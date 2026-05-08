O deputado Renato Câmara e o prefeito de... Leia na coluna de hoje

Jean-Jacques Rousseau - filósofo suiço
"Não sei ver nada do que vejo; vejo bem apenas o que relembro e tenho inteligência apenas nas minhas lembranças”.
FELPUDA
O deputado Renato Câmara e o prefeito de Ivinhema Juliano Ferro continuam na luta de esgrima por questões administrativas. Os dois são adversários há anos e desde então sempre usam suas redes sociais na busca do touché um contra o outro. Mais recentemente, o alcaide desafiou o parlamentar para “esgrimir” em uma emissora de rádio para, num duelo verbal, fazer comparativos das duas administrações. O deputado já foi prefeito daquele município e, assim como o oponente, tece críticas sobre saldos alcançados pelas gestões em “estocadas” verbais cada vez mais contundentes. Vai daí...
Consumo
O Dia das Mães deverá aquecer o comércio de Campo Grande, com consumidores dispostos a gastar até R$ 200, priorizando pagamento à vista, segundo pesquisa do Procon Municipal realizada entre 23 e 30 de abril. Perfumes e cosméticos lideram a preferência (24,1%).
Mais
E são seguidos por acessórios como bolsas e relógios (16,1%) e calçados (12,6%). Também aparecem roupas e eletrodomésticos (8% cada), além de chocolates (6,9%), flores (5,7%), eletrônicos (3,4%) e livros (2,6%), indicando variedade nas escolhas para presentear.
Complicou
A decisão do Conselho de Ética em suspender o seu mandato por dois meses, é tudo o que o deputado federal Marcos Pollon (PL) não desejava. Ele ainda mantém seu nome como pré-candidato à segunda vaga para o Senado e punição dessa natureza é um fator altamente complicador. Pollon poderá ainda recorrer à Comissão de Constituição e Justiça, antes do caso ser votado em plenário. Vale lembrar que ele é ainda alvo de outra representação: a de ter ofendido o presidente da Casa em praça pública. Assim sendo...
Companheiro
Durante entrevista à uma emissora de Campo Grande, no último dia 6, o governador Riedel declarou que o nome para compor a chapa da reeleição é do atual vice-governador Barbosinha. Assim, confirmou o que o Diálogo havia antecipado. Mais uma vez a região da Grande Dourados estará representada na disputa das eleições deste ano e esse mover de peças, segundo fontes políticas, prepara o terreno para 2030.
Galope
Na pesquisa espontânea de intenções de votos para o governo do estado, divulgadas pelo Correio do Estado, o governador Eduardo Riedel (PP) está “ano-luz” a frente dos seus principais concorrentes, como o ex deputado Fábio Trad (PT) e o deputado estadual João Henrique Catan (Novo). A cinco meses das eleições, no tête-â-tête, fala-se que dificilmente haverá uma mudança considerável no humor do eleitor com relação ao momento atual.
ANIVERSARIANTES
Roberta Capalbo;
Dr. José Augusto de Souza;
Neuza Fabrete da Silva;
Hélio Queiroz Daher;
Marluce Manvailer Esgaib;
Afonso Michels;
Jorge Benjamin Cury;
Roney Costa Cunha;
Osvaldo Avelino da Cruz;
Maria Taira;
Jair Antonio de Oliveira;
Maria Oneide Alves Evangelista;
Alba Regina Pereira de Souza;
Bráulio Barbosa de Oliveira Júnior;
Sandra Mara da Cunha;
Mario José Basso;
José Ricardo Pereira Cabral;
Alexandre Zavam;
Maria Divina de Oliveira;
Roberto Arcângelo;
Etiene Alves Vilela;
Charles Gonçalves Francisco;
Lourdes Elerbrock;
Franklin Rodrigues Masruha;
Gisele de Andrade Pereira;
Márcio Matsu Arakaki;
Miguel Angelo Lescano;
Thiago de Sá Arakaki;
Rita Cássia Santos Humsi Rayes;
Fernanda Porfírio Munhoz;
Dr. Ney Lacerda Faria;
Eduardo Machado Metello Junior;
Adelaide Dias;
Eduardo Correa;
Ricardo Girão D’Avila;
Edvaldo Alves de Queiroz;
Dr. Délcio Gonçalves da Silva Júnior;
Elizabeth Teixeira de Oliveira;
Bernardo Teixeira Domingues;
José Lucas da Silva;
Adriano Passarelli;
Fernando Augusto de Souza Melo;
Nelson de Paulo;
Vera Lúcia Rosa Telles;
Flávia Veiber de Abreu;
Izaura Girão Lacerda;
Décio Zunari Sena Neto;
Adão Ferreira Garcia;
Marcílio Miyahira;
Ayrton de Albuquerque Filho;
Hilton Cesar Aragão Leite;
Cristina de Barros Picon;
Sacha Dimitrou Kussarew;
Ezio Pedro Furlan;
Júris Jankauskis Junior;
Alcyone Pereira de Freitas;
Irma Rodrigues Pereira;
Ronaldo Calabrisi;
Luiz Agostinho do Espírito Santo;
Leandro Bossay Albuquerque;
Carlos Edy Sá de Medeiros;
José Henrique Cardoso da Silva;
Letícia Alves de Melo;
Nelma da Costa Ferreira;
Tereza de Castro Nogueira;
Eloísa Campos Monteiro;
Maria Helena Nantes Nogueira;
Alba de Souza Macedo;
Johny Peterson Vieira da Silva;
Dr. José Alberto Rondon Severo dos Santos;
Marcos Cesar Rezende;
Rafael de Oliveira Silva;
Walter Bonfim Manhães;
Cristina de Araujo Costa;
Maria Alzira Santiago;
Raul Garcia Mendes;
Ana Claudia Pereira da Silva;
Edgard Nunes Xavier;
Valdirene da Silva;
Margarida Barbosa;
Maria Emília Lopes;
Francisco Menezes Bandeira;
Patrícia Pereira;
Adão Loureiro de Oliveira;
Antônio Gomes do Vale;
Manoelino Donizete Ferreira;
Fábio Francisco Rondon Magalhães;
Afrânio Campagna Gonçalves;
José Roberto Oliveira Bonilla;
Mário Lima Espindola;
Marta Rodrigues de Matos;
Armen Chinzarian Junior;
Dr. Marcos Roberto de Almeida Lima;
Talita Pestana;
Diogo Gonzales Lelis;
Alvaro Cesar Cavazzani;
Jorge Elias Seba Neto;
Nelson Mitio Nakamura;
Larissa Maria Gomes Barca Everlin;
Ana Paula Yamada;
Josinett Maria Benites Martinelle;
Nelson de Oliveira Brait;
Orlando Ducci Neto;
Genicy de Fátima Mondadori Campetti;
Elisa Ajala;
Dina Akrama Eljaji;
Juliana Dalla Pria Ferreira da Silva;
Alexandre Ribeiro Brum;
Juliana Ramos Maffezzolli Sanches.
Colaborou Tatyane Gameiro.