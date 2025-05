O governador Eduardo Riedel é o último dos moicanos no ninho do...Leia na coluna de hoje

Correio B+

A carta do Eremita convida a uma profunda reflexão sobre quem somos, ressaltando a importância do recolhimento como caminho de transformação, reencontro com o próprio poder e alinhamento com nossa identidade e propósito.

Não há nada mais poderoso e transformador do que escolher a si mesmo. Como disse Monteiro Lobato: “Seja você mesmo, porque ou somos nós mesmos, ou não somos coisa nenhuma.” Para isso, é essencial dedicar tempo ao autoconhecimento — um processo que, por natureza, precisa ser vivido a sós.



Estar só não é algo negativo, nem um sinal de que algo está errado, como muitas vezes a sociedade nos faz acreditar. Solidão e solitude são conceitos distintos: estar sozinho não significa estar solitário.



Em meio ao barulho, à correria e ao caos do cotidiano, a decisão mais sábia pode ser justamente fazer uma pausa e voltar-se para dentro. Com frequência, as respostas que tanto procuramos estão na serenidade e no silêncio revelador da solitude.

Quando a carta do Eremita surge como regente da semana, ela convida você a reservar um tempo para si. Esse momento de recolhimento é essencial para ganhar clareza e compreender questões profundas que exigem reflexão.



Embora o caminho da introspecção possa parecer desafiador, ele é necessário — e você está pronto para trilhá-lo. Esta é uma oportunidade para confiar em sua própria sabedoria interior.

É fácil se perder nas distrações e no hábito de buscar opiniões externas, mas o Eremita nos lembra da importância de nos conectarmos conosco antes de recorrer às vozes de fora. A revelação que você procura já está dentro de você — só precisa de espaço e silêncio para emergir.

Permita-se esse tempo. Ao fazer essa escolha simples, porém profundamente transformadora, você perceberá que já possui as respostas que tanto procura.. Conhecer-se e apreciar a própria companhia são fundamentos essenciais para qualquer sonho que deseja construir. Tudo começa com você.

O Presente do Silêncio

O Dia das Mães, celebrado neste domingo (11), é uma data especial para homenagear o amor, o cuidado e a força que só uma mãe tem. Mas e se, este ano, a homenagem também trouxesse um lembrete importante? Ela merece cuidar de si mesma com o mesmo carinho que dedica aos outros.

A carta do Eremita no Tarô fala justamente sobre isso: a importância de se recolher, ouvir a própria voz e recarregar a alma. Nesse espírito, que tal presentear sua mãe com algo que promova o bem-estar? Pode ser um kit com difusor de ambiente, home spray, vela aromática...



Produtos com aromas suaves para criar um ambiente tranquilo, que favoreça o relaxamento e o equilíbrio emocional. Quem sabe até um dia de spa, com uma massagem relaxante para ela aproveitar? Um tempo só para ela — longe das tarefas diárias. Toda mãe merece esse respiro. Você entendeu a ideia, né? Fica a dica.

Não podemos nos esquecer de que esse arcano também sugere prudência nas atitudes, cautela nas palavras e, sobretudo, escuta interior. E que ensinamento valioso para os encontros familiares: falar menos e com mais intenção, ouvir com presença, deixar de lado cobranças e expectativas.



Às vezes, um gesto silencioso, uma expressão cautelosa ou uma fala moderada é o que mais acolhe. O Eremita, com sua lanterna, ilumina esse caminho com sabedoria, calma e respeito.

O Chamado do Eremita: Reflexões Profundas sob Plutão Retrógrado em Aquário e a Lua Crescente em Leão

O céu nos presenteia com dois movimentos astrológicos importantes: Plutão iniciou seu movimento retrógrado em Aquário e a Lua entrou em sua fase crescente no signo de Leão. Para acompanhar essa poderosa dança cósmica, o Eremita é um arquétipo que ilumina perfeitamente o momento que estamos vivendo.

O Eremita representa a jornada interior, a busca por sabedoria através da introspecção e da maturidade. Ele carrega a lanterna da consciência, mas caminha devagar, atento aos detalhes, respeitando o ritmo natural do amadurecimento. Seu convite é para que silenciemos o barulho externo e olhemos para dentro — para nossos desejos, feridas, sonhos e verdades mais profundas.

