnes, peixes e aves
No caso das proteínas, como carne bovina e suína, peixes e aves, os ingredientes podem ser congelados crus ou cozidos. Uma boa dica é dividir em porções pequenas para facilitar no descongelamento. Retire o excesso de ar nas embalagens, que podem ser de plástico filme ou sacos próprios para freezer, e coloque a data de congelamento, para evitar o desperdício. As carnes cruas podem durar até 12 meses, enquanto as cozidas podem permanecer por dois a três meses. Os peixes podem ser mantidos congelados por três a seis meses.

Legumes e verduras
Entre os alimentos mais fáceis de congelar, os legumes e as verduras apresentam uma textura e características nutricionais favoráveis para o congelamento. Podem ser congelados brócolis, cenoura, vagem, couve-flor, espinafre, abobrinha e pimentão. Antes de armazenar, é necessário branquear os ingredientes: ferva os vegetais por dois a cinco minutos e depois mergulhe-os na água com gelo e escorra bem antes de armazenar em porções pequenas. Assim, é possível manter no freezer por até oito meses. Temperos cortados, como salsinha e cebolinha, também são uma dica para quem busca praticidade para cozinhar.

Frutas
Apresentando um desempenho melhor nos sucos e nas sobremesas quando estão congeladas, as frutas, como morango, banana, mangas, abacaxi, uva, mamão e goiaba, podem ser congeladas. Uma boa dica é sempre lavar e secar bem os ingredientes, em seguida colocá-los em uma assadeira separados, para não grudarem, e depois armazenar nos sacos plásticos próprios para freezer. Assim, podem durar por até 12 meses.

Grãos, massas e arroz
Podem ser congelados já cozidos: arroz, feijão, lentilha, grão de bico e até mesmo o macarrão cozido al dente. Para isso, o ideal é esperar que os alimentos esfriem completamente antes de armazená-los em porções pequenas. Outra boa dica é colocar um fio de azeite no macarrão, para evitar que ele grude durante o congelamento. Dessa forma, os ingredientes podem durar de dois a três meses.

Laticínios
Com alguns cuidados, os laticínios também podem ser congelados quando não forem consumidos totalmente. Para o leite o indicado é optar por uma garrafa de vidro ou plástico e preencher até ¾ do recipiente, para evitar que ele estoure com a pressão. Ao descongelar o leite, agite e use imediatamente, para preservar a textura e o sabor. Já os queijos duros, como o parmesão, podem ser armazenados em um saco plástico fechado a vácuo e descongelados na geladeira.

Pães e massas
Para preservar a textura e o sabor, os pães simples, como o francês ou caseiros, bolos, tortas e massa de pizza podem ser congelados. O ideal é esperar as massas esfriarem completamente antes de embalar. Para a massa de pizza, depois de sovar e abrir os discos, asse levemente por cinco minutos, deixe esfriar e embale os discos com plástico filme, depois leve ao freezer. As massas permanecem por até três meses armazenadas.

Pratos prontos
Os pratos já preparados, como lasanhas, sopas, carnes ensopadas e purês, podem ser congelados em potes herméticos ou sacos próprios para freezer. Para garantir que o prato dure dois a três meses, evite congelar os alimentos ainda quentes.

Café
O mais diferente da lista, o café pode ser congelado em forminhas de gelo, para usar em bebidas geladas e sobremesas, como tiramissu e caldas. Assim, o café que sobrou não é desperdiçado e pode permanecer armazenado por até dois meses. 

Com a nova ficha digital de hotéis, viajante poderá adiantar check-in pela conta gov.br

Os hotéis têm até 19 de fevereiro para se adaptar ao estabelecido pela Portaria nº 41, do Ministério do Turismo (MTur)

29/11/2025 14h00

Lagoa Misteriosa em Bonito MS. Foto: Grupo Rio da Prata

Para o setor de turismo no Brasil, o ano começa bem antes do Carnaval, com a alta temporada de verão. Mas a obrigatoriedade da nova Ficha Nacional de Registro de Hóspedes (FNRH), preenchida digitalmente, vai ficar mesmo para depois da folia.

Os hotéis têm até 19 de fevereiro para se adaptar ao estabelecido pela Portaria nº 41, do Ministério do Turismo (MTur), publicada no Diário Oficial da União em 21 de novembro. O texto dá 90 dias para os estabelecimentos seguirem a nova norma antes de ela de fato entrar em vigor. Desde que foi anunciada, em setembro, a medida foi bem recebida por empresas do segmento hoteleiro.

"Acreditamos que a digitalização vai agilizar check-in e check-out, reduzir burocracia e oferecer dados estratégicos em tempo real, fortalecendo a tomada de decisão e a competitividade do setor hoteleiro brasileiro", afirmou Orlando de Souza, presidente executivo do Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil (FOHB), que reúne grandes redes hoteleiras que atuam no País.

A Resorts Brasil também vê a FNRH Digital de forma positiva, que "pode trazer mais agilidade e eficiência para hóspedes e empreendimentos". "A digitalização também tem potencial para gerar informações qualificadas, que podem subsidiar decisões estratégicas no setor e fortalecer políticas públicas", disse Marcelo Picka Van Roey, presidente do Conselho da Resorts Brasil

Como será o registro digital em hotéis?

Ele substituirá a velha ficha em papel, passando seu uso a ser obrigatório em todos os meios de hospedagem do País quando estiver efetivamente valendo, a partir de 19 de fevereiro, a quinta-feira depois do Carnaval. Embora a medida ainda não esteja em vigor, clicando nestes links, hóspedes, meios de hospedagem e gestores de destinos já podem ter uma ideia do que vão encontrar no sistema.

Já é possível atualizar os dados cadastrais, informações que serão usadas futuramente em viagens. Na plataforma, existirá a possibilidade de fazer pré check-in, check-in e check-out, agilizando processos tanto para meios de hospedagem quanto para hóspedes.

Quando passa a valer a ficha digital?

A norma entra em vigor dentro de 90 dias após a data da publicação da portaria no Diário Oficial da União, o que ocorreu em 21 de novembro de 2025. O prazo foi dado para que os meios de hospedagem tenham tempo suficiente para se adaptar ao novo formato digital, sem prejuízos, alegou o Mtur.

Onde o hóspede irá preencher a ficha online?

Ele fará login na sua conta gov.br e lá encontrará o sistema, lançado em parceria com o Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro). Com ele, o governo federal alega que será possível identificar o perfil de turistas e monitorar as taxas de ocupação hoteleira em cada Região, colaborando para a produção de estatísticas oficiais e servindo de base para políticas públicas mais eficazes para o desenvolvimento do setor de turismo no Brasil.

"A digitalização tem potencial para gerar informações qualificadas, que podem subsidiar decisões estratégicas no setor e fortalecer políticas públicas", disse Marcelo Picka Van Roey, presidente do Conselho da Resorts Brasil.

Se o viajante estiver no hotel, poderá fazer o registro em papel?

Não, o Ministério do Turismo informou que, quando a medida estiver em vigor, "o uso da ficha em papel será descontinuado". Caso o hóspede faça o check-in no balcão do estabelecimento, "o preenchimento da FNRH poderá ser feito digitalmente pelo atendente, dispensando a necessidade de impressão e assinatura física".

Como os dados de estrangeiros serão registrados?

Os visitantes internacionais não têm conta no gov.br, mas seus dados entrarão no sistema por meio do check-in feito em aplicativo do meio de hospedagem ou pelo preenchimento no balcão do hotel, feito pelo funcionário da recepção.

Como serão adiantados check-in e check-out?

A plataforma FNRH Digital tem módulos para cada etapa: QR Code do meio de hospedagem, que direciona o hóspede à página de pré-check-in; Reservas, para a conexão entre o hóspede e a geração de QR Code; Hóspedes, para encontrar registros em estabelecimentos; e Fichas, com informações detalhadas de cada FNRH digital criada.

Antes de chegar ao hotel, o viajante poderá preencher seus dados e, depois, adiantar seu registro usando um QR Code, um link compartilhado ou o aplicativo do meio de hospedagem. Os dados já existentes em bases governamentais podem ser sugeridos pelo sistema para preenchimento automático.

Sistemas de hotéis poderão ser integrados à plataforma FNRH Digital por meio de credenciais seguras de autenticação (API, na sigla em inglês).

Por que a mudança é importante?

"Já existem empresas trabalhando nesse desafio (da digitalização), o que reforça que estamos diante de um movimento especial de inovação para a hotelaria brasileira. Ao mesmo tempo, é importante acompanhar a adesão das empresas e a integração com diferentes sistemas de gestão hoteleira, para garantir que os benefícios se concretizem na prática", ressaltou Roey, da Resorts Brasil. De acordo com o MTur, a padronização do registro de hóspedes online também gera estatísticas e indicadores do setor.

 

Cinema B+: Os primeiros favoritos do Golden Globes 2026

Muito do que a gente já vinha intuindo você vai ver na coluna dessa semana

29/11/2025 13h00

Cinema B+: Os primeiros favoritos do Golden Globes 2026

É pessoal, em duas semanas estaremos falando de Temporada de Premiação de 2026, voltando a especular, a criticar, a elogiar, a torcer e nos surpreender. Isso tudo porque no dia 8 de dezembro sai a lista de indicados ao Golden Globes 2026, e sim, falaremos muito de Wagner Moura e O Agente Secreto, que está certo para entrar na lista de indicados a filme estrangeiro e ator. Mas já lacro aqui: o dramalhão Hamnet será o grande destaque do início do ano, como filme, ator, atriz, trilha… tudo.

Por questões de lógica de calendário, como o Golden Globes abre a temporada, faz sentido olhar para quem está mais cotado agora – tanto no cinema quanto na TV.

A grande virada: quando comédia/musical vira campo de guerra

A Variety confirma: o lugar mais competitivo desta temporada não é o drama, é comédia/musical. O que sempre foi tratado como “categoria divertida” virou, em 2026, o verdadeiro ringue dos estúdios.

Na categoria de melhor filme de comédia ou musical, o quadro hoje é:

Jay Kelly (Netflix)

Marty Supreme (A24)

No Other Choice (Neon)

One Battle After Another (Warner Bros.) – previsto como vencedora

Wake Up Dead Man (Netflix)

Wicked: For Good (Universal Pictures)

Ou seja: temos um musical gigantesco (Wicked: For Good), um projeto autoral pesado (One Battle After Another), um dramedy esportivo com cara de cult (Marty Supreme), a nova entrada de Knives Out, uma comédia sul-coreana sombria (No Other Choice) e um original da Netflix. Não é “categoria leve”, é literalmente o centro da disputa.

No lado dos atores, Clayton Davis crava Timothée Chalamet como favorito em ator de comédia/musical por Marty Supreme, à frente de George Clooney (Jay Kelly), Leonardo DiCaprio (One Battle After Another), Brendan Fraser, Ethan Hawke (Blue Moon) e Lee Byung-hun (No Other Choice). A ideia de Chalamet ganhar seu primeiro Globo nesse terreno – em um filme esportivo ping-pong-esquisito dos Safdie – é a cara da temporada: pop, autoral e competitivo ao mesmo tempo.

Em atriz de comédia/musical, o cenário é ainda mais simbólico: Cynthia Erivo desponta como favorita absoluta por Wicked: For Good, retomando Elphaba, numa campanha que é ao mesmo tempo teatral, cinematográfica e pop. Ao lado dela, surgem Rose Byrne (If I Had Legs I’d Kick You), que ganhou em Berlim, Kate Hudson (Song Sung Blue), Chase Infiniti (One Battle After Another), Amanda Seyfried (The Testament of Ann Lee) e Emma Stone (Bugonia). Na linha de alternates, nomes como Pamela Anderson (The Naked Gun) e Olivia Colman (The Roses) ainda rondam o quadro, prontos para invadir a conversa.

Nos coadjuvantes, o recado é parecido: Ariana Grande aparece como favorita em atriz coadjuvante por Wicked: For Good, enquanto Gwyneth Paltrow (Marty Supreme) e Teyana Taylor (One Battle After Another) completam o trio que mais chama atenção nesse momento.

Em ator coadjuvante, Stellan Skarsgård surge como o nome a ser batido por Sentimental Value, ladeado por Jacob Elordi (Frankenstein), Paul Mescal (Hamnet), Adam Sandler (Jay Kelly), Benicio Del Toro e *Sean Penn (One Battle After Another).

Ou seja: se alguém ainda achava que comédia/musical era o “quintal leve” dos Globes, 2026 veio para enterrar essa ideia.

Drama ainda é rei – mas com um mapa mais definido

Dito isso, o campo de drama continua sendo o território do prestígio clássico. A previsão de melhor filme de drama hoje está assim:

Frankenstein (Netflix)

Hamnet (Focus Features) – previsto como vencedor

It Was Just an Accident (Neon)

The Secret Agent (Neon)

Sentimental Value (Neon)

Sinners (Warner Bros.)

Muito do que a gente já vinha intuindo se confirma aqui:

– Hamnet como grande “dramalhão de prestígio” da temporada,
– Sinners como drama potente de estúdio,
– Sentimental Value como queridinho europeu,
– Frankenstein como monstro (com trocadilho) da Netflix,
– e The Secret Agent cravado no mapa como peça-chave, tanto em drama quanto em filme internacional.

Nas atuações, o desenho também é bem claro.

Em ator de drama, a previsão traz:

Joel Edgerton (Train Dreams)

Colin Farrell (Ballad of a Small Player)

Oscar Isaac (Frankenstein)

Dwayne Johnson (The Smashing Machine)

Michael B. Jordan (Sinners)

Wagner Moura, The Secret Agent – PREVISTO COMO VENCEDOR

Sim: nas projeções da Variety, Wagner está hoje à frente de Michael B. Jordan, Oscar Isaac e cia. Isso sozinho já seria enorme. Some a isso o fato de The Secret Agent também aparecer entre os prováveis indicados a melhor filme de drama e melhor filme em língua não inglesa e temos uma narrativa pronta: depois de Fernanda Torres, Wagner consolida o momento latino – e brasileiro – na temporada.

Em atriz de drama, o nome que domina é Jessie Buckley, favorita por Hamnet. A lista ainda traz Laura Dern (Is This Thing On?), Jennifer Lawrence (Die My Love), Renate Reinsve (Sentimental Value), Sydney Sweeney (Christy) e Tessa Thompson (Hedda). Buckley entra na temporada com aquele rótulo ingrato e poderosíssimo de “locked and loaded contender”: todo mundo já escreve o nome dela a lápis forte.

No bastidor da direção, um padrão: Paul Thomas Anderson aparece como favorito em melhor direção por One Battle After Another, à frente de Park Chan-wook (No Other Choice), *Ryan Coogler (Sinners), *Mona Fastvold (The Testament of Ann Lee), *Joachim Trier (Sentimental Value) e Chloé Zhao (Hamnet). Ou seja: drama e comédia/musical se encontram aqui – o filme “cômico” de PTA é tratado com a mesma reverência dos dramas pesados.
Em roteiro, o favoritismo pende para Ryan Coogler, por Sinners, com Hamnet, One Battle After Another, The Secret Agent, Sentimental Value e Train Dreams completando o quadro. Train Dreams, aliás, aparece tanto em roteiro quanto em ator (Joel Edgerton) e entre os alternates de filme – um sinal claro de que pode ser aquele “slow burn” da temporada.

Nos blocos mais técnicos:

– em trilha sonora, o favorito é Ludwig Göransson por Sinners, com Desplat (Frankenstein), Max Richter (Hamnet), Hildur Guðnadóttir (Hedda) e *Jonny Greenwood (One Battle After Another) compondo uma categoria que parece lineup de festival de compositores;

– em canção original, a aposta principal é “Golden”, de KPop Demon Hunters;

– em animação, Zootopia 2 lidera;

– e em Cinematic and Box Office Achievement, Sinners aparece de novo como favorito, disputando espaço com Avatar: Fire and Ash, F1, KPop Demon Hunters, Superman, Weapons e Wicked: For Good.

E na TV? O que os viciados em premiação estão apostando

Considero 2026 como um dos anos mais competitivos para TV. As apostas para séries de comédia estão assim:

Abbott Elementary (ABC)

The Bear (FX on Hulu)

Hacks (Max)

Only Murders in the Building (Hulu)

Shrinking (Apple TV+)

The Studio (Apple TV+)

Alt: Wednesday (Netflix)

Ou seja: a leitura é de que o Globo deve “copiar e colar” muito do Emmy, com The Bear, Abbott e Hacks no centro, mas deixando espaço para Only Murders, Shrinking e a novata The Studio. Wednesday aparece como aquela alternativa de popularidade que pode furar bolha. E The Studio deve sair vencedora.

Entre os atores de comédia, o mesmo painel aponta:

Adam Brody – Nobody Wants This

Steve Martin – Only Murders in the Building

Seth Rogen – The Studio

Jason Segel – Shrinking

Martin Short – Only Murders in the Building

Jeremy Allen White – The Bear
Alt: Tim Robinson – The Chair Company

Na prática, isso significa:
– Jeremy Allen White continua fortíssimo por The Bear, que a dobradinha Steve Martin / Martin Short segue firme por Only Murders, e nomes como Jason Segel e Seth Rogen podem ser “novidade simpática” para o Globo abraçar.

Em atriz de comédia, o desenho é:

Kristen Bell – Nobody Wants This

Quinta Brunson – Abbott Elementary

Ayo Edebiri – The Bear

Selena Gomez – Only Murders in the Building

Jenna Ortega – Wednesday

Jean Smart – Hacks

Alt: Rachel Sennott – I Love LA

Aqui, a disputa é linda no papel:
– Quinta Brunson como rosto da comédia em rede aberta,
– Jean Smart como força veterana incontestável,
– Ayo Edebiri como fenômeno da nova geração,
– Selena Gomez e Jenna Ortega representando o poder do streaming jovem.

Qualquer combinação de cinco nomes disso rende uma categoria fortíssima.

Em drama, as apostas para melhor série estão assim:

The Last of Us (HBO)

The Morning Show (Apple TV+)

The Pitt (Max)

Severance (Apple TV+)

Slow Horses (Apple TV+)

The White Lotus (HBO)

Alt: Wycaro (Apple TV+)

Ou seja: o Globo tende a se dividir entre os “eventos premium” da HBO (The Last of Us, The White Lotus), o prestígio corporativo de The Morning Show e a estranheza elegante de Severance. Slow Horses e The Pitt completam essa cara de “drama adulto de plataforma”.

Nos atores de drama, o quadro sugerido é:

Sterling K. Brown – Paradise

Tom Hiddleston – The Night Manager

Gary Oldman – Slow Horses

Pedro Pascal – The Last of Us

Adam Scott – Severance

Noah Wyle – The Pitt
Alt: Jon Hamm – Your Friends and Neighbours

Nas atrizes de drama:

Kathy Bates – Matlock

Carrie Coon – The Gilded Age

Britt Lower – Severance

Bella Ramsey – The Last of Us

Keri Russell – The Diplomat

Rhea Seehorn – Wycaro

Alt: Michelle Pfeiffer – The Madison

Em minissérie ou filme para TV, as apostas iniciais incluem:

Adolescence (Netflix)

All Her Fault (Peacock)

Death by Lightning (Netflix)

Dying for Sex (FX)

Monster: The Original Monster (Netflix)

Com um elenco de protagonistas que passa por Robert De Niro, Stephen Graham, Charlie Hunnam, Matthew Macfadyen, Mark Ruffalo, Michael Shannon, Sarah Snook, Michelle Williams, Renée Zellweger, entre outros. É a categoria onde o Globo tradicionalmente gosta de fazer “gesto”: premiar uma atuação muito intensa, muito transformadora, que vire manchete no dia seguinte.

Agora é esperar o dia 8 para ver o quanto essas previsões viram realidade – e o quanto o Globo vai fazer o que mais sabe: nos deixar irritados, empolgados e, principalmente, falando sobre isso por semanas.

