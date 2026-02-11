O deputado Lídio Lopes tornou-se para-raios das críticas de altas voltagens...Leia na coluna de hoje

Rubem Fonseca - escritor brasileiro
"Meu orgulho não tem arrogância, nem ostentação... Apenas autoestima!”
FELPUDA
O deputado Lídio Lopes tornou-se para-raios das críticas de altas voltagens de alguns dos seus colegas à administração de sua esposa, a prefeita Adriane Lopes. Munido de documentos, ele tem procurado evitar “o choque” que as versões mais contundentes podem causar na população. Dia desses, na Assembleia de MS, já teve que fazer o contraponto à uma Moção de Repúdio envolvendo a demissão de uma funcionária. Ele considerou ser uma questão administrativa. Já os adversários trataram como ventos e trovoadas. E as “descargas elétricas” deverão continuar. Afinal...
Rumo
Os irmãos Fábio e Marcos Trad deverão estar do mesmo lado nas eleições deste ano. O primeiro é o pré-candidato do PT, enquanto o segundo deverá disputar uma cadeira da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, tentando voltar a ter lugar na Casa pelo PDT.
Mais
Os dois partidos são de esquerda, mas vale lembrar que em 2022 os pedetistas oficializaram apoio a Eduardo Riedel quando do embate pelo governo de MS. Anteriormente, ambos eram f iliados ao PSD, juntamente com o irmão, senador Nelson Trad Filho.
Risco
A conquista de cadeiras e o fortalecimento do PL e do PP na representatividade na Câmara Federal poderá sofrer reveses, caso continue a guerra interna no grupo que apoia a reeleição do governador Riedel, segundo avaliam alguns políticos mais antenados. Dizem que esses embates não vêm causando boa impressão aos eleitores e numa situação dessa, o risco é de que os liberais percam uma das duas cadeiras e o PP fique sem a única que possui.
Devolução
Projeto que tramita na Assembleia Legislativa de MS, estabelece que quem recolher uma taxa indevida, que são valores pagos ao tribunal por erro, em duplicidade ou acima do que a lei exige, poderá receber o reembolso diretamente em sua conta bancária, sem a necessidade de intermediação do cliente. A proposta altera o Regimento de Custas Judiciais do Estado, tendo em vista que a legislação atual limita a devolução desses valores ao requerente da ação.
Prazo
Os candidatos que pretendem concorrer às vagas reservadas aos indígenas poderão contar com maior prazo de inscrições no 2º Concurso da Assembleia de MS, de hoje até domingo. O edital de retificação publicado pela Fundação Carlos Chagas, organizadora do certame, prevê que os interessados deverão fazê-las exclusivamente pelo Portal do Candidato www.concursosfcc.com.br. Também é possível solicitar a isenção do pagamento da taxa.
Aniversariantes
André Pauletto,
Danilo Bachega,
Waldir Maymone Sobrinho (Pope),
Danilo Pereira Corrêa Júnior,
Geneci Barbosa da Silva,
Elizabeth Prudêncio Coelho,
Adão Braz Vera Júnior,
Celina Kawano,
Jorcinei de Carvalho,
Lucineide Silva Mansilha,
Zeferino Bigolin,
Renato Katayama,
Claudio Martins Real,
Haroldo da Silva,
Janaine Cristina da Silva Grossi,
Emidio Nantes Martines,
Kátia Maria Souza Cardoso,
Clério Fernandes Arnas,
Salomão Soares Borges,
Isabela Vinholi Gonçalves,
Cynthia Renata Souto Vilela,
Fabiana Penrabel Galhardo Corrêa,
Janaína Mansilha,
Willian atallah,
Nair Pereira Carmona,
Hevelym Carla Castilho de Oliveira,
Maria de Lourdes Santa Rosa Lopes,
Thamyris Vilela Gaudioso,
Laurindo Correa de Oliveira,
Rosana Santana Pereira,
Mariza Mendonça,
Paulo Henrique Alves Garcia,
Vera Kimiko Higa,
Jane Sant’ana Borges,
Paula Virginia Fontoura,
Ary Figueiredo,
Fabiana Uesato,
Marta de Almeida,
Victor Ferreira Rosa,
Júlio César Prata Chacha,
Regina Fátima Garcia Ferreira,
Marcos Alberto Nunes,
Rosângela Bonfim Córdoba,
Iniz Yarzon Silva,
Carlos Thadeu de Matos Marques,
Rudimar Zachert,
André Martins de Barros,
Cristiane de Almeida,
Mauricio de Almeida Abreu,
Miriam Maria Paes,
Sheila Cafure Bolssonaro,
Celestina Maria Marcolino,
José Joaquim da Silva,
Helena Nantes Vargas,
George Albert Fuentes de Oliveira,
Pablo Rocha Vilela,
Elizabeth Michelan,
Kimie Kavanami de Lima,
Paulo Mauricio Monteiro,
Larissa Rocha Novaes,
Guilhermina Marques Rodrigues,
Priscila Souza de Araújo Muller,
Raquel de Figueiredo Rocha,
Janir Nantes Coelho,
Ermilton de Farias,
Rubens Queiroz Ferreira Martins,
Clayton Nantes Coelho,
Evelyn de Freitas Santos,
Roberto Ferreira de Carvalho,
Walter Gargioni adames Júnior,
Marcio Ricardo Herestech,
Nildo Benites Carrapateira,
Antonio Cesar Vieira dos Santos,
Maria de Lurdes Coelho de Souza,
Antonio Pedrozo de Almeida,
Ney Alves Veras,
Alexandre Augusto Neves Figueiredo,
Paula Guitti Leite,
Elizângela Ferreira da Rocha Villela,
Cicera Barbosa dos Santos,
Guilherme Renato Hernandes Polimeni Los,
João Fernando Pinto Cyrino,
Larissa Andreia Molinero de Sousa,
Djalma Martinelli Neto,
Loreta Karine da Silva Dias de Almeida,
Viviane Brandão Barbosa,
Fabianne Romero Pereira,
Perla Lúcia Menezes,
Patrícia Macedo Silva Bertelli,
Munir Bacha Ferzeli,
Newton Barbosa,
Ademar Rezende Garcia,
Edivaldo Custódio Perazollo Nantes,
Ana Paula Lima Siqueira Vicentini,
Maria de Lourdes Santa Bárbara,
Cassandra Araújo Delgado Gonzales Abbate,
Elenir Avalo,
Leonardo Levi de Moura Moura,
Cleyton Moura do Amaral,
Nissem José Maia Cabral,
José Carlos Ribeiro Júnior,
Lucila Martins Barbosa,
Beatriz Correia Mendes,
Marília Ferreira Dias,
Diva Maria Neves de Almeida,
Mário Sérgio Nunes,
Nádia Flôres de Souza,
Sônia dos Santos.
Colaborou Tatyane Gameiro