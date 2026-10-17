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Crônica

O brioche e o aplicativo

Thereza Hilcar

17/10/2026 - 09h45
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Conversando ao telefone com uma amiga de infância – daquelas que a vida brindou com uma conta bancária de muitos dígitos e que mora longe daqui –, o assunto caiu na nossa saudade e na distância. Falei que estava complicado planejar uma viagem para visitá-la por conta do preço das passagens aéreas nacionais, que andam se igualando aos valores dos bilhetes internacionais. A resposta dela veio rápida, embalada por uma naturalidade surreal: “Ah, amiga, então venha de Uber!”

Sorri em silêncio do outro lado da linha. Não havia maldade no tom dela, nem arrogância. Havia apenas o hábito e o conforto de quem habita uma realidade tão distante da minha, que a lógica do cotidiano ganha outras réguas.

No mundo dela, o deslocamento interestadual para me receber é uma questão de clique, não de orçamento. O episódio acabou por me lembrar um dos mitos mais duradouros da história: a famosa frase atribuída a Maria Antonieta.

Diz a lenda que, ao ser informada de que os camponeses parisienses passavam fome e não tinham pão, a última grande rainha de Versalhes teria respondido: “Se não têm pão, que comam brioches”. Os historiadores já provaram que a rainha francesa nunca proferiu essas palavras.

A frase, na verdade, apareceu pela primeira vez na obra do filósofo Jean-Jacques Rousseau e foi colada à imagem de Maria Antonieta anos após a sua morte, no dia 16 de outubro de 1793, como parte de uma impiedosa guerra de propaganda revolucionária para pintar a monarquia como o ápice da futilidade.

Embora Maria Antonieta não tenha dito a frase, o mito colou porque traduzia perfeitamente o abismo que separava o palácio do vilarejo. A rainha não odiava o povo; ela apenas não fazia a menor ideia de quanto custava um pedaço de pão, muito menos um brioche.

Séculos depois da queda de Versalhes, percebo que os palácios mudaram de endereço, mas as bolhas continuam intactas.

O “venha de Uber” da minha amiga é o brioche da nossa era tecnológica. Ele revela como o privilégio extremo anestesia a percepção das dificuldades alheias. Não se trata de falta de empatia, mas de uma profunda desconexão geográfica e social. 

A tecnologia avançou, os transportes encurtaram distâncias, mas o topo da pirâmide continua flutuando em um éter em que as engrenagens do mundo real – o preço do combustível, a fatura do cartão, a tarifa dinâmica do aplicativo – simplesmente não fazem barulho.

No fim das contas, só resta perdoar minha amiga e a sugestão do Uber interestadual, assim como a história deveria suavizar o julgamento sobre a ignorância econômica da rainha guilhotinada. Afinal, viver em Versalhes – seja na França do século 18 ou em um condomínio fechado de alta classe hoje em dia – deve ser mesmo um lugar muito confortável e bonito.

O único problema é que, de lá de cima, é impossível enxergar o tamanho do abismo que nos separa.
Minha amiga, infelizmente, não está sozinha nessa anestesia coletiva que toma conta da elite deste País.
* Jornalista e cronista.

AGENDA CULTURAL

Programação traz desde shows até festas que promovem uma viagem no tempo

Programação para o fim de semana em Campo Grande traz desde shows e apresentações até festas que promovem uma viagem no tempo

16/10/2026 09h15

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Foto: divulgação

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Neste fim de semana que promete ser agitado na capital de Mato Grosso do Sul o sentimento de nostalgia aparece em alta, com shows e eventos que promovem uma verdadeira viagem no tempo para o público campo-grandense, em uma lista de atrações para todos os gostos, idades e estilos, além de opções para aqueles que buscam um programa mais tranquilo mas sem largar essa sensação de “volta ao passado”, já que há até mesmo uma nova produção em cartaz que revive memórias de várias gerações: a estreia de “Street Fighter”.

Acaba de entrar em cartaz essa produção que é ambientada em 1993 e revive os icônicos personagens lutadores de Ryu e Ken Masters (interpretados respectivamente por Andrew Koji e Noah Centineo).

Vale lembrar que a saga de video-games Street Fighter já teve algumas adaptações para o audiovisual, como o anime de 1995 com 29 episódios e a animação ocidental do mesmo ano que contou com 26 episódios. 

Além disso, para os amantes da sétima arte é quase impossível esquecer de “Street Fighter – A Última Batalha”, que traz figuras como Jean-Claude Van Damme no papel principal de Guile e do icônico Raúl Juliá interpretando o vilão M.Bison. Essa saga proporcionou ainda aos fãs o filme “A Lenda de Chun-Li”, de 2009, que está longe, porém, de ser considerada uma obra-prima.

