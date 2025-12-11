O deputado estadual Pedrossian Neto arrumou um jeito curioso, para não dize... Leia a coluna de hoje

Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

O deputado estadual Pedrossian Neto arrumou um jeito curioso, para não dize...

Leia a coluna desta quinta-feira (11)

Felpuda

11/12/2025 - 00h01
Mario Sergio Cortella - escritor brasileiro

Quando estiver no fundo do poço, a primeira coisa a fazer para sair dele é parar de cavar”.

Felpuda

O deputado estadual Pedrossian Neto arrumou um jeito curioso, para não dizer outra coisa, para criticar a administração da prefeita Adriane Lopes. Criou o “Gênio da Bota” (em alusão ao calçado que ela usava 
durante a campanha eleitoral para percorrer os bairros), ao qual “faz perguntas” com duas opções de respostas e sempre recebe aquela que prejudicaria Campo Grande. O parlamentar já afirmou que um dos problemas dela é o seu entorno do primeiro escalão. Como disse político irônico tanto quanto: “E nem precisou perguntar para o gênio...”

Cantata

Hoje, às 19h, no Teatro da Faculdade Insted, acontecerá a Cantata de Natal, com a apresentação da Orquestra Jovem da Fundação Barbosa Rodrigues.

Mais

O evento, que é promovido pelo Correio do Estado, também contará com as participações do Coro Lírico Cantarte, do Coro Mokiti Okada e das dançarinas do Studio Nidal Abdul.

 

Dra. Viviane Orro e Felipe Orro

 

Karina Granella e Lu Lacerda

Retalhos

A própria Câmara Municipal de Campo Grande reconhece que as 731 emendas dos vereadores à Lei Orçamentária Anual (LOA) para 2026 foi um recorde. A proposta está prevista para ser votada na terça-feira. A LOA estima a receita e fixa as despesas do Município na ordem de R$ 6,974 bilhões, crescimento de 1,49% no comparativo com o estimado para 2025, que é de R$ 6,871 bilhões. No total, foram recebidas 736 emendas, sendo 731 consideradas aptas para discussão e votação após análise técnica e jurídica.

Obrigatórias

Constam na proposta 317 emendas impositivas, que são indicadas pelos vereadores e obrigatoriamente precisam ser executadas pela prefeitura. Cada vereador destinou R$ 830 mil em emendas, sendo metade deste recurso direcionado para a área da Saúde. O relatório final contempla ainda 410 emendas ordinárias e 4 de redação. Na proposta consta o detalhamento de todas as receitas e despesas.

Incógnita

Quem deverá desembarcar em Campo Grande para se reunir com pré-candidatos do PT, neste domingo, é o presidente nacional do partido, Edinho Silva. O encontro dele será marcado por uma situação inusitada: até o momento, não há nome que possa ser tratado como pré-candidato a cargo majoritário. O ex-deputado federal Fábio Trad é uma incógnita, tendo em vista que ainda não foi convencido a aceitar a missão. Pelo jeito, será uma reunião política meia-boca.

ANIVERSARIANTES

Heleonora Alves Herculano Vasconcelos,
Carlos Alberto Andrade e Jurgielewicz, 
Patricia Barreto Flud Ibrahim, 
Marcelo Alfredo de Araújo Kroetz, 
Lara Saboungi Sleiman, 
Cesar Augusto Moraes de Almeida,
Genésio de Oliveira,
Adalberto Lima Fernandes,
Elvira Ferreira de Lima,
Ivone Figueiredo Soares Abud,
Kazumi Nakasse (Roberto),
Licia Kim Kominató,
Jean Patrick Bortoloti,
Daniel Viegas Alonso,
Zendi Miyashita,
Maria do Socorro de Jesus Corvala Vilanova,
Luciana Penha Luz de Souza,
Walison Verissimo da Silva,
Andressa Mauro,
Edevaldo Ramos Deknes,
Robison Gatti Vargas, 
Dr. Ricardo Zimmermann, 
Walter Aparecido Bernegozzi,
Wellington Castro da Silva,
Waldir Vicente Thomazi, 
Edilaine Assef Maslum,
Andréa Tathiane Nascimento Camargo Fontoura,
Marcieli Cristina de Souza,
Francisco Emanoel Albuquerque Costa,
Hugo Souza Paes de Barros,
Carla Ifram Sandim,
Waldete Ribeiro Acosta,
Miguel Matarezio,
José Luiz Biss,
Cláudia Cardoso,
Helena Pereira Rosa,
Maria das Dores Batista de Arruda,
Kellen Gonçalves da Silva,
Maria Consuelo Lima Arguelho,
Rosalina Pereira Nunes,
Valdenor Angelo Correa, 
Reinaldo Vilela de Moura Leite, 
Alfeu Cândido,
Milka Santos Ascenço,
Wilson Adão Gomes,
Maria Zélia Teixeira Seabra,
Francisco Tawada,
Amilcar da Cruz Bandeira Filho,
Loir Siravegena Figueiredo,
Carlos Amaury Mota Azevedo,
Paulo José Dietrich,
Rogerio Luis Poiatti,
Mário Oshiro,
Terezinha Furuguen,
Elvira Menezes da Silva,
Cecília de Oliveira Duarte,
Osmar do Espírito Santo,
Marly Valdez Freitas,
Eurico Arruda de Souza,
Maria de Lourdes Cardoso,
José Carlos Mendonça,
Maria Emília Oliveira,
João Furtado Mendonça,
Carlos Alberto Ramos Charbel,
Dr. Fábio Ricardo Lopes,
João Beltran,
Lidiane Basso de Alencar,
João de Paula Ribeiro Junior,
Geovah Paulino Araújo Filho,
Ivone Carniato Almeida,
Márcio Viana Nunes,
Amaury Camargo de Barros,
Euclair Rodrigues Aguero,
Nivaldo Fausto de Araújo,
Paulo Barbosa Alves,
Maria Duarte Gonçalves Silva Azevedo,
Margarida Gomes Marques,
Guilherme Kinjo,
Celso José Vasconcelos, 
Ilma Dias Macedo,
Acynaíla Antonia de Queiroz,
Cláudio Edmar,
Dr. Dey Leite Bueno,
Ana Paula Barbosa Colucci,
Diana da Conceição Santana,
Tsune Tosi Oshiro, 
Dra. Márcia Zeferino Chaves, 
Ana Paula Brunharo,
Charles André Schaefer,
Antonio Carlos Nunes de Oliveira,
Edmundo Lino da Silva,
Isabel Cristina Galvão Marques,
Israel Massato Yamaguschi,
Roberto Rodrigues de Almeida,
Clair Siqueira Campos,
Nei Juares Ribas,
Vera Carmem de Campos Puorro,
Mauricio Vieira Gois,
Hitoshi Mitani,
Paulo Cesar Vieira de Araújo,
Antonio Tomazoni Cavagnolli,
Cleidson Ferreira de Brito,
Maria Aparecida Lopes Cunha,
Juliana Vilalba Monteiro Wolf,
Álvaro Hidemitsu Kinashi,
Luis Henrique Correa Rolim

*Colaborou Tatyane Gameiro

NOITE NATALINA

Como montar uma seleção musical de fim de ano que agrade a todas as gerações

Uma seleção musical eficiente acompanha a curva emocional da festa. No início, músicas mais suaves ajudam a embalar conversas e reencontros

10/12/2025 05h00

IA

Reunir a família no fim de ano é um exercício de conciliação: gostos diferentes, ritmos diversos e histórias que se cruzam na sala de estar. E, quando o assunto é música, esse desafio ganha ainda mais camadas. Afinal, como montar uma playlist capaz de agradar da avó que ama Roberto Carlos ao sobrinho que só escuta trap?

Especialistas em cultura e comportamento lembram que o segredo está menos em buscar “a música perfeita” e mais em construir uma narrativa sonora que una memórias, novidade e, principalmente, afeto.

O poder da memória afetiva

Fim de ano tem cheiro, cor e, claro, som. Para a maioria dos brasileiros, certas músicas acionam lembranças de infância, de festas de família e de rituais de passagem. Por isso, incluir clássicos é quase obrigatório. Eles funcionam como um ponto de partida e criam um território comum entre gerações.

Algumas músicas que tradicionalmente geram essa conexão:

  • Roberto Carlos – "Amigo"
  • Tim Maia – "Do Leme ao Pontal"
  • Gal Costa – "Meu Nome é Gal"
  • Elis Regina & Tom Jobim – "Águas de Março"

A ponte entre o antigo e o novo

Depois de abrir a noite com clássicos, a playlist pode ganhar frescor com músicas contemporâneas que dialoguem com elementos tradicionais versões acústicas, regravações e feats entre artistas de épocas diferentes. Essa abordagem reduz a distância geracional e cria uma transição suave.

Sugestões que equilibram nostalgia e atualidade:

  • Djavan – "Oceano" (muito conhecida por todas as idades)
  • Iza – "Dona de Mim" (forte, contemporânea e elegante)
  • Anavitória – "Trevo" (leve e acolhedora, funciona para qualquer público)
  • Jão – "Amor Pirata" (pop atual sem estranhar aos mais velhos)

Ritmo, energia e o clima da noite

Uma seleção musical eficiente acompanha a curva emocional da festa. No início, músicas mais suaves ajudam a embalar conversas e reencontros.

Conforme a noite avança, o ritmo pode subir, trazendo pop, sertanejo, pagode ou o que fizer sentido para o grupo. O importante é evitar rupturas bruscas: a playlist deve funcionar como trilha sonora, não como disputa.

Inclua todos no processo

Uma estratégia que funciona muito bem é pedir para cada pessoa da família escolher duas músicas que marcaram seu ano. Além de deixar a seleção colaborativa, a playlist se transforma em um registro afetivo da trajetória de todos ali presentes.

Tecnologia como aliada

Plataformas como Spotify, Deezer e Apple Music oferecem playlists prontas, mixes automáticos e sessões colaborativas. É possível, inclusive, permitir que qualquer convidado sugira músicas no celular sem interromper a reprodução.

No fim das contas, música é encontro

Montar uma playlist de fim de ano não é sobre agradar perfeitamente a todos isso seria impossível. É sobre construir pontos de conexão, celebrar quem esteve junto e criar memórias que, daqui a muitos anos, serão lembradas ao som de um refrão compartilhado.

Compartilhar
