Felpuda

O ex-governador Reinaldo Azambuja, que comanda o PL em MS, e Valdemar...Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta segunda-feira (23)

Karina Varjão

23/02/2026 - 00h03
Rui Barbosa - escritor brasileiro

"A injustiça, por ínfima que seja a criatura vitimada, revolta-me, transmuda-me, incendeia-me, roubando-me a tranquilidade e a estima pela vida”.

 

FELPUDA

O ex-governador Reinaldo Azambuja, que comanda o PL em MS, e Valdemar Costa Neto, presidente nacional do partido, estão “tricotando” faz algum tempo. Pode-se dizer, inclusive, que há nomes definidos para “vestir as peças produzidas” de deputados estaduais e federais. Para o Senado, as mãos da dupla estariam a mil por hora para confeccionar uma linda vestimenta para alguém cujo nome está trancado a sete chaves por uma questão de estratégia. Enquanto os dois continuam tranquilos no atelier da política, não falta quem tente participar das decisões, mas venha batendo com a cara na porta.

Inversão

Na Câmara tramita projeto de lei que dispensa a realização de audiência de custódia quando a prisão ocorrer em flagrante pelo crime de maus-tratos a animais. O texto altera o Código de Processo Penal para permitir que o juiz decida sobre manter a prisão somente com base nos autos.

Mais

Interessante é que não há nenhuma movimentação neste sentido para que a tal audiência de custódia não seja realizada quando há casos de crimes diversos e que em várias ocasiões os autores são liberados sem mais nem por quê...

Dra. Izabella Assis Trad

 

Ivone Masruha e Rumilda Siqueira

Novo Sonho

Comentários em gabinetes mais estrelados dão conta que o deputado federal Marcos Pollon agora estaria articulando para ser indicado como candidato a vice-governador na chapa de reeleição de Eduardo Riedel. Ele vinha brigando para ser candidato a governador pelo PL, depois começou a falar de suas pretensões de ser pré-candidato ao Senado e atualmente teria mudado de ideia. Em tempo: seu partido integra grupo que está “fechado”, inclusive em Brasília, em apoio a Riedel.

Mais um

Quem também estaria interessado na vaga de vice-governador seria o deputado estadual Renato Câmara, do MDB, segundo as conversas de bastidores. O parlamentar já foi prefeito de Ivinhema e tem base política na região da Grande Dourados. A bancada do seu partido na Assembleia é formada, além dele, por mais dois integrantes. Dizem que, pelas circunstâncias das eleições de outubro, terá que rever seus conceitos, inclusive, caso queira se reeleger. Afinal, como disse um emedebista:“Farinha pouca, meu pirão primeiro”.

Patrimônio

Projeto que declara a Escola Bíblica Dominical como patrimônio cultural e imaterial de MS tramita no Legislativo estadual. Segundo a justificativa de proposta, isso acontece em razão de sua relevância histórica, religiosa, educacional e social na formação moral, espiritual e cidadã da população sul-mato-grossense. A iniciativa é do deputado Lidio Lopes.