Foto: Divulgação

CINEMA  “Street fighter”

Para tentar quebrar essa “maldição” sobre as produções da franquia, o filme de “Street Fighter” (2026) coloca os dois personagens e seus característicos quimonos branco e vermelho de volta ao combate, sendo recrutados por Chun-Li (Callina Liang) para o próximo World Warrior Tournament.

A trama do filme gira em torno da conspiração mortal que se esconde por trás do torneio, e que os protagonistas precisam enfrentar para evitar um “game over”. O filme teve sua estreia ontem e seguirá em cartaz nos cinemas locais.

MÚSICA

Já hoje há uma atração para quem busca mexer o esqueleto, com a segunda edição da festa Todo Mundo Hood, que acontece a partir das 21h no A Taberna Rock Pub, que fica localizado na Rua Japão, nº 1.536, em Campo Grande.

Dedicada à cultura hip hop e ao funk, o evento traz o show de SoulRa após a artista retornar da África, além do som de Pretisa e OldBLXCK fechando o time de atrações principais. Todo Mundo Hood 2 traz ainda apresentação de DJ Navalha e DJ ZN. A entrada pode ser garantida de forma adiantada por meio da plataforma Use Ingresso.

Ainda no clima de volta ao passado acontece também hoje a festa Daza Antiga –Nostálgica, um chamado do passado que segundo os organizadores manda “descer até o chão”.

“Chegou para desbloquear memórias, ressuscitar coreografias e provar que você ainda sabe cantar aqueles hinos inteirinhos. É noite de reunir as antigas, fazer as novas passarem vergonha junto e soltar o clássico: ‘Essa era da minha época!’”, citam.

Esse evento acontece no Daza Club, que está localizado em Campo Grande na Rua Marechal Rondon, 
nº 2.181, na região central da Capital. Os ingressos estão disponíveis por meio da plataforma Sympla.

Foto: Divulgação

MÚSICA  Shimbaialê – 2ª Edição

Para amanhã há a festa Shimbalaiê – 2ª Edição, que acontecerá no Treze Bar, que está localizado na Rua 15 de Novembro, nº 797, na região central de Campo Grande. A música começa a rolar a partir das 19h e os ingressos podem ser adquiridos por meio da plataforma Sympla.

Neste evento, que teve o pedido de sua segunda edição clamado pela comunidade sáfica local, a line-up traz apresentações de Munezera & Beca Rodrigues em um show com banda, contando com uma abertura da DJ Gikka e encerramento com DJ Jubba.

Amanhã também acontece na Capital de Mato Grosso do Sul a Oktoberfest Canalhas, que em sua 10ª edição é considerada a festa mais alemã realizada em Campo Grande. O evento será na cervejaria localizada na Rua Oceano Atlântico, na altura do nº 99, no Bairro Chácara Cachoeira. 

Logo às 17h o espaço abre as portas e promete música de qualidade para animar a noite, já que para esta noite especial está marcado show da banda Millenials, além do icônico som da banda lendária Cassino Boogie. Os ingressos também são vendidos na plataforma Sympla. 

Amanhã acontece ainda o Samba Di Lá, com muita música, roda de conversa e feijoada das 12h às 22h. Esse evento está marcado para acontecer no chamado Rancho Central, que está localizado na Rua Dona Ambrosina, nº 226, no Centro de Campo Grande. 

Nesta primeira edição que promete se tornar tradição em Campo Grande, para impulsionar essa cultura fervente no espaço aparecem entre as atrações os shows da Família Jipanji, Samba do Caramelo & Carimbó do Mato. Os ingressos estão a venda por meio da plataforma Sympla. 

Ainda no ritmo de shows, mostrando que o rock nunca foi o caminho mais fácil, amanhã acontece a celebração Festival Augusta 15 anos, provando a resistência desse movimento na Capital que durante mais de uma década foi impulsionado pela loja homônima. 

A loja Augusta Rock Store, vale lembrar, foi uma das responsáveis por serem um dos principais pontos de venda das atrações mais alternativas que chegavam à Campo Grande. É responsável por vender, além de camisetas e itens do gênero, momentos que ficaram marcados na história e na memória do campo-grandense.

Realizado no Irlandês Pub, a partir das 18h, o Festival Augusta 15 anos traz para MS as apresentações das bandas paulistas Linkin Park Legacy e Pearl Jam PJ90, além do som dos representantes da Foo Fighters Cover Brasil que vêm de Minas Gerais para abrilhantar a noite de sábado do campo-grandense.

ARTES CÊNICAS

Para quem busca uma atração mais tranquila há ainda a opção do espetáculo “Eu Sempre Vou te Amar – Parte 2”, que será apresentado amanhã no Teatro Allan Kardec, localizado no nº 653 da Avenida América, na Capital. Inspirado em teorias que estão presentes em publicações do renomado escritor Allan Kardec, “Eu Sempre Vou Te Amar” conta com texto de Nelson Peixoto, e é o novo espetáculo da Companhia de Arte Boa Nova. 

Uma comédia romântica que promete arrancar risadas e tocar o coração de toda a família, no espetáculo o amor atravessa planos, histórias invisíveis ficam escondidas em móveis antigos e a convivência familiar tornam-se uma lição de afeto e de espiritualidade. 

Diálogo

Depois de reuniões festivas, participação em eventos políticos e até... Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta sexta-feira (16)

16/10/2026 00h02

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Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

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Victor Hugo - Escritor francês

"Saber exatamente qual a parte do futuro que pode ser introduzida no presente é o segredo de um bom governo”.

Felpuda

Depois de reuniões festivas, participação em eventos políticos e até aparições como “papagaios de pirata” em coletivas da prefeita, eis que a tchurma da Câmara de Campo Grande resolveu chutar o pau da barraca. De um dia para o outro, a tropa de choque passou a enxergar os inúmeros buracos e prestar atenção nos demais problemas da cidade. Milagre da visão? De duas, uma: ou os nobres edis resolveram levantar da cadeira e trabalhar, ou o duro recado das urnas acendeu a luz vermelha. Em tempo: dos 12 vereadores candidatos, apenas um conseguiu se eleger. Como se vê...

DiálogoEscreva a legenda aqui

Em celebração aos 120 anos que o famoso avião 14-bis, criado por Santos Dumont, realizou seu primeiro voo público em Paris, no dia 23 de outubro de 1906, a TV Cultura estreia no próximo domingo (18), a minissérie Santos Dumont, que resgata o legado e a genialidade do inventor brasileiro. A produção, com seis episódios, vai ao ar semanalmente, às 15h (MS), acompanha Santos Dumont desde a infância nos cafezais de Minas Gerais até a consagração nos aeroclubes de Paris, na virada do século XIX para o XX. Interpretado por João Pedro Zappa na fase adulta, o inventor personificou as grandes transformações da época ao transitar entre o Brasil e a França. Para as filmagens foram utilizados os palácios no Rio de Janeiro e as ruas de Petrópolis, recriando a Paris da Belle Époque e refazendo o histórico voo do 14-bis com uma réplica do avião. Santos Dumont tem direção de Estêvão Ciavatta e Fernando Acquarone, com roteiros de Pedro Motta Gueiros e Gabriel Mariani Flaksman. A narrativa aborda a personalidade reservada do aviador, os desafios na Europa, o preço da fama e a melancolia dos seus últimos anos. A minissérie venceu o prêmio internacional Telly Awards nas categorias Cinematografia e Entretenimento.

DiálogoMariana Uchoa - Foto: Arquivo Pessoal

 

DiálogoDebora Falabella - Foto: Lu Prezia

Torre de Babel

Enquanto a prefeita Adriane Lopes anuncia aos quatro ventos forças-tarefas em vários bairros, o secretário de Obras, André Brandão, tem afirmado em entrevistas: “Preciso de 60 dias para colocar o tapa-buraco em dia”. Ou seja: o serviço só ficaria pronto às vésperas do Natal, com Ano-Novo e posses logo em seguida. Até lá, as primeiras promessas do Executivo terão completado um ano. E com um agravante: além dos buracos, as chuvas agora trazem enxurradas, matagal e lamaçal.

Lado

Pelas redes sociais, circula vídeo de figura que concorreu às eleições pelo PT em Mato Grosso do Sul. No vídeo criticou o discurso de ódio no PT e a perseguição aos cristãos, anunciando que vai votar em Flávio Bolsonaro para presidente da República. Tal decisão pegou os companheiros e eleitores de surpresa. 

Na real

O Tribunal de Justiça de MS retomou ação de indenização por danos ambientais e morais movida por moradores da Comunidade Ribeirinha de Porto Esperança contra a empresa LHG Mining Corumbá S.A. A ação havia sido extinta em primeira instância, sem que se analisasse se os moradores tinham direito à indenização pelos supostos danos. Juiz apontou falhas, por conta da falta de comprovantes formais de residência e de extratos bancários ou fiscais que comprovassem a alegada vulnerabilidade financeira dos ribeirinhos. Como se sabe, conta de luz no nome e extrato bancário em dia não existe e nunca existiu nem mesmo no imaginário de quem vive à beira do rio. Agora, o mérito, enfim, terá sua vez.

ANIVERSARIANTES 

  • Caroline Mendes Dias,
  • João Cordeiro da Silva Filho,
  • Maria Fernanda Tedesco Rodrigues, 
  • Antônio Braz da Silva, 
  • Jerusa Gabriela Ferreira,
  • Alberto Rodrigues Soares,
  • Carlos Dias Andrade,
  • Marly de Souza Corrêa,
  • Clodoilson dos Santos Pires,
  • Juliana Paracampos, 
  • Renato Costa Alves,
  • Silvia Madelini Fernandes, 
  • José Roberto Barros Cavalcante,
  • Karen Zenaro, 
  • Ruth Shinzato Yoshitake,
  • Maria Cristina Rangel Torres, 
  • Aderbal Netto Maroni,
  • Maria Tereza Sales Filgueiras,
  • Kenya Camila Fernandes Beltrão,
  • Dr. Fernando Valladares Novaes,
  • Sônia de Menezes Nogueira,
  • Isabel Correa,
  • Geraldo Junkes,    
  • Dr. Flávio Jacó Chekerdemian, 
  • Ibrahim Emilio Saddi,
  • Felipe Garcia da Silva,
  • Arquimedes Leite de Andrade Sobrinho,
  • Iracy Montanha da Silva,
  • Elizabeth Cordeiro Pereira,
  • Claudia Villaruel,
  • Edson Brandao da Silva Junior,
  • Lucimara Jose da Silva,
  • Dr. José Oswaldo Virgilio,
  • Ailete Fiori Adelaido Gonçalves,
  • Marines Leandro da Silva, 
  • Marco Antônio Tinoco,
  • Adalberto Setubal de Lima,
  • Edith Canhete Costa,
  • Antônio Carlos Barbosa,
  • Marcelo Augusto de Souza Bexiga,
  • Cleuza Lemes Nogueira,
  • Cristina Quadros,
  • Sebastião Alves Pereira,
  • Dilma Rodrigues Machado,
  • Sônia Gonçalves Bueno,
  • Dr. Roberto Teruya, 
  • George Luiz Lunardon Nunes,
  • Dr. Paulo César dos Santos Figueiredo, 
  • Luiz Carlos Iglécias, 
  • René de Golveia,
  • Dalva Célia Corsini,
  • João Lopes da Silva,
  • Eduardo Antonio Michellis,
  • José Tojo Mota,
  • Kátia de Moraes e Souza,
  • Luíza de Souza Freitas,
  • Rosa Maria Franco,
  • Maria Emília Vasquez,
  • Lucimara Gonçalves,
  • Ana Elisa Montanha,
  • Adão Ferreira de Souza,
  • Renata Ribeiro,
  • Wilson Gonçalves Junior,
  • Maria Conceição Ferreira,    
  • Sandro Rocha,
  • Glaucio Cesar Vieira,
  • Edson Rodrigues da Silva,
  • Márcio Roberto Tadano Miguita,
  • Eliza Shizue Fukui, 
  • Laurentino Garcia Goes,
  • Marcos Antônio Momesso,
  • Márcia Ardaia Fagundes Ferreira, 
  • Frederico José Pereira Leite,
  • Lucianio Leandro da Silva,
  • Fábio Targino da Cruz,
  • Luciene Justino Machado,
  • Marta Cristina de Castro,
  • Luizinho Manoel dos Santos,
  • Edson Augusto Moringo,
  • Bruno Fernandes Oliveira,
  • Aroldo Albuquerque,
  • Custódio Vicente Garcia,
  • Milton Massayuki Yoshimoto,
  • Eliane Meireles Nespoli Ferzeli,
  • Ana Lúcia Quirino Antunes,
  • Ronaldo Terra,
  • Valbério Nobre de Carvalho, 
  • Cláudio Santos Viana,
  • Sílvio Aparecido Campos,
  • Ricardo Antonio Rocha,  
  • Nicanor Antonio Lunardelli Ramos,
  • Elieda Borges da Costa,
  • Luciano dos Santos Amaral,   
  • Elpídio Belmonte de Barros Junior,
  • Marli Messias de Souza,  
  • Sabrina Queiroz Monney Rotunno,
  • Hélio Tadeu Ruiz,
  • José Cesário dos Santos Filho,
  • Rui Volmar Pederiva,
  • Mara Silvia Piccinelle,
  • Vilmar de Ávila,
  • Cláudia Adriana Lensone,
  • Maria Aparecida Rodrigues de Souza,
  • Mariana Lakatos Silva,
  • Rudney Lino Duarte,
  • César Augusto Batiston,
  • Teodomiro Morais de Almeida,
  • Waldo Nantes de Oliveira Leão,
  • Fabiana Candido Maia.

Colaborou com Tatyane Gameiro

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