O brioche e o aplicativo

AGENDA CULTURAL

Programação para o fim de semana em Campo Grande traz desde shows e apresentações até festas que promovem uma viagem no tempo

Neste fim de semana que promete ser agitado na capital de Mato Grosso do Sul o sentimento de nostalgia aparece em alta, com shows e eventos que promovem uma verdadeira viagem no tempo para o público campo-grandense, em uma lista de atrações para todos os gostos, idades e estilos, além de opções para aqueles que buscam um programa mais tranquilo mas sem largar essa sensação de “volta ao passado”, já que há até mesmo uma nova produção em cartaz que revive memórias de várias gerações: a estreia de “Street Fighter”.

Acaba de entrar em cartaz essa produção que é ambientada em 1993 e revive os icônicos personagens lutadores de Ryu e Ken Masters (interpretados respectivamente por Andrew Koji e Noah Centineo).

Vale lembrar que a saga de video-games Street Fighter já teve algumas adaptações para o audiovisual, como o anime de 1995 com 29 episódios e a animação ocidental do mesmo ano que contou com 26 episódios.

Além disso, para os amantes da sétima arte é quase impossível esquecer de “Street Fighter – A Última Batalha”, que traz figuras como Jean-Claude Van Damme no papel principal de Guile e do icônico Raúl Juliá interpretando o vilão M.Bison. Essa saga proporcionou ainda aos fãs o filme “A Lenda de Chun-Li”, de 2009, que está longe, porém, de ser considerada uma obra-prima.

Foto: Divulgação

CINEMA “Street fighter”

Para tentar quebrar essa “maldição” sobre as produções da franquia, o filme de “Street Fighter” (2026) coloca os dois personagens e seus característicos quimonos branco e vermelho de volta ao combate, sendo recrutados por Chun-Li (Callina Liang) para o próximo World Warrior Tournament.

A trama do filme gira em torno da conspiração mortal que se esconde por trás do torneio, e que os protagonistas precisam enfrentar para evitar um “game over”. O filme teve sua estreia ontem e seguirá em cartaz nos cinemas locais.

MÚSICA

Já hoje há uma atração para quem busca mexer o esqueleto, com a segunda edição da festa Todo Mundo Hood, que acontece a partir das 21h no A Taberna Rock Pub, que fica localizado na Rua Japão, nº 1.536, em Campo Grande.

Dedicada à cultura hip hop e ao funk, o evento traz o show de SoulRa após a artista retornar da África, além do som de Pretisa e OldBLXCK fechando o time de atrações principais. Todo Mundo Hood 2 traz ainda apresentação de DJ Navalha e DJ ZN. A entrada pode ser garantida de forma adiantada por meio da plataforma Use Ingresso.

Ainda no clima de volta ao passado acontece também hoje a festa Daza Antiga –Nostálgica, um chamado do passado que segundo os organizadores manda “descer até o chão”.

“Chegou para desbloquear memórias, ressuscitar coreografias e provar que você ainda sabe cantar aqueles hinos inteirinhos. É noite de reunir as antigas, fazer as novas passarem vergonha junto e soltar o clássico: ‘Essa era da minha época!’”, citam.

Esse evento acontece no Daza Club, que está localizado em Campo Grande na Rua Marechal Rondon,

nº 2.181, na região central da Capital. Os ingressos estão disponíveis por meio da plataforma Sympla.

Foto: Divulgação

MÚSICA Shimbaialê – 2ª Edição

Para amanhã há a festa Shimbalaiê – 2ª Edição, que acontecerá no Treze Bar, que está localizado na Rua 15 de Novembro, nº 797, na região central de Campo Grande. A música começa a rolar a partir das 19h e os ingressos podem ser adquiridos por meio da plataforma Sympla.

Neste evento, que teve o pedido de sua segunda edição clamado pela comunidade sáfica local, a line-up traz apresentações de Munezera & Beca Rodrigues em um show com banda, contando com uma abertura da DJ Gikka e encerramento com DJ Jubba.

Amanhã também acontece na Capital de Mato Grosso do Sul a Oktoberfest Canalhas, que em sua 10ª edição é considerada a festa mais alemã realizada em Campo Grande. O evento será na cervejaria localizada na Rua Oceano Atlântico, na altura do nº 99, no Bairro Chácara Cachoeira.

Logo às 17h o espaço abre as portas e promete música de qualidade para animar a noite, já que para esta noite especial está marcado show da banda Millenials, além do icônico som da banda lendária Cassino Boogie. Os ingressos também são vendidos na plataforma Sympla.

Amanhã acontece ainda o Samba Di Lá, com muita música, roda de conversa e feijoada das 12h às 22h. Esse evento está marcado para acontecer no chamado Rancho Central, que está localizado na Rua Dona Ambrosina, nº 226, no Centro de Campo Grande.

Nesta primeira edição que promete se tornar tradição em Campo Grande, para impulsionar essa cultura fervente no espaço aparecem entre as atrações os shows da Família Jipanji, Samba do Caramelo & Carimbó do Mato. Os ingressos estão a venda por meio da plataforma Sympla.

Ainda no ritmo de shows, mostrando que o rock nunca foi o caminho mais fácil, amanhã acontece a celebração Festival Augusta 15 anos, provando a resistência desse movimento na Capital que durante mais de uma década foi impulsionado pela loja homônima.

A loja Augusta Rock Store, vale lembrar, foi uma das responsáveis por serem um dos principais pontos de venda das atrações mais alternativas que chegavam à Campo Grande. É responsável por vender, além de camisetas e itens do gênero, momentos que ficaram marcados na história e na memória do campo-grandense.

Realizado no Irlandês Pub, a partir das 18h, o Festival Augusta 15 anos traz para MS as apresentações das bandas paulistas Linkin Park Legacy e Pearl Jam PJ90, além do som dos representantes da Foo Fighters Cover Brasil que vêm de Minas Gerais para abrilhantar a noite de sábado do campo-grandense.

ARTES CÊNICAS

Para quem busca uma atração mais tranquila há ainda a opção do espetáculo “Eu Sempre Vou te Amar – Parte 2”, que será apresentado amanhã no Teatro Allan Kardec, localizado no nº 653 da Avenida América, na Capital. Inspirado em teorias que estão presentes em publicações do renomado escritor Allan Kardec, “Eu Sempre Vou Te Amar” conta com texto de Nelson Peixoto, e é o novo espetáculo da Companhia de Arte Boa Nova.

Uma comédia romântica que promete arrancar risadas e tocar o coração de toda a família, no espetáculo o amor atravessa planos, histórias invisíveis ficam escondidas em móveis antigos e a convivência familiar tornam-se uma lição de afeto e de espiritualidade.