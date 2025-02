Nuvens nebulosas começam a aparecer no até então céu de brigadeiro. Nos... Leia na coluna de hoje

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Fernando Pessoa - escritor português

Querer não é poder. Quem pôde, quis antes de poder

só depois de poder. Quem quer nunca

há de poder, porque se perde em querer”.

FELPUDA

Nuvens nebulosas começam a aparecer no até então céu de brigadeiro. Nos bastidores, há quem afirme que já é possível se ouvir, tal qual na cantiga de roda, “o amor que tu me tinhas era pouco e se acabou”. Vai começar, segundo, digamos, os mais entendidos,

a fase de puxar a coberta para tapar a cabeça e deixar os pés desprovidos ou vice-versa. Por enquanto, ninguém está fazendo alarde, mas logo poderá desabar um temporal e, quando isso acontecer, o risco maior é de faltar guarda-chuvas.

Consumo

Em Campo Grande, a intenção de consumo das famílias (ICF) registrou leve aumento em janeiro deste ano, alcançando 106,8 pontos, em comparação aos 105,9 pontos de dezembro de 2024, segundo pesquisa realizada pela CNC.

Mais

A consulta da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) foi divulgada pela Fecomércio-MS. O índice se mantém acima da linha de 100 pontos, que demarca a zona positiva da pesquisa.

O guia de turismo britânico Lonely Planet elegeu o passeio de trem entre as cidades de Curitiba e Morretes, no Paraná, como

um dos melhores do mundo. Com duração de 3 horas e 30 minutos, a rota ocupa a 14ª posição da lista, à frente de linhas como Bernina Express (Suíça-Itália) e Hokkaido Shinkansen (Japão). A publicação destaca a arquitetura curitibana, as montanhas cobertas de floresta tropical e as pequenas estações que datam do fim dos anos 1800. O trem atravessa 110 km de Mata Atlântica, com 41 pontes e 13 túneis.

Sem fusão

A caminho da extinção em nível nacional, o PSDB poderá ser incorporado ao PSD. No caso, não se trataria de fusão, o que significa que a sigla abrigaria os tucanos que desejassem mudar para o novo endereço. Conversas nesse sentido estariam adiantadas, e isso teria sido um dos pontos do tête-à-tête entre o presidente do PSD, Gilberto Kassab, com os tucanos Eduardo Riedel e Reinaldo Azambuja.

Dobradinha?

O senador Nelson Trad Filho, presidente estadual do PSD, tem dito que uma eventual filiação do governador Eduardo Riedel e do ex-governador Reinaldo Azambuja, ambos do PSDB, “engrandece qualquer partido”. Dizem que o quadro que hoje estaria sendo desenhado é uma futura dobradinha do senador com o ex-governador Azambuja, buscando conquistar as duas cadeiras no Senado.

Gratuito

Está tramitando no Senado projeto que propõe oferecimento gratuito de exame toxicológico para se ter a carteira de motorista. A proposta, de autoria do senador Cleitinho (Republicanos-MG), aguarda encaminhamento para as comissões temáticas do Senado.

Segundo a proposta, seriam beneficiados condutores novos ou já habilitados, em todas as categorias. Os exames deverão ser realizados por laboratórios credenciados pela Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) e integrados ao SUS.

*Colaborou Tatyane Gameiro