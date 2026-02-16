O governador Eduardo Riedel deverá encerrar seu último ano de mandato...Leia na coluna de hoje

Felpuda
O governador Eduardo Riedel deverá encerrar seu último ano de mandato navegando em águas tranquilas, sem se preocupar com possíveis tormentas e icebergs, pelo menos na Assembleia Legislativa de MS, segundo prognósticos dos seus aliados. O máximo que poderá ocorrer serão ventanias da oposição, mas que nem de longe lembrarão borrascas. A realidade é que dos 24 deputados, Riedel têm apenas quatro parlamentares – três do PT e um do PL – contra sua administração. Um detalhe: os petistas não poderão fazer “muita onda” por lá, pois participaram do atual governo por alguns anos.
Concurso
Com salário de R$ 5.532,47 a Secretaria de Estado de Cidadania (SEC) abriu processo seletivo simplificado para contratação temporária de 14 profissionais de nível superior para atuação em programas, projetos e em unidades vinculados ao órgão.
Mais
As oportunidades são para os cargos de Analista de Ações Sociais – psicólogo, assistente social e psicopedagogo. As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, até o dia18, no site www.econcursoms.ms.gov.br
Nas alturas
Com a abertura da janela partidária, o PL deverá se transformar na maior bancada da Assembleia Legislativa de MS. Haverá a revoada de parlamentares tucanos para o endereço dos liberais. Já se fala que os seis deputados do PSDB deverão migrar para o partido. Atualmente, o PL está representado naquela Casa por apenas três parlamentares: Coronel David, Neno Razuk e João Henrique Catan.
Radar
Caso o PL tenha um desempenho satisfatório nas urnas, elegendo o maior número de deputados possíveis, a presidência da Assembleia deverá ser destinada a um deles. Daí o empenho que o partido está tendo para montar chapa competitiva. O radar também estará voltado para a Prefeitura de Campo Grande, e os liberais, mais uma vez, tentarão ganhar o cargo maior, ampliando dessa forma seu projeto de poder em Mato Grosso do Sul.
Cadeira
Diante da possibilidade de o secretário da Casa Civil Walter Carneiro Jr. deixar o órgão para disputar uma cadeira de deputado federal, conforme vem sendo dito, quem poderá assumir o posto poderá ser o vice-governador Barbosinha. Sua atuação política é conhecida, aliada ao cumprimento de ações administrativas, auxiliando o governador Riedel no desenvolvimento da proposta municipalista. Walter Carneiro Jr. que é suplente de deputado federal, estaria sendo cotado para compor uma chapa competitiva.