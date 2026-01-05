Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Correio B

DIÁLOGO

O ano já abriu a porteira e está deixando muitos políticos apavorados... Leia na coluna de hoje

Confira a coluna Diálogo desta segunda-feira (5)

Ester Figueiredo

05/01/2026 - 00h02
Luis Fernando Verissimo - escritor brasileiro

"Ninguém é o que parece ou o que aparece. O essencial não há quem enxergue. Todo mundo é só a ponta do seu iceberg”

Felpuda

O ano já abriu a porteira e está deixando muitos políticos apavorados. correndo desnorteados, sem saber o que fazer. É que muitos deles estão com a agenda de trabalho com as páginas em branco, sem ter anotado nada nos três anos em que exercem cargo público. Para a população, não interessa postagens com narrativas que têm tanta credibilidade como “cegonha que traz bebê no bico”. E o novo ano não dará espaço e tempo para os folgados: serão apenas oito meses – de fevereiro até setembro – que os “enganadores” terão na tentativa de salvar o pescoço. Difícil! Muito difícil...

Cartilha

A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) está disponibilizando uma cartilha para ajudar estabelecimentos do setor a fazer a gestão correta do óleo de cozinha – desde a escolha do produto até o descarte sustentável.

Mais

O objetivo é apoiar os empreendedores na adoção de práticas que preservem a qualidade dos alimentos e que contribuam para um futuro mais consciente. O material para download gratuito está no site do Conexão Abrasel: conexao.abrasel.com.br.

Olga CruzOlga Cruz
Rita CarreiraRita Carreira

Sem consulta

Dizem por aí que tudo indica que o relacionamento da Prefeitura de Campo Grande com a Câmara Municipal “azedou” de vez. Tudo por conta do aumento do IPTU e da redução do desconto para pagamento à vista. O presidente do Legislativo, vereador Pappy, divulgou nota oficial para informar que “não participou da discussão, deliberação ou aprovação dos novos critérios”. E afirmou que nenhuma proposta passou pela Câmara.

Amadorismo

Nos meios políticos, a questão causou surpresa pelo chamado “amadorismo político” em uma questão tão séria que afeta diretamente a vida dos cidadãos. O presidente da Câmara Municipal também assumiu compromisso de criar imediatamente uma equipe técnica especializada para estudar, discutir e avaliar com profundidade os critérios utilizados para esse aumento. Disse ainda que solicará explicações à Prefeitura Municipal.

Mudança

Proposta que substitui a perda automática do porte de arma da pessoa flagrada sob efeito de álcool ou de drogas por sanções graduais, que variam conforme a conduta e a existência de crime, foi aprovada pela CCJ da Câmara Federal. Atualmente, o Estatuto do Desarmamento determina que a autorização de porte de arma de fogo perderá automaticamente a eficácia caso o portador seja detido ou abordado numa dessas situações. Com a mudança aprovada, a autorização para porte passa a ser suspensa. O relator foi o deputado Marcos Pollon, do PL de MS.

* Colaborou Tatyane Gameiro

Gastronomia B+: Sobrou ceia por aí? Prepare duas receitas para reaproveitar os pratos das festas

Utilizar as sobras para novas receitas virou hábito de quem busca praticidade, menos desperdício e criatividade na cozinha

04/01/2026 10h30

Gastronomia B+: Sobrou ceia por aí? Prepare duas receitas para reaproveitar os pratos das festas

Gastronomia B+: Sobrou ceia por aí? Prepare duas receitas para reaproveitar os pratos das festas Foto: Divulgação

Depois das comemorações de Natal e Réveillon, a geladeira costuma guardar mais do que lembranças: sobram pratos, ingredientes e boas oportunidades de criar outros tipos de refeições.

Com esse movimento cada vez mais presente no dia a dia dos consumidores, a proposta é mostrar como as sobras da ceia podem ganhar novas versões, com receitas simples, saborosas e alinhadas a um comportamento mais consciente e funcional. Pensando nisso, as marcas Água Doce Sabores do Brasil e Divino Fogão compartilham duas opções para deixar o pós-festa ainda mais saboroso.

ARROZ COM SOBRAS DE FRANGO OU PERU AO MOLHO DOURADO

Ingredientes para o arroz: 

  • 2 xícaras de arroz cozido
  • 1 colher de sopa de manteiga
  • 1 pitada de sal


Ingredientes para as sobras:

  • 2 xícaras de sobras de frango ou peru desfiado ou em tiras
  • 1 fio de azeite


Ingredientes para o molho dourado:

  • 1 colher de sopa de manteiga
  • 50 gramas de cebola bem picada
  • 1 dente de alho picado
  • 1 colher de sopa de farinha de trigo
  • 1 xícara de caldo (pode ser de legumes, carne ou água com um cubinho daqueles temperos prontos)
  • 2 colheres de sopa de molho de tomate
  • 1 colher de chá de mostarda
  • 1 colher de chá de páprica picante
  • Sal e pimenta a gosto


Modo de Preparo:
Em uma panela, aqueça a manteiga, misture o arroz já cozido e ajuste o sal para ficar soltinho e brilhante. Aqueça as sobras em uma frigideira, coloque azeite e doure levemente as tiras de frango/peru só para ganhar sabor e reserve. Em outra panela, faça o molho dourado, derretendo a manteiga e refogando cebola e alho, e acrescente a farinha.

Mexa até virar uma pastinha e adicione o caldo aos poucos, mexendo até engrossar. Em seguida, misture o molho de tomate, mostarda, sal, pimenta e a páprica para dar a cor avermelhada. Cozinhe por 3 a 4 minutos até ficar brilhante e cremoso. Molde o arroz em uma tigelinha (pressione e desenforme no prato). Coloque as tiras de frango/peru ao lado e algumas por cima. Finalize derramando o molho dourado sobre a carne e um fio no arroz.