Essa energia combina de forma impressionante com o trânsito de Plutão retrógrado. Plutão, o planeta das grandes transformações, do renascimento e da desconstrução de velhas estruturas, quando retrograda em Aquário, nos pede para revisar as formas como lidamos com o poder, especialmente no âmbito coletivo: como nos posicionamos diante dos grupos?



Onde insistimos em controlar o que já precisa mudar? Estamos realmente comprometidos com a construção de um futuro mais consciente ou apenas repetimos velhos padrões sob uma nova roupagem?

Plutão retrógrado em Aquário, sob a vigília do Eremita, traz um processo de depuração. Não é tempo de revoluções precipitadas, mas de um exame criterioso de nossas intenções mais íntimas.



Como verdadeiros Eremitas, somos convidados a nos afastar da agitação para escutar a voz da sabedoria interna — aquela que não se deixa seduzir por modismos, mas que permanece firme no que é essencial.

Revisitar o Passado para Construir o Futuro

Com essa configuração de Plutão retrógrado em Aquário ativa até outubro, o momento pede que voltemos nossos olhos para trás antes de avançar. Questões relacionadas a escolhas financeiras, jornadas individuais e desafios coletivos — especialmente aqueles marcados pela energia de Aquário — exigem agora uma análise cuidadosa do que ficou para trás.



Somente ao compreender nossas origens, reconhecer os desafios e aprender com o que já vivemos seremos capazes de trilhar um caminho mais consciente. Refazer conexões, reavaliar escolhas e interpretar movimentos antigos serão passos essenciais para atravessar este período com mais clareza e maturidade.

Porém, a Lua crescente em Leão nos chama a agir. A energia leonina quer criar, brilhar, se expressar. Leão é regido pelo Sol, que representa o centro, o propósito, a identidade. Assim, há aqui uma tensão criativa: enquanto parte de nós sente a necessidade de pausar e refletir (Eremita + Plutão retrógrado), outra parte quer se lançar ao mundo com brilho e entusiasmo (Lua em Leão).

A chave está em integrar esses movimentos, sem precipitação. O Eremita nos ensina que o brilho verdadeiro não é impulsivo: ele é fruto da autenticidade que só nasce após uma jornada interior honesta. Antes de corrermos para mostrar ao mundo quem somos, precisamos descobrir — profundamente — quem somos de verdade.

Tempo de Escuta Interior

Para navegar por esse período de maneira mais consciente, é essencial reservar momentos de solitude para refletir antes de tomar grandes decisões. Práticas que conectem o seu interior, como meditação, journaling ou caminhadas solitárias, podem ser muito úteis para encontrar clareza. Aproveite também para revisar seus projetos e se perguntar: eles ainda expressam quem você é agora?



Quando chegar o momento de agir — e a Lua em Leão certamente pedirá ação! — que seja com autenticidade, consciência e maturidade. Evite agir por impulso ou simplesmente para agradar a plateias externas. Lembre-se de honrar o seu próprio tempo e espaço, priorizando o que realmente ressoa com o seu ser interior.

Conclusão

O Eremita, como guia, nos lembra que a verdadeira luz que desejamos mostrar ao mundo precisa primeiro ser acesa dentro de nós. Plutão retrógrado em Aquário nos convoca à transformação consciente, enquanto a Lua crescente em Leão nos oferece a chance de expressar essa transformação com coragem e brilho.

Que possamos honrar a sabedoria da carta do Eremita, permitindo que cada passo, cada palavra e cada gesto sejam expressões autênticas da verdade que habita em nosso coração. Lembre-se: este arcano representa alguém que permanece fiel aos próprios valores, crenças e identidade, mesmo diante de pressões ou desafios externos.



É alguém que não se deixa influenciar facilmente pela opinião alheia e age de acordo com a própria consciência — como já dizia Shakespeare, em Hamlet: “Acima de tudo, sê fiel a ti mesmo”.

Uma ótima semana e muita luz,

Ana Cristina Paixão