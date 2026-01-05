O ano já abriu a porteira e está deixando muitos políticos apavorados... Leia na coluna de hoje

O ano já abriu a porteira e está deixando muitos políticos apavorados. correndo desnorteados, sem saber o que fazer. É que muitos deles estão com a agenda de trabalho com as páginas em branco, sem ter anotado nada nos três anos em que exercem cargo público. Para a população, não interessa postagens com narrativas que têm tanta credibilidade como “cegonha que traz bebê no bico”. E o novo ano não dará espaço e tempo para os folgados: serão apenas oito meses – de fevereiro até setembro – que os “enganadores” terão na tentativa de salvar o pescoço. Difícil! Muito difícil...

A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) está disponibilizando uma cartilha para ajudar estabelecimentos do setor a fazer a gestão correta do óleo de cozinha – desde a escolha do produto até o descarte sustentável.

O objetivo é apoiar os empreendedores na adoção de práticas que preservem a qualidade dos alimentos e que contribuam para um futuro mais consciente. O material para download gratuito está no site do Conexão Abrasel: conexao.abrasel.com.br.

Dizem por aí que tudo indica que o relacionamento da Prefeitura de Campo Grande com a Câmara Municipal “azedou” de vez. Tudo por conta do aumento do IPTU e da redução do desconto para pagamento à vista. O presidente do Legislativo, vereador Pappy, divulgou nota oficial para informar que “não participou da discussão, deliberação ou aprovação dos novos critérios”. E afirmou que nenhuma proposta passou pela Câmara.

Nos meios políticos, a questão causou surpresa pelo chamado “amadorismo político” em uma questão tão séria que afeta diretamente a vida dos cidadãos. O presidente da Câmara Municipal também assumiu compromisso de criar imediatamente uma equipe técnica especializada para estudar, discutir e avaliar com profundidade os critérios utilizados para esse aumento. Disse ainda que solicará explicações à Prefeitura Municipal.

Proposta que substitui a perda automática do porte de arma da pessoa flagrada sob efeito de álcool ou de drogas por sanções graduais, que variam conforme a conduta e a existência de crime, foi aprovada pela CCJ da Câmara Federal. Atualmente, o Estatuto do Desarmamento determina que a autorização de porte de arma de fogo perderá automaticamente a eficácia caso o portador seja detido ou abordado numa dessas situações. Com a mudança aprovada, a autorização para porte passa a ser suspensa. O relator foi o deputado Marcos Pollon, do PL de MS.