Aniversariantes

Vilma Gonçalves Braga,
Ulysses Azuil de Almeida Serra Neto (Noninho),
Kerica Almeida,
Dr. Bruno Martins Tokuda,
Cerize Mendes,
Washington Sanches,
Sandra Regina Zequini Batista,
Lucienne Reis D’Avila,
Amélia Jara Dias Gardin,
Antônio Sidinei Simei,
Marcia Miranda Gaspar,
Rodrigo Sakamoto,
Valdeci da Silva,
Yolanda Cecilia da Costa,
Maria Carolina Barbosa,
Reinaldo Almeida,
Jurandir Capurro,
Etevaldo Pereira da Cruz,
Zinzei Myashiro,
Maria Terezinha Gregorini Gonçalves,
Marcos Luiz Rivarola (Marco Viola),
Ana Luiza d’ Ávila Stuhrk Miglioli,
Ana Rafaela Rebelato,
Marcos Tadeu Enciso Puga,
Dr. Raphael Perez Scapulatempo,
Juliana Maksoud Gonçalves Mahana,
Daniella Garcia Rodrigues,
Durvalina dos Santos Pantoja,
Elenice Vilela Paraguassu,
Zoraia Cunha,
Jonas Garcia da Silva Junior,
Bruna Ferreira Rodrigues Duarte,
Michelle de Souza Mikuri,
Carolina Valiente Maximovitch,
Ariadne de Fátima Cantú da Silva,
Jusselen Aquino Rebouças,
Iza Puga de Moraes,
João Garcia Carvalho Filho,
Dra. Walesca Assis de Souza,
Cibele de Toledo Câmara Neder,
Jonas Alves Corrêa Neto,
Adauto Comeschi,
Tatiana Pires Zalla Blanco,
Dr. Paulo Tadeu Haendchen,
Sônia Fontoura da Silva D’Avila,
Hugo Cleon de Melo Coutinho Junior,
Marianne Brandão Vilela,
Lázaro da Costa Neto,
Susane Faria Pael,
José Haroldo Fernandes de Lima,
Vitória Régia de Carvalho,
Fábio Alexandre de Almeida,
Nivia Manvailer Dias,
Armando da Costa Pinto,
Sérgio Nunes da Matta,
Laura Raquel Rios Ribeiro,
Diorandes de Freitas Almeida,
Dante Santullo Júnior,
Fatmato Ezzahra Schabib Hany,
Júlio Cesar Bezerra Chaves,
Roberto Carlos de Oliveira,
Fernanda Choueiri,
Marco Aurélio de David,
Jamil Dequech,
Flavio Gomes Costa Lima,
Ana Virgínia da Motta Rottili,
Maria Teresa Patussi Skrobot,
Eduardo Arruda de Souza,
Jorge Francisco de Sousa,
Vânia Abreu de Mello,
Anete Braga,
Francisco Andrade Neto,
Alcebíades da Costa Silva,
Fernando Fernandes,
Gustavo Moreno de Medeiros Miranda e Figueiró,
Cid Camargo do Nascimento,
Rodrigo Abid Salomão,
Lisane Mendes e Silva Knauf,
Nair Veiga,
Caroline Damiani Schutz,
Vera Lúcia Marta Pereira de Oliveira Braga,
Izaias Francisco Silva,
Luzinete Barbosa da Silva,
Edson Pereira Siqueira,
Leide Juliana Agostinho Martins,
Nelson da Costa Araújo Filho,
Joelma Dibo Victoriano,
João Leopoldo Samways Filho,
Raimundo Nonato Rodrigues dos Santos,
Paulo Henrique da Silva,
Patricia Souza de Paiva,
Tatianny Benites Menezes Ribeiro,
Lucivaldo Rodrigues da Costa,
Mariza Fátima dos Santos,
Cassiano Garcia Rodrigues,
Matusan Assunção Chaves,
Waldilon Almeida Pires Martins,
José Carlos de Albuquerque,
Paulo Roberto Pacheco Reis,
Jair Martins,
Maria Rita Pereira Oliveira,
Carolina Fernandes Lopes,
Eliane Alves Limeira,
João Chaves Ribeiro,
Mário Sérgio Lima.

Colaborou Tatyane Gameiro

Astrologia Correio B+

A energia do Tarô da semana entre 23 de fevereiro e 01 de março. Humor e novos começos.

Regida pela carta do Louco, a semana vibra com energia de novos começos e espontaneidade. Pode ser um período propício para tomar riscos calculados e explorar novos caminhos.

22/02/2026 12h30

A energia do Tarô da semana entre 23 de fevereiro e 01 de março. Humor e novos começos.

A energia do Tarô da semana entre 23 de fevereiro e 01 de março. Humor e novos começos. Foto: Divulgação

O Louco, arcano zero do potencial ilimitado, simboliza a liberdade, o humor e os novos começos: o jovem herói do Tarô que inicia sua jornada aberto às experiências, sem se prender a papéis ou certezas, guiado pela intuição para arriscar, viver o momento e simplesmente dar uma de louco.

Na numerologia, o número zero representa o vazio, o potencial, o estado antes do início e a energia da liberdade, da aventura e do inesperado. Simboliza o começo de um novo ciclo, onde é necessário ter coragem e confiança para seguir em frente.

Como lembra Sócrates: “O segredo da mudança é focar toda a sua energia não em lutar contra o velho, mas em construir o novo.”

Em geral, essa carta aponta para um novo começo e renovado entusiasmo pela vida. Ela expressa o impulso misterioso que nos move em direção ao desconhecido — o chamado para explorar, experimentar e confiar. Representa um espírito jovem e indomável, que se lança ao novo com entrega e naturalidade.

Ao integrar instinto, intuição e sensibilidade, o Louco inaugura mudanças, abre caminhos e amplia o olhar para horizontes ainda não imaginados.

A sabedoria do Louco nasce da ausência de orgulho e de ego: ele não teme parecer “incompetente” nem o riso alheio, porque sabe rir de si mesmo. Por isso, simboliza o momento em que você decide sair da zona de conforto e dar uma virada na vida, atendendo ao chamado do coração mesmo sem saber exatamente para onde vai — um verdadeiro salto de fé que pede confiança no caminho que o Universo revela, como lembra Santo Agostinho: “Ter fé é assinar uma folha em branco e deixar que Deus nela escreva o que quiser”.

Sob a perspectiva do filósofo Søren Kierkegaard, esse salto de fé acontece quando a razão já não é suficiente — e, ainda assim, escolhemos seguir adiante. Não é agir sem pensar, mas reconhecer que a vida possui dimensões que não podem ser totalmente calculadas ou provadas.

Saltar, para ele, é um gesto profundamente pessoal: assumir a própria existência com coragem, acolher a incerteza como parte do caminho e confiar no sentido que se revela na experiência vivida.

Mudar de área, empreender, arriscar e seguir novos rumos — essa é a energia do Louco, que desperta o impulso de inovar, aprender e buscar realização pessoal com o frescor e a curiosidade de um espírito jovem.

Este arcano convida você a cultivar uma mente aberta, curiosa e cheia de entusiasmo. Deixe de lado o excesso de cautela e permita-se explorar, deixando para trás medos, preocupações e a ansiedade sobre o que pode ou não acontecer.

O Louco do Tarô é frequentemente comparado ao curinga do baralho, cujo valor e função se transformam conforme o contexto do jogo. Assim como chamamos de “curingas” aquelas pessoas versáteis que se adaptam a diferentes situações, a energia do Louco convida você a agir com mais flexibilidade, ousadia e espontaneidade.

Quando o Louco surge como carta regente, ele convida você para uma nova aventura. É tempo de sair das amarras da rotina e se permitir arriscar. Mesmo que pareça ousado ou improvável aos olhos dos outros, é o momento de se colocar em movimento pelo seu sonho. Dê o primeiro passo sem excesso de análise — comece, e o caminho se revelará.

Permita-se saltar para o território desconhecido das possibilidades. Nunca é possível saber com total certeza o que vai ou não dar certo — por isso, não tenha medo de arriscar. Com o Louco, o excesso de cálculo perde espaço para a coragem de agir. Em vez de focar no que pode perder, volte o olhar para tudo o que pode ganhar e adote uma perspectiva mais otimista. Afinal, muitas vezes é melhor se arrepender do que tentou do que carregar o peso de nunca ter feito.

O Louco é um convite para relaxar, brincar e se permitir sentir alegria. Viva com a leveza de quem redescobre o mundo — ria mais, dance e deixe o coração respirar. Sempre que o medo aparecer, lembre-se da essência do Louco: ele encoraja você a agir apesar das dúvidas, a dar uma chance ao novo e ver no que pode dar. Pode ser uma nova profissão, um novo caminho, uma nova casa, um novo amor, um novo hábito ou simplesmente uma nova forma de olhar a vida.

No fundo, o Louco é feliz porque se libertou das amarras das preocupações e dos receios que o prendiam. Liberte o seu “louco interior”: o desejo do seu coração está à sua espera. Deixe de lado a autocensura que apaga o entusiasmo e solte pensamentos como “o que vão pensar?”. Aprenda a rir de si mesmo, alivie o peso do ego e da necessidade de aprovação. Ao fazer isso, você reencontra a parte mais solar, leve e otimista de si — e a vida fica mais leve não só para você, mas para todos ao seu redor.

O Louco no amor

O Louco tende a criar vínculos a partir da amizade, valorizando a leveza antes de qualquer compromisso. Pode, sim, construir um relacionamento duradouro, desde que preserve sua sensação de liberdade — caso contrário, tende a se afastar. Há uma energia de “vamos ver no que dá”: permita-se sentir, viver o presente e abrir espaço para novas histórias sem a necessidade de controlar tudo.

O Louco no trabalho

No trabalho, ele indica novos caminhos e ousadia: é hora de experimentar, inovar e confiar no aprendizado que vem com cada passo.

O Louco no dinheiro

No campo financeiro, o Louco pede criatividade aliada à cautela consciente: explore oportunidades, mas mantenha o essencial sob controle para evitar excessos, já que sua energia leve pode levar a descuidos e a uma menor atenção aos planos de longo prazo.

