A Starbucks Coffee International, dona global da operação dessa cafeteria, não pensa em abandonar o Brasil. Mais resultados teriam sido devido à má gestão da SouthRock Capital que recebeu documento da gigante norte-americana rescindindo direitos da marca em razão da inadimplência.

3 Mais: agora, a Alsea SAB, operadora mexicana que está no Brasil com a marca P.F.Chang’s China Bistro, está interessada nas cafeterias do Brasil. Já administra unidades no México, Colômbia, Chile, Paraguai e Argentina, além de lanchonetes da Burger’s King (Chile e Argentina) e Domino’s Pizza (México).

“O caminho deve ser inverso – do Ministério para o STF. Um ministro aposentado ser auxiliar do presidente, demissível a qualquer hora? Mas é o Brasil desarrumado”,

de MARCO AURÉLIO DE MELLO (ex-STF) // sobre Ricardo Lewandowski na Justiça.

In – Torta gelada de panetone

Out – Sorvete de panetone

Em terras Tchecas

A modelo e empresária Alessandra Ambrósio desde as festas de final do ano está no Brasil, aproveitando as merecidas férias ao lado da família em Florianópolis (SC). Na semana passada postou algumas fotos em suas redes sociais curtindo os dias ensolarados, e claro, arrancaram suspiros de seus admiradores.

A mídia também não deixou de registrar sua estadia no país, onde mostrou a modelo aproveitando as ondas da capital catarinense para praticar surf. Mesmo descansando a brasileira pode ser vista na campanha da grife Éterne e também aparece na capa da revista Vogue Tcheca, onde posa paras lentes dos irmãos Morelli.

Na capa e no recheio Alessandra veste looks da grife Cultnaked, roupas exclusivas e sustentáveis (por meio de estoque tecido morto (sobras) e materiais verdes). As fotos foram feitas em Malibu e com pouca maquiagem (pelo que parece será uma nova tendência no mundo fashion).

O que ela fazia lá

Na semana passada, a primeira-dama Janja da Silva virou atração especial numa cena onde Lula apresentava o ex-ministro Ricardo Lewandowski, aposentado pelo Supremo, como futuro titular do Ministério da Justiça e Segurança Pública e Flávio Dino se despedia da mesma Pasta já se preparando para assumir no STF (as posses acontecerão em fevereiro).

Na entrada de todos na cena principal, o que se via era Janja puxando pela mão Lewandowski, numa atitude intima para a hora e depois, se postava ao lado deles, participando do encontro. Ninguém sabia exatamente o que ela fazia lá, distribuindo sorrisos como os outros.

No final da cena, também Lula segurou na mão de Lewandowski e de Dino: parecia uma reunião familiar. De quebra, o que não chega a ser novidade, Lula tropeçou duas vezes. Sobre Dino, disse que “sonhava em ter no Supremo um nome com cabeça política”; sobre Lewandowski, um nome com “relação histórica com o PT”.

É a vez das veteranas

Grandes grifes de luxo mundialmente conhecidas estão preferindo as veteranas para posarem para as campanhas de suas marcas. Depois de Pamela Anderson para Proenza Schouler e de Maggie Smith para Loewe, sem contar, é claro, as modelos mais maduras, como Naomi Campbell, Cindy Crawford, entre outras.

Agora foi a vez da grife francesa Saint Laurent trazer para sua campanha de Primavera/ Verão o ícone da música Diana Ross, 79 anos. A diva do soul é amiga de longa data de Yves Saint Laurent (fundador da grife). Ela usa a marca desde os anos 70.

Um e outro

Quando Jair Bolsonaro anunciou que indicaria alguém “terrivelmente evangélico” para o Supremo (o que fez, meses depois, indicando André Mendonça, seu ministro da Justiça, para uma cadeira no STF), a repercussão não poderia ter sido pior. Afinal, ser evangélico estava longe de possuir “notório saber jurídico”.

Agora, Lula indica seu ex-advogado Cristiano Zanin (no passado, já indicou Dias Toffoli, também seu ex-advogado) e seu ministro da Justiça, Flávio Dino, com “cabeça política”, para a Alta Corte, duas pessoas próximas. Está pouco se incomodando com a reação da comunidade jurídica ou da própria base social. E lembra a relação que tinha com a família de Lewandowski em velhos tempos no ABC paulista.

Coordenador

Carlos Bolsonaro, um dos filhos mais complicados do ex-presidente e radical atacante aos adversários do pai nas redes sociais, será o coordenador da campanha de Alexandre Ramagem, deputado federal e ex-diretor-geral da Abin, à prefeitura do Rio de Janeiro. Bolsonaristas mais chegados definem os dois como “irmãos”. Até a escolha do marqueteiro da campanha deverá passar por Carlucho.

Mais: o filho de Jair Bolsonaro concorrerá, mais uma vez à Câmara Municipal do Rio. Desta vez, pelo PL, partido que atacou no passado (e já tirou tudo das redes).

Bancando sozinho

O futuro canal navegável da Lagoa Mirim, na divisa entre Brasil e Uruguai, está sendo chamado de “projeto binacional”, mas é apenas força de expressão. O governo brasileiro vai arcar sozinho com as obras de construção do corredor logístico – e o agronegócio agradece.

Não deverá sair tão caro: o custo previsto é de R$ 42 milhões e os recursos sairão do orçamento do Novo PAC. O canal navegável é uma antiga reivindicação do agronegócio. A hidrovia vai facilitar o transporte e reduzir os custos de escoamento de produtos agrícolas.

CULPA DE QUEM

O ministro Luiz Marinho (Trabalho) está tentando potencializar o Fundo de Aval para Geração e Renda. O Banco do Brasil é o gestor do Funproger, cujo objetivo é ajudar empreendedores sem condições de oferecer todas as garantias para que possam implantar suas empresas.

De cara, dinheiro do Fundo de Amparo ao Trabalhador, está fora de cogitação. A falta de lastro do Funproger é culpa do governo. O FAT destinou à Previdência R$ 11 bilhões em 2021; R$ 18,6 bilhões em 2022, R$ 22,7 bilhões em 2023 e deve repassar R$ 24 bilhões este ano.

Carimbada

Advogados da Enel deverão recorrer à Justiça na tentativa de reverter ou reduzir substancialmente a multa de R$ 95,8 milhões aplicada pela Aneel por problemas de fornecimento de energia em São Paulo em 2021.

Quer usar a seu favor divergências na própria diretoria da agência reguladora em relação ao valor da sanção. A Enel é figurinha carimbada na Aneel quando o assunto é multa. Desde que assumiu a distribuição de energia de São Paulo, em 2018, já recebeu R$ 157 milhões em sanções da Aneel por problemas operacionais.

Soma-se os recentes R$ 12,7 milhões aplicados pela Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo pelo apagão na capital paulista em novembro.

TRAGICOMÉDIA

A Enel é incompetente em várias posturas. Moradores de regiões de São Paulo que conviveram com semanas de apagão em novembro e outras que estão convivendo com longos períodos sem energia, irritados, resolveram não pagar suas contas.

O lado surpreendente: esses mesmos e tantos moradores estão recebendo, especialmente via SMS recados de que estão com seus pagamentos atrasados. E se não pagarem, terão o fornecimento de energia suspenso.

Passeio

Nas redes sociais, figuras da oposição – e até da situação – criticavam a sem-cerimônia de Janja, que não tem nenhum cargo oficial no governo – e menos ainda na área da justiça. Alguns disseram que ela “estava passeando de mão dada com Lewandowski”.

Depois, fora dos microfones, Lula disse a Ricardo Lewandowski que Janja tinha “expectativa” de que ele colocaria muitas mulheres no ministério”. O ex-ministro emendou: “Com certeza”. Lula repetiu que não indica ninguém para ministérios. “As pessoas que escalem o time que elas vão jogar. Se eu perder, que me tirem. Se eu ganhar, que eu continue”.

Sem menores

Circula um vídeo nas redes sociais mostrando Neymar, vestido de marinheiro, batendo nas portas das cabines de um cruzeiro chamado “Neymar em alto mar”, freneticamente como se estivesse acordando o festival de candidatos a celebridades e admiradores que pagaram R$ 30 mil por uma cabine (foram quatro mil pessoas e o faturamento encostou em R$ 20 milhões).

Muitos se decepcionaram com o comportamento do jogador na posição de anfitrião em “72 horas de curtição” (conforme os anúncios). Mais: ele teria dado em cima de uma ex-namorada, hoje casada com um cantor e craque em danças estimulantes. O marido e a família desceram no primeiro porto. Uma passageira chegou a dizer: “Esse cruzeiro deveria ser proibido para menores”.

MAIS DIVERTIDA

Há uma influencer em grande moda: chama-se Cintia Chagas, é bonita, especialista em fazer que seus seguidores falem e escrevam direito e tornou-se conhecida como “a professora mais divertida do Brasil”. Não é poseur, mas suas tiradas são “na lata” – a se usar antiga expressão popular.

Agora, também é disputada para palestras e com o tempo, não ficou só na linguagem, entrando em modo de vida, estilo, moda e comportamento, cardápio de outra influencer de sucesso, Fátima Scarpa. Cintia, contudo, não tem grande produção de vídeos; Fátima deita e rola em muito luxo, especialmente para os mais sofisticados.

MISTURA FINA