Tempo de preparo: 40 minutos
Grau de dificuldade: fácil
Rendimento: 2 porções


ESCONDIDINHO DE PERNIL, CHESTER OU PERU COM PURÊ DE BATATA

Ingredientes:

  • 1kg de pernil, chester ou peru moído ou desfiado
  • 1kg de purê de batata
  • 100 gramas de queijo muçarela
  • 100 gramas de cebola
  • 15 gramas de alho
  • 30ml de óleo


Modo de preparo:

Purê: Coloque a batata para cozinhar. Depois de cozida, passe pelo amassador. Em uma panela, coloque a margarina, a batata amassada e a noz-moscada. Acrescente o leite fervido e o sal. Mexa e deixe ferver bem.

Escondidinho: Em uma panela, coloque o óleo, a cebola e o alho. Refogue e, em seguida, acrescente o pernil, peru ou chester moído ou desfiado, terminando de refogar. Em uma travessa, coloque uma fina camada de purê, adicione a carne e cubra com o restante do purê. Polvilhe o queijo muçarela e leve ao forno aquecido em 180°C por 10 minutos para gratinar.

Tempo de preparo: 30 minutos
Rendimento aproximado: 2kg

Comportamento B+: Jovens miram 2026: 10 dicas para ingressar no mercado de trabalho

Qualificação profissional, domínio de IA e preparação antecipada ganham força na disputa por oportunidades neste ano

03/01/2026 18h30

Comportamento B+: Jovens miram 2026: 10 dicas para ingressar no mercado de trabalho

Comportamento B+: Jovens miram 2026: 10 dicas para ingressar no mercado de trabalho Foto: Divulgação

A chegada de 2026 promete um mercado de trabalho ainda mais competitivo e dinâmico, especialmente para jovens em busca do primeiro emprego.

Para apoiar esse público, Leonardo Andreoli, diretor nacional da Prepara IA, reuniu 10 dicas práticas para quem quer começar o ano preparado, combinando qualificação profissional, desenvolvimento de habilidades comportamentais e conhecimentos em Inteligência Artificial, área que já influencia praticamente todos os setores da economia.

A participação da geração Z no mercado de trabalho deve crescer rapidamente e chegar a 58% da força laboral global até 2030, de acordo com dados do Fórum Econômico Mundial. O avanço desse grupo muda o foco das empresas e intensifica a competição por talentos em um cenário cada vez mais digital e influenciado por transformações culturais.

Esse movimento tem orientado políticas de atração e retenção, além de ampliar a necessidade de compreender em profundidade quais são as expectativas e motivações desses profissionais.
 
Entre os fatores que moldam a relação dos jovens com suas carreiras, destaca-se a busca por evolução constante.

Hoje, 86% deles afirmam que suas escolhas profissionais estão diretamente ligadas às chances de crescimento e aprendizado dentro das organizações. Programas de capacitação contínua, acesso a mentorias e caminhos de desenvolvimento bem definidos são elementos considerados essenciais por essa geração.

1. Monte um currículo claro e atualizado
Organize suas informações, priorizando competências, cursos e experiências. Para quem não tem vivência profissional, incluir atividades escolares, voluntariado e projetos pessoais faz diferença.

2. Entenda os fundamentos da Inteligência Artificial
Mesmo quem não deseja seguir carreira em tecnologia precisa conhecer conceitos básicos de IA. Compreender como essas ferramentas funcionam e como podem apoiar o trabalho aumenta a produtividade e melhora a capacidade de resolver problemas.

3. Aprenda a usar ferramentas de IA no dia a dia
Além da teoria, dominar aplicativos e plataformas de IA que auxiliam em organização, escrita, cálculos e pesquisa já é um requisito valorizado por empresas que aceleraram a digitalização.

4. Invista em cursos profissionalizantes
A formação técnica segue como um diferencial importante para quem busca o primeiro emprego. Além de desenvolver habilidades práticas, cursos profissionalizantes apresentam rotinas reais do mercado e demonstram iniciativa aos recrutadores.

5. Construa um portfólio, mesmo sem experiência
Participar de cursos, desafios online, trabalhos voluntários ou criar pequenos projetos pessoais ajuda a demonstrar habilidades e reúne evidências práticas de aprendizado.

6. Estabeleça metas de estudo para 2026
Planejar o ano com antecedência auxilia na disciplina e no foco. Nós, da Prepara IA, recomendamos organizar um cronograma mensal com cursos, leituras e objetivos profissionais.

7. Desenvolva competências socioemocionais
Habilidades como comunicação, trabalho em equipe, organização e resiliência continuam entre as mais buscadas pelas empresas. Cursos, atividades extracurriculares e projetos colaborativos contribuem para amadurecer essas competências.

8. Participe de eventos, workshops e feiras de carreira
Esses ambientes oferecem contato direto com empresas, ajudam a entender tendências e ampliam a rede de contatos, um elemento essencial para quem está começando e busca ingressar no mercado de trabalho.

9. Pesquise sobre os setores que mais contratam
O mercado passa por mudanças rápidas. Conhecer áreas aquecidas, como tecnologia, logística, varejo e serviços, ajuda a direcionar sua qualificação e suas candidaturas.

10. Use plataformas de empregabilidade para começar a aplicar
Sites e aplicativos de vagas facilitam o acesso às oportunidades. Criar perfis completos e enviar candidaturas regularmente contribui para treinar o olhar do candidato e aumentar as chances de contratação.

“Combinando qualificação, domínio de novas tecnologias e preparação antecipada, os jovens podem iniciar 2026 mais competitivos e bem-posicionados para aproveitar as oportunidades em um mercado em constante transformação”, finaliza Leonardo Andreoli.