Permita-se o Novo

A carta pede menos previsibilidade e mais vida pulsando no presente — mas com consciência: liberdade não é descuido, então evite agir sem considerar as consequências. O Louco sopra ventos de novidade, aventura e expansão, lembrando que, sempre que a rotina pesa, é possível renovar a energia.

Viaje, explore, conheça pessoas e lugares, experimente novos jeitos de existir. O Louco não envelhece porque preserva a curiosidade e o encanto — e o convite final é simples: viver com mais leveza, coragem e um espírito brincalhão.

Como disse Albert Einstein: "A mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original." Então, mantenha o coração aberto e dê espaço para o inesperado.

Uma ótima semana e muita luz,

Ana Cristina Paixão

Gastronomia Correio B+

Tábuas de corte: conheça os principais tipos e como higienizá-los corretamente

Especialista orienta sobre cuidados essenciais com tábuas de madeira, plástico, vidro e bambu para garantir segurança alimentar na cozinha

22/02/2026 10h30

Compartilhar
Tábuas de corte: conheça os principais tipos e como higienizá-los corretamente

Tábuas de corte: conheça os principais tipos e como higienizá-los corretamente Foto: Divulgação

Continue Lendo...

Presentes na rotina da cozinha, as tábuas de corte são utensílios estratégicos para o preparo dos alimentos, mas também podem se tornar focos de contaminação quando não higienizadas de forma adequada. Cada material exige cuidados específicos para evitar a proliferação de bactérias e o risco de contaminação cruzada.

O B+ falou com Jéssica Benazzi, nutricionista do Divino Fogão, reforça a importância de escolher corretamente o tipo de tábua e adotar práticas eficientes de limpeza e conservação, alinhadas às boas práticas de segurança alimentar, confira:

Tábuas de madeira
Tradicionais e muito utilizadas no preparo de carnes e legumes, as tábuas de madeira demandam atenção redobrada, já que sua superfície porosa pode absorver líquidos e resíduos. A recomendação é lavá-las imediatamente após o uso, com água corrente e detergente neutro, utilizando uma escova para alcançar os sulcos. Para higienização mais profunda, pode-se aplicar uma solução de água com vinagre ou bicarbonato de sódio. É fundamental deixá-las secar completamente em local ventilado, evitando o acúmulo de umidade.

Tábuas de plástico
Práticas e amplamente utilizadas no dia a dia, as tábuas de plástico são menos porosas, porém tendem a acumular microfissuras com o uso contínuo. Devem ser lavadas com água quente e detergente neutro após cada utilização e, sempre que possível, higienizadas com solução clorada própria para alimentos. A substituição periódica é indicada quando houver muitos riscos ou desgaste visível.

Tábuas de corte: conheça os principais tipos e como higienizá-los corretamente                                                 Tábuas de corte: conheça os principais tipos e como higienizá-los corretamente - Divulgação

Tábuas de vidro
Embora sejam fáceis de limpar e não absorvam resíduos, as tábuas de vidro exigem cuidado especial no manuseio. A higienização pode ser feita com água, detergente e esponja macia, seguida de enxágue abundante. Apesar da praticidade, esse tipo de tábua não é o mais indicado para uso frequente, pois pode danificar facas e comprometer a eficiência no preparo.

Tábuas de bambu
Consideradas uma alternativa sustentável, as tábuas de bambu apresentam menor porosidade em comparação à madeira tradicional. A limpeza deve ser feita logo após o uso, com água e detergente neutro, evitando longos períodos de imersão. A secagem completa também é essencial para preservar a durabilidade e evitar a proliferação de microrganismos.

Para mitigar riscos, a orientação é utilizar tábuas diferentes para alimentos crus e prontos para consumo, reduzindo a possibilidade de contaminação cruzada. A manutenção adequada desses utensílios contribui diretamente para a qualidade dos ingredientes e para uma operação mais segura na cozinha, seja no ambiente doméstico ou profissional.

“Tábuas mal higienizadas podem acumular bactérias como Salmonella e E. coli, especialmente após o corte de carnes cruas. Esses microrganismos sobrevivem em superfícies contaminadas e representam riscos significativos à saúde. A escolha correta do material, aliada a uma rotina de limpeza eficiente e à substituição no momento adequado, é uma medida simples, mas estratégica, para garantir segurança alimentar e preservar a integridade das preparações”, reforça a especialista.